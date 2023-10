Testirali smo praktični i vrlo prostrani Dacijin crossover-karavan. Ovaj automobil je zaista vrlo ugodno iznenađenje i praktično rješenje za mnoge velike obitelji

Da Dacia svojim automobilima nudi izuzetno dobru vrijednost za novac više nije nikakvo iznenađenje, i Jogger me je u to uvjerio, no on je svemu što sam znao o Dacia modelima dodao još nekoliko korisnih osobina. To su svestranost, praktičnost i ogromna ponudu prostora. Ovo je uvjerljivo najjeftiniji automobil sa sedam sjedala na tržištu. Ako vam baš to i ne treba, onda valja istaknuti da je Jogger dostupan i u verziji s pet sjedala. Tada je uvjerljivo najprostraniji automobil na tržištu u toj cjenovnoj kategoriji.

Ozbiljan velik karavan ili svojevrsni karavanski crossover uzima najbolje od monovolumena. Sve pakira u dopadljiviji oblik i isporučuje kupcima po cijeni koja je skoro na razini današnjih gradskih auta. Na testu sam ipak imao nešto skuplju i raskošniju verziju. Top model Joggera s opremom Extreme i benzinskim motorom od 109 KS stoji 22.900 eura. Ipak moguća je i početna Essential izvedba uz pet sjedala, a koji starta na 18.900 eura.

Koketiranje s SUV-ima

Problem kod ovakvih neobičnih karoserijskih koncepta koji žele biti ‘više automobila u jednom’ je da najčešće dobijemo nešto između tih kategorija što nas ne zadovoljava ni u jednom smislu. No Jogger je nešto sasvim drugačije. Oni su potpuno uspjeli i napravili auto koji je u jednom praktičan kao monovolumen, prostran kao karavan i uz to izgledom malo podsjeća na SUV-ove koji su danas u modi. A uz SUV-ove ga veže i udaljenost od podloge koja je popriličnih 20 cm. Sve to zvuči kao da je Jogger automobilski Frankenstein, no daleko od toga jer on izgleda zaista dobro. Kad vidim stražnji dio ne mogu se oteti dojmu do je ovdje kopiran Volvo, no ne treba im to zamjeriti kad je rezultat ovako skladan. I prilično jeftin.

Konstrukcijski je Jogger izveden iz iste CMF-B arhitekture kao i Dacijini modeli Sandero i Sandero Stepway. S ovim modelima Jogger dijeli mnogo mehanike i drugih dijelova, no mnogo je, zaista mnogo, veći. No to ne znači da je ovo zapravo ‘napumpani’ Sandero. Razlike su ipak prevelike da bi bilo fer tvrditi nešto slično.

Rastegnuta CMF-B platforma

Iako je dizajn sasvim simpatičan, automobil nije napravljen da bi bio lijep, već prostran i praktičan. Ovdje ‘forma slijedi praktičnost’ i to joj vrhunski uspijeva. CMF-B platforma rastegnuta je 46 cm više (!) od Sanderove, kako bi se dobio automobil respektabilne duljine od 4547 mm i zaista velikog međuosovinskog razmaka od gotovo tri metra.

Zbog toga je unutrašnjost prostrana kao u nekom karavanu kompaktne klase ili manjem monovolumenu, a uz to se otvorilo dovoljno prostora za ugradnju sedam sjedala. Treći red sjedala (‘nadoplata’ od 700 do 900 eura ovisno o izvedbi) ovdje nije stavljen samo kako bi se zadovoljila forma i reklamirao automobil sa sedam sjedala. Treći red je zaista upotrebljiv, mnogo više nego u nekim kompaktnim monovolumenima koje se sjećamo iz ne baš previše daleke prošlosti, ali i u današnjim kompaktnim SUV-ovima sa sedam sjedala. Djeci će ovdje biti prilično ugodno, a previše skučeno se neće osjećati ni odrasle osobe prosječne visine.

Tri reda sjedala

Još jedna zanimljivost u trećem redu sjedala je mogućnost otvaranja prozora, doduše samo preklopno. I to je više od onoga što nudi većina kompaktnih monovolumena i zgodan ‘lijek protiv klaustrofobije’. Srednji red sjedala nudi sličnu količinu prostora za koljena kao klasični kompakt. No, nudi osjetno više prostora za glavu i stopala. Uz to sjedala su vrlo udobna, a i u širinu ima dovoljno mjesta za tri osobe. Vrlo praktičan dio opreme su i preklopni stolići na poleđini prednjih sjedala.

Jedini problem, kad se koriste sva sjedala prtljažnik je sveden na simboličnih 160 litara. To je i boljka monovolumena i SUV-ova sa sedam sjedala i želite li uz toliko putnika imati i velik prtljažnik jedino rješenje je klasični kombi. No preklapanjem sjedala prtljažnik Joggera postaje raskošan – 506 litara. Ako sjedala potpuno uklonite (nije previše naporno jer nisu teška, imaju samo desetak kilograma) raste na fascinantnih 607 litara. Preklopite li i drugi red sjedala, na raspolaganju će biti 1807 litara. No ni to još nije sve. Kao u pravom monovolumenu i srednja klupa se može potpuno ukloniti, a tada obujam prtljažnika raste na više od 2000 litara. Genijalno praktično…

Modularni krovni nosači

Ako, kojim slučajem, kompletno napunite prtljažnik, Jogger ima još jedan zgodan trik izvana. Od srednje opreme Expression Jogger je serijski ima modularne krovne nosače. Šipke uzdužnih nosača se mogu odvojiti i pretvoriti u klasične križne nosače, koji mogu izdržati do 80 kilograma dodatnog tereta. Sav taj prostor i praktičnost koju Jogger nudi zaista je fascinantno za automobil ove cijene. U SUV-u tako nešto košta i dvostruko više, a najčešće nije toliko dobro.

Što se voznih osobina tiče automobil uopće nije loš s obzirom na to da ovo konstruktorima sigurno nije bilo u prvom planu kada su osmišljavali Jogger. Najveći plus auta je vrlo mala masa od oko 1200 kilograma tako da automobilu ni ne treba previše jak motor da bi bio razumno brz. Ubrzanje do 100 km/h od 11,2 sekunde je sasvim solidno, a isto vrijedi i za maksimalnu brzinu od 180 km/h. Sve ovo je u redu s dvoje ili četvero ljudi u autu, no mali problemi se javljaju kada je automobil natovaren sa sedmero osoba, na razini svoje maksimalne nosivosti oko 600 kilograma. Tada poželite da je pod poklopcem motora ipak nešto malo više ‘konja’. Što se tiče potrošnje Jogger nije ni senzacionalan, ali ni loš. Prosječna potrošnja na testu je iznosila 6,4 l/100 km u mješovitoj vožnji te se popela na 7,5 l/100 km u gradu.

Pripremljen i za loše ceste

Ovjes je mekan, tako da se automobil dosta naginje u zavojima, no realno mnogo je bolji za vožnju od onoga što danas pružaju kombiji i MPV automobili poput Berlinga. Jogger je također vrlo opuštajuć kada lagano ‘krstarite’ na dužim putovanjima. Udobnost ovjesa je vrhunska. Tipično za Daciu, nitko drugi za ovoliko novca ne nudi udobnije aute.

U svestranoj genijalnosti Joggera pronašao sam i neke nedostatke koji su mi malo zasmetali. Za automobil sa sedam sjedala, kakvog često kupuju ljudi s velikim obiteljima, odnosno mnogo djece, automobil bi trebao imati više od dva mjesta opremljena Isofixom. Posebno on nedostaje na prednjem suvozačevom sjedalu. Ulazak u treći red sjedala nije baš najjednostavniji za osobe koje se teže kreću, a tu je i nešto veća buka vjetra na višim brzinama na autocesti.

Solidna oprema

No sve te minuse lako je ovom autu oprostiti kada pogledate na njegovu cijenu. Osim genijalno prostranog, praktičnog i udobnog automobila za cijenu od 23.820 eura dobivate i 16-colne aluminijske naplatke, automatsku klima, kameru za vožnju unatrag, stražnje parkirne senzore, dodirni zaslon s navigacijom, hands-free karticu… Sve što vam treba u automobilu koji košta gotovo upola manje od usporedivog kompaktnog SUV-a sa sedam sjedala. Čak i najjeftiniji konkurentski karavan s ovoliko prostora i bez sedam sjedala stoji otprilike 50 posto više.

Dacia Jogger je izvrsna vrijednost za novac, no niska cijena nije jedini adut ovog automobila. Jednostavno, Dacia je napravila vrhunski automobil kakav treba obiteljima…

Dacia Jogger na hrvatskom tržištu Dacia Jogger starta na 18.900 eura. Riječ je o modelu s 5 sjedala kojeg pogoni benzinac, kao i na testnoj izvedbi. Uz nadoplatu od tisuću eura dobiva se verzija koja ima treći red sjedala. Tek 200 eura više od početnog benzinca stoji ECO-G verzija. To je spoj benzinca i tvornički ugrađenih plinskih instalacija. Ovo je zamjena za dizelski model. Pored Essential opreme, za 900 do 1400 eura više dobiva se Expression razina opreme. Dodatnih 1600 do 1900 eura više potrebno je za Extreme opremu. Hibridni model dolazi isključivo uz verziju sa sedam sjedala. Također, jedina opcija je top verzija koji nosi naziv Extreme. Stoji 29.500 eura. To je 6600 eura skuplje od jednako opremljenog TCe benzinca.

Tehnički podaci