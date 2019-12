Dnevna soba za duge pruge

C5 Aircross sa svojim mišićavim, a opet avangardnim pristupom kakav se od njega i očekuje, pažnju plijeni i svojim osebujnim vanjskim mjerama i detaljima koji su tu da u promatraču probude čitavu lepezu raznih osjećaja. A dvolitreni HDI sa 177 KS i 400 Nm samo će ih produbiti

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1997 cm3 / 177 KS / 211 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,7 l/100 km / 124 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 258.285 kn (34.669 Eur) / 321.005 kn (43.089 Eur)

Za razliku od sestrinske tvrtke Peugeot koja je u svojoj ponudi odlučila zadržati limuzinu, zahvaljujući čemu danas imamo 508-icu, Citroen je svoj C5 ugasio. No kako potreba za udobnim francuskim automobilima C i D segmenta vjerojatno nikada neće u potpunosti ugasnuti, bilo je jasno da tu ulogu mora preuzeti netko drugi. Jedini logičan korak u današnjem vremenu bio je, dakako, napraviti SUV. Ali ne bilo kakav…

Avangarda izvana, funkcija unutra

Da Francuzi jako dobro znaju napraviti automobil koji će uvijek i svuda privlačiti poglede poznato je praktički oduvijek i primjera za to ima bezbroj. C5 Aircross tu nije izuzetak, dapače, sa svojim uvjerljivo mišićavim, a opet avangardnim pristupom kakav se od njega i očekuje, veliki francuski SUV pažnju plijeni podjednako svojim osebujnim vanjskim mjerama i detaljima koji su tu da u promatraču probude čitavu lepezu raznih osjećaja. U ovakvom pakiranju jednostavno nema mjesta dosadi, čak ni kad se radi o bijelom primjerku jer za to brinu specifični svjetlosni sklopovi, sprijeda razlomljeni u dva glavna dijela i uklopljeni u masku, zatim nezaobilazni Airbumpsi, pa detalji od kroma i crveni umeci sprijeda, bočno i na krovu…

Unutrašnjost tek naizgled i na prvi pogled, sa smeđe-crnim kombinacijama kože na sjedalima, armaturi, upravljaču i ostalim panelima u kabini, priča neku sasvim drugu priču. Na drugi, međutim, postaje jasno da ovdje nema mjesta slučajnostima i needosljednostima: ovaj je autombil, jednostavno, zamišljen i dizajniran da bi iznenađivao i uzbuđivao i to doista čini jako dobro. S druge strane, kad se čula priviknu na sve ono što ih draži i dodiruje (a uz najbogatiji Shine paket to je ovdje neizbježno), vozaču postaje jasno da je sve ovdje zapravo na svome mjestu, tamo gdje i treba biti i da funkcija itekako prati formu. Mjesta ovdje ima puno, i sprijeda i straga, i tek će natprosječno visoki putnici primijetiti da je dio prostora za glavu u konkretnom primjerku pripao panoramskom krovu. A s obzirom na to što donosi u ionako prilično prozračnu unutrašnjost, to mu uopće nije teško oprostiti…

Odlične performanse

Ispred vozača središnje mjesto zauzima digitalna instrumentna ploča koja izgleda odlično, baš kao i središnji dodirni zaslon na armaturi. Igranje s njihovim opcijama ne traži puno privikavanja i dosta je intuitivno, naravno jednom kad se čovjek pomiri sa činjenicom da je u modernim automobilima poput ovoga osuđen na gubitak većine fizičkih kontrola. Materijali su, sve u svemu, odlični ili barem vrlo dobri te uz spomenuti doplatnu kožu pod rukom ima i kroma i piano laka. Ponekad packavo, ali ništa strašno… Prtljažnik broji od 580 do 1630 litara zapremnine te je s time u samom vrhu klase. Praktičan je i pristupačan, otvara se i na struju, a zahvaljujući pravilnom obliku i nosivosti (ukupno 570 kg) u njega se da utrpati svašta.

Testni automobil pokretao je dobro nam poznati dvolitreni BlueHDI sa 177 KS i 400 Nm, koji za SUV ovakve veličine i namjene predstavlja vjerojatno najbolji izbor. Snažan je i u praksi vrlo uvjerljiv, a radi prilično uglađeno i tiho, a kad zatreba vuče od starta praktički bez ikakve zadrške. Maksimum po tom pitanju daje u programu Sport, gdje je uz nešto konkretniji odaziv upravljača ima i primjetno bržu reakciju na svaki input na papučicu gasa. I pritom iz stajanja do 100 km/h stiže za 8,6 sekundi i ne posustaje sve do maksimalne brzine od 211 km/h. Za ovu vrstu automobila i njezinih 1540 kg na vagi, bez puno filozofiranja, to su doista sjajne brojke. Pritom svakako treba spomenuti 8-stupanjski automatik koji osim klasičnog načina rada ima i mogućnost ručne promjene putem tipki na upravljaču.

Progresivni graničnici

Ovjes C5 Aircrossa temelji se na MacPhersonu sprijeda i torzijskoj osovini straga, no ono što ga čini posebni, u ovom su konkretnom slučaju progresivni hidraulični graničnici koji su ovdje ugrađeni umjesto uobičajenih gumenih. Zahvaljujući njima automobil koji, za mnoge pomalo iznenađujuće, ne posjeduje tradicionalna komforna rješenja poput zračnog ovjesa, ima doista neočekivanu razinu udobnosti. Može ga se, dakako, potjerati i znatno brže, no u tom slučaju C5 Aircross ne krije da mu znatno više paše dinamički umjerenija vožnja. Na dužim ili kraćim dionicama, sasvim svejedno… Ponešto o tome, uostalom, govori i podatak da se ovaj model proizvodi isključivo s prednjim pogonom.

Na koncu, C5 Aircross ne samo da ispunjava očekivanja nego pritom ide i korak dalje. U izdanju poput testnoga teško mu je, osim možda pokojeg slabijeg detalja u unutrašnjosti, naći izraženije mane. S druge strane, bogata oprema i udobnost zaslužni su za to da se pod kožu lako zavlači i na drugi, a ne samo na prvi pogled. Prava dnevna soba na kotačima, nema što…

Citroen C5 Aircross na hrvatskom tržištu Cjenik C5 Aircrossa na našem tržištu sastoji se od dva benzinska PureTecha i dva dizelska BlueHDI motora od kojih se i jedni i drugi nude u po dvije verzije. Benzince tako zastupaju motori sa 131 i 181 KS, a dizelaše HDI izvedbe sa 131 i 177 KS. Ulazni benzinci i dizelaši mogu se upariti s ručnim šeststupanjskim mjenjačima, HDI 130 dostupan je ili s njim ili sa osamstupanjskim automatikom, koji je ujedno i jedina raspoloživa opcija za snažnije benzince i dizelaše. PureTech benzinac uz 131 KS i Live razinu opreme kreće od 179.900 kn. Ista snaga i paket opreme, ali uz BlueHDI dizelsku varijantu stoji 16 tisuća kuna više. Oprema Shine najbogatija je, dakle, u cjeniku te između ostaloga donosi bežično punjenje pametnog telefona, otvaranje prtljažnika bez ruku, pakete Safety i Drive ASSIST, pristup i pokretanje bez ključa, kameru za vožnju unatrag, prednja svjetla full LED, pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, automatsku dvozonsku klimu… Testni primjerak imao je, međutim, i nekoliko važnih doplata, uključujući 19-colne naplatke od lake legure, posebnu Perla Nacre bijelu boju i kožu Nappa Brown, panoramski krov… Dakle šminka, no sve skupa dovoljno da cijenu ovog modela podigne za preko 40 tisuća kuna