Za 89.900 kuna dobiva se osnovno opremljen automobil, uz klima uređaj, a na kojem je doplata od 3 tisuće kuna jedino za metalik boju. Vjerujemo da je ovo pametna kupnja!

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1199 cm3 / 83 KS / 166 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,8 (5,5) l/100 km / 110 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 89.900 kn (11.829 Eur) / 92.900 kn (12.224 Eur)

Iz dana u dan proizvođači automobila bombardiraju nas novitetima koji ubrzo nakon toga stižu i u prodajne salone. Kako oni sami, tako i sve strože i zahtjevnije europske regulative dovode do toga da ti automobili budu ‘pametniji’, odnosno da nam osiguraju veći razinu sigurnosti. Kako ta sigurnost nije besplatna, kao niti ekološka nota koja je dovela do gašenja brojnih pogonskih strojeva, dolazimo do toga da automobili postaju sve skuplji i skuplji. I dok smo prije nekoliko godina radili teme poput ‘top 10 automobila do 10 tisuća eura’, danas je teško napraviti temu ‘top 10 automobila do 100 tisuća kuna’. Stoga s veseljem pozdravljam današnji test Citroënovog modela C3 koji uz benzinski motor i Live paket opreme stoji 92.900 kn.

Kad porastu apetiti

Mali gradski automobili pametna su kupnja u mnogim prilikama. Nekoć su i na našem tržištu bila vrlo tražena roba, no brojne mogućnosti raznog financiranja doveli su do toga da mnogi kupuju automobile preko svoje mjere. Preko svojih potreba. Sve to dovelo je do popularnosti nekih drugih, većih klasa automobila. No, budimo realni, kad se ujutro vozite na posao pogledajte malo u gradskoj gužvi koliko je putnika u vozilu osim vozača. Rijetko kada je tu suputnik, a gotovo da se svijećom mora tražiti dva suputnika. Dakle, još jedan dokaz kupnje preko svojih potreba, bez obzira na to što jednom ili dva puta tijekom godine netko ima potrebu za malo većim vozilom kad se ide na odmor. Za to postoje opcije rent-a-car tvrtki ili pak krovne kutije.

No, idemo provjeriti što nam sve nudi to osnovno izdanje Citroënovog modela C3 u Live paketu opreme, pokretanom benzinskim PureTech motorom od 83 KS. Sve što je potrebno za normalnu vožnju, bez potrebe za nekim dodatnim uljepšavanjem. Iako smo kod Citroëna navikli i na dosta žive i jake boje, na ovom testno primjerku to nije tako. Siva boja ga nimalo ne baca u sivilo, ali mu ipak daje jednu dozu ozbiljnosti koja pokazuje kako je riječ o modelu za vrlo širok spektar kupaca, a ne samo onih koji se žele pokazati i žele biti uočeni. Jednostavnost vidimo i u izostanku Airbumpera, odnosno crnih obloga na vratima, a što je karakteristika pojedinih Citroënovih modela već nekoliko godina.

Solidan osnovni paket opreme

C3 dolazi u tri razine oprema, Live, Feel i Shine. Testirani model s početnom razinom tako između ostalog dolazi uz šest zračnih jastuka, ABS + REF + AFU + ESP, audio sustav s 4 zvučnika + USB + Bluetooth, daljinsko centralno zaključavanje, Isofix sustavom na bočnim sjedalima stražnje klupe, pomoć pri kretanju na uzbrdici, prednje električne podizače stakala, sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine, putno računalo, regulator i limitator brzine, sjedalo vozača podesivo po visini, 15-colne kotače, upozorenje na nenamjerno prelaženje crte, upravljač podesiv po visini… Tome valja pridodati i samo jednu stavku s popisa dodatne opreme – ručni klima uređaj, a koji je sada u cijeni od 89.900 kuna, dok za 3 tisuće kuna konačnu cijenu povećava tek siva Acier metalik boja eksterijera.

Ne, ovaj model nema ekran osjetljiv na dodir, kameru za vožnju unazad, parking senzore, grijanje sjedala, dvobojnu karoseriju, aluminijske naplatke, ukrasne naljepnice i brojne dizajnerske dodatke. Ima samo ono nužno, ono što je potrebno. Upravo je to i razlog cijene koja nije porasla u nebesa, već je primjerena onom što se nudi.

Ne zove na jurnjavu

Sjedala su dosta prostrana, te nude zavidnu razinu komfora, no ne i bočna ojačanja koja bi trebala pomoć u držanju tijela tijekom bržih prolazaka zavojima. Ok, za početni model to i nije neka opaska, no ista su sjedala i u snažnijim opcijama pogonskih motora, bilo benzinskih ili dizelskih. Plastični trokraki upravljač solidni leži u rukama, a njegovu funkcionalnost naglašavaju komande audio uređaja. Na raspolaganju je prtljažni prostor od 300 litara, uz pristup kroz ne preširok otvor. Ne bi bilo loše kad bi stražnja klupa bila uzdužno pomična, čime bi vozač imao mogućnost reguliranja više prostora straga ili u prtljažniku.

Ispod poklopca motora smjestio se dobro poznati 1,2-litreni 3-cilindrični benzinski motor uz PureTech serije. Nakon izbacivanja iz ponude slabije inačice od 68 KS, ovaj model od 83 KS označava početni izbor. Činjenica kako nije opremljen turbopunjačem trebala bi mu osigurati i dugovječnost. Upregnut je 5-stupanjskim ručnim mjenjačem, a riječ je o kombinaciji koja ‘ne zove’ na jače pritiskanje papučice gasa, a što se vraća prihvatljivom potrošnjom goriva. Nakon tjedan dana vožnje, što gradskim prometnicama, što međugradskim dionicama, putno je računalo pokazalo prosjek od 5,5 l/100 km, a što smatram vrlo dobrim rezultatom, iako je to 0,7 l/100 km više od deklariranog. Sve ti prati i ovjes koji može ostaviti i nešto bučniji dojam prilikom prelaska preko neravnina, no bez prevelikog narušavanja udobnosti vožnje.

Pametan odabir

Bez obzira na ukupnu duljinu četiri milimetra manju od četiri metra, Citroën C3 je model kojim se pored njegovog osnovnog okruženja, odnosno gradskih prometnica, možete bez problema uputiti i na dulja putovanja. U tom slučaju, moja je preporuka odabrati vožnju lokalnim cestama, a ne autocestom te uživati u upijanju prirodnih ljepota na tom putovanju.

Vjerujem kako ima onih koji će ustvrditi kako je ovo model koji će odabrati umirovljenici, no ja bi rekao kako je ovo ipak model koji će odabrati razum. Smatram da je kupnja ovakvog automobila, za 92.900 kn u osnovnom izdanju, uz metalik boju, pametan odabir, jer ipak treba imati na umu da je automobil samo prijevozno sredstvo koje koristimo za prijevoz od točke A do točke B, te nije potrebno nepotrebno razbacivanje novcima koji se mogu i pametnije uložiti.

Citroën C3 na hrvatskom tržištu Početni Live paket opreme pored testne opcije, dostupan je i uz BlueHDi turbodizelski motor od 102 KS koji stoji 106.550 kuna. Srednja razina opreme nosi naziv Feel, a koja je pored ova dva već spomenuta pogonska motora dostupan i uz snažniji PureTech benzinac od 110 KS upregnut šeststupanjskim ručnim mjenjačem, uz cijene od 97.900 do 116.500 kuna. Najbolje opremljena Shine razina uz tri pogonske opcije iz srednjeg paketa moguća je i sa 6-stupanjskim automatskim mjenjačem kod snažnijeg benzinca od 110 KS. Cijene se kreću od 107.900 do 126.900 kuna.