Crossover verzija modela C3 lani je obnovljena, a osim dotjeranog vanjskog dizajna, brojna poboljšanja usmjerena ka poboljšanju ionako dobre udobnosti vožnje. To je teorija, a kakav je u praksi, saznali smo testirajući 110 KS snažnu i bogato opremljenu Shine verziju

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1199 cm3 / 110 KS / 182 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 5,8 (6,2) l/100 km / 131 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 150.140 kn (20.019 Eur) / 166.011 kn (22.135 Eur)

Što god mislili o Citroenovim automobilima, aktualnoj obitelji modela nitko ne može osporiti jedinstvenost dizajna. Bilo da se radi, recimo, o C3, C4 ili Aircross verzijama modela C3 i C5, ne možete ih zamijeniti za bilo koji drugi automobil na cesti – čim ih ugledate, znate da je u pitanju model francuske marke. O dizajnu se uvijek da (ili ne da) raspravljati, no smatramo da je C3 Aircross najodvažnije oblikovani model u klasi u kojoj zapravo nimalo ne manjka dizajnerske odvažnosti – tu se za kupce, između ostalog, bore i drugi dizajnom upadljivi modeli, kao što su Nissan Juke, Renault Captur i Peugeot 2008.

Prošlogodišnji redizajn – kojim su najočitije izmijenjena LED prednja svjetla i maska – osvježio je ionako modernu i upadljivu vanjštinu te ju učinio još primjetnijom. Unutarnje promjene nešto su diskretnije, no vozačko okruženje ostalo je jednako pregledno i ugodno za jutarnje probijanje kroz gradsku gužvu ili višesatnu vožnju prema moru.

I više od neophodne opreme

Bogato opremljene verzije, poput testirane sa Shine razinom opreme, imaju 9-inčni dodirni zaslon infotainmenta, automatsku klimu, tempomat i još puno toga, kao i čitav niz naprednih sustava asistencije. Testirani Aircross imao je i dodatnu opremu poput kamere za vožnju unatrag i prednjih senzora (paket Park Assist), stražnju kliznu klupu i središnji naslon straga (paket Family) te 17-inčne aluminijske naplatke. Odlična LED Vision prednja svjetla uz Shine opremu dolaze serijski te zaista uvelike pridonose ugodnijoj noćnoj vožnji.

Što se Citroenovog infotainmenta tiče, dovoljno je intuitivan i jednostavan za korištenje te nudi sve funkcije koje biste očekivali, no ako vam se iz nekog razloga ne sviđa, sa sustavom uvijek možete povezati vaš pametni telefon za korištenje još jednostavnijeg (i serijskog) Apple CarPlay ili Android Auto sučelja.

Sjedala koja ‘mame’ na uživanje

Novost su i Advanced Comfort sjedala, poznata iz većeg C5 Aircrossa, koja imaju 15 mm deblju i bolje oblikovanu pjenu, a iako nisu osobito profilirana, pružaju veću udobnost nego prije te odlično izgledaju u Metropolitan Graphite kombinaciji unutrašnjosti. Uz prostranu kabinu “malog” Aircrossa, koja je dodatno unaprijeđena spomenutom opcijskom kliznom stražnjom klupom, 4,1 metar dugačak gradski crossover prikladan je za vangradsku vožnju, pa čak i dulja putovanja. Straga ima dovoljno mjesta i za nešto više putnike, a ovisno o položaju stražnje klupe, volumen prtljažnika varira između 410 i 520 litara, odnosno može se povećati do 1289 l ako spustite naslone.

Iz brojnih drugih Citroena i Peugeota poznat turbobenzinac u testiranom C3 Aircrossu razvija 110 KS, a iako se radi o ‘samo’ 1,2-litrenom trocilindrašu, odličnih 250 Nm okretnog momenta raspoloživo je od ‘dizelski’ niskih 1750 o/min. Šeststupanjski ručni mjenjač u ovom je slučaju jedina opcija za prijenos spomenutih brojki na prednje kotače, no uz kratko proračunate prijenosne omjere, ova je motorizacija sasvim solidan izbor za grad.

Sasvim dostatan benzinac

Uz ubrzanje s mjesta do 100 km/h za 10,1 sekundu sigurno nećete rušiti rekordne ili juriti omiljenom planinskom cestom, no za potrebe gradske vožnje ovaj Puretech benzinac vrlo je dobar – pruža adekvatna ubrzanja, a ujedno je ugodno uglađen tijekom vožnje autocestom. Dojmu u vožnju, usput rečeno, svakako pridonose dopadljiv karakter i zvuk trocilindraša zbog kojih je moguće i uživati pri istraživanju druge polovice raspona okretaja. Kazaljka okretomjera povremeno će morati posjetiti to područje prilikom pretjecanja, ali u svakodnevnoj vožnji nema potrebe motor vrtjeti iznad otprilike 2500 o/min

U kombinaciji sa spomenutim udobnijim sjedalima, lagano namještenim servoupravljačem i razmjerno mekim ovjesom, C3 Aircross vrlo je jednostavan i ugodan za vožnju, kako u gradskom stani-kreni prometu, tako i na otvorenoj cesti. Solidne kočnice brinu se za očekivano dobro usporavanje, a iako se ovjes dobro snalazi i na zavojitim cestama, Aircrossu ponajprije odgovara stil vožnje kojem je prioritet udobnost vozača i putnika.

Početni C3 Aircross pokretan 110 KS snažnim Puretech turbobenzincem i opremljen Feel razinom opreme dostupan je od 150.000 kuna, a testirani primjerak s istim motorom, ali bogatom Shine opremom stoji 166.011 kuna.

C3 Aircross na hrvatskom tržištu Citroen je C3 Aircross za domaće tržište pripremio u tri razine opreme. Početna je Feel koja uz Puretech benzinski motor od 83 KS stoji 127.302 kn. Uz istu razinu opreme moguć je i turbodizelaš od 102 KS, a za koji je potrebno izdvojiti 150.380 kn. Odlučite li se za nešto bolji paket opreme koji se skriva iza naziva Feel Pack računajte i na nadoplatu od nekih 6 tisuća kuna. Tu je i za 143.140 kn raspoloživ i benzinac od 110 KS, kao u testnom primjerku. Sve tri verzije motora raspoložive su i uz najbogatije opremljeni Shine paket, a gdje cijene startaju od 140.261 kn.

Tehnički podaci