U povoljniju cijenu uključeno je i pet godina jamstva te do 5 godina ili do 80.000 kilometara redovnog servisiranja prema planu održavanja

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1199 cm3 / 110 KS / 188 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 4,8 (6,1) l/100 km / 109 g/km cijena s dodatnom opremom 121.900 kn (16.253 Eur)

Ne, ne, nemojte pomisliti kako je cilj ovog test ukazati vam na brojne novosti koje je Citroën napravio na gradskom SUV modelu C3 Aircross. Poanta uopće nije u tome. Poanta je daleko bolja – povoljna prilika. Da, dobro ste pročitali – povoljna kupnja modela C3 Aircross.

Dobra ponuda

Naime, Citroën C3 Aircross imali smo u prethodnom razdoblju priliku voziti nekoliko puta, a gdje smo isprobali i dizelske i benzinske varijante, u različitim paketima opreme. Tada je bila prilika što bolje upoznati sve više ili manje bitne činjenice svakog pojedinog modela, svake pojedine opcije. Sada naglasak stavljamo na paket koji se nudi po povoljnoj cijeni, ono što je trenutno raspoloživo.

Nije nikakva tajna da se automobili, kao uostalom i sva ostala roba, mnogo bolje prodaju kad kupcima priredite povoljniju opciju, kad se poveća omjer uloženog i dobivenog, kad se za manje novaca dobije više. Tako je trenutno u Citroënu moguće nabaviti i crossover model C3 Aircross.

Po dva benzinca i dizelaša

Pogledamo li na redovni cjenik modela C3 Aircross vidimo kako su na raspolaganju po dva benzinska PureTech i dva turbodizelska BlueHDi motora. Govorimo li o štedljivijim dizelašima tada kupci imaju priliku odabrati početnu verziju od 102 KS ili pak onu snažniju od 120 KS. Tražite li benzinske opcije tu je početni model od 110 KS te onaj snažniji od 130 KS. Na odabir se nude i tri razine opremljenosti, s time da snažnije verzije, i benzinca i dizelaša dolaze isključivo uz najbogatiji Shine paket opreme, a pored toga uključuju i simbiozu sa 6-stupanjskim automatskim mjenjačem.

Za ovu priliku Citroën nam je ustupio početnu benzinsku opciju, onu od 110 KS uz drugu, odnosno srednju, Feel razinu opreme. Znači, riječ je modelu koji ispod poklopca motora krije 1,2-litreni benzinski motor koji raspolaže najvećom snagom od 110 KS, i to pri 5500 okretaja u minuti. Ne, nije to motor koji je pripremljen za neke velike brzine, i najbolje se snalazi u gradskoj i međugradskoj vožnji. Ne tjera vas niti na žustre pritiske papučice gasa, no osigurava dovoljnu razinu živahnosti.

Lagana gradnja

Naravno, ovo je automobil kojim se bez problema možete uputiti i na dulja putovanja autocestom, no morate imati na umu kako nešto viši okretaji se odražavaju i na povećanu buku u putničkoj kabini. Upregnut je 6-stupanjskim ručnim mjenjačem koji je dosta precizan i nema prevelik hod. Agilnosti u prilog ide i činjenica kako nije riječ o teškom automobilu, a tu je ukupna masa praznog vozila 1159 kilograma.

Pogledajmo što sve nudi ovaj testni primjerak od opreme. Kao što smo već spomenuli, riječ je o drugoj razini opreme koja nosi naziv Feel. Početni Live paket između ostalog sadrži ABS + REF + AFU + ESP, 6 zračnih jastuka, automatsko paljenje svjetala, daljinsko centralno zaključavanje, dnevna svjetla, električni servo upravljač, Isofix priključak na dva bočna stražnja sjedala, klima uređaj, pokazivač promjene stupnja prijenosa, pomoć pri kretanju na kosini, električno pokretana stakla an prednjim vratima, prepoznavanje znakova ograničenja brzine, audio sustav sa 6 zvučnika, digitalni audio prijemnik,USB i 12V utičnica na središnjem grebenu, Bluetooth, putno računalo, limitator i tempomat, set za krpanje gume, sjedalo vozača podesivo po visini, ukrasne poklopce kotača, upozorenje za nenamjerno prelaženje crte, upravljač podesiv po visini i dubini te vanjski retrovizori električno podesivi i grijani, u crnoj boji…

Sva potreba oprema

Pored svega navedenog Feel paket između ostalog donosi i Connect radio uparen 7-inčnim zaslonom na središnjem grebenu, LED dnevna svjetla, ukrasne 3D poklopce čeličnih naplataka, upravljač presvučen kožom, 12V utičnicu u drugom redu, vanjske retrovizore u sjajnoj crnoj boji, zaštitne sive obloge prednjeg i stražnjeg branika te Paket Color crni koji se odnosi na krovne nosače i retrovizore.

Testni je primjerak imao i nekoliko doplata. Tu je rezervni kotač, stražnji parking senzori te Električni paket koji uključuje električno pokretana stakla i na stražnjim vratima. Posljednja stavka na popisu dodatne opreme je dvobojna karoserija, a koja pored serijske bijele Neutral boje donosi i krov u Perla Nera crnoj boji.

Privlači starije vozače

Najbolji dio slijedi na kraju. To je naravno cijena. Naime, Citroën C3 Aircross Feel Puretech 110 po cjeniku stoji 132.320 kuna, no prema trenutnim uvjetima testni primjerak koji je imao još nekoliko nadoplata, vrijednih više o 5 tisuća kuna, može se nabaviti za 121.900 kuna. Znate kako kažu u nekim reklamama: ‘no to nije sve’. Naime, treba imati na umu da se uz ovaj model osigurava i 5 godina jamstva koje obuhvaća 2 godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4. i 5. godinu, odnosno do 80.000 prevaljenih kilometara. Tu je i isto tako pet godina servisiranja, odnosno do 80.000 km, ovisno o tome što prije nastupi, a obuhvaća redovno servisiranje prema planu održavanja.

Sve u svemu, mišljenja smo kako Citroën u ovoj ponudi nudi vrlo dobar omjer uloženog i dobivenog, a konfiguracija automobila odgovara mlađim vozačima, ali i onim starijim koji cijene praktičnost te dobar položaj sjedenja te lagani ulazak, odnosno izlazak iz automobila.

Tehnički podaci