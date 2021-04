Q2 i u novom izdanju ostaje sve ono što je bio i dosad, kompaktni SUV koji će podjednako dobro zadovoljiti i mlađe vozače i manje obitelji, i to uz sve benefite koje sa sobom nosi premium brend poput Audija

OSOBNA ISKAZNICA TESTIRANOG AUTOMOBILA obujam motora / snaga / brzina 1498 cm3 / 150 KS / 218 km/h prosječna potrošnja / emisija CO2 6,0-6,1 l/100 km / 137-138 g/km cijena bez / s dodatnom opremom 271.443 kn (35.905 Eur) / 305.277 kn (40.380 Eur)

Najmanji član Audijeve Q obitelji pojavio se na valu rasta popularnosti SUV-ova koji traje i dalje, a kako su od te 2017. do danas prošlo četiri godine, sada nam se predstavio i u najnovijem i nešto dotjeranijem izdanju. Kako to obično biva s klasičnim facelift osvježavanjima, Q2 je zadržao sve dobro poznate osobine originala te je za ovu priliku, moglo bi se reći, umiven i nanovo ušminkan odnosno poboljšan onoliko koliko je bilo potrebno da ide u korak s vremenom.

Moglo bi se reći ovako: kada ga vidite na cesti, i dalje ćete znati da je to Q2, ali će vam nekako izgledati bolje nego ikad, a za to je zaslužno puno malih, ali evidentno jako važnih detalja, uključujući i ovu Apple zelenu boju koja ih dodatno naglašava.

Za početak je tu naravno maska: single frame dakako ostaje lightmotiv dizajna svakog Audija, pa tako i ovoga, ali je i ona evoluirala. Samo vrlo iskusno i precizno oko primijetit će da je ona sada postavljena mrvicu niže nego ranije, te da je tako stvoren prostor za tri uska otvora. Jedva vidljiva, ali svakom ljubitelju Audija važna, jer je baš slične takve na svom nosu svojedobno imao legendarni Audi Sport Quattro.

Tradicionalne vrijednosti

Zgodan detalj, ali važnije od toga svakako je spomenuti promjene na svjetlima. LED je sada standard, no prava stvar zove se LED Matrix, kao na testnom modelu. Žmigavci su dinamični, a na koncu treba reći i da su straga su promjene također minimalne, te se svode na činjenicu da je Audi odlučio sakriti ispušnu cijev. Crni detalji na singleframe masci te prednjem i stražnjem braniku, kao i ovi konkretni aluminijski naplaci elementi su s popisa doplata.

U unutrašnjosti se priča o klasičnom faceliftu nastavlja: uglavnom top materijali, vrhunska ergonomija i smještaj za volanom kakav se stvarno može samo poželjeti. Na ovim je područjima Audi tradicionalno jak i tu se doista nije imalo što mijenjati. Instrument ploča je inače analogna, što će voljeti ljubitelji klasike, ali je uz doplatu dostupan i sjajan 12,3-inčni virtualni kokpit s izdašnim mogućnostima prilagodbe.

Središnji zaslon je prilično velik i pregledan, a za upravljanje većinom funkcija i dalje je tu nezaobilazni MMI kontroler. Jednostavno i intuitivno, kako i treba biti.

Testni auto pokretao je 1,5-litreni TFSI sa 150 konja odnosno snažniji od dva benzinca u ponudi. Pred koju godinu s njegovim bi obujmom spadao među manje motore i tipične predstavnike downsizinga, no danas je situacija takva da – barem u Q2 – jače ne može. Jer, i snažniji dizelaš raspolaže s istom snagom, pa tako ako želite više, jedini je savjet – birajte quattro TDI. Ista je snaga, ali uz više momenta tu je i pogon na sve kotače.

No vratimo se testnom benzincu. U odnosu na alternativu u obliku osnovnog 1,0-litrenog TFSI-ja s tri cilindra, ovaj s četiri nastupa kao klasik i prava mjera za Q2. Ima karaktera i voli se zavrtjeti, fino se slaže sa 7-stupanjskim S-Tronicom, a ni performanse mu nisu slaba strana. Dapače, s oko 8 i pol sekundi do stotke i gotovo 220 km/h maksimalne brzine doista se nema čega sramiti.

Benefiti i cijena premiuma

S druge strane, kada mu ne trebaju sva četiri cilindra, dakle kada je opterećenje manje izraženo, na scenu stupa tehnologija koja isključuje dva te tako štedi gorivo. Potrošnja je inače deklarirana na oko 6 litara, no u realnim uvjetima može se računati s oko 7 i pol. Što se osjećaja same vožnje tiče, u praksi se tu nije promijenilo mnogo. Q2 i dalje predstavlja kompromis, ali u dobrom smislu. Ovjes mu je ugodno čvrst, audijevski moglo bi se reći, a s preciznim se upravljačem podjednako dobro snalazi i u gradu i izvan njega.

Uz prtljažnik koji se nije mijenjao te broji solidnih 405-1050 litara, Q2 i u novom izdanju ostaje sve ono što je bio i dosad, kompaktni SUV koji će podjednako dobro zadovoljiti mlađe vozače i manje obitelji, i to uz sve benefite koje sa sobom nosi premium brend poput Audija. Uz njih dakako ide i odgovarajuća cijena, no to se ovdje i podrazumijeva.

Audi Q2 na hrvatskom tržištu Cjenik Audija Q2 na hrvatskom tržištu uključuje dizelske i benzinske pogonske opcije s tri ili četiri cilindra te ručne i automatske mjenjače. Ponudu benzinaca otvara model Q2 30 TFSI sa 110 KS, uz koji ide samo ručni mjenjač sa 6 stupnjeva prijenosa, a jača je verzija sa 150, uz koju se osim manualne nudi i opcija 7-stupanjskog automatika. Dizelaša su također dva, od kojih slabiji sa 116 KS također ide samo u izvedbi s ručnim mjenjačem, a snažniji od 150 samo s automatikom. Potonji je ujedno i jedini Q2 u cjeniku koji ima i mogućnost izbora verzije s quattro pogonom.

Tablica