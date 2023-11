Uz 3687 registracija tijekom listopada ostvaren je rezultat kao i mjesec ranije. U svega sedam vozila razlike čak su tri proizvođača - Toyota, Volkswagen i Renault

Još malo i kraj godine je pred nama. Sada, na početku studenog, vrijeme ja za analizu što nam je sve pristiglo tijekom listopada. Prvi kompletan jesenski mjesec donio je 3687 registracija osobnih automobila. To je svega četiri vozila više nego li je bilo mjesec ranije. Istovremeno to je i 642 vozila više nego li je bilo tijekom listopada protekle godine. To je porast od 21,08%. Vodeća marka proteklog mjeseca bila je Škoda uz 533 vozila. Time je češka marka ostvarila 14,46% tržišta proteklog mjeseca.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Nova kineska marka

Velika se borba vodila za drugu poziciju. Naime, čak tri marke ostvarile su rezultat uz razliku od tek sedam vozila. Tako je druga pozicija pripala Renaultu uz 340 vozila. Svega četiri vozila manje broji Volkswagen, dok dodatna tri vozila manje ima Toyota. Slijede Dacia, Kia, Hyundai, Suzuki…

Tijekom listopada stigla je i nova kineska marka Forthing, a o kojoj smo već izvještavali, a uskoro donosimo i test modela T5 Evo.

Kod premium marki značajan rezultat ostvario je BMW uz 157 registracija. Audi je imao 118, a Mercedes-Benz 71 registraciju. Dok je to kod BMW-a bio najbolji ovogodišnji rezultat, kod druga dva je bio najslabiji mjesečni rezultat. Uz 13 vozila, najbolji rezultat ostvario je i Lexus.

Najtraženije marke tijekom listopada

marka kom udio 1 Škoda 533 14,46% 2 Renault 340 9,22% 3 Volkswagen 336 9,11% 4 Toyota 333 9,03% 5 Dacia 246 6,67% 6 Kia 230 6,24% 7 Hyundai 204 5,53% 8 Suzuki 182 4,94% 9 BMW 157 4,26% 10 Mazda 149 4,04% 11 Peugeot 134 3,63% 12 Audi 118 3,20% 13 Seat 118 3,20% 14 Opel 80 2,17% 15 Mercedes 71 1,93% 16 Citroen 65 1,76% 17 Nissan 54 1,46% 18 Volvo 50 1,36% 19 MG 48 1,30% 20 Porsche 46 1,25% 21 Cupra 34 0,92% 22 Ford 32 0,87% 23 Tesla 23 0,62% 24 Fiat 18 0,49% 25 Mini 14 0,38% 26 Lexus 13 0,35% 27 Land Rover 12 0,33% 28 Honda 11 0,30% 29 Subaru 9 0,24% 30 Jaguar 6 0,16% 31 Forthing 6 0,16% 32 SsangYong 5 0,14% 33 Jeep 3 0,08% 36 DS 3 0,08% 37 Alfa Romeo 2 0,05% 38 Smart 1 0,03% 42 Chevrolet USA 1 0,03% ukupno 3687 100%

Ukupno su tijekom listopada ostvarene registracije 37 različitih marki vozila. Začelje ljestvice drže Chevrolet i Smart, uz po jedno vozilo. Dvije registracije imala je Alfa Romeo, a po tri DS i Jeep. SsangYong je imao pet vozila, po primjerak više bilježe Jaguar i Forthing dok je stiglo i novih devet Subarua.

Dobar rezultat Toyote

Octavia je najzaslužnija što je Škoda ostvarila vodeću poziciju tijekom proteklog mjeseca. Ostvarila je 180 registracija. Time je iza sebe ostavila Renaultov Clio koji je imao 134 registracije. Clio je nedavno pristigao u redizajniranom izdanju. Treća je pozicija uz 115 primjeraka pripala Dacijinom modelu Sandero. Toyota Yaris Cross imala je 111 registracija, a Suzuki SX4 njih 101. To su ujedno jedine marke koje su ostvarile troznamenkasti rezultat.

Zanimljivo je pogledati ljestvicu ‘top 20’ modela pri samom kraju. Tako je na 16. poziciji BMW-ova serija 3 uz 55 registracija. Isti broj registracija ostvarila su još tri modela. To su Kia Stonic, Renault Megane Conquest i Škoda Scala. Posljednji u ovom klubu je još jedna Škoda, i to Kodiaq uz 53 vozila.

Tijekom ove godine stigli smo do 49.855 registracija osobnih automobila. To je za 11.168 vozila, odnosno 28,87% više u odnosu na prvih deset mjeseci protekle godine.

Od svih registriranih 25.538 odnosno 51,2% čine benzinski modeli. Nadalje, 9355 odnosno 18,8% odnosi se na dizelske modele. Od njih su brojniji hibridi. Broje 12.150 vozila, pa imaju udio od 24,4%. Vozila tvornički opremljena plinskim instalacijama broje 1464 primjerka, te imaju udio od 2,9%. Posljednji u nizu su električni modeli uz 1348 primjeraka. Tako EV vozila čine 2,7% tržišta.

Protekli mjesec stiglo je 70 novih električnih primjeraka, što je najslabiji ovogodišnji rezultat. Riječ je o 22 različita modela. Sam vrh tablice drži Teslin Model 3 uz 13 registracija. Dva vozila manje bilježi Škoda Enyaq. Treće mjesto pripalo je Teslinom Modelu Y uz devet vozila, a jedan manje bilježi Volkswagen ID. 3. Proteklog je mjeseca stigao i prvi ovogodišnji primjerak modela Lexus RZ.