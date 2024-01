2023. godinu završili smo uz 56.697 registracija, što je porast od 28,6%

Nakon nekoliko godina na tronu, Volkswagen je u posljednjim danima 2023. godine izgubio vodeću poziciju i prepustio je češkom pandanu. Renault Clio je uspio ponijeti titulu najtraženije modela

Lagano smo krenuli u 2024. godinu, i već doznajemo kako je sam kraj godine bio vrlo uzbudljiv. Pokazuju nam to brojke agencije Promocija plus, a koji obrađuju podatke o registracijama automobila. Tako posljednji izvještaj za proteklu godinu pokazuje kako je tijekom prosinca najtiraženija marka, kao i mjesec ranije bila Škoda. Uz 470 registracija češka je marka za 55 vozila napravila bolji rezultat od Volkswagena.

Tijesna borba na samom kraju godine

Trend je to koji se nastavlja od sredine godine, nakon što su završile registracije vozila za rent-a-car tvrtke. Taj još jedan bolji mjesečni rezultat uspio je u rastapanju prednosti koju je VW napravio u prvoj polovici godine. Tako je na kraju godine Škoda preotela vodeću poziciji Volkswagenu za svega 12 primjeraka. Tako možemo ustvrditi kako je Škoda najtraženija marka na domaćem tržištu uz 6587 registracija. To je čak 2081 automobil više u odnosu na godinu ranije, odnosno u postotku napredak za čak 46,18%.

Tijekom prosinca 2023. stiglo je ukupno 3415 osobnih automobila, a što je na razini mjeseca ranije kad je bilo 12 vozila više. Ipak, to je 712 vozila, odnosno 26,34% više u odnosu na prosinac godinu ranije. Količinski najveći napredak napravila je japanska Toyota koja je uz 347 vozila osvojila četvrtu poziciju. Znači, imali su 228 vozila, odnosno 192% više u odnosu na godinu ranije. Nešto slabiji napredak, za 158 vozila imala je Dacia. Treću poziciju osvojila je uz 377 registracija.

Najtraženije marke tijekom prosinca

marka kom % 1 Škoda 470 13,76% 2 Volkswagen 415 12,15% 3 Dacia 377 11,04% 4 Toyota 347 10,16% 5 Suzuki 250 7,32% 6 Hyundai 210 6,15% 7 Renault 208 6,09% 8 Kia 141 4,13% 9 Opel 110 3,22% 10 Audi 105 3,07% 11 Peugeot 102 2,99% 12 BMW 99 2,90% 13 Mazda 93 2,72% 14 Citroen 67 1,96% 15 MG 52 1,52% 16 Seat 49 1,43% 17 Nissan 48 1,41% 18 Volvo 47 1,38% 19 Mercedes 44 1,29% 20 Tesla 37 1,08% 21 Ford 31 0,91% 22 Cupra 28 0,82% 23 Fiat 14 0,41% 24 Land Rover 11 0,32% 25 Mini 10 0,29% 26 Subaru 9 0,26% 27 Honda 7 0,20% 28 Porsche 6 0,18% 29 Lexus 6 0,18% 30 Jaguar 5 0,15% 31 DS 4 0,12% 32 Alfa Romeo 4 0,12% 33 Jeep 3 0,09% 34 Rimac 2 0,06% 37 Mitsubishi 1 0,03% 39 SsangYong 1 0,03% 42 Ferrari 1 0,03% 44 Geely 1 0,03% ukupno 3415 100%

Veliki minus Forda

Nasuprot ovim pozitivnim rezultatima nalazi se pad Forda. Uz 31 registraciju u posljednjem mjesecu 2023. godine riječ je o 167 vozila, odnosno 84,34% slabijem rezultatu naspram prosinca 2022. godine. Među prvih deset marki jedino je Renault imao minus, i to za 34 vozila odnosno 14,05%. Imali su 208 registracija, a što je bio tek sedmi mjesečni rezultat.

Na samom začelju tijekom prosinca bile su četiri marke uz tek po jednu registraciju. To su Mitsubishi, SsangYong, Geely te Ferrari. Ono što je daleko zanimljivije svakako je jedina marka koja je imala dvije registracije. Riječ je o našem Rimcu, a koji je tijekom prosinca imao ček dvije registracije. Tako je Rimac postala 46. marka koja je ove godina imala registracije na području Hrvatske.

Uz ta dva primjerka Rimac je godinu završio na istoj razini kao i godinu ranije. Znači, u dvije godine čak četiri registracije Nevere. Iza Rimca su, uz po jednu registraciju Aston Martin i McLaren, dok je isto dvije registracije imao Chevrolet. Tri su registracije kineske marke Geely, a koja bi ove godine trebala ostvariti daleko značajniji rezultat. Pitanje je hoće li uspjeti napraviti izvrstan start kao i MG koji je tu već godinu i pol. Lani su, tijekom prve potpune godine djelovanja ostvarili 980 registracija i stigli na 18. poziciju. Mislim da je to hvale vrijedan rezultat.

Značajan napredak Renaulta

Lani je pravi potop doživio Mitsubishi. Imali su tek 17 registracija. To je 149 vozila, odnosno 89,76% manje u odnosu na 2022. godinu. Količinski veći pad imale su tek dvije marke. To je Jeep koji je uz 116 registracija imao pad za 377 vozila, odnosno 76,47%. Još veći pad bilježi Opel. On je uz 2856 registracija slabiji u odnosu na 2022. godinu za 445 vozila, odnosno 13,52%. Pored Opela, među prvih 20 najtraženijih marki jedino je još Fiat imao slabiji rezultat u odnosnu na 2022. Pad je 27 vozila, pa znači kako je talijanska marka imala 706 registracija.

Koliko je protekla godina bila bolja u odnosu na 2022. dovoljno govori činjenica da smo s krajem godine stigli do 56.697 registracija. Time je napravljen rast za 12.609 vozila, odnosno 28,6%. Tome je količinski najviše pridonio Renault. Francuska marka 2022. godinu završila je na sedmom mjestu uz 2612 registracija. Lani su ostvarili napredak za 3250 vozila, odnosno 124,42% te time stigli na izvrsnu treću poziciju. Čak četiri marke imali su četveroznamenkasti plus. Pored Renaulta, to su dvije vodeće marke, Škoda i Volkswagen, te Suzuki kojem je pripala šesta pozicija. Oni su napravili plus od 8203 vozila.

Premuim marka među prvih deset

Pohvala ide i jednoj premium marki. Riječ je o Audiju. Zabilježili su 2393 registracije, a što je napredak u odnosu na godinu ranije za čak 815 vozila. Time su imali 51,65% rasta te stigli na desetu poziciju. Inače se godinama vodila uska borba tri konkurenta, a sada su BMW i Mercedes ipak dobrano zaostali. BMW bilježi 1382, a Mercedes 1344 registracije.

Iako je u samom fotofinišu Škoda uspjela preoteti vodeću poziciju Volkswagenu, malo je falilo da to naprave i u poretku najtraženijih modela. Mala, ali svakako vrijedna i slatke prednost ostala je Renaultovom modelu Clio. On je imao 2785 registracija, odnosno 62 jedinice više od drugoplasiranog modela – Škode Octavije. Time je ustvari Octavia izgubila titulu najtraženijeg modela, a koju je imala godinu ranije.

Čak 12 modela imalo je četveroznamenkasti rezultat. Prvih dvadeset modela drže 54,42% svih registracija, dok su godinu ranije imali 53,31%. Volkswagen tu ima čak četiri predstavnika, a Renault i Kia po tri. Škoda, Dacia i Suzuki imaju po dva modela te Hyundai, Opel, Toyota i MG po jedan.

Pola svih registracija odnosi se na benzinske modele. Oni čine 50,5% tržišta. Nakon njih najzastupljeniji su hibridi uz udio od 24,7%, pa dizelaši koji čine 19% tržišta. Tri posto odnosi se na modele koji dolaze s tvorničkim instalacijama za plin, dok uz 1618 primjeraka električni modeli čine 2,9% tržišta.

Najtraženije električne marke

marka kom 1 Tesla 429 2 Volkswagen 226 3 Renault 163 4 Škoda 119 5 Dacia 115 6 Audi 91 7 Hyundai 59 8 Citroen 58 9 BMW 54 10 Mercedes 46 11 Peugeot 44 12 Opel 30 13 Kia 25 14 Ford 19 15 Porsche 18 16 Toyota 16 17 Dongfeng 15 18 MG 14 19 Mini 14 20 Smart 14 21 Cupra 12 22 Volvo 11 23 Mazda 8 24 Nissan 5 25 Subaru 4 26 Fiat 3 27 Jeep 2 28 Rimac 2 29 Lexus 1 30 Jaguar 1 ukupno 1618

Od 46 marki koji su lani imali registracije na hrvatskom tržištu, njih 16 nije imalo registracije električnih modela. Mnogi ih niti nemaju u svojoj proizvodnoj liniji. Daleko najviše registracija bilježi Tesla uz 429 vozila, dok je prati Volkswagen uz 226 jedinica.

Uz 24.669 vozila zagrebačka regija čini 43,51% kompletnog tržišta. Slijedi je Splitsko-dalmatinska županija uz 4828 vozila, odnosno udio od 8,52%. Bronca je pripala Istarskoj županiji uz 4253 vozila, odnosno uz udio od 7,5%. Na začelju je Virovitičko-srijemska županija uz 262 vozila, a što je za 17 vozila manje od Ličko-senjske županije.

Nema sumnje kako je ova godina bila iznimno dobra za mnoge prodavače. Kupci su bili ‘gladni’ novih vozila, pa su se automobili kupovali prema tome što je odmah dostupno. U pravilu se nije pitalo niti za popuste, već su se automobili prodavali po onome što su diktirali prodavači. Pred kraj godine već se ispuhao taj balon želja, a što znači kako će ova godina donijeti nešto drukčiju sliku. Dok su lani tražili dostupna vozila, ove će se godine prodavači ponovno boriti u pronalasku kupaca. Naznake su i za neke manje korekcije cijena u nadi kako će to privući nove kupce. Sretno svima!