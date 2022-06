Uz 4186 registracija protekli je mjesec bio 297 vozila, odnosno 6,6% slabiji u odnosu na isti period lani. Prvih pet mjeseci je uz 18.419 vozila za njih 748, odnosno 3,9% slabiji nego li lani

Stiglo su nam rezultati prodaje, odnosno registracija novih osobnih automobila tijekom svibnja. Ponovno mjesec koji je slabiji u odnosu na isti tijekom protekle godine, a što nam pokazuju podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus. Tako je proteklog mjeseca u Hrvatsku stiglo novih 4186 osobnih automobila. Lanjskog svibnja bilo je njih 4483, pa je ovogodišnji rezultat za 6,6% slabiji.

Najveći pad za Suzuki, a najveći rast za Opel

Kako to većinom biva, ima marki koje bilježe bolje, ali onih koje bilježe slabije rezultate u odnosu na prethodnu godinu. Idemo prvo na one koje su podbacili. Količinski gledano najlošije je prošao Suzuki. On je s lanjskih 363 vozila pao sada na njih 117. Znači minus od 246 vozila, odnosno u postotku 67,77%. Nadalje, 172 vozila manje, točnije njih 286 ovog svibnja imala je Škoda. Time je zabilježen pad od 37,55%. I Seat je pao za 142 vozila, na ukupno 104 vozila tijekom svibnja, a što je 57,72% slabiji rezultat u odnosu na isti mjesec protekle godine. Gledano u postotku, veći pad imao je još i Subaru – 71,43%. Doduše, znamo da ova japanska marka nikada u Hrvatskoj nije radila značajnije količine, pa se i ovdje radi o padu sa sedam na dva primjerka.

Najtraženije marke (svibanj) marka primjeraka % Volkswagen 463 11,06% Opel 439 10,49% Dacia 390 9,32% Kia 308 7,36% Škoda 286 6,83% Toyota 285 6,81% Renault 226 5,40% Hyundai 203 4,85% Audi 165 3,94% Fiat 158 3,77% Peugeot 132 3,15% BMW 129 3,08% Nissan 119 2,84% Suzuki 117 2,80% Citroen 115 2,75% Seat 104 2,48% Mazda 85 2,03% Mercedes 79 1,89% Jeep 75 1,79% Ford 71 1,70% Cupra 70 1,67% Volvo 43 1,03% Land Rover 32 0,76% Porsche 18 0,43% DS 17 0,41% Jaguar 14 0,33% Honda 11 0,26% Mitsubishi 9 0,22% MG 8 0,19% Mini 5 0,12% Lexus 4 0,10% Alfa Romeo 2 0,05% Subaru 2 0,05% Tesla 1 0,02% Smart 1 0,02% UKUPNO 4186 100%

Nasuprot njih su oni koji bilježe napredak, bolje rezultate. Količinski najviše je profitirao Opel koji je s 237 došao na njih 439. To je porast od 202 vozila odnosno 85,23%. Za 142 vozila bolji rezultat imala je Dacia. Ukupno 390 vozila, a što je porast od 57,26%. Značajan rast imao je i talijanski Fiat. S prošlogodišnjih 50 stigao je ovog svibnja na 158 vozila, a što znači rast od 216%. Pitanje je samo koliki će broj njih i stvarno ostati u Hrvatskoj jer Fiat je poznat po tome da značajne količine dalje izveze iz naše zemlje. Još je jedino Toyota uspjela napraviti troznamenkasti bolji rezultat. Tako su imali 102 vozila više, njih ukupno 285, a što je porast od 55,74%.

Pristižu nekinovi igrači…

Tijekom svibnja ukupno je 35 marki bilježilo registracije svojih modela. Volkswagen je vodeći, a slijede ga Opel, Dacia, Kia, Škoda, Toyota… Nakon što su tijekom siječnja i veljače stigli po jedan primjerak DS-a, tijekom travnja bilo je njih 6, a tijekom svibnja novih 17 primjeraka. To znači i ponovno buđenje ove francuske marke na domaćem tržištu. Proteklog je mjeseca stiglo i 8 primjerak modela MG, stare britanske marke u kineskom vlasništvu. Pola od tih registracija su električni primjerci.

Najtraženiji modeli (svibanj) marka primjeraka % Dacia Duster 170 4,06% Opel Corsa 158 3,77% Volkswagen T-Roc 148 3,54% Opel Crossland 145 3,46% Dacia Sandero 137 3,27% Fiat 500 114 2,72% Volkswagen T-Cross 93 2,22% Kia Ceed 89 2,13% Toyota Yaris Cross 87 2,08% Toyota Yaris 82 1,96% Kia Stonic 81 1,94% Kia XCeed 79 1,89% Hyundai Tucson 76 1,82% Cupra Formentor 70 1,67% Opel Grandland X 69 1,65% Renault Clio 67 1,60% Dacia Jogger 64 1,53% Nissan Qashqai 63 1,51% Suzuki SX4 62 1,48% Peugeot 3008 61 1,46% ostali 2271 54,25% UKUPNO 4186 100%

Kad smo već kod električnih automobila, spomenimo kako oni u prvih pet mjeseci ove godine bilježe 391 registraciju, odnosno udio od 2,1% među svim registriranim modelima. Modeli s tvornički ugrađenim plinskim instalacijama su uz 837 vozila na 4,5% udjela. Slijede dizelaši uz 3320 vozila, odnosno udio od 18%, a više od njih – 22%, imaju hibridi. I dalje su najtraženiji benzinski modeli koji uz 9818 vozila drže 53,3% udjela.

Dacijin model Duster ponovno je bio najtraženiji model. Ubilježio je 170 registracija i time osvojio preko 4% tržišta. Ujedno je riječ i o najtraženijem modelu ove godine uz 641 registraciju. Time Duster drži 3,48% tržišta. Slijedi Škoda Octavia koja uz 540 primjeraka ima udio od 2,93%. Na trećem je mjestu i drugi Dacia model – Sandero, uz 506 vozila. Nakon najboljeg ovogodišnjeg rezultata tijekom svibnja, uz 148 registracija, na ukupno četvrtu poziciju ove godine zasjeo je Volkswagenov model T-Roc uz 489 vozila. Slijede Opel Mokka, Kia Stonic, Kia XCeed, Hyundai Tucson, Opel Corsa…

Registracije električnih modela (2022.) model kom Renault Twingo 59 Dacia Spring 58 Audi Q4 E-Tron 44 Opel Mokka 40 Škoda Enyaq 25 Volkswagen ID.4 20 Volkswagen ID.3 17 Tesla Model 3 12 Peugeot 208 12 Porsche Taycan 11 Smart Fortwo 10 Mini Cooper 7 Tesla Model Y 7 Peugeot 2008 6 BMW iX 6 BMW I4 5 Renault Zoe 4 BMW I3 4 Audi E-Tron 4 Dongfeng Seres 3 4 Hyundai Ioniq 5 4 Volvo XC40 4 Volkswagen Up 3 Mercedes EQA 3 MG ZS 2 Mercedes EQS 2 Mercedes EQC 2 Renault Megane 2 BMW IX3 2 Fiat 500E 2 Hyundai Kona EV 2 Citroen E-C4 1 Smart Forfour 1 Kia EV6 1 Jaguar I-Pace 1 Opel Corsa 1 Mercedes EQB 1 MG Marvel R 1 MG MG5 1 Ukupno 391

Puno je čimbenika koji utječu na broj registriranih modela, a najznačajniji je svakako dostupnost pojedinih modela iz same tvornice odnosno od proizvođača. Teško da će se ove godine nešto popraviti na bolje, a pitanje je i do koje će se razine dizati cijene jer doba povoljnih automobila je iz nas. I nikada se više neće ponoviti…