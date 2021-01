Koronom i potresima poljuljanu godinu hrvatsko tržište automobila završilo je uz tek 36.084 novih osobnih automobila. Lani pad prodaje 43%! Kia slavi, dok je 2020. bila loša za Opel i Ford...

Mnogi govore kako je najbolje proteklu godinu više uopće ne spominjati. Normalno, razumijemo kako je bila strašna za mnoge stanovnike Hrvatske, bez obzira gledamo li na probleme koje je najprije uzrokovala korona, a koja i dalje traje ili pak snažni potresi koji su prvo na proljeće zatresli zagrebačko područje, odnosno na kraju godine Sisačko-moslavačku županiju. Katastrofalna godina koje se odrazila i na mnoge grane gospodarstva. Sada, na početku 2021. treba nam još vremena da analiziramo prošlogodišnje rezultate, a kako bi pokušali što bolje rezultate postići do kraja ove godine. Tako su nam od agencije Promocija plus pristigli i rezultati registracija novih osobnih automobila.

Na početku, samo bi se kratko dotakli rezultata tijekom prosinca. Znači, posljednji mjesec u godini ubilježio je tek 2078 registracija novih osobnih automobila, a čime je nakon travanjskih 1084 vozila postao drugi najlošiji mjesec protekle godine. Ujedno je to pad od 48,33% u odnosu na prosinac 2019. godine kad je bilo 4022 registracije. Najviše registracija imao je Volkswagen, njih 244, a slijede Škoda uz 214, Renault s 202, pa Opel sa 182, Suzuki sa 171, Dacia sa 121, a svega tri manje ubilježio je Fiat. To su jedno jedinih sedam marki koje su ubilježile troznamenkaste rezultate. Registrirana su vozila 33 različite marke, no bez bilo kakvih većih iznenađenja.

41 različita marka

Podaci agencije Promocija plus govore kako je tijekom čitave protekle godine u Hrvatskoj registrirano 36.084 novih osobnih automobila. Riječ je o modelima 41 različite marke vozila, a koja su nažalost ostvarila daleko slabije rezultate u odnosu na godinu ranije. Naime, tijekom 2019. bilo je 62,938 registracija novih osobnih automobila, pa dolazimo do toga kako je lani došlo do pada od 42,67%! Pogledamo li malo unatrag, vidimo kako je to slabije i od rezultata od prije deset godina. Podaci agencije Promocija plus pokazuju kako je tijekom 2010. godine u Hrvatskoj bilo 38.587 registracija novih osobnih automobila. Uz 4697 vozila, prvo mjesto držao je Opel, iza kojeg je bio Volkswagen uz 4249 vozila, dok je na trećem mjestu bio Renault uz 3328 vozila.

Danas je poredak nešto drukčiji. Prvo mjesto uvjerljivo drži Volkswagen uz 5638 registriranih vozila. Drugo mjesto drži još jedna marka iz VW grupe – Škoda, i to uz 4862 vozila. Na trećem je mjestu opet francuski Renault, a koji sada ima 3095 registracija. Gledajući usporedno s proteklom godinom, vrlo su rijetke marke koje nisu ostvarile pad prodaje, odnosno slabiji rezultat. U ‘zelenom’ je svakako Kia koja je ostvarila 1819 registracija (šesta pozicija), dok je lani imala njih 1650. Znači, imaju rast od 169 vozila, odnosno 10,24%. Ujedno su na ovom osiromašenom tržištu uspjeli podići udio s 2,62 na 5,04%. Izvrsno!

Zeleni se i kod Jeepa, koji je ukupno dvadeseta marka, a s prošlogodišnjih 309 vozila, ove je godine stigla do 360 primjeraka. Znači, rast od 51 vozila, odnosno 16,51%. Zadovoljni moraju biti i u Porscheu koji je rastao sa 115 na 137 vozila, kao i Jaguaru koji je s 48 došao na 62 automobila. I Tesla je napredovala, i to s 29 na 35 vozila, kao i Bentley s 3 na četiri automobila. Tijekom 2019. godine nije bilo niti jedne registracije Acure, Aston Martina, Lamborghinija ili pak MG-a, a koji su lani imali po jedan primjerak. Tijekom prosinca je stigla i nova Volkswagenova marka, odnosno Seatova podmarka – Cupra, koja je imala jednu registraciju.

Fordov pad od čak 77,17%

Crvene su oznake kod svih ostalih. Izdvojit ćemo samo nekoliko koje su prošle najgore. Gledamo li pad u količini registriranih vozila, najgore je prošao Opel koji je s 5291 vozila, pao na 1677. Ispada da je to 3614 vozila manje, odnosno pad od 68,31%. Gledajući u postotku, još su dvije marke prošle gore. Prvo, tu je Ford koji je pao s 2187 na svega 500 automobila, odnosno 77,14%. Mnogo je parametara koji su utjecali na ovako slabi rezultat, no vjerujemo da su toga svjesni i u samom Fordu, pa da će ovu godinu ostvariti bolju prodaju. U postotku gledajuću još je više pao Smart – 88,56%. U relativnim brojkama to bi značio s 201 na svega 23 vozila. No, moramo biti realni i znati kako je to bilo i očekivano. Naime, Smart je predodređen ze kompletnu transformaciju, odnosno elektrifikaciju. Tako s proizvodne trake Smart izlazi samo kao električni model, i više se ne proizvode benzinski ili pak dizelski primjerci. Doduše, od lanjske 23 registracije, tu je 6 električnih i 17 benzinskih inačica.

Važno je za istaknuti i kako su Volkswagen i Škoda, kao vodeće marke, bez obzira na slabiji rezultat nego godinu ranije, povećale svoj udio. VW je sa 13,48% povećao udio na 15,62%, dok je Škoda imala još bolje povećanje – sa 9,33% na 13,47%. Udjele su, više ili manje, povećali još Dacia, Kia, Seat, Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Jeep, Volvo, Mitsubishi, Mini, Porsche…

Kod luksuznih marki poredak je isti kao i lani. Najtraženiji je Audi uz 1149 vozila (507 manje u odnosu na godinu ranije), drugi je BMW uz 1019 vozila (440 manje u odnosu na godinu ranije), dok je treći Mercedes uz 894 registracije (358 manje u odnosu na godinu ranije).

Škoda Octavia ponovno najtraženiji model

Pogledamo li najtraženije modele tijekom 2020. godine, vidjet ćemo kako je prva pozicija i protekle godine pripala Škodinoj Octaviji, i to uz 2403 registracije. Moramo priznati kako je Octavia već dulje model koji nudi jako dobar omjer uloženog i dobivenog, a što je od lani još više naglašeno dolaskom nove generacije. Pored vodeće Octavie, Škoda je među prvih dvadeset modela osvojila 16. i 17. poziciju, i to modelima Kamiq uz 525 registracije te 504 Scale. Duplo više, čak šest modela u prvih dvadeset ima Volkswagen. Polo je ukupno drugi uz 1272 registracije, Golf je uz 979 primjeraka šesti, a odmah iza njega je T-Cross uz 937 vozila. T-Roc je na trinaestoj poziciji uz 667 primjeraka, mjesto iza osvojio je Tiguan uz 575 vozila, dok je Passat na 18. poziciji uz 492 vozila.

Poput Škode, i Renault ima tri predstavnika u ‘top 20’. Treće mjesto drži Clio uz 1246 primjeraka, Capturovih 702 registracije bile su dovoljne za 11. mjesto, dok je devetnaesto pozicionirani Megane ubilježio 444 registracije. Dacia Sandero je četvrti najtraženiji model u Hrvatskoj uz 1008 registracija, dok je odmah iz njega i Duster koji je imao 993 registracije. Jedino još Suzuki ima dva predstavnika. Vitara je uz 715 registracija na desetom mjestu, dok je SX4 na začelju ljestvice uz 440 vozila. Kia Stonic je 8. uz 802 registracije, a prati je Opel Corsa uz 716 primjeraka. Fiat 500 je uz 683 primjerka na 12. mjestu, dok je tri pozicije slabija Toyota Yaris uz 527 vozila.

Raste udio električnih modela

Od svih registracija protekle godine, njih 19.796 odnosi se na modele pokretane benzinskim motorima. Time oni imaju udio od 54,9%, i to kod modela 37 različitih marki vozila. Dizelaša je lani bilo 12.541, odnosno 34,8%. Značajnije je porastao i udio hibrida. Tako je tijekom 2019. bio 1641 hibrid, a lani 2491, pa je udio porastao s 2,6 na 6,9%. Više je i modela s tvornički ugrađenim plinskim instalacijama. Tako ih je lani pristiglo 717, a njih čak 703 nose logotip Dacie. Devet je Renaulta, dva Hyundaija te po jedan VW, Škoda i Opel. Gotovo je utrostručen broj novih električnih modela. Lani je bilo 539 EV vozila, a godinu ranije njih 193. Tako je udio u kompletnom tržištu porastao s 0,3 na 1,5%.

Vodeća električna marka lani je bila Škoda uz 150 registracija, dok je druga pozicija uz 116 registracija pripala Hyundaiju. Renault je imao 96 primjeraka, a Volkswagen njih 48. Tu je i 35 primjerak Tesli, a koja ove godine očekuje značajnije povećanje s obzirom na to da su sada i službeno prisutni u Hrvatskoj. Mazda je ubilježila 20 električnih modela, tu je čak 13 Porschea, ali i po 10 Audija i Nissana. Mini je imao 9 registracija električnih modela, Peugeot jedan manje, Smart šest, a po pet BMW i Jaguar. Tri su bila električna Opela, dvije Honde te po jedna Kia, Rario i MG.

Zagrebačka regija ‘progutala’ je 42,56% svih registracija, odnosno 15.358 vozila. Druga je Šibensko-kninska županija uz 3122 vozila, a treća Primorsko-goranska uz 2513 vozila. Tek je na četvrtoj poziciji Splitsko-dalmatinska županija uz 2508 vozila. Na začelju je Ličko-senjska županija uz 157 novih osobnih automobila. Samo su Šibensko-kninska županija i Koprivničko-križevačka županija lani ostvarili bolji rezultat u odnosu na godinu ranije. Tako je ŠKŽ rasla s 2781 na 3122 vozila, KKŽ s 557 na 642 registracije.

Kad očekujemo oporavak?

Nakon ovako turbulentne godine, za koju se nadamo da se više neće ponoviti, teško je dati ikakvo predviđanje aktualne godine. Ono što će potrajati još barem do polovice godine, bez obzira na nedavni početak cjepiva, svakako je koronakriza. Ona je već neke ljude stajala posla, a bojimo se da će se to dodatno eskalirati u narednih 2-3 mjeseca. S obzirom na to, teško je očekivati da bi prva polovica godine mogla biti značajnije bolja od protekle. Možda bi bilo realnije očekivati da će biti dobra ako bude na razini prethodne.

Aktualizacija cjepiva trebala bi pomoći većoj mogućnosti migracije, pa i nešto boljoj turističkoj sezoni od prethodne, a što bi trebalo dovesti do veće potražnje za vozilima rent-a-car tvrtki koje su inače čini oko 18 tisuća vozila, a lani možda dvije tisuće. Za koji dan ćemo vidjeti i kako su novi načini obračuna trošarina utjecali na same cijene. Pored toga, treba imati na umu kako će svi proizvođači sve više gurati hibride i električna vozila, a koja su u pravilu, u startu i skuplja. S obzirom na sve to, vjerujemo kako bi ova godina mogla donijeti neko poboljšanje, ali ne treba očekivati da ono bude jako veliko.