Tijekom travnja pristiglo tek 1084 novih osobnih automobila, što je 7549 vozila, odnosno čak 87,4% manje u odnosno na isti mjesec protekle godine!

Kao što smo i očekivali, sada kad su stigli i službeni rezultati o registracijama novih automobila tijekom travnja, obistinile su se crne prognoze. Tržište novih automobila je potonulo, i to u tolikoj mjeri da je bilo tek nešto više od tisuću registracija. Njih 84. Podsjetimo malo one koji inače ne prate ovakve tekstove, u kojim se radi o brojkama. Travanj je mjesec kada se automobilsko tržište u Hrvatskoj probudi te brojne rent-a-car tvrtke registriraju velike flote vozila kako bi spremno dočekale mnogobrojne avio turiste koji su upravo našu zemlju odabrali za svoj godišnji odmor. Sada, kad u Hrvatskoj radi tek zagrebački aerodrom, i to uz tek jedan odlazni, odnosno dolazni let dnevno, vjerujemo da je svima jasno kako nema niti klijenata za rent-a-car tvrtke, a i ono malo što ih ima tek su kapljice rose u odnosnu na ono što bi inače bilo u ovo doba godine.

Volkswagen i dalje vodeći

Znači, pogledamo li u odnosu na isti mjesec protekle godine, kad su bile 8633 registracije novih osobnih automobila, vidimo da je ovogodišnji travanj ostvario za čak 7549 vozila slabiji rezultat, odnosno 87,44%. Mnogi su na početku problema s koronavirusom mislili kako će to sve biti kratkog vijeka, tjedna, dva i vraćanje u normalnu. No, epidemiolozi su bili ustrajali i radili su na spašavanju što većeg broja života, pa su blokade bile do nedavno. To je vidljivo i u automobilskoj industriji sad već s rezultatima od travnja, a nastavit će se sigurno do početka jeseni. Ako ne i dulje.

Vodeća marka ponovno je tijekom travnja bio Volkswagen uz 204 registracije, čime ima udio u ukupnoj mjesečnoj prodaji od 16,78%. Druga je Škoda uz 193 registracije, te su to ujedno jedine dvije marke koje su uspjele napraviti troznamenkasti rezultat. Ukupno su tijekom travnja registrirani automobili 29 različitih marki vozila, i u dobroj mjeri riječ je o vozilima koja su bila naručena negdje davno prije, i sada su samo isporučena krajnjim kupcima.

Treća pozicija proteklog mjeseca pripala je Renaultu uz 82 primjerka, a uz 13 vozila manje, upravo Renaultova Dacija stigla je na četvrtu poziciju. Toyota je ubilježila 61 vozilo, Opel 53, Peugeot 49, Kia 42… Iako na prvi pogled ‘strši’ rezultat Porschea uz 12 registracija ili Jaguara uz 8 primjeraka, podsjetimo li se da smo maloprije spomenuli kako je riječ prvenstveno o vozilima naručenim davno prije, jasno nam je da to nije rezultat prodaje zadnjih mjesec, dva…

Pet puta više Tesli

Ustvari, pogledamo li ovogodišnje rezultate 34 do sada registrirane marke s istim periodom lani, vidimo da su tek šest njih imale povećanje prodaje, iako je nakon ovog potopa ova godina ukupno gledajući do sada generirala pad od 9659 vozila odnosno 46,5% u odnosnu na istih četiri mjeseca lani. Bolji rezultat ove godine bilježe Fiat, uz 461 vozilo naspram 339 lani, zatim Porsche uz 49 (lani 33), Jaguar uz 24 (lani 19), Tesla uz 10 (lani 2), Lexus uz 5 (lani 4) te jedan Lamborghini. Tako ispada da je Tesla narasla pet puta!

Izuzmemo li Infiniti, koji se lani povukao s tržišta Zapadne Europe, pa tako i Hrvatske, ili recimo SsangYonga i Chevroleta koji ove godine nisu imali niti jednu registraciju svojih vozila, najveći pad bilježi Ford. Marka koja je lani do početka travnja imala 513 registracija, odnosno tijekom travnja njih 190, u prva četiri mjeseca ove godine je na tek 104 vozila. Znači, do sada ove godine imaju pad od 79,73%. S prošlogodišnje petnaeste pozicije na kraju travnja, sada je pao na dvadeseto mjesto. Pretpostavljamo da je tome tako zato što su izostale flote rent-a-car tvrtki, a oslabio je i reizvoz. Loš početak godine bilježi i Opel koji je s 1720 pao na 402 registracije. Osim već nabrojenih marki koje bilježe pozitivu, od onih koje bilježe manje gubitke valja istaknuti tri marke. BMW ima pad od tek 6,15%, Mini 9,52%, a Kia 12,22%.

Manje dizelaša, više električnih modela

Najzastupljeniji model tijekom travnja bila je Škoda Octavia uz 84 registracije, a slijedi je VW Golf uz 55, odnosno T-Cross i Dacia Duster s po 32 primjerka. Čak pet modela Volkswagen ima među prvih dvadeset modela tijekom travnja, a samo jedan manje bilježi Škoda. Tu su još po tri Renaulta, dvije Dacie, te po jedna Kia, Seat, Nissan, Toyota, Opel te Peugeot.

Udio dizelaša od 34,8% u odnosu na 37,7% lani je pad, ali koji se nije pretočio u benzinske modele, već prvenstveno hibridne i električne. Znači, benzinci su sa 58,7 pali na 58,2% zastupljenosti, dok su hibridi porasli sa 2,7% udjela na 5,6%, a električni sa 0,2 na 0,8%, odnosno s 38 na 75 vozila. Lagano su zastupljeniji i modeli opremljeni plinskim instalacijama, sa 0,6 na 0,7% udjela.

Sad se bojimo da smo prije mjesec dana bili previše optimistični kad smo se nadali da bi pad od 20% na razini godine bila drama. Iz sadašnje perspektive, mišljenja smo da kako nam je realniji scenario pad između 20 i 25 tisuća vozila, znači negdje između 30 i 40%. Zašto toliko? Prvo zato što do sada imamo pad u prva četiri mjeseca 46,5%, a što bi se moglo početi popravljat tek krajem ljeta, kad će biti teško nadoknaditi ove padove iz prve polovice godine. Rent-a-car tvrtke godišnje ‘povuku’ oko 20 tisuća vozila, što će ove godine biti (možda) tek nekoliko tisuća, pao je reizvoz, koji se isto tako neće brzo oporaviti, a dobro znamo i da će državne institucije ove godine štedjeti. Štedjet će i mnoge tvrtke, ali i privatni kupci.