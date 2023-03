Najkraći mjesec u godini doveo je do 3627 registracija novih osobnih automobila, a što je gotovo 300 vozila više nego tijekom siječnja, odnosno gotovo 25% više u odnosu na veljaču 2022.

Prije godinu dana bilo je jasno kako su svi proizvođači automobila u problemu jer gotovo da nije bilo onih koji nisu imali problema s opskrbnim lancima, odnosno s dobavom pojedinih dijelova za automobile. Ako je suditi po prodajnim rezultatima koji se bilježe posljednje vrijeme, izgleda da ti problemi jenjavaju, ali ne i da su potpuno nestali. Tek toliko su posloženi da se proizvodnja može stabilizirati i ići na bolje.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Tako smo i tijekom veljače na domaćem, hrvatskom tržištu imali registracije 3627 novih osobnih automobila. Podaci su to agencije za istraživanje tržišta Promocija plus.

Tri marke imaju porast za 679 vozila

Tim rezultatom protekli je mjesec za 281 vozilo bio bolji od prvog mjeseca u godini. Pored toga, uz 717 vozila više u odnosu na veljaču protekle godine, riječ je o porastu od 24,64%. Najbolji je to rezultat u posljednjih nekoliko mjeseci, točnije od srpnja 2022. godine. Idemo sada malo pogledati koja je marka bila bolja i uspješnija, a koja nešto lošija.

Vodeća marka tijekom veljače bila je Škoda uz 457 registracija. To znači da je imala za 89 vozila više, odnosno 24,19% više nego isti mjesec lani. Drugo mjesto pripalo je Volkswagenu uz 429 vozila, a što je 188 vozila, odnosno 78% više nego tijekom veljače 2022. godine. Još je jedna marka ubilježila više od četiri stotine vozila – Renault. I to uz devet vozila kojima je prekoračila okruglu brojku. Time je Renault napravio 266 vozila, odnosno 186% bolji rezultat u odnosu na lanjsku veljaču. Nema smisla da onda ne spomenemo i četvrtu poziciju, a koju je osvojila Dacia. Ona je imala porast od 156,25%, odnosno 225 vozila više nego lani. Točnije, proteklog je mjeseca imala 369 registracija.

Najtraženije marke tijekom veljače

marka primjeraka udio Škoda 457 12,60% Volkswagen 429 11,83% Renault 409 11,28% Dacia 369 10,17% Kia 292 8,05% Hyundai 226 6,23% Toyota 217 5,98% Suzuki 190 5,24% Audi 155 4,27% Mazda 102 2,81% Mercedes 90 2,48% BMW 88 2,43% Peugeot 83 2,29% Ford 73 2,01% Opel 59 1,63% Seat 52 1,43% MG 50 1,38% Cupra 44 1,21% Citroen 42 1,16% Nissan 39 1,08% Volvo 26 0,72% Tesla 22 0,61% Porsche 19 0,52% Fiat 19 0,52% Land Rover 13 0,36% Mini 12 0,33% Honda 12 0,33% Jeep 10 0,28% Jaguar 7 0,19% Subaru 5 0,14% Dongfeng 5 0,14% DS 3 0,08% Alfa Romeo 3 0,08% Smart 2 0,06% Lexus 1 0,03% Mitsubishi 1 0,03% Aston Martin 1 0,03% ukupno 3170 100,00%

VW, Dacia i Renault imali su svakako najveći količinski porast. Također, gledamo li u postotku Dacia i Renault su bili izvrsni, iako ima onih koji su imali i veći porast. Dakako, uz mnogo, mnogo manje količine. Spomenimo tu 200% porasta kod DS-a. S jednog vozila, na njih tri. S jednog na pet porastao je Dongfeng. Tijekom lanjske veljače nismo imali niti jednu registraciju Smarta, odnosno Aston Martina, a koji su sada imali dva, odnosno jedan primjerak. Ipak, najveći porast ubilježila je Tesla – lani 1 primjerak, a ove godine njih 22.

Količinski najveći pad imao je Jeep. On je uz 10 registracija ove godine pao za preko 90%, odnosno ubilježio je 92 vozila manje. Opel je uz 59 registracija imao 79 vozila manje, odnosno preko 57% slabiji rezultat. Fordove 73 registracije znače pad za 50 vozila, odnosno preko 40%, dok je 36 vozila manje, ili pad od preko 26% ubilježila Mazda. Fiat uz 19 registracija bilježi pad od 34 vozila odnosno preko 64%. Najveći pad gledamo li u postotcima bilježi Mitsubishi. Uz 92,31% manje vozila, znače da su s 23 pali na svega jedan primjerak.

Škoda ima četiri modela među top 20

Najtraženiji model tijekom veljače bio je Renault Clio koji je imao 180 primjeraka. Druga je pozicija pripala modelu Dacia Duster uz 150 primjeraka, a svega dva manje bilježi također rumunjski model Sandero. Jedino je još Volkswagen Taigo ubilježio troznamenkasti rezultat – 108 primjeraka. Renault je imao tri predstavnika u top 20 modela. Znači pored Clija, još i Captur uz 94 promjerka te Megane uz 91. Tri predstavnika ima i Volkswagen (Taigo, Tiguan i T-Cross), te Kia (XCeed, Sportage i Ceed). Vodeća je Škoda uz njih čak četiri (Kamiq, Fabia, Octavia i Kodiaq).

Renault Clio, Dacia Duster pa Dacia Sandero poredak je i kada pogledamo prva dva ovogodišnja mjeseca. Zbog izvrsnog rezultata tijekom siječnja, četvrtu poziciju drži Ford Ecosport, dok je peti VW Taigo, a kojega slijedi VW Tiguan…

Naravno da su i dalje vidljive posljedice prošlogodišnjeg natječaja za subvencioniranje kupnje ekološki prihvatljivijih vozila. Tako je udio električnih modela ove godine na 4,8% uz 337 primjeraka. Najviše električnih modela ima Dacia, njih 94. Devet električara manje bilježi Renault, a treća je Tesla uz 34 vozila. Slijede Volkswagen uz 27, Škoda i Audi po 12, Opel, BMW i Peugeot po 10…

Kako je to i uobičajeno, preko 43% svih novih osobnih automobila koji su pristigli proteklog mjeseca, dolaze na zagrebačko registracijsko područje. Tijekom cijela protekle godine ovo je područje primilo preko 45% svih ovih vozila. To je preko 20 tisuća automobila. Ove su godine tek tri županije koje još nemaju troznamenkasti broj novih vozila. To su Bjelovarsko-bilogorska županija uz 99 vozila, Virovitičko-podravska uz 42 dok je 29 vozila ubilježila Ličko-senjska županija.

Teško je predvidjeti što će donijeti ova godina, no nadamo se kako će biti količinski mnogo uspješnija nego li je bila prethodna. Naravno, te brojke nemaju previše veze sa samom potražnjom. Potražnja je jedna strana, a mogućnost isporuka jedna sasvim druga…