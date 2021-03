Vodeći je ponovno bio Volkswagen uz 538 vozila, ispred Škode s 451 vozilom, dok je Škoda Octavia uz 227 primjeraka bila najtraženiji model

Prva dva mjeseca protekle godine bila su jedini mjeseci koji su ostali neokrznuti koronakrizom. Tako je tijekom prva dva mjeseca lani, a prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus bilo 7305 registracija novih osobnih automobila. U usporedbi s godinom ranije, to je bio rast od 206 vozila, odnosno 2,9%. Sada su nam tu rezultati za prva dva mjeseca ove godine, a koja pokazuju smanjenje pada prodaje tijekom veljače. Nakon 19,7% slabijeg rezultata tijekom siječnja, rezultati za veljaču pokazuju pad od 4,21%. Tako je na početku ožujka rezultat ove godine u odnosu na prethodnu slabija 12,99%.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Pogledamo li to u konkretnijim brojkama vidimo kako je, prema podacima agencije Promocija plus, tijekom veljače bilo 3439 registracija novih automobila. To je za 151 vozilo manje u odnosu na prošlogodišnju veljaču. Idemo sada vidjeti tko su dobitnici, odnosno gubitnici najkraćeg mjeseca u godini. Vodeći je Volkswagen uz 538 vozila, a što je svega dva vozila manje u odnosu na isti mjesec lani. Druga je Škoda uz 451 vozilo, a što je 185 vozila, odnosno 29,1% slabije u odnosu na prošlogodišnju veljaču.

I dalje dobar rezultat Fiata

Vrlo visoko, kao i tijekom siječnja, treće mjesto pripalo je Fiatu uz 236 vozila. To je rast u odnosu na prošlu godinu od 56 vozila, odnosno 31,1%. No, budimo svjesni kako najveći omjer u uvezenim, a nakon toga i izvezenim vozilima u Hrvatskoj ima upravo Fiat. Dva vozila manje od Fiata ubilježio je Hyundai, a što je 55 vozila, odnosno 30,73% više u odnosu na prošlogodišnji rezultat. Tome mu je svakako pomogao dolazak novog Tucsona koji je proteklog mjeseca registriran u 126 primjeraka.

Treba pohvaliti Mazdu koja je uz 82 vozila imala za 31 vozilo, odnosno 60,78% bolji rezultat nego li je to bilo lani. No, isto tako treba znati i kako je taj prošlogodišnji rezultat bio značajno slabiji od 143 vozila tijekom veljače 2019. godine. Land Rover je uz 12 registracija imao rast od 9 vozila, odnosno 300% u odnosu na veljaču 2020. godine. Istovremeno Ford je i dalje u silaznoj putanji uz tek 20 vozila. Lani su imali 31, a tijekom 2019. njih 113. I Volvo je s 32 vozila pao na 22, dok je Honda s 24 pala na 11 primjeraka.

BMW, Mercedes-Benz i Audi ostvarili su vrlo slične rezultate. Redom, imali su 83, 82, odnosno 73 registracije. Dok je kod Mercedesa o za 4 vozila bolje nego lani, kod BMW-a je za 2 vozila slabije, dok je Audi u manjku za 29 vozila. Porsche je imao 18 registracija, identično kao i tijekom siječnja, a što je 3 vozila više u odnosu na prošlogodišnju veljaču. Nova marka Cupra dovela je novih 7 primjeraka, a stigli su nam i po jedan primjerak Bentleya i Lamborghinija.

Škoda Octavia je uz 227 vozila ponovno najtraženiji model. Doduše, to je 115 vozila, odnosno 33,63% slabije nego lani, a trebamo znati kako su lani u ovo doba prodavali posljednje primjerke stare generacije koja se nudila po izvrsnoj cijeni. Drugi najtraženiji model proteklog mjeseca bila je Fiat Panda uz 215 registracija, a što je Fiatu omogućilo i ukupno treću poziciju. No, već smo spominjali i reizvoz…

Tek 26 električnih modela

Treći je Volkswagen T-Roc uz 150 vozila, a četvrta Dacia Duster sa 138 primjeraka. Peta pozicija pripala je novopridošlom Hyundai Tucsonu, a što je svakako izvrstan rezultat. Spomenimo kako Škoda među prvih dvadeset najtraženijih modela tijekom veljače ima tri predstavnika. Uz Octaviju tu su još Kamiq i Kodiaq. Volkswagen se može pohvaliti s modelom više – T-Roc, T-Cross, Tiguan i Golf. Po dva predstavnika imaju Dacia (Duster i Sandero) te Suzuki (Vitara i SX4).

Tijekom veljače stiglo je i novih 26 primjeraka pokretanih isključivo na struju. Tu je 6 Škodinih predstavnika, jedna manje Mazda i četiri Volkswagena. Tu su po dva Hyundaija, Renaulta, Peugeota, Opela i Smarta te jedan Nissan. Od svih registriranih, tu je i 441 hibrid, odnosno 12,83%, te 109 modela koji imaju tvornički ugrađen plin. To su samo Dacia i Renault modeli. Dizelaši su uz 985 vozila imali udio od 28,64%, a preostalih 1878 su benzinski modeli s udjelom od 54,61%.

Čak 46,06%, odnosno 1584 vozila registrirana su na području zagrebačke regije, sa ZG oznakama. Tijekom veljače na drugom mjestu bila je Šibensko-kninska županija uz 337 vozila, a što je udio od 9,8%. Na trećem je mjestu Primorsko-goranska županija uz 248 vozila, odnosno 7,21%. Dalje ide Osječko-baranjska županija uz 219 vozila, pa Splitsko-dalmatinska županija uz 205 vozila. Troznamenkasti rezultat imaju još samo Istarska županija uz 134 vozila te Bjelovarsko-bilogorska uz 115 primjeraka.

Lani su prva dva mjeseca u ukupnom godišnjem rezultatu imali vrlo visoki udio od 20,24%, a što je uzrokovano koronakrizom koja je počela tijekom ožujka, te još nije završila. Tijekom 2019. udio prva dva mjeseca bio je 11,28%, godinu ranije 12,57%, odnosno 2017. godine 10,75%. Vjerujemo kako će ove godine situacija u narednim mjesecima biti bolja nego li je bila lani, pa bi udio prva dva mjeseca trebao biti puno manji, bliže na razini 2018. godine, vjerujemo na nekih 14-15%. Tako vjerujemo kako bi ove godine mogli imati tržište od 42-45 tisuća novih automobila, odnosno nekih 16 do 25% više nego li je to bilo lani.