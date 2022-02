Najprodavaniji model bila je Škoda Octavia uz 185 registracija

Škoda na krilima Octavie je vodeća marka, prati je Volkswagen, a za vrat pušu još Kia, Dacia i Hyundai. Od 2971 registracija gotovo je polovica benzinaca, a stiglo je i 3,7% električnih modela

Kažu da je prvi mjesec u godini najdepresivniji. Prošao je. Znači, vrijeme je i za analizu registracija novih osobnih automobila tijekom siječnja. Podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus pokazuju kako su rezultati gotovo na razini prošlogodišnjeg siječnja. Naime, ove smo godine imali 2971 registraciju, dok je lani bilo njih 2915. Znači, imali smo rast manji od 2 posto.

Najtraženije marke (siječanj) marka primjeraka % Škoda 365 12,29% Volkswagen 347 11,68% Kia 224 7,54% Dacia 207 6,97% Hyundai 206 6,93% Toyota 158 5,32% Renault 146 4,91% Ford 125 4,21% Opel 123 4,14% Mercedes 113 3,80% Audi 112 3,77% BMW 97 3,26% Mazda 96 3,23% Jeep 94 3,16% Suzuki 94 3,16% Peugeot 90 3,03% Seat 63 2,12% Citroen 56 1,88% Nissan 53 1,78% Volvo 51 1,72% Fiat 40 1,35% Porsche 37 1,25% Cupra 17 0,57% Mini 12 0,40% Mitsubishi 10 0,34% Land Rover 8 0,27% Honda 5 0,17% Jaguar 5 0,17% Smart 4 0,13% Alfa Romeo 3 0,10% Subaru 3 0,10% Dongfeng 2 0,07% Bentley 1 0,03% DS 1 0,03% Lexus 1 0,03% Lotus 1 0,03% Tesla 1 0,03% UKUPNO 2971 100%

Prvi mjesec osvojila je Škoda uz 365 vozila i 12,29% udjela. Doduše, to je za 7 vozila manje u odnosu na početak protekle godine. Drugo je pak mjesto pripalo Volkswagenu, koji je pak uz 347 registracija imao daleko veći pad – 302 vozila manje, odnosno pad od 46,53%. Problemi su to još od protekle godine, ali koji bi uskoro trebali izostajati. Ujedno su to i jedine dvije marke među vodećih deset koje su imale slabiji rezultat u odnosu na godinu ranije.

Mnogi udvostručili prodaju

Trećeplasirana Kia uz 224 registracije nastavlja svoju ekspanziju, a što pokazuje i činjenica da je to 125 vozila, odnosno 126,26% bolji rezultat nego li u istom mjesecu 2021. godine. Još su dvije marka imale više od dvije stotine registracija. Dacia njih 207 te tek jedan primjerak manje Hyundai. I dok je to rumunjskom proizvođaču porast od 62%, korejski je porastao gotovo 120%. Valja istaknuti i Ford koji se smjestio na osmoj poziciji, a uz 125 vozila ostvario je porast od 136%.

Premium marke predvodi Mercedes uz 113 registracija, tek jednu više od Audija. Preostala marka njemačkog trolista, bavarski BMW bilježi 97 vozila. Jeep je s 44 došao na 94 primjerka, Volvo s 34 na 51, Porsche s 18 na 37. Stigli su nam i po jedan primjerak Bentleya, Lexusa, Lotusa i Tesle.

Kad smo već kod Tesle, spomenimo kako je pored ovog električnog vozila stiglo njih još 108. Najviše, njih 17 s logotipom Volkswagena, jedan manje Opela, pa 15 Renaulta, 14 Dacije, 12 Škoda, 11 Audija, po 5 BMW-a i Porsche, četiri Smarta, tri Minija, po dva Peugeota i Dongfenga te po jedan Hyundai i Mercedes. Ukupno su električni modeli imali udio od 3,7%.

Tek nešto malo više su traženi modeli opremljeni plinskim instalacijama. Uz 142 primjerka imali su udio od 4,8%. I to su 23 Renaulta i 119 Dacija. Čak 19,7% udjela, uz 584 registracije odnosi se na hibridne modele, dok su dizelaši tek nešto malo više traženi. Uz 659 registracija imaju udio od 22,2%. Preostalih 49,7% odnosi se na čiste benzince.

Vjerujemo u bolji godišnji rezultat

Najtraženiji model proteklog mjeseca ponovno je bila Škodina Octavia. Uz 185 primjeraka osvojila je 6,26% udjela. Drugo je mjesto pripalo Dacijinom Sanderu uz 114 vozila, dok je Volkswagenov T-Roc uz 103 primjerka treći najtraženiji model. Među prvih dvadeset modela Volkswagen ima čak četiri modela (uz već spomenuti T-Roc, tu je Tiguan, novopridošli Taigo te Golf). Jedan model manje bilježi Škoda (Octavia, Kodiaq te Kamiq), po dva predstavnika bilježe Dacia (Duster i Sandero), Kia (XCeed i Stonic), Hyundai (i20 i Kona) te Toyota (Yaris Cross i Corolla).

Top 20 modela (siječanj) model primjeraka % Škoda Octavia 185 6,23% Dacia Duster 114 3,84% Volkswagen T-Roc 103 3,47% Jeep Compass 94 3,16% Dacia Sandero 78 2,63% Ford Focus 78 2,63% Škoda Kodiaq 78 2,63% Kia XCeed 69 2,32% Kia Stonic 65 2,19% Renault Clio 60 2,02% Hyundai I20 58 1,95% Škoda Kamiq 57 1,92% Volkswagen Tiguan 55 1,85% Mazda CX-30 53 1,78% Opel Mokka 53 1,78% Volkswagen Taigo 50 1,68% Toyota Yaris Cross 48 1,62% Toyota Corolla 45 1,51% Volkswagen Golf 43 1,45% Hyundai Kona 42 1,41% Ostali 1543 51,94% UKUPNO 2971 100%

Iako mnogi govore kako će prva polovica ove godine i dalje biti intenzivno obilježena nedostatkom poluvodiča, odnosno dijelova optimizam ipak postoji. Neki će proizvođači imati velikih problema, ali ima i onih koji se tome uspješno odupiru. Naime, uz 2971 registraciju tijekom siječnja ove godine vidimo kako je to najbolji mjesečni rezultat u posljednjih šest mjeseci. Da, nakon 5675 registracija tijekom kolovoza protekle godine, narednih pet mjeseci imalo je slabije rezultate od prvog ovogodišnjeg mjeseca.