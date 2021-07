Uz 6936 registracija novih osobnih automobila ovogodišnji je lipanj bio bolji od lanjskog za 2786 vozila, odnosno čak 67,13%. No, to je ipak 1299 vozila, odnosno 15,77% manje nego tijekom lipnja 2019. godine

Najnoviji podaci agencije za istraživanje tržišta Promocije plus pokazuju kako je tijekom proteklog mjeseca došlo do značajnijeg porasta prodaje. Uz 6936 registracija novih osobnih automobila ovogodišnji lipanj najbolji je mjesec u posljednje dvije godine. Naime, ovako veliki broj registracija nismo imali još od lipnja 2019. godine. Tada je bilo 8235 registracija novih osobnih automobila, a čime je ovogodišnji lipanj ipak bio 15,77% slabiji. Povećanje prodaje desilo se zbog povoljne epidemiološke klime, odnosno početka turističke sezone. To je nešto što bi prije koronakrize inače bilo vidljivo već tijekom travnja.

Vodeća marka ponovno je bio Volkswagen uz 880 registracija, a svega šest vozila manje ubilježio je Opel. Uzmemo li u obzir činjenicu da je ovaj proizvođač tijekom prvih pet mjeseci imao 1010 registracija, nije potrebno spominjati koliko je ovo značajan rezultat. Treće je mjesto uz 672 vozila pripalo Škodi. Dobre rezultate bilježe Hyundai i Peugeot uz 468, odnosno 453 vozila. Od luksuznijih marki vodeći je Audi sa 185 registracija, Mercedes ih je ubilježio 130, a BMW 93. Lipanj je bio i najbolji ovogodišnji mjesec Porschea uz 22 vozila, kao i Land Rovera uz njih tri manje. Stiglo je devet Subarua, 6 Lexusa kao i po jedan Ferrari, Acura i MG.

Najtraženije marke (lipanj) marka primjeraka % Volkswagen 880 12,69% Opel 874 12,60% Škoda 672 9,69% Hyundai 468 6,75% Peugeot 453 6,53% Kia 443 6,39% Dacia 422 6,08% Renault 413 5,95% Suzuku 408 5,88% Seat 370 5,33% Toyota 312 4,50% Audi 185 2,67% Citroen 170 2,45% Mazda 153 2,21% Mercedes 130 1,87% Nissan 108 1,56% Tesla 111 1,60% BMW 93 1,34% Ford 57 0,82% Fiat 43 0,62% Volvo 35 0,50% Porsche 22 0,32% Land Rover 19 0,27% Honda 16 0,23% Mitsubishi 16 0,23% Cupra 16 0,23% Jeep 10 0,14% Subaru 9 0,13% Mini 8 0,12% Jaguar 6 0,09% Lexus 6 0,09% Alfa Romeo 5 0,07% Ferrari 1 0,01% Acura 1 0,01% MG 1 0,01% 6936 100%

Izvrstan Opelov rezultat može se zahvaliti Corsi koja je uz 510 registracija bila najtraženiji model proteklog mjeseca. Na drugom je mjestu uz 256 primjeraka Hyundai Tucson, dok je treće mjesto pripalo Renaultom Cliju uz 234 vozila. Vodeći lipanjska marka, osvojila je i četvrtu poziciju, i to modelom Crossland koji bilježi 219 registracija.

Top 20 modela (lipanj) model primjeraka % Opel Corsa 510 7,35% Hyundai Tucson 256 3,69% Renault Clio 234 3,37% Opel Crossland 219 3,16% Škoda Octavia 216 3,11% Dacia Duster 212 3,06% Dacia Sandero 208 3,00% Volkswagen Polo 196 2,83% Volkswagen T-Roc 196 2,83% Volkswagen T-Cross 193 2,78% Peugeot 2008 161 2,32% Suzuki Swift 156 2,25% Suzuki Vitara 156 2,25% Škoda Kamiq 154 2,22% Kia Stonic 148 2,13% Peugeot 208 125 1,80% Toyota Yaris 123 1,77% Seat Ibiza 119 1,72% Tesla Model 3 111 1,60% Seat Arona 101 1,46%

Posebno veseli već vidljivi utjecaj poticaja Fonda za zaštitu okoliša pri kupnji energetski učinkovitijih vozila. Tako je među top 20 modela tijekom lipnja dospio Teslin Model 3 uz 111 registracija. Ujedno je Tesla bila i najtraženija marka u prodaji električnih vozila s identičnim rezultatom – 111 vozila. Ukupno je tijekom lipnja stiglo 186 električnih vozila, a druga najtraženija marka uz 41 registraciju bio je Hyundai. Deset primjeraka bilježi Volkswagen, jedan manje Renault, po tri Audi i Citroen, po dva Škoda, Peugeot i Nissan te po jedan Porsche i MG. Kad sve to zbrojimo, tijekom lipnja su električni modeli imali udio u ukupnom tržištu od 2,68%, dok su tijekom prvih šest mjeseci ove godine na 1,5%. Udio dizelaša dodatno je pao, i to na 25,8% do početka srpnja, dok su benzinci na 55,1%. Udio modeli koji imaju tvornički ugrađen plin je 3,5%, dok preostalih 14,1% čine hibridi.

Tijekom prvih šest mjeseci stigli smo na ukupno 26.103 nova osobna automobila, a što je 8667 vozila više nego li je bilo lani u istom razdoblju. Znači imamo porast od 49,71%. No, trebamo biti svjesni da je to i dalje 12.053 vozila, odnosno 31,59% manje nego li je bilo tijekom prvih šest mjeseci 2019. godine. Svaki oporavak je dobar, pa i ovaj, ali u nadi da će se takvi trendovi nastaviti i tijekom druge polovice godine.