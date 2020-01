Vrh ljestvice uvjerljivo drži Volkswagen s 8481 vozilom, druga je Škoda s 5873 vozila, a svega 66 vozila manje bilježi francusku Renault. Iznenađuje izvrstan prosinački rezultat Fiata sa 609 registracija

Stigli su i najsvježiji podaci o registracijama novih osobnih automobila tijekom prosinca protekle godine, odnosno ukupne brojke za kompletnu 2019. godinu. Gledamo li samo prosinac, došlo je do velikog iznenađenja. Prema podacima agencija Promocija plus, prvo mjesto uvjerljivo je osvojio Fiat koji je ubilježio čak 609 registracija. Ta brojka inače nije velika sama po sebi, no za talijanskog proizvođača je iznimno velika, pogotovo uzmemo li u obzir činjenicu da su tijekom studenog imali tek 60 registracija, a tijekom prvih jedanaest mjeseci 2069 vozila, odnosno u prosjeku tek 188 vozila mjesečno. No, znamo li da je Fiat ipak više orijentiran na tzv. jednodnevne registracije, odnosno brzu odjavu iz sistema i izvoz u neku drugu zemlju, onda postajemo svjesni da ipak nećemo viđati više talijanskih vozila na domaćim cestama.

Drugi najbolji mjesečni rezultat tijekom prosinca ostvario je Volkswagen uz 428 registracija, dok je na treću poziciju izbio Ford s 351 registracijom. Slobodno možemo ustvrditi da je to nešto slično kao i kod Fiata, znamo li da su do kraja studenog imali 1836 registracija, odnosno prosječno 167 vozila mjesečno.

Slijede Renault s 294 vozila, Dacia s 265, Mazda s tri vozila manje, Škoda s 234, pa još tri manje Hyundai… Pored njih, bilo je još proizvođača koji su tijekom prosinca ubilježili mnogo bolje prodajne brojke, no na njih je utjecala i činjenica da su neki trgovci pokušali i što više vozila registrirati ‘za svoje potrebe’, odnosno ‘na sebe’, jer nisu znali što donosi ova godina po pitanju konačnih cijena za krajnjeg proizvođača. Naime, s prvim danima ove godine na snagu je stupio propis, na razini Europske unije, da proizvođači automobila plaćaju kazne za previše vozila s velikom razinom CO2. Tako se gleda europsko tržište, gdje je propisano da se za sva prodana vozila gleda prosjek emisije CO2, a kazna se plaća za svaki gram više od 95 g/km i to 95 eura po gramu pomnoženo s ukupnom brojkom prodanih automobila.

Vratimo se mi na prodajne brojke za 2019. godinu, odnosno prosinac. Prateći ukupni rezultat, Fiatov model 500 je ujedno bio i najtraženiji model proteklog mjeseca uz 304 registracije, a slijedi ga i Panda sa 178 primjeraka. Treća je Ford Fiesta uz 150 registracija, četvrta Dacia Sandero uz 143 vozila, iza kojeg je opet jedan Ford – Ecosport sa 132 vozila.

Ukupno su tijekom prosinca ubilježeno 4022 registracije, što je inače najslabiji godišnji mjesec odmaknuo od tog opisa. Naime, godinu ranije tijekom istog mjeseca bilo je 2412 registracija, čime je ovaj posljednji prosinac bolji za 66,75%. Pored toga, bolji je to rezultat negoli je bio tijekom siječnja, veljače, kolovoza, rujna ili studenog protekle godine.

Tijekom kompletne 2019. godina u Hrvatskoj je ukupno registrirano ukupno 62.938 novih osobnih automobila, a što je porast za 2897 vozila ili 4,82% u odnosno na godinu ranije kad je bilo 60.041 registracija. Bez obzira na izvrstan prosinački rezultat brojnih marki, prva pozicija nije nimalo bila ugrožena. Tako je i dalje najtraženija marka na razini godine Volkswagen koji je upisao 8481 vozilo, odnosno 13,48 posto ukupnog tržišta. To je u odnosu na godinu ranije, kad je bilo 8932 registracije i 14,88% udjela, manji pad, ali ništa što bi trebalo biti zabrinjavajuće znamo li da ove godine očekujemo dolazak nove, osme generacije njihovog najtraženijeg modela – Golfa.

Drugu godišnju poziciju iz godine ranije Renault je prepustio Škodi s 5873 vozila, dok je francuski proizvođač sa svega 66 vozila manje zauzeo treće mjesto. Četvrti je, kao godinu ranije, Opel s 5291 registracijom, koji je tijekom 2018. imao 5212 vozila. Izvrstan napredak ubilježila je i Dacia, koje je s 2825 vozila tijekom 2018. godine stigla na prošlogodišnjih 3685, čime je napredovala tri pozicije, s osme na petu. Suzuki je pak pao s pete na šestu poziciju, i to s 3794 na 3670 registracija. Dacijin napredak značio i je pad jedne pozicije za Peugeot, i to bez obzira na to što su mu brojke registracija porasle s 3327 na 3584. Slično je s Hyundaijem koji je imao nešto manji porast, s 3152 na 3171 vozilo, ali pad sa sedme na osmu poziciju. Povećane izvozne aktivnosti pomogle su i Fiatu da skoči s dvanaeste na devetu poziciju, te povećanje prodaje s 2130 na 2678 vozila. Jednu poziciju napredovala je i Toyota, i to povećanjem prodaje s 2182 na 2605 vozila.

U luksuznom segmentu vodeći je ponovno Audi s 1656 vozila (1804 godinu ranije), a slijede BMW s 1459 te Mercedes s 1252 registracije. Volvo je napravio dobar skok s 350 na 482 vozila. Mini je pak imao pad s 304 na 265 vozila, a Land Rover izvrstan rast sa 104 na 201 vozilo. Raste potražnja i za Porscheima, i to s 85 na 115 primjeraka.

Gledajući prodaju prema modelima, kao i lani vodeća je Škoda Octavia s 3320 registracija, što je 11,5% više u odnosu na godinu ranije. Iako uz godišnji pad od 252 vozila, Renault Clio je zadržao drugu poziciju s 2347 primjeraka. Treći najtraženiji model je Volkswagen Golf s 2304 registracije, odnosno 111 vozila više nego tijekom 2018. godine. Četvrtu je poziciju osvojila Suzuki Vitara s 1762 primjerka, gotovo na razini godine ranije, dok je pad prodaje imao VW Polo s 2159 na 1196 vozila i time s četvrte pozicije skliznuo na jedanaestu. Pored već spomenutih Golfa i Pola, Volkswagen među prvih dvadeset najtraženijih modela ima još T-Roc koji je dvanaesti s 1113 primjerka, dok je mjesto iza s 1098 vozila Tiguan. Tri predstavnika među prvih dvadeset modela ima Opel (Astra, Corsa i Crossland X), po dva Renault (Clio i Capture), Suzuki (Vitara i SX4), Dacia (Duster i Sandero) i Hyundai (Kona i i20), te po jedan Škoda (Octavia), Fiat (500), Nissan (Qashqai), Citroen (C3) i Toyota (Yaris).