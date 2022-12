Tijekom studenog bilo je 2698 registracija novih osobnih automobila, a tri vodeće marke bile su Volkswagen, Škoda i Renault. Stigao još 151 električni primjerak

Ušli smo i u posljednji ovogodišnji mjesec. Sukladno tome agencija za istraživanje tržišta Promocija plus objavila je podatke o registracijama novih automobila tijekom studenog. Mjesec je to koji nije donio nikakve bitnije pomake u odnosu na prvih deset mjeseci ove godine. Riječ je o 2698 registracija novih osobnih automobila, a što je za 138 vozila, odnosno 5,39% više u odnosu na isti mjesec godinu ranije. Pogledamo li poredak marki tijekom studenog, vodeći je Volkswagen uz 399 vozila, dok 101 primjerak manje bilježi Škoda. Ove su dvije marke u istom poretku pogledamo li i zbirno prvih 11 mjeseci.

Dobar rezultat za Renault

Treće mjesto tijekom studenog pripalo je Renaultu uz 257 vozila. To je treći najbolji mjesečni rezultat ove godine za vodeću francusku marku. Četvrta je pozicija pripala Toyoti uz 55 vozila manje. Nakon ‘bljeska’ tijekom kolovoza uz 723 registracije, nastavlja se silazna putanja za Opel. To je bilo i za očekivati jer tvornica tako raspoređuje isporuke, pa je proteklog mjeseca bilo tek 46 registracija. Znači da je Opel koji je u prosinac ušao na ukupno četvrtoj poziciji, proteklog mjeseca bio tek 17. marka.

Najtraženije marke – studeni 2022. marka primjeraka udio Volkswagen 399 14,79% Škoda 298 11,05% Renault 257 9,53% Toyota 202 7,49% Kia 181 6,71% Hyundai 148 5,49% Suzuki 135 5,00% Peugeot 108 4,00% Dacia 107 3,97% BMW 107 3,97% Audi 106 3,93% Mazda 100 3,71% Mercedes 89 3,30% Citroen 69 2,56% Ford 58 2,15% Seat 54 2,00% Volvo 51 1,89% Opel 46 1,70% Tesla 25 0,93% MG 25 0,93% Porsche 19 0,70% Nissan 16 0,59% Honda 13 0,48% Cupra 12 0,44% Land Rover 8 0,30% Mini 8 0,30% Subaru 8 0,30% Jaguar 7 0,26% Lexus 7 0,26% Fiat 7 0,26% Mitsubishi 6 0,22% Alfa Romeo 5 0,19% Jeep 4 0,15% Smart 4 0,15% DS 3 0,11% Dongfeng 3 0,11% Lamborghini 1 0,04% Ferrari 1 0,04% Chevrolet USA 1 0,04% ukupno 2698 100,00%

Iako nije riječ o značajnim količinama, vjerujemo kako su dobrim rezultatima zadovoljni i u još nekim markama. Honda je imala 13 registracija, a što je tek za jedno vozilo manje od drugog najboljeg ovogodišnjeg rezultata tijekom listopada. Novi brend na hrvatskom tržištu, MG bilježi 25 registracija. Osam primjeraka Subarua, jedan manje Lexus ili tri Dongfenga njihova su najbolja postignuća ove godine.

Tijekom studenog dobili smo i jedan primjerak Lamborghini Huracan i to na području Krapine. Ove je godine Lamborghini stigao na ukupno četiri registracije, od čega su tri Urusa. Stigao nam je i jedan Ferrari Portofino koji bi se najviše trebao viđati na području Slavonije jer je registriran na području Osijeka. Znači, ove godine smo na ukupno tri nova modela s logotipom propetog konjića jer su već prije stigli modeli 296 i F8. Prvi primjerak originalnog američkog Chevroleta čini model Corvette.

Početkom teksta spomenuto prvo mjesto Volkswagena postignuto je dobrim rezultatima brojnih modela. Tako je vodeća pozicija pripala modelu Taigo uz 106 registracija. Na drugu se poziciju ugurala Škoda Octavia uz 86 primjeraka, dok treću i četvrtu poziciju dijele T-Cross i Tiguan. Četvrti Volkswagen je na 13. poziciji – T-Roc. Četiri predstavnika u Top 20 modela ima i Renault, i to modelima Megane, Clio, Twingo i Captur. Škoda pored Octavie u istom društvu ima još Fabiju i Kamiq. Po dva modela imaju Kia, Suzuki, Toyota i Dacia, a na jednom je Hyundai.

Octavia i dalje nedostižna

Ukupno gledajući ovu godinu, vodeći model uvjerljivo je Škoda Octavia koja uz 1858 primjeraka drži 4,49% tržišta. Druga je Dacia Duster uz 1421 primjerak, dok je na pobjedničkom tronu i Opel Crossland uz 1278 primjeraka. Četveroznamenkasti rezultat imaju još Dacia Sandero uz 1165 primjeraka te Kia Stonic uz 1008 vozila.

Tijekom 11 mjeseci stigli smo i do 1214 registriranih osobnih automobila koji za pogon koriste isključivo elektromotor. Od toga je njih 151 stiglo tijekom studenog. Više od trećine EV modela proteklog mjeseca odnose se na Renaultov Twingo, njih 56. Drugi najtraženiji model bila je Teslin Model 3 uz 24 registracije, dok je treći Dacia Spring uz 12 primjeraka.

Najtraženiji električni modeli – studeni 2022. marka primjeraka Renault Twingo 56 Tesla Model 3 24 Dacia Spring 12 Audi Q4 E-Tron 8 Renault Megane 5 Volkswagen ID.4 5 Toyota BZ4X 4 Smart Fortwo 4 Dongfeng Seres 3 3 Citroen E-C4 3 Subaru Solterra 3 Peugeot 208 3 Mercedes EQS 2 Volkswagen ID.3 2 Hyundai Kona EV 2 Škoda Enyaq 2 Volkswagen ID.5 2 Porsche Taycan 2 Peugeot 2008 2 Mercedes EQA 1 Opel Mokka 1 Ford Mustang 1 Mercedes EQC 1 Kia EV6 1 Tesla Model Y 1 Mercedes EQE 1 ukupno 151

Vjerujemo kako tijekom prosinca isto tako neće doći do nekih bitnih promjena u odnosu na prvih jedanaest mjeseci. U odnosu na isto razdoblje lani, ove smo godine za 1420 vozila, odnosno 3,32% slabiji. Nadu bude tek neke najave kako bi iduće godine moglo doći do rasta, a koji bi trebao donijeti i više registracije nego ove godine. Neki proizvođači najavljuju skorašnji oporavak od problema koje su imali zbog nedostatka dijelova, a isto tako najavljuju se i nešto povoljnije cijene u odnosu na dosadašnje. No, pričekajmo da to i vidimo…