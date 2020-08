Tijekom proteklog mjeseca dobili smo 5132 nova osobna automobila, dok ih je godinu ranije bilo 6212, što je pad veći od 17%. Volkswagen, Škoda i Renault su vodeći, a na godišnjoj razini pad je i dalje skoro 50%.

U vrijeme visoke sezone godišnjih odmora donosimo rezultate prodaje novih osobnih automobila tijekom srpnja 2020. godine. Prema podacima agencije Promocija plus proteklog je mjeseca došlo do prve registracije 5132 nova osobna automobila, a što je daleko najbolji ovogodišnji mjesečni rezultat. Do sada je to bio lipanj kad je bilo 4150 novih registracija, no i ovaj srpanjski rezultat za više od 17% lošiji je od prošlogodišnjeg kad je bilo 6212 registracija.

Isti poredak prve tri marke

Pogledajmo po markama kakvo je stanje bilo proteklog mjeseca. Nikakvih iznenađenja nije bilo među prve tri marke. Vodeći je ponovno Volkswagen uz 721 automobil, a prati ga iz istog koncerna, Škoda uz 639 vozila, dok je treća pozicija pripala Renaultu uz 540 vozila. Identičan je to poredak i kao među prva tri branda tijekom prvih sedam mjeseci ove godine. Na četvrtu mjesečnu poziciju skočio je Peugeot uz 337 jedinica, a okruglo 3 stotine ubilježila je Dacia od koje je 18 primjeraka manje imao Citroen, a dodatnih 11 manje Opel.

Izvrsnim bi rezultatom svakako istaknuli Audi kao predstavnika premium proizvođača. Uz 220 primjeraka ovaj je njemački proizvođač osvojio desetu poziciju tijekom srpnja. Izravni konkurent, bavarski BMW je imao 173 registracije, dok je Mercedes ubilježio 114 vozila.

Gledajući strukturu brendova koji su ostvarili jako dobre rezultate tijekom proteklog mjeseca svakako možemo ustvrditi kako je riječ o vozilima za koja se očekivalo kako će se registrirati još tijekom travanj i svibnja kao priprema za turističku sezonu. Dobar dio ovih vozila odnosi se na flote, odnosno na rent-a-car tvrtke. Vozila koja ćemo već kroz dva mjeseca imati priliku vidjeti u salonima rabljenih vozila.

Uzlet premium modela

Nasuprot njih, nije zgorega se niti pohvaliti kako su naše prometnice postale bogatije i za nekoliko primjeraka rijetkih, ali i luksuznih vozila. Pored najboljeg ovogodišnjeg rezultata s 20 primjerka Porschea, tijekom srpnja nam je pristigao i treći ovogodišnji Bentley Continental. Nakon što je prvi bio na registracijskom području Osječko-baranjske županije, drugi je bio na području Dubrovnika, a zadnje pristigli na području Makarske. Pored toga, stanovnici Splita i okolice sada će imati priliku na svojim prometnicama potražiti i Aston Martin DBS.

Pogledamo li kakvo je stanje u poretku modela bilo proteklog mjeseca, opet nema iznenađenja na samom vrhu. Ukupno vodeća Škoda i tijekom srpnja bila je najtraženiji automobil uz 328 registracija, odnosno s udjelom od 6,39%. Drugo je mjesto uz 212 vozila te udio od 4,13% osvojio Renault Captur. Deset primjeraka manje bilježi Volkswagen Polo, dok je na četvrtom mjestu Renault Clio uz 195 primjeraka. Njemačko-francuski rival iz istog segmenta, Opel Cora iz 176 registracija stigla je na petu poziciju tijekom srpnja. Slijede Dacia Duster, Citroen C3, VW T-Cross, Dacia Sandero, VW T-Roc, Suzuki Vitara, Peugeot 2008, VW Tiguan, Peugeot 3008…

123 električna modela

Proteklog smo mjeseca dobili i 20 novih električnih automobila. Uz 9 novih električnih primjeraka Škoda ove godine drži titulu najtraženije marke koja je do početka kolovoza ubilježila ukupno 35 vozila pokretanih isključivo elektromotorima. Tijekom srpnja stigla su i po tri primjerka Hyundaija i Tesli. Zatim po dva Renaulta i Porschea te jedan električni Mini. Ukupno su ove godine u Hrvatskoj registrirana 123 nova električna automobila.

Izgleda da naši građani ne vole previše automobile koji za pogonsko gorivo koriste plin (LPG). Pogotovo ako govorimo o vozilima koja dolaze s tvornički ugrađenim instalacijama. Proteklog smo mjeseca dobila takvih 98 novih vozila, s time da je riječ o jednom primjerku Hyundaija te njih 97 s logotipom Dacije. Ukupno smo ove godine dobili 264 primjerka pokretana LPG-om. Pored maloprije spomenutog Hyundaija, tu je po još jedan Volkswagen i Opel te 261 Dacia. Ove godine 12.829 koristi benzinski motor što je udio od 56,8% na ukupnom tržištu, naspram 8016 dizelaša i 1336 hibrida.

Do početka kolovoza domaće je tržište novih automobila zabilježilo 22.568 registracija osobnih automobila, a što je 21.800 vozila, odnosno 49,13% manje u odnosu na isti period protekle godine. Samo su četiri marke ove godine imale bolje rezultate. Na ukupno petoj poziciji ove godine je Kia koja je uz 1193 vozila za 81 automobil, odnosno 7,3% bolja u odnosu na prethodnu godinu. U postotku daleko bolji je i Porsche koji je uz 96 registracija ove godine ostvario 28 registracija odnosno 41,18% više nego lani. S 10 na 14 primjeraka rastao je Lexus, a Tesla s 12 na 18 vozila. Protekle godine nismo imali niti jedan Bentley i Aston Martin, a ove godine već tri odnosno jedan primjerak.

Manji pad u segmentu dostavnjaka

Nešto manji pad prodaje na godišnjoj razini bilježi segment lakih gospodarskih odnosno komercijalnih vozila (LKV). Uz 604 primjerka tijekom srpnja riječ je o padu od 226 vozila, odnosno 27,23% u odnosu na isti mjesec lani, a količinski gledano najviše je podbacio Peugeot uz 103 vozila manje, odnosno 61,3% slabiji rezultat. I ukupno vodeći Renault proteklog mjeseca bilježi manjak 86 vozila, što je u postotku 55,13%. Najbolji je tijekom srpnja bio Opel uz 106 vozila, čime je imao udio od 17,55%. Volkswagen je bio drugi uz 98 vozila i udio od 16,23%, dok je treće pozicija pripala Renaultu uz 70 vozila.

Pogledamo li ukupno prvih sedam mjeseci, vodeći je upravo Renault uz 693 vozila i udio od 17,68%. Za vrat mu sve više puše VW uz 655 vozila i udio od 16,71%. Zadnja tri mjeseca jako dobre rezultate ima Opel koji je sada na trećoj poziciji uz 511 vozila. Slijedi ga Citroen uz 466 vozila, Peugeot ima 407, Ford 242, Fiat 233, Mercedes 219, Dacia 171 te Iveco 122. Slijede Toyota, Mitsubishi, Piaggio, Nissan i Škoda s dvoznamenkastim rezultatima, te 12 marki s po manje od 10 primjeraka.

Volkswagen Caddy je uz 418 primjeraka najtraženiji model LKV segmenta te drži 10,66% udjela. Renault Master je na drugom mjestu uz 350 registracija, dok je na trećem mjestu Opel Combo uz 327 primjeraka. Slijede Citroen Berlingo, Renault Trafic, Dacia Dokker Van, Peugeot Boxer…

Vjerujemo kako tek nešto manje od 18 posto slabiji rezultat iz srpnja teško da će se ponoviti i tijekom kolovoza, pa očekujemo da će pad biti na razini između 30 i 40%, dok bi se do kraja godine mogao zadržati na razini polovice protekle godine. Tužno….