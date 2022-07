Nažalost, prodaja vozila i dalje je za četvrtinu manja nego li je bila lani, pa smo tijekom lipnja dobili tek 5116 novih osobnih automobila. To je najbolji ovogodišnji mjesečni rezultat

Iza nas je već više od pola godine. Pola godine vrlo neizvjesne situacije na automobilskom tržištu, a koje je već dulje vrijeme ozbiljno uzdrmano koronavirusom, pa problemima u opskrbnim lancima, a sad zadnje i ratnom situacijom u Ukrajini. Posljednji izvještaj agencije za istraživanje tržišta Promocija plus pokazuje kako smo tijekom lipnja dobili 5116 novih osobnih automobila. U odnosu na isti mjesec lani to je slabije za 1820 vozila, odnosno 26,24%. Idemo vidjeti tko je u tome prošao lošije, a tko malo bolje. Nažalost, vrlo su rijetke marke koje bilježe bitnije pozitivne rezultate. Ovo je situacija odgovara tek rijetkima, a slobodno možemo ustvrditi kako bi svi bili sretniji kada bi vozni park bio daleko mlađi i veći.

Najveći količinski rast Kije

Najbolje je proteklog mjeseca prošla Kia uz 616 novih vozila, a prati je Dacia uz 567 registracija. Na trećoj je poziciji Volkswagen uz 509 vozila. I dok prve dvije marke bilježe rast od 39, odnosno 35%, njemački predstavnik je za 42% slabiji u odnosu na isti mjesec lani. Količinski gledano najveći pad, uz manjak od 523 vozila, imao je Opel koji je mjesec završio na 351 automobilu. To je pad od gotovo 60%. Maloprije spomenuti VW bilježi 371 automobil manje, dok Hyundai bilježi 325 vozila manje (pad za 69%). Zanimljivo je da 91 vozilo manje bilježi i Tesla, a što je pad za gotovo 82%, no vjerujemo kako će srpanj donijeti laganu promjenu jer ovogodišnji natječaj za sufinanciranje ekološki prihvatljivijih automobila nedavno je završio.

Vodeće Kia uz plus od 173 vozila ima najveći količinski rast, prati je Dacia uz 145 vozila više. U postotku gledano valja spomenuti Fordov napredak od 152,63% odnosno 87 vozila. Imali su 144 registracije. Fiat je uz 64 vozila više imao porast od gotovo 149 posto, uz ukupno 107 registracija. Okruglo 200% rasla je prodaja Jaguara, s 6 na 18 primjeraka, pa 300% MG-a, doduše sa jednog na 4 primjerka, ali i 444% Cupre s 16 na 87 vozila.

Rimac Nevera, Bugatti Chiron, Ferrari F8, Bentley…

Ukupno su tijekom lipnja registrirani automobili 38 različitih marki vozila. Naravno, najveća novost je prvi registrirani primjerak domaćeg proizvođača, Rimac Automobila. Prvi je to i službeno registrirani primjerak Nevere na svijetu, a nakon kojeg se očekuje bitna ekspanzija, ali i rast profitabilnosti kompletne domaće autoindustrije. Postali smo bogatiji i za po jedan primjerak modela Bentleya, kao i Bugatti Chirona i Ferrarija F8.

Nakon pola godine vrijeme je da malo rezimiramo i gdje smo nakon šest mjeseci. Tijekom ove godine stigli smo do 23.535 registriranih novih osobnih automobila, a što je za 2568 vozila manje u odnosu na isti period lani. To je 9,84% slabiji rezultat. Čak dva proizvođača, Volkswagen i Škoda bilježe četveroznamenkaste manjkove. VW je na 2396 vozila, a što je 1412 vozila odnosno 37,08% manje u odnosu na lanjski period. Škoda je uz 2060 vozila za njih 1032, odnosno 33,38% slabija nego li lani.

Stanje tržišta nakon šest mjeseci

MARKA I II III IV V VI VI 2022 2022 2022 % Units % 1 Volkswagen 347 241 330 506 463 509 9,95% 2396 10,18% 2 Kia 224 227 387 513 308 616 12,04% 2275 9,67% 3 Škoda 365 368 335 234 286 472 9,23% 2060 8,75% 4 Dacia 207 144 240 352 390 567 11,08% 1900 8,07% 5 Opel 123 138 332 387 439 351 6,86% 1770 7,52% 6 Toyota 158 220 264 303 285 326 6,37% 1556 6,61% 7 Hyundai 206 226 203 292 203 143 2,80% 1273 5,41% 8 Renault 146 143 177 230 226 311 6,08% 1233 5,24% 9 Audi 112 124 135 221 165 178 3,48% 935 3,97% 10 Ford 125 123 243 129 71 144 2,81% 835 3,55% 11 Suzuki 94 83 127 178 117 193 3,77% 792 3,37% 12 Peugeot 90 69 122 135 132 214 4,18% 762 3,24% 13 Mazda 96 138 187 152 85 92 1,80% 750 3,19% 14 Mercedes 113 87 157 98 79 103 2,01% 637 2,71% 15 BMW 97 74 95 110 129 95 1,86% 600 2,55% 16 Seat 63 48 69 74 104 230 4,50% 588 2,50% 17 Citroen 56 67 87 77 115 107 2,09% 509 2,16% 18 Fiat 40 53 45 102 158 107 2,09% 505 2,15% 19 Nissan 53 63 78 79 119 105 2,05% 497 2,11% 20 Jeep 94 102 73 87 75 15 0,29% 446 1,90% 21 Cupra 17 37 29 57 70 87 1,70% 297 1,26% 22 Volvo 51 48 62 48 43 23 0,45% 275 1,17% 23 Porsche 37 18 19 15 18 23 0,45% 130 0,55% 24 Land Rover 8 13 12 7 32 22 0,43% 94 0,40% 25 Honda 5 9 21 9 11 11 0,22% 66 0,28% 26 Mini 12 16 11 10 5 8 0,16% 62 0,26% 27 Mitsubishi 10 13 13 15 9 2 0,04% 62 0,26% 28 Jaguar 5 4 2 11 14 18 0,35% 54 0,23% 29 Tesla 1 1 13 3 1 20 0,39% 39 0,17% 30 DS 1 1 0 6 17 9 0,18% 34 0,14% 31 Lexus 1 4 4 2 4 5 0,10% 20 0,08% 32 Lancia 0 0 0 19 0 0 0,00% 19 0,08% 33 Alfa Romeo 3 3 3 2 2 1 0,02% 14 0,06% 34 MG 0 0 0 0 8 4 0,08% 12 0,05% 35 Subaru 3 4 1 1 2 1 0,02% 12 0,05% 36 Smart 4 0 4 2 1 0 0,00% 11 0,05% 37 Bentley 1 0 1 2 0 1 0,02% 5 0,02% 38 Dongfeng 2 1 1 0 0 0 0,00% 4 0,02% 39 Bugatti 0 0 0 0 0 1 0,02% 1 0,00% 40 Ferrari 0 0 0 0 0 1 0,02% 1 0,00% 41 Lamborghini 0 0 0 1 0 0 0,00% 1 0,00% 42 Lotus 1 0 0 0 0 0 0,00% 1 0,00% 43 Rimac 0 0 0 0 0 1 0,02% 1 0,00% 44 Samogradnja 0 0 0 1 0 0 0,00% 1 0,00% 45 Ostali 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% UKUPNO 2971 2910 3882 4470 4186 5116 100% 23535 100%

Prodaja se prepolovila Suzukiju koji je s 1610 spao na 792 vozila. Gotovo se prepolovila prodaja i Subarua, s 23 na 12 vozila, ali i Seatu – s 1173 na 588 vozila. Tri marke koje počinju slovom S… Uz 762 registracije pad od 583 vozila, odnosno 43,35% bilježi i Peugeot. Gotovo 73% slabija je prodaja Tesle koja je s 144 spala na 39 vozila.

Dobar zamah za Cupru

Količinski najveći rast ima Kia koja je s 1551 došla na 2275 automobila, a što je rast od 724 vozila odnosno 46,68%. Za 531 vozilo bolji rezultat bilježi Ford koji je ove godine na 835 vozila, a što je porast od 174,67%. Toyota je uz 1556 vozila bolja za 522 vozila odnosno 50,48%. Jeep je uz 446 vozila za njih 266 odnosno 147,78% bolji nego li lani, a više od 301% rasla je prodaja Cupri. Ova mlada španjolska marka skočila je s 74 na 297 primjerka. 150% bolju prodaju bilježi Bentley, ali na manjoj količini vozila. Lani su imali 2, a ove godine 5 registracija. Ipak, najveći rast, i to čak 1100% bilježi MG – s jednog na 11 vozila.

Najtraženiji električni modeli

MODEL PRIMJERAKA Renault Twingo 66 Dacia Spring 63 Audi Q4 E-Tron 51 Opel Mokka 41 Škoda Enyaq 30 Volkswagen ID.3 24 Tesla Model 3 24 Volkswagen ID.4 22 Tesla Model Y 15 Peugeot 208 14 Porsche Taycan 13 Smart Fortwo 10 Peugeot 2008 8 Mini Cooper 7 Audi E-Tron 7 BMW iX 6 Hyundai Ioniq 5 6 Renault Zoe 5 BMW I4 5 Volvo XC40 4 Dongfeng Seres 3 4 BMW I3 4 Mercedes EQA 3 Hyundai Kona EV 3 Volkswagen Up 3 Mercedes EQS 2 Fiat 500E 2 BMW IX3 2 Renault Megane 2 MG ZS 2 MG Marvel R 2 Volkswagen ID.5 2 Mercedes EQC 2 Jaguar I-Pace 1 Lexus UX 1 Kia EV6 1 Opel Corsa 1 Citroen E-C4 1 Smart Forfour 1 Mercedes EQB 1 Rimac Nevera 1 MG MG5 1 Ukupno 463

Benzinski modeli ove godine čine 53,2% svih registriranih vozila, odnosno 12.530 automobila. Uz 5014 vozila hibridni modeli drže 21,3% udjela, a 18,6% uz 4389 vozila odnosi se na nekad iznimno popularne dizelaše. Plinski su modeli kod Renaulta i Dacije zamjena za brojne dizelaše, a ove dvije marke bilježe 1139 registracija, uz udio od 4,8%. Na sramežljivih dva posto smo električnih automobila, uz 463 primjerka. Vjerujemo da bi to do kraja godine moglo ipak i malo porast. Rast udjela uzrokovan je manjkom i nedostupnošću benzinaca, hibrida i dizelaša, a nažalost ne popularizacijom vozila koji koriste isključivo električnu energiju kao ‘pogonsko gorivo’.

Luskuzni modeli su traženi

Nakon Renault Twinga i Dacie Spring, kao iznimno povoljnih vozila, treći najtraženiji električni automobil je Audi Q4 e-tron, model koji pripada luksuznom segmentu. Znamo kako su električni automobili u startu mnogo skuplji od onih s ICE motorima, a mnogima su još uvijek i znak prestiža pa ne čudi što se traže luksuzniji primjerci. Registracije po četiri modela bilježe Volkswagen, BMW i Mercedes, a koji imaju po 51, 17 odnosno 8 registracija. Tri različita modela (Twingo, Zoe i Megane) bilježi Renault koji je uz 73 registracije ujedno i vodeća EV marka. U Hrvatskoj. Tome valja pribrojati i 63 primjerka Dacie Spring. Tri modela bilježi i novopridošli MG (ZS, Marvel R i MG5), a od kojih se dosta očekuje. Kod Teslie je i dalje vodeći Model 3 uz 24 registracije, a sve veću popularnost ima i Model Yuz 15 primjeraka.

Najtraženiji modeli (lipanj) marka primjeraka % Škoda Octavia 266 5,20% Dacia Duster 251 4,91% Dacia Sandero 243 4,75% Kia Stonic 238 4,65% Opel Crossland 223 4,36% Renault Captur 222 4,34% Volkswagen T-Cross 142 2,78% Toyota Yaris 135 2,64% Suzuki SX4 126 2,46% Kia Rio 107 2,09% Volkswagen Taigo 107 2,09% Kia Ceed 102 1,99% Seat Arona 101 1,97% Peugeot 208 94 1,84% Cupra Formentor 86 1,68% Kia XCeed 86 1,68% Kia Sportage 77 1,51% Peugeot 3008 70 1,37% Volkswagen Tiguan 69 1,35% Fiat 500 67 1,31% Ostali 2304 45,04% UKUPNO 5116 100%1

Početak isporuka Škodinih modela Octavia za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova vratio je ovaj češki model na vrh prodaje. Proteklog su mjeseca zabilježili 266 registracija, a što je ispred Dacijinog modela Duster uz 251 primjerak. Odmah iza njega je još jedan rumunjski model – Sandero, i to uz osam primjeraka manje. Tijekom prvih šest mjeseci Dacijin model Duster je vodeći uz 892 registracije. Prati ga Škoda Octavia uz 806 primjeraka, a treći je Sandero uz 749 vozila. Kia Stonic je četvrta uz 701 primjerak, a slijedi četiri crossovera – Opel Crossland (568), Volkswagen T-Roc (548), Kia Xceed (516), te Opel Mokka (498).

Teško je predvidjeti što će se desiti idućih nekoliko tjedana, a kamoli do kraja godine. Ipak, izvjesno je kako će se voditi velika borba za naslov najtraženije marke. Sada je razlika između vodećeg Volkswagena i Kije na 121 vozilu, no to bi se vrlo brzo moglo promijeniti jer korejski proizvođač nema tolikih problema s dobavom vozila. Nekim povoljnijim brendovima planove bi dodatno mogao pomrsiti MG koji isto tako ima osiguranu zavidnu količinu automobila. U svakom slučaju, neizvjesnosti neće nedostajati.