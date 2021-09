Tijekom kolovoza stigao nam je 2841 novi automobil, a što je 242 vozila, odnosno 9,31% bolje u odnosu na isti mjesec protekle godine, a što je i dalje 16,9% slabije nego li tijekom 2019. godine

Mnogi su se vratili s godišnjih odmora, započela je i nova školska godina, a što znači da su mnogima započele i brojne obaveze. Ujedno, početak rujna znači i dolazak novog izvještaja agencije Promocija plus, a koja se bavi istraživanjem automobilskog tržišta. Novi podaci govore kako je tijekom proteklog mjeseca registriran 2841 novi automobil. To je za 242 vozila, odnosno 9,31% bolje u odnosu na isti mjesec protekle godine. Ipak, treba imati na umu kako je taj mjesečni rezultat i dalje za 576 vozila, odnosno 16,9% slabiji u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Ujedno, rezultat ostvaren tijekom kolovoza na pokazuje i kako je vrhunac turističke sezone ujedno obilježio i slabiju potražnju za vozilima, znamo li da je do početak rujna godišnji rast u odnosu na proteklu godinu iznosio 37,56%.

Izvrstan rezultat za Opel

Idemo vidjeti tko su bili dobitnici, odnosno gubitnici tijekom proteklog mjeseca. Iako je uz 411 vozila Volkswagen ponovno osvojio prvo mjesto, treba imati na umu kako je ovo 4,86% slabiji rezultat u odnosu na prošlogodišnji kolovoz. Drugo mjesto pripalo je Opelu uz 294 registracije, a što je za 171 vozilo, odnosno 139,02% bolje u odnosu na isti mjesec lani. Treća je pozicija, za tek jedno vozilo više, uz 241 registraciju pripala korejskoj Kiji, i to ispred Škode. Dok je za Kiju to rast veći od 69%, ujedno je za Škodu pad od 31,43%.

U apsolutnim brojkama, veći pad je imao još jedino Renault, i to s 230 na 118 vozila (48,7%), dok je u postotku gori bio i Ford – 60,87%. Doduše, riječ je o daleko manjem broju vozila. Dok ih je lani bilo 46, sada je tek njih 18. Doduše, pad od 85,71% bilježi i Smart – sa 7 na 1 vozilo.

Pored već spomenutog Opelovog uspjeha, porast veći od 147% imala je Mazda, i to s 51 na 176 vozila, ali i Tesla koja je rasla više od 166% (s 3 na 8 vozila) te Jeep koji je rastao više od 173% (s 57 na 156 vozila. Za Jeep je ovo ujedno bio i najbolji ovogodišnji mjesec, a nadamo se samo da će većina tih vozila i ostati u Hrvatskoj, odnosno da nije riječ o vozilima koji su kod nas završila na dan, dva, pa nakon toga odlaze u neku drugu državu.

Najtraženije marke (kolovoz) marka primjeraka % Volkswagen 411 14,47% Opel 294 10,35% Kia 241 8,48% Škoda 240 8,45% Hyundai 172 6,05% Jeep 156 5,49% Dacia 149 5,24% Toyota 135 4,75% Mazda 126 4,44% Renault 118 4,15% Suzuki 117 4,12% Citroen 114 4,01% Peugeot 109 3,84% Audi 102 3,59% BMW 66 2,32% Nissan 53 1,87% Seat 41 1,44% Fiat 37 1,30% Mercedes 34 1,20% Volvo 21 0,74% Cupra 20 0,70% Ford 18 0,63% Honda 10 0,35% Land Rover 9 0,32% Mitsubishi 9 0,32% Mini 9 0,32% Tesla 8 0,28% Porsche 8 0,28% Jaguar 4 0,14% Lexus 4 0,14% Subaru 3 0,11% Alfa Romeo 2 0,07% Smart 1 0,04% Ukupno 2841 100%

Ukupno su tijekom proteklog mjeseca registrirani modeli 33 različite marke vozila, na samom začelju je Smart s tek jednim primjerkom, pa Alfa Romeo koja je imala duplo bolji rezultat. Jedno vozilo više bilježi Subaru, dok su Jaguar i Lexus imali po četiri registracije. Osim već spomenute Tesle, istih rezultat od 8 primjeraka bilježi i Porsche, dok jednoznamenkaste rezultate završavaju Land Rover, Mitsubishi i Mini.

5000 registracija Volkswagena

Pogledamo li ukupni ovogodišnji rezultat, valja istaknuti kako je Volkswagen stigao na okruglih 5 tisuća primjeraka, a što je za 1081 vozilo odnosno 27,58% bolje u odnosu na prvih osam mjeseci protekle godine. Druga je i dalje Škoda uz 3748 vozila, što je 9,66% bolji rezultat u odnosu na lani, dok je treći Opel uz 2987 registracija. Upravo je Opel uz 1974 registracije više ubilježio i najveći rast među prvih dvadeset marki – 194,87%. Izvrstan rast od 135,44% imala je Mazda koja je ukupno na 14. poziciji. Ipak, jedna je marka ubilježila i značajan pad, i to Renault koji je 17,9% slabiji, uz manjak od 421 vozila.

Do početka rujna, hrvatsko automobilsko tržište postalo je bogatije za 34.619 novih osobnih automobila, a što je 9452 vozila, odnosno 37,56% bolje u odnosu na isti period lani. Imajmo na umu kako je to 13.166 vozila, odnosno 27,55% slabiji rezultat u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Zanimljiv je poredak najtiražnijih modela proteklog mjeseca. Prvo mjesto uz 144 registracije drže Jeep Compass i Škoda Octavia. Treći je VW Polo uz 136 registracija, pa Opel Corsa s četiri vozila manje. U klubu troznamenkastih rezultata su još Sandero uz 112 registracija, te četiri manje Opel Crossland. Na 16. poziciji top modela našla je i BMW-ova serija 3 uz 35 registracija, a što pripisujemo dobroj akcijskoj ponudi.

Top 20 modela (srpanj) model primjeraka % Jeep Compass 144 5,07% Škoda Octavia 144 5,07% Volkswagen Polo 136 4,79% Opel Corsa 132 4,65% Dacia Sandero 112 3,94% Opel Crossland 108 3,80% Volkswagen T-Cross 84 2,96% Kia Stonic 76 2,68% Kia Sportage 62 2,18% Suzuki Vitara 49 1,72% Volkswagen Golf 49 1,72% Kia Ceed 46 1,62% Hyundai Kona 45 1,58% Mazda CX-5 40 1,41% Dacia Duster 37 1,30% BMW 3 35 1,23% Škoda Kamiq 35 1,23% Volkswagen Tiguan 34 1,20% Toyota Yaris 33 1,16% Volkswagen T-Roc 33 1,16% ostali 1407 49,52% Ukupno 2841 100,00%

Kolovoz nam je donio i 111 novih električnih primjeraka. Samo su dvije marke, od njih 14 ostvarile dvoznamenkaste rezultate proteklog mjeseca. To je uz 34 primjerka Volkswagen, dok je devet vozila manje ubilježio Renault. Nakon njih, po devet električnih vozila bilježe Hyundai i Audi, jedan manje ima Tesla, dok je Škoda imala sretnu sedmicu. Opel je bogatiji za 4 nova električna primjerka, dok su po tri Citroena i Porschea. Dva električna vozila imali su Peugeot, BMW, Nissan i Mini, a jedan tek Smart. Uz ukupno 588 registracija električnih vozila ove godine, oni čine 1,7% udjela ukupnog tržišta. Modeli opremljeni plinskim instalacijama imaju udio od 3,9%, hibridi 14,5%, a dizelaši 25,1%. Benzinci su na 54,9%.

Vjerujemo kako će do kraja godina i dalje slabiti taj pozitivan trend koji je bio vidljiv posljednjih nekoliko mjeseci, pa bi rast na godišnjoj razini mogao biti na razini dosadašnjeg rasta od nekih 37-38%, ali kao što smo vidjeli u prethodnom periodu, svaka prognoza je vrlo relativna. Najgore je što i ima kupaca, odnosno želje za kupnjom, ali je sve prisutniji nedostatak vozila uzrokovan manjkom pojedinih dijelova, a što će biti izraženi i u prvoj polovici iduće godine.