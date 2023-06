Tijekom prvih pet mjeseci vodeća francuska marka imala je porast od čak 2090 vozila, odnosno 226,68%. Do početka lipnja imali su čak 3012 registracija uz 11,33% ukupnog tržišta

Tek deset marki osobnih automobila proteklog mjeseca imalo je slabiji rezultat u odnosu na isti mjesec lanjske godine. Zajedno su ostvarili minus od 245 automobila. Pokazuju to podaci agencije Promocija plus, a koji istovremeno pokazuju i pozitivne trendove kod 31 druge marke. Naime, tijekom svibnja bilo je 7097 registracija osobnih automobila, a što je čak 2911 vozila, odnosno 69,54% više u odnosu na svibanj 2022. godine.

Najviše razloga za osmijeh na licu svakako bi trebali imati u Renaultu. Oni su s lanjskih 226 vozila sada stigli na njih 878. To je porast od 288,5%. Izvrsno! Iznimno dobar porast bilježi i trećeplasirana Škoda. Oni su s 286 vozila stigli na 787, što je 175,18% više. Drugoplasirani Volkswagen je također imao rast. VW je s 463 vozila došao na njih 815. To je 76,03% više. Tako su ove prve tri marke ostvarile 1505 vozila više nego li isti mjesec lani.

Porast veći i od 300%

Količinski gledano, izvrstan napredak bilježi i Suzuki. Sa 117 na 472 vozila. S obzirom na to da je riječ o povećanju od 303,42%, to je među prvih dvadeset marki najveći porast. Izuzmemo li marke koji tijekom prošlogodišnjeg svibnja nisu imali niti jednu registraciju, rekorder po povećanju prodaje svakako je Tesla. Ona je s jednog, stigla na 29 primjeraka. Iako ima onih koji će zaključiti kako je to tek slučajno, valja znati kako je upravo Tesla tijekom prvih pet mjeseci stigla na 154 registracije. Lani su ih u istom razdoblju imali 19. To je porast do početka lipnja od 710%.

Najtraženije marke tijekom svibnja

marka kom udio 1 Renault 878 12,37% 2 Volkswagen 815 11,48% 3 Škoda 787 11,09% 4 Opel 640 9,02% 5 Dacia 546 7,69% 6 Suzuki 472 6,65% 7 Kia 383 5,40% 8 Audi 321 4,52% 9 Toyota 309 4,35% 10 Peugeot 222 3,13% 11 Fiat 208 2,93% 12 Mercedes 190 2,68% 13 Ford 168 2,37% 14 MG 166 2,34% 15 Citroen 157 2,21% 16 Hyundai 147 2,07% 17 Mazda 121 1,70% 18 Seat 118 1,66% 19 BMW 98 1,38% 20 Nissan 65 0,92% 21 Cupra 63 0,89% 22 Volvo 49 0,69% 23 Tesla 29 0,41% 24 Porsche 26 0,37% 25 Mini 26 0,37% 26 Jeep 22 0,31% 27 Land Rover 12 0,17% 28 Alfa Romeo 10 0,14% 29 Jaguar 8 0,11% 30 Lexus 8 0,11% 31 Honda 7 0,10% 32 DS 6 0,08% 33 Mitsubishi 6 0,08% 34 Subaru 4 0,06% 35 Dongfeng 2 0,03% 36 Smart 2 0,03% 37 Ferrari 2 0,03% 38 Maserati 2 0,03% 39 Chevrolet USA 1 0,01% 40 McLaren 1 0,01% ukupno 7097 100,00%

Ujedno je Tesla vodeća električna marka tijekom ove godine. Drugo mjesto drži ukupno vodeći Renault uz 134 električna modela, a treća je Dacia uz 107 vozila. Razlika je u tome što Tesla ima najmanji udio vozila za koje su kupci koristili državni poticaj. Uz 799 električnih modela ove godine, riječ je o udjelu od 3%. Lani je u istom razdoblju bio 391 električni model uz udio od 2,1%. Modeli s plinskim instalacijama ove godine imaju udio od 2,8%, a dizelaši 19%. Ispred njih su hibridi kojih ima 23,4%, dok 51,8% čine benzinci. Najviše dizelskih modela registrirala je Škoda. Njih 1281 čini 47,5% svih primjeraka češkog proizvođača.

Ima i skupih primjeraka

Sukladno povećanju ukupnog broja novoregistriranih vozila, stiglo je i nekoliko primjeraka marki koje se ne susreću svakodnevno. Tako smo bogatiji za po dva primjerka Ferrarija i Maseratija, ali i po jedan Chevrolet te McLaren. Na području Zagreba i Rijeke trebali bi susretati Maserati Grecale. Chevrolet Corvette je registrirana na području Krapine, a Ferrari Portofino na zagrebačkom području. McLaren Artura pak bi trebao najviše krstariti slavonskim ravnicama.

Iznimno dobri rezultati posljednja tri mjeseca dovela su i do jako dobrog zbirnog rezultata ove godine. Nakon pet mjeseci vodeći je Renault uz 3012 vozila, a što je 11,33% ukupnog tržišta. Lani je tijekom istog razdoblja ovaj francuski proizvođač imao 922 registracije te uz 5,01% tržišta bio na osmoj poziciji. Drugu poziciju sada drži VW uz 2890 vozila, dok je na trećem mjestu Škoda uz 2699 vozila.

Ukupno je tijekom prvih pet mjeseci bilo 26.584 registracija osobnih automobila. To je za 8165 vozila, odnosno 44,33% više nego u istom razdoblju lani. Nema sumnje kako je dobar dio ovih automobila tu zahvaljujući najavama jako dobre turističke sezone. Naime, rent-a-car tvrtke na veliko su popunile svoje kapacitete. Pored toga, i proizvodni kapaciteti mnogih proizvođača oporavljaju se nakon perioda koronakrize koja je uzela veliki danak autoindustrije. U svakom slučaju, pozitivni trendovi koji svima nama trebaju.