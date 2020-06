I dalje je vodeća marka Volkswagen koja je sa 326 vozila proteklog mjeseca imala udio od 15% ukupnog tržišta. Čak devet marki ima pad veći od 90 posto!

Gledajući u odnosu na travanj, na tržištu novih osobnih automobila, tijekom svibnja došlo je do smanjenja pada prodaje. Nije veliki, ali je bitan. Dok je travanjski pad prodaje bio 87,4%, proteklog mjeseca je bio 76,25%. Gledajući u konkretnim brojkama, prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, tijekom svibnja bilo je 2173 registracija novih automobila. Lani je pak u istom mjesecu bilo 9146 registracija. To je utjecalo i na pad na godišnjoj razini do početka lipnja 55,59%, dok je mjesec dana ranije bio 46,5%.

Jaguar, Tesla i Lexus bolji

Tijekom svibnja bile su registracije 32 različite marke vozila, od kojih 29 bilježi pad, a tek Jaguar, Tesla i Lexus bilježe po jedan primjerak više nego lani. Čak devet marki bilježi pad veći od 90% (Fiat, Opel, Citroen, Ford, Jeep, Smart te oni luksuzniji i manje zastupljeniji Bentley, Maserati i Infiniti). Izuzmemo li manje zastupljene marke, Jaguar, Teslu i Lexus, najmanji pad prodaje bilježi Kia koja je četvrta najzastupljenija marka tijekom svibnja. Uz 148 vozila proteklog mjeseca Kia je ‘tek’ 26% slabija u odnosu na prošlogodišnjih 200 vozila. Vodeći je Volkswagen s 326 vozila, odnosno udjelom od 15%, slijedi Škoda s 285 vozila i 13,12%, a treći je Renault uz 173 vozila i 7,96% udjela.

Gledajući po modelima, i dalje je vodeća Škoda Octavia koja je sa 121 primjerkom imala udio od 5,57%. Na drugo mjesto skočila je Kia Stonic uz 97 vozila, dok je treći Volkswagen Touran sa 74 vozila. Pored Tourana, među prvih dvadeset modela su još četiri VW-a – T-Roc, Tiguan, T-Cross i Golf. Škoda ima još dva modela, Kamiq i Kodiaq. Po dva modela imaju Dacia (Sandero i Duster), Hyundai (i20 i Kona) i Suzuki (Vitara i Ignis).

Tek 10 električnih modela

Od 2173 novopridošla vozila tijekom svibnja, tek njih 10 su pokretani elektromotorom. Tri Porschea, po dvije Škode i Tesle te po jedan Volkswagen, Renault i Smart. Stiglo je i 173 hibrida, 16 modela s plinskim instalacijama te 1300 benzinaca i 674 dizelaša.

Najzastupljenije registracijsko područje tijekom svibnja je zagrebačka regija s 998 vozila, odnosno s udjelom od 45,93%. Na drugom mjestu je Šibensko-kninska županija uz 178 vozila i udjelom od 8,19%, dok je treća Primorsko-goranska županija uz 175 vozila, a slijede Splitsko-dalmatinska i Osječko-baranjska županija s po 111 vozila. Sve ostale županije imaju manje od 80 vozila.

Iako je u segmentu osobnih automobila proteklog mjeseca bio na tek jedanaestoj poziciji, Opel je u segmentu lakih gospodarskih vozila bio vodeća marka uz 112 registracija. Na drugom je mjestu VW uz 84 registracije, a treći Renault uz osamnaest vozila manje. Slijede Citroen, Ford, Peugeot, Fiat, Mitsubishi… Opel Combo je uz 75 vozila najtraženiji LKV model tijekom svibnja, na drugom je mjestu Volkswagen Caddy uz 54 vozila, dok je na trećem mjestu Renault Master uz 38 vozila.

U dostavnom segmentu pad je 54%

Ukupno je tijekom svibnja registrirano 476 LKV modela, dok ih je proteklog svibnja bilo 1035, pa znači da je pad 54%. Tijekom prvih pet mjeseci bile su 2733 registracije lakih gospodarskih vozila, a što je pad od 35,36% u odnosu na prošlogodišnjih 4244 vozila.

Prije mjesec dana vjerovali smo da bi na godišnjoj razini pad prodaje novih osobnih automobila mogao završiti između 20 i 25 tisuća vozila, a sada smo već na 16.635 vozila, pa se bojimo kako bi u preostalih sedam mjeseci mogli imati oko deset tisuća vozila manje nego lani. Znači, pad bi u 12 mjeseci mogao biti veći od 25 tisuća osobnih vozila.