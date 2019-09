Suprotno primjerima iz mnogih europksih zemalja, nastavlja se rast u odnosu na proteklu godinu, i to 1,31 posto u segmentu osobnih automobila, pa do 2,56% kod lakih dostavnih vozila

Početak je rujna, pa je vrijeme za analizu kako je proteklo ovo ljeto po pitanju prodaje novih osobnih automobila. Prema podacima agencije Promocija plus koja se bavi analizom tržišta vozila i dalje rastemo u odnosu na godinu ranije. Tako najsvježije brojke pokazuju kako je tijekom travnja došlo do registracije 3961 novog vozila, a gdje se njih 3417 odnosni na osobni program, dok je ostatak od 544 vozila iz programa lakih dostavnih modela. U usporedbi s istim mjesecom protekle godine, riječ je o porastu od 216 vozila, odnosno 5,77%.

Pogledamo li u kumulativu, ove smo godine do početka rujna stigli do 54.281 registracije novih vozila, dok smo u istom periodu lani imali 53.501 registraciju. Znači, ove godine imamo porast od 780 vozila, odnosno 1,45%. Nije mnogo, ali svakako nas veseli, pogotovo uzmemo li u obzir činjenicu kako prodaja u većini ostalih zemalja Europe stagnira, odnosno pada.

Napravimo li diobu na osobni i dostavni program, situacije je nešto drukčija. Tako je program osobnih automobila porasta s 47.167 vozila na 47.785, odnosno 1,31%. Istovremeno, 6496 vozila iz LKV segmenta rast je u odnosu na proteklu godinu za 162 primjerka, odnosno 2,56%.

U segmentu osobnih vozila, tijekom kolovoza ponovno je najuvjerljiviji bio Volkswagen (vodeći u ukupnom ovogodišnjem zbroju) sa 681 registracijom, odnosno udjelom od 19,93%, dok je druga bila njihova ‘kućna’ marka Škoda s 417 vozila u udjelom od 12,2%, a treći Suzuki s 274 vozila. Slabi, tek deveti mjesečni rezultat ubilježio je inače ukupno ove godine drugi Opel sa 128 vozila, pa mu u kumulativu za vrat počinje ‘puhati’ Renault koji zaostaje za 69 vozila, a uvjerljivo im se približava i Škoda.

Od luksuznih brendova svi su imali tek dvoznamenkaste rezultate. Najbolja je marka iz Ingolstadta s 90 vozila, a gospodar prstenova je s 1220 vozila i vodeći na godišnjoj razini. BMW je ukupno druga luksuzna marka s 1048 vozila, od kojih je njih 61 pristiglo proteklog mjeseca. Mercedes je pak imao 64 novih vozila, te je došao do ukupno 927 registracija. Stiglo je sedam Land Rovera, a dobili smo i 8 novih Porschea, ali i čak četiri Maseratija, dok smo u prvih sedam mjeseci imali tek jednog. Tu su i tri Lexusa, po dva Jaguara i Subarua, te po jedan Infiniti i Tesla.

Najtraženiji model proteklog mjeseca s 270 jedinica bio je Volkswagen Golf, a što je rezultat nove ponude Rabbit modela koja je napravljena nekoliko mjeseci prije gašenja sedme generacije i predstavljanja nove, osme generacije najpoznatijeg kompakta u našim krajevima. Tek deset vozila manje imala je Škoda Octavia, dok je troznamenkasti rezultat imala samo još Suzuki Vitara sa 113 vozila. Octavia je inače i najtraženiji ovogodišnji model s 2560 registracija, drugi je Renault Clio s 1978 primjeraka, iako je tijekom kolovoza imao tek dvanaesti rezultat mjeseca, a što je uzrokovano smjenom generacije. Treći najprodavaniji model ove godine je VW Golf s 1669 vozila, dok se narednih šest modela razlikuje i dvjestotinjak primjeraka, od Suzuki Vitare s 1380 preko Opel Corse s 1306 do Citroena C3 s 1211 primjeraka.

Kod lakih gospodarskih modela kumulativno je vodeći Renault s 1196 vozila, a koji je i tijekom kolovoza bio najtraženiji sa 121 vozilom. Zbirno drugi Volkswagen ima 140 vozila manje, a proteklog je mjeseca imao 46 registracija. Opel ima 920 vozila odnosno 44 nova od proteklog mjeseca, dok je četvrti Peugeot s 847 vozila, od kojih je njih čak 115 tu od proteklog mjeseca.

Najtraženiji LKV model je Opel Vivaro koji s 571 vozilom drži udio od 8,81%, drugu poziciju drži Volkswagen Caddy s 488 jedinica, a treći je Renault Master s 376 vozila. Četvrta i peta pozicija također pripadaju francuskom Renaultu, i to četvrta Kangoo Expressu s 363 vozila, dok 27 vozila manje ima Trafic.

Prema svemu sudeći vjerujemo da do kraja godine ne bi trebalo biti nekih tektonskih pomaka, te da bi prodaja novih osobnih automobila trebala nastaviti više-manje istim intenzitetom kao i ostalih godina u to doba kada dolazi do povratka velikih flota i njihova daljnja prodaja fizičkim osobama.