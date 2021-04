Analiziramo rezultate prvog kvartala 2021.

Proteklog mjeseca stiglo nam je 4165 novih osobnih automobila. Tri vodeće marke su Volkswagen uz 623 vozila, Škoda s 585 te Suzuki s 303 automobila. Tesla je najtraženija marka električnih vozila

Iza nas su puna tri mjeseca, pa je vrijeme da vidimo što nam je donio prvi ovogodišnji kvartal po pitanju prodaje novih osobnih automobila. Stigli su nam i najnoviji podaci agencije Promocija plus s rezultatima za ožujak, a koji pokazuje napredak u odnosu na prošlogodišnji ožujak. Tako prošlomjesečnih je 4165 novih osobnih automobila napredak za 1441 primjerak, odnosno 52,9% u odnosu na prošlogodišnji ožujak kad je bilo 2724 registracija. No, koliko god to dobro zvučalo, treba imati na umu kako je to ipak za 17,37%, odnosno 876 vozila manje nego li je bio rezultat tijekom ožujka 2019. godine. Isto tako, pozitivno je što je rezultat tijekom ožujka ove godine najbolji u zadnjih osam mjeseci. Isto tako, drugi je najbolji u posljednjih 20 mjeseci.

Prve tri marke proteklog mjeseca bile su Volkswagen uz 623 registracije, zatim Škoda s 585 te Suzuki uz 303 primjerka. Vrlo velika konkurencija prati japanskog proizvođača gotovo u stopu. Četvrto mjesto je uz 286 vozila pripalo Hyundaiju. Peti je Renault uz 268 vozila, a svega pet vozila manje bilježi Dacia. Korejska Kia za rumunjskim proizvođačem zaostaje tek dva vozila, odnosno ukupno ima 261 registraciju.

Fiat, Jeep i Citroen u minusu

Idemo sada vidjeti tko je tu s osmijehom na licu, a kome li su ‘potonule lađe’. Od 34 marke koji su proteklog mjeseca imali prve registracije novih modela, njih tek devet imalo je slabiji rezultat nego li je to bilo tijekom ožujka protekle godine. Gledano brojčano, najveći pad, od 70 vozila imao je Fiat. Tako je uz tek 43 registracije bio 61,95% lošiji nego li je bio tijekom istog mjeseca lani. Nakon njega slijedi Jeep koji je uz 22 registracije za njih 36, odnosno 62,07% slabiji u odnosu na prethodnu godinu. Jedanaest vozila manje, odnosno 11,11% slabiju prodaju uz ukupno 88 registracija bilježi Citroen. Uz 15 Land Rovera to je za njih 8, odnosno 34,78% slabije u odnosu na lanjski ožujak. Po četiri vozila manje bilježe Mini i Jaguar, 3 Lexus te jedan Honda i Alfa Romeo.

Nasuprot njih, tu je i zavidan broj marki koji je napravio izvrstan rast u odnosu na isti mjesec lani, i to bez obzira govorimo li količinski ili u postotku. Količinski najveći porast ima Škoda koja je uz 585 registracija imala porast od 225 vozila (62,5%), dok je prati Volkswagen. On je uz 623 registracije tijekom ožujka imao za 185 vozila bolji rezultat, a što je porast od 42,24%. Za 166 vozila bolji rezultat, odnosno 138,33% više uz ukupnih 286 vozila imao je Hyundai.

Dominacija modela VW grupacije

I drugi dio iste grupacije, Kia, bilježi rast od 144 vozila (123,08%), uz ukupno 261 registraciju. Seat je uz 188 registracija bio za 128 vozila, odnosno uz porast od 213,33% bolji u odnosu na isti mjesec lani. Više od 108% porastao je rezultat Mercedesa, dok je istovremeno Mazda bila bolja za više od 138%. Duplo bolji rezultat imao je Mitsubishi, doduše uz ukupno 14 registracija proteklog mjeseca. Tesla je tijekom ožujka protekle godine imala tek tri registracije, a ovog ožujka njih 31, što je porast od 933%. Stopostotni rast, doduše s 2 na 4 primjerka bilježi i Smart.

Pogledamo li dvadeset najtraženijih modela tijekom proteklog mjeseca, vidimo pravu dominaciju modela Volkswagen grupacije. Tu su po četiri Škode (Octavia (214 komada), Fabia (94), Kamiq (88) i Kodiaq (69)) i Volkswagena (T-Cross (167), Golf (143), T-Roc (137) i Tiguan (63)) te jedan Seat (Ibiza 62)). Tri su Suzukija (Vitara (132), Swift (65) i SX4 (63)), po dvije Dacije (Duster (192) i Sandero (67)) i Kije (Stonic (97) i Ceed (63)), te po jedan Renault (Clio (133)), Hyundai (Tucson (130)), Toyota (Yaris (66)) i Mazda (CX-30 (63)).

Dobar start Cupre

Idemo sada malo rezimirati prvi kvartal. U odnosu na rezultat tijekom ožujka, tijekom prva tri mjeseca ove godine razlike su daleko manje u odnosu na prva tri mjeseca protekle godine. Idemo prvo istaknuti one ‘zelene’. Spomenimo kako je ovogodišnji prvi kvartal donio 10.519 vozila, a što je porast za 490 vozila, odnosno 4,89%. Ukupno vodeći je i dalje Volkswagen uz 1810 vozila, a što je za 149 vozila, odnosno 8,97% bolje nego li lani u istom periodu. Jedino je VW imao troznamenkasti rast prodaje vozila. Trećeplasirani Hyundai je uz 614 registracija napravio za 89 vozila, odnosno 16,95% bolji rezultat ove godine. Desetoplasirani Seat je uz ukupno 429 vozila, za njih 83, odnosno 23,99% bolji nego lani. Valja tu istaknuti i njegov novi brend Cupra, koji je pristigao na samom kraju godine, a ovogodišnjih 28 registracija jako je dobar rezultat.

Električna vozila

Izvrstan napredak nudi i jedina marka koja ima samo električne modele – Tesla. Tijekom lanjskog prvog kvartala imali su ukupno 8 registracija, odnosno tijekom čitave protekle godine njih 35. Ove su godine slabo krenuli, uz jednu registraciju tijekom siječnja, odnosno bez i jedne tijekom veljače. Ipak, ožujak je donio izvrstan rezultat, a što je i posljedica službenog djelovanja u Hrvatskoj od protekle jeseni. Tako su tijekom ožujka imali 31 registraciju.

Znači, ovogodišnje 32 registracije su povećanje od čak 300% u odnosu na skromnih 8 u istom razdoblju lani. Potražnja za Teslom će očito i dalje rasti – treba istaknuti kako su vozila kupljena u ovom kvartalu našla svoje kupce bez obzira na činjenicu da oni nisu dobili nikakvu pomoć od države, odnosno nisi čekali subvenciju koja su lani iznosila 70 tisuća kuna.

Stigla prva dva Ferrarija

Nasuprot Tesli, nije loše spomenuti kako su tijekom ožujka u Hrvatsku stigla i dva primjerka pravog talijanskog dragulja. Da, riječ je o dva Ferrarija, dok smo tijekom čitave protekle godine imali tek jedan novi model s logotipom propetog konjića.

Najveći pad u ovoj godine, a uspoređujući s proteklom, bilježi Citroen. Ovogodišnje 224 registracije su za 121 vozilo, odnosno 35,07% manje nego li je to bilo lani. Gledajući u postotku, veći pad ove godine imaju još tri marke. Na padu od 43,75%, odnosno sedam vozila manje (njih 9) bilježi Jaguar, a neslavni rekorder je japanski Subaru. On količinski ima isti minus od sedam vozila, a što je na tek dvije registracije ove godine pad od 77,78%. Šteta, ovo je marka koja nažalost godinama već ne ostvaruje rezultate kakve bi trebala ostvarivati na tržištu poput Hrvatske. Tri vozila slabiji rezultat, a što na ukupno dvije registracije ove godine znači pad od 60%, odnosi se na još jednog japanskog proizvođača – Lexus.

Njemačka luksuzna trojka – BMW, Mercedes i Audi – gotovo pa su izjednačeni. Vodeći je bavarski proizvođač uz 285 registracija (11 manje nego lani), dok je drugi Mercedes uz 274 vozila (42 vozila više nego lani). Treći je Audi uz 263 registracije, a što je njih devetnaest manje, odnosno uz pad o 6,74%. I Volvo bilježi pad od 28 vozila, odnosno 23,53%, dok Porsche bilježi rast od 17 vozila, odnosno 45,95%.

Manje benzinaca i diezlaša

Volkswagen grupacija i u ukupnom poretku najtraženijih modela ove godine ima devet predstavnika. Razlika je samo što je tu Seat Leon, a ne Ibiza. Škoda Octavia je vodeći model uz 586 primjeraka, odnosno 5,57% udjela. Volkswagen T-Cross ima 416 primjerak i 3,95% udjela, dok je treća Dacia Duster uz 398 vozila i 3,78% udjela. Prvih dvadeset najtraženijih modela ove godine imaju još veću dominaciju. Oni čine 49,43% svih registracija ove godine, dok su u prvom kvartalu protekle godine prvih dvadeset modela imala udio od 47,21%.

Isto tako raste i udio hibridnih, odnosno električnih modela, a pada onih s dizelskim i benzinskim motorima. Ove smo godine ubilježili dolazak 5535 benzinaca (52,6%), dok je lani njih 5855 imalo udio od 58,4%. Isto tako ove godine je 3053 dizelaša imalo udio od 29%, dok je lani njih 3492 imalo udio od 34,8%. Porasla je i potražanja za tvornički ugrađenim plinskim instalacijama. Ove godine je registrirano takvih 323 vozila, doduše samo Dacijinih i Renaultovih, a čime su ostvarili udio od 3,1%. Lani je u istom razdoblju bilo tek 65 registracija, a što je značilo udio od tek 0,6% svih registracija.

Više struje, plina i hibrida

S 555 na 1467 porasli su hibridni modeli, odnosno s 5,5 na 13,9% udjela tržišta. Tek 62 registracije električnih modela bile su u prvom kvartalu 2020. godine, a što je bilo 0,6% tržišta. Ove godine električni su modeli zastupljeni uz 1,3%, a što znači da smo dobili 141 EV model. Tu je s krajem ožujka vodeća postala Tesla koja ima ukupno 32 registracije. Po 25 ih broje Škoda i Renault. Njih 17 bilježi Volkswagen, a jedino još Smart uz 11 jedinica ostvaruje dvoznamenkasti rezultat. Jedan je tek primjerak Peugeotu nedostajao da i on bude u tom klubu. Pet električnih modela ima Mazda, po četiri Hyundai i Nissan, a dva Opel i Mini. Po jedan električni model bilježe Kia, Fiat, Mercedes, Citroen te Porsche.

Spomenimo i na kraju kako podaci agencije Promocija plus pokazuju kako je okruglo 4600 vozila ove godine registrirano na području zagrebačke regije. Tima ostvaruje udio od 43,73%. Lani je, u prvom kvartalu, zagrebačko područje imalo udio od 40,26%. Druga pozicija ove je godine pripala Šibensko-kninskoj županiji 1061 vozilo, odnosno 10,09% udjela. Na trećem je mjestu Primorsko-goranska županija uz 740 vozila (7,03%), četvrta je Splitsko-dalmatinska županija uz 663 vozila (6,3%), a peta Osječko-baranjska uz 657 vozila i 6,25% udjela. Znamo li da je lani druga bila Splitsko-dalmatinska županija uz 843 vozila i 8,41% udjela, iza nje Primorsko-goranska županija uz 801 vozilo, vidimo kakav je napredak napravila Šibensko-kninska županija koja je lani uz 798 vozila bila četvrta te imala udio od 7,96%.

Znamo kako je najveći pokretač domaće prodaje vozila turistička sezona, odnosno rent-a-car tvrtke, a teško je predvidjeti kakvo će nam stanje donijeti koronavirus. Upravo će on ovisiti hoćemo li i u narednom periodu imati rast prodaje u odnosu na prethodnu godinu kao i do sada, odnosno hoće li on biti i bolji. Sumnjamo da bi taj porast mogao biti manje nego li je bio tijekom prva tri mjeseca ove godine.