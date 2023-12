U studenom za 27% više registracija novih automobila u odnosu na 2022.

Tijekom studenog bilo je 3.427 registracija novih osobnih automobila, a što je drugi najslabiji mjesec ove godine. Vodeća je bila Škoda, a koja se time na godišnjoj razini ozbiljno približila i dalje vodećem Volkswagenu

Pred nama je manje od mjesec dana do kraja još jedne kalendarske godine.

Vrijeme je i da vas izvijestimo o stanju na automobilskom tržištu, a za što su zaslužni podaci agencije Promocija plus. Proteklog mjeseca stiglo nam je 3.427 novih osobnih automobila. To je nakon 3.346 registracija tijekom veljače ujedno i drugi najslabiji ovogodišnji rezultat. Bez obzira na to, on je za 729 vozila, odnosno nešto više od 27% bolji od istog mjeseca lani.

Najzadovoljniji svakako bi trebali biti u Škodi. Naime, ova je češka marka ponovno imala najbolji mjesečni rezultat. Uz 505 registracija imali su 14,74% ukupnog tržišta. Zanimljivo je da je drugo mjesto uz 355 vozila pripalo Toyoti. Ona je time imala 10,36% tržišta. Svega deset vozila manje bilježi Volkswagen. VW je tako imao 345 registracija. Razlika od 160 vozila više u korist Škode naspram Volkswagena, znači da je na godišnjoj razini razlika smanjena na samo 43 vozila. I dalje u korist VW-a. To znači da će posljednji dani godine biti napeti za ova dva i ‘kućna rivala’.

Najtraženije marke tijekom studenog

marka kom udio 1 Škoda 505 14,74% 2 Toyota 355 10,36% 3 Volkswagen 345 10,07% 4 Renault 228 6,65% 5 Dacia 219 6,39% 6 Kia 207 6,04% 7 Suzuki 159 4,64% 8 Opel 154 4,49% 9 Hyundai 152 4,44% 10 Peugeot 134 3,91% 11 Mazda 122 3,56% 12 BMW 112 3,27% 13 Audi 111 3,24% 14 Mercedes 85 2,48% 15 Seat 76 2,22% 16 Nissan 70 2,04% 17 Citroen 64 1,87% 18 Ford 58 1,69% 19 Tesla 57 1,66% 20 MG 46 1,34% 21 Volvo 30 0,88% 22 Cupra 26 0,76% 23 Fiat 15 0,44% 24 Porsche 15 0,44% 25 Honda 13 0,38% 26 Mini 10 0,29% 27 Land Rover 10 0,29% 28 Jeep 9 0,26% 29 Subaru 7 0,20% 30 Jaguar 7 0,20% 31 DS 5 0,15% 32 Lexus 5 0,15% 33 Alfa Romeo 4 0,12% 34 SsangYong 4 0,12% 35 Forthing 3 0,09% 36 Smart 2 0,06% 37 Geely 2 0,06% 38 Ferrari 1 0,03% ukupno 3427 100,00%

Tijekom studenog registrirani su modeli 38 različitih marki, a naravno da ima i nekoliko zanimljivosti. Jedna od njih je svakako i četvrta ovogodišnja registracija modela s logotipom propetog konjića. Ferrari nije marka koju si može priuštiti čak niti dobar dio onog višeg sloja, ali eto pronađe se pokoji kupac i u nas.

Ipak, ima tu nešto novo i za ‘raju’. Naime, stiže nam na tržište još jedna značajna kineska marka. Uskoro započinje i službena prodaja marke Geely, a koja je već prisutna u nekim zemljama okruženja. Stigla su prva dva primjerka. Vjerujem kako ćemo u narednom periodu tome posvetiti i nešto više prostora.

Dvadeset najtražnijih modela tijekom studenog

model kom udio 1 Škoda Octavia 207 6,04% 2 Toyota Yaris Cross 139 4,06% 3 Dacia Sandero 102 2,98% 4 Renault Clio 88 2,57% 5 Dacia Duster 82 2,39% 6 Toyota Corolla 79 2,31% 7 Škoda Kamiq 75 2,19% 8 Toyota Yaris 70 2,04% 9 Volkswagen Taigo 69 2,01% 10 Hyundai Tucson 68 1,98% 11 Suzuki SX4 67 1,96% 12 Opel Astra 66 1,93% 13 Peugeot 308 56 1,63% 14 Renault Captur 56 1,63% 15 Kia Stonic 54 1,58% 16 Škoda Kodiaq 54 1,58% 17 Volkswagen T-Cross 54 1,58% 18 Kia Sportage 53 1,55% 19 Škoda Karoq 52 1,52% 20 Volkswagen T-Roc 51 1,49% 21 ostali 1885 55,00% ukupno 3427 100,00%

Octavia je model koji je Škodi najviše pomogao u osvajanju vodeće pozicije. Protekli mjesec imala je 207 registracija. Drugi najtraženiji model bio je Toyotin Yaris Cross uz 139 primjeraka. Treće je pak mjesto pripalo modelu Dacia Sandero uz 102 vozila. Pogledamo li dvadeset najtraženijih modela proteklog mjeseca, pored modela Octavia Škoda je u ovom društvu imala i modele Kamiq, Kodiaq i Karoq.

Clio juriša po titulu

Ukupno ove godine vodeći model Renault Clio proteklog je mjeseca imao 88 registracija, a što je bilo dovoljno za četvrtu poziciju. Do početka prosinca ovaj francuski model stigao je tako do 2.532 registracije, a što je 190 primjeraka više od drugoplasirane Škode Octavie. Iako je uvijek nezahvalno pobjednika proglašavati prije kraja utrke, vjerujemo kako će titula najprodavanijeg modela ove godine pripasti Renault Cliju.

Pogledamo li prodaju modela po pogonskim strojevima, nema tu ničeg toliko bitnog. Stiglo je 1.547 novih benzinaca, 637 dizelaša, 966 hibrida, 139 modela s plinskim instalacijama, odnosno jedan primjerak manje električnih modela (138). Tradicionalno, najviše je Tesli – njih 57. Slijedi je Volkswagen uz 28 primjeraka. Stiglo je i 14 električnih Škoda, odnosno 11 Mercedesa. To su svakako posljedice snižavanja cijena modela s lagera. Pisali smo i o izdašnim sniženjima cijena za električne Ford modele. Izgleda kako je to imali utjecaja i na prodaju. Tijekom studenog imali su 5 registracija, a u prvih deset mjeseci njih 11.

Do sada smo stigli do 53.282 registracije. Vjerujem kako bi do kraja godini moglo biti još nešto više od 3,5 tisuće registracija. To bi značilo kako bi godina završila na nešto manje od 57 tisuća novih osobnih automobila. Uzmemo li u obzir da je tijekom prvih 11 mjeseci protekle godine bilo 41.385 registracija, porast je značajan. To je 28,75% više vozila, no i dalje je to manje od onog što bi našem tržištu trebalo za početak smanjenja prosječne starosti vozila. Treba znati kako izazovi za prodavače dolaze iduće godine, kada više neće biti toliko kupaca koji silno žele novo vozilo, bez previše pitanja za cijenu. Vjerujem kako će ovu godinu brojni trgovci automobilima dugo pamtiti kao vrlo profitabilnu.