Evo nas na početku kolovoza, i to tijekom vrlo promjenjive godine. Kako po registracijama novih osobnih automobila, tako i vremena. Posljednji izvještaj agencije Promocija plus pokazuje kako je tijekom srpnja bilo 5211 registracija. Nakon izvrsnog lipnja i 7215 registracija, ovo je 2004 vozila odnosno 27,78% manje u odnosu na mjesec ranije. Također, to je i 179 vozila, odnosno 3,32% manje u odnosu na isti mjesec lani.

Idemo na brzinu ‘preletjeti’ preko najznačajnijih rezultata proteklog mjeseca. Vodeća marka tijekom srpnja bila je Škoda uz 741 vozilo, a prate je Volkswagen (690 vozila) pa Renault (534 vozila). Dobar posao napravila je Toyota uz 257 vozila (6. mjesto) te Peugeot uz 231 vozilo (8. mjesto). Zanimljiv je i rezultat Cupre koja je uz 84 vozila iza Citroena koji je imao tek vozilo više. Iza mlade španjolske marke su Fiat, MG, Nissan te Ford. Posljednje navedena marka imala je 59 registracija. Ukupno su zabilježene registracije 36 različitih marki vozila, a na samom začelju su Mitsubishi, Maserati i Bentley s po jednim modelom.

Najtraženije marke tijekom srpnja

marka kom udio 1 Škoda 741 14,22% 2 Volkswagen 690 13,24% 3 Renault 534 10,25% 4 Kia 409 7,85% 5 Suzuki 318 6,10% 6 Toyota 257 4,93% 7 Dacia 246 4,72% 8 Peugeot 231 4,43% 9 Opel 214 4,11% 10 Audi 213 4,09% 11 Hyundai 213 4,09% 12 Mazda 147 2,82% 13 Seat 133 2,55% 14 BMW 124 2,38% 15 Mercedes 100 1,92% 16 Citroen 85 1,63% 17 Cupra 84 1,61% 18 Fiat 76 1,46% 19 MG 69 1,32% 20 Nissan 62 1,19% 21 Ford 59 1,13% 22 Volvo 59 1,13% 23 Porsche 33 0,63% 24 Land Rover 23 0,44% 25 Honda 17 0,33% 26 Tesla 12 0,23% 27 Jeep 12 0,23% 28 Lexus 11 0,21% 29 Alfa Romeo 10 0,19% 30 Mini 8 0,15% 31 Subaru 8 0,15% 32 Jaguar 6 0,12% 33 DS 4 0,08% 34 Mitsubishi 1 0,02% 35 Maserati 1 0,02% 36 Bentley 1 0,02% ukupno 5211

Tijekom srpnja čak 17 marki imalo je slabiji rezultat u odnosu na isti mjesec lani. Najveći količinski pad bilježi Volkswagen uz 205 vozila manje, a što je pad od 22,9%. Uz manjak od 197 vozila, na drugom mjestu ove ljestvice je Opel koji je tako pao za 47,93%. Slična je situacija i kod rumunjske Dacije koja je imala pad od 173 vozila odnosno 41,29%. Preko 95,83% pad bilježi Mitsubishi. Doduše, nije riječ o znatnijim količinama – s 24 na tek jedno vozilo.

Nasuprot njima, najveći količinski rast tijekom srpnja bilježi Renault. Naspram 292 vozila lani, sada su imali 534 vozila, a što je 82,88% više. Za 151 vozilo bolji je i Suzuki, koji je proteklog mjeseca ostvario 318 registracija, a što je porast od 90,42%. Cupra bilježi 236% bolji rezultat, a imali su rast s 25 na 84 vozila. Tesla je s 3 stigla na 12 vozila (porast od 300%), dok je MG s 11 stigao na 69 vozila (plus od 527,28%). Alfa Romeo je imala porast od 900% – s jednog vozila na njih 10.

Octavia prva tijekom srpnja, ukupno vodeći Clio

Vodeću poziciju tijekom srpnja Škoda može prvenstveno zahvaliti dobrom rezultatu modela Octavia. Uz 277 primjeraka ovaj je češki model bio najtraženiji proteklog mjeseca. Na drugom je mjestu Renault Clio uz 245 primjeraka. Među prvih dvadeset modela proteklog mjeseca Volkswagen ima čak pet predstavnika – Taigo, T-Cross, T-Roc, Polo i Golf. Zajedno bilježe 538 registracija. Po tri su Škode (Octavia, Kamiq i Scala uz ukupno 495 vozila) i Renaulta (Clio, Captur i Megane uz ukupno 463 registracije). Po dva su Suzukija (Vitara i SX4), Dacije (Duster i Sandero) te Opela (Mokka i Crossland), odnosno po jedna Kija, Hyundai te Toyota. Prvih dvadeset modela imalo je 2443 registracije, odnosno 46,88% svih modela registriranih tijekom srpnja.

Na ukupnoj ovogodišnjoj listi modela vodeći je Renault Clio uz 2125 primjeraka, a što je 5,45% tržišta. Izvrsno za model koji na jesen stiže u novom izdanju. Druga je Škoda Octavia uz 1654 primjerka, dok je na trećem mjestu još jedan Renault – Captur uz 1169 primjeraka. Nakon tek godinu dana na tržištu, vrlo stabilno je na 17. mjestu najtraženijih modela ove godine jedan MG-ov model – ZS, uz 594 registracije.

Među top 20 modela ove godine listu predvodi Volkswagen uz četiri predstavnika (Taigo, T-Cross, T-Roc te Tiguan) koji zajedno broje 3503 vozila. Po tri predstavnika imaju Renault, Opel i Kia. Kod Renaulta Clio, Captur i Megane zajedno broje 3876 primjeraka. Kod Opela Crossland, Corsa i Mokka imaju 2003 jedinice, dok kod Kije Stonic, Sportage te XCeed broje 1928 vozila. Škoda Octavia i Kamiq zajedno imaju 2356 registracija, dok Suzuki Vitara i SX4 broje 2066 vozila. Dacia Duster i Sandero broje 1976 jedinica.

Tesla ima 208 registracija

Sve se više zahuktava priča oko ovogodišnjih poticaja za kupnju ekološki učinkovitijih vozila, pa je svakako dobro pregledati što se to ove godine kupovalo, odnosno što se registriralo. Električna vozila ove su godine stigla do 1031 vozila, a što je 2,6% svih registracija. Uz 208 vozila vodeće mjesto pripada Tesli, a slijedi je Renault uz 142 primjerka. Još su samo dvije marke s troznamenkastim rezultatom i to Volkswagen i Dacija s identičnih po 115 vozila. Riječ je o 28 marki, a koji zajedno bilježe 53 modela koji su ove godine dobila hrvatske registarske oznake.

Klasično, najviše vozila (njih 43,41%) registrirano je na području zagrebačke regije. Na drugom je mjestu Splitsko-dalmatinska županija uz 8,38% registracija, a prate je Istarska uz 8,25% te Primorsko-goranska županija uz 6,25% svih registracija. Na začelju je Ličko-senjska županija koja uz 52 vozila ima udio od 0,39%. Nešto malo bolje stoji Virovitičko-podravska županija uz 167 vozila, odnosno udio od 0,43%.

Ako se do kraja godine nastave trendovi u jednakom napretku u odnosu na prethodnu godinu nadam se kako bi trebali doći to nekih 60 tisuća registracija. Naravno da na to utječu mnogi čimbenici, a ako ne bude nekih bitnih financijskih poremećaja, nadam se kako bi ta brojka mogla biti i veća. Nema nam druge nego čekati…