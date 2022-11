Vodeće pozicije ponovno su pripale Volkswagenu i Škodi s gotovo identičnim rezultatima kao i tijekom rujna. Električni model i dalje na 2,7% udjela

Tek 192 vozila više u odnosu na listopad protekle godine dovela su ustvari do porasta prodaje od 6,73%. Koliko je to porast prodaje odnosno sposobnost pojedinog zastupnika vozila dobivanja većih količina kod samog proizvođača nešto je što ćemo ostaviti za neku drugu temu. Uglavnom, 3045 registriranih novih osobnih automobila tijekom listopada u odnosu na 2853 vozila tijekom istog mjeseca lani. Podaci su to agencije za istraživanje tržišta Promocija plus.

Po jedan Aston Martin i Tesla

Iako smo tijekom ove godine imali registracije 49 različitih marki, proteklog mjeseca zabilježene su kod njih 34. Na samom začetku su Aston Martin i Tesla s po jednim primjerkom. Dva primjerka broji DS, a njih tri Lexus. Pridodamo li tome šest Jeepova, sedam Mitsubishija te po osam Jaguara i Alfi Romeo sve su to oni koji su imali jednoznamenkaste rezultate.

Dvoznamenkaste neću previše spominjati, osim eventualno MG koji uz 21 primjerak najavljuje uspon. Nasuprot njih, 76 vozila Opela svakako je najlošiji rezultat ove godine, a i malo slabiji od 87 primjeraka tijekom proteklog prosinca što je ujedno bio i najslabiji rezultat lani. Ustvari, to je nakon ‘bljeska’ od 723 vozila tijekom kolovoza, uvjerljivo najslabiji rezultat u posljednjih nekoliko godina.

Najtraženije marke – listopad 2022. marka primjeraka udio Volkswagen 441 14,48% Škoda 426 13,99% Ford 290 9,52% Toyota 184 6,04% Kia 176 5,78% Suzuki 167 5,48% Hyundai 162 5,32% Renault 151 4,96% Peugeot 121 3,97% BMW 116 3,81% Dacia 101 3,32% Audi 99 3,25% Mercedes 95 3,12% Mazda 84 2,76% Opel 76 2,50% Volvo 64 2,10% Seat 59 1,94% Citroen 51 1,67% Cupra 31 1,02% MG 21 0,69% Nissan 20 0,66% Porsche 20 0,66% Land Rover 17 0,56% Honda 14 0,46% Fiat 12 0,39% Mini 11 0,36% Jaguar 8 0,26% Alfa Romeo 8 0,26% Mitsubishi 7 0,23% Jeep 6 0,20% Lexus 3 0,10% DS 2 0,07% Tesla 1 0,03% Aston Martin 1 0,03% ukupno 3045 100,00%

Daleko više zadovoljstva trebalo bi biti u Fordu koji je uz 290 registracija proteklog mjeseca napravio najbolji rezultat nakon 2019. godine. U tome je najviše pridonijela Kuga uz 147 registracija. Svoj je doprinos dao i model Ecosport uz 87 primjeraka. Doduše, nadajmo se kako će dobar dio ovih automobila i dalje ostati u Hrvatskoj, odnosno kako nije riječ o jednodnevnim registracijama, a što bi značilo da će ih odjaviti i prodati na neko drugo tržište.

Konstantan lagani rast Toyote

Bolji od Forda tijekom listopada bili su tek Volkswagen i Škoda. Uz 441 primjerak VW je za tri vozila bio slabiji u odnosu na mjesec ranije, odnosno 207 vozila bolji u odnosu na listopad protekle godine. Škoda je pak uz 426 primjeraka identična kao mjesec ranije, ali i 264 vozila bolja u odnosu na rezultat prije godinu dana. Toyotinih 184 primjerak bili su dovoljni za četvrtu poziciju, a osam vozila manje bilježi Kia.

Već sam spomenuo rezultat Ford Kuge, a što je bilo za drugu poziciji najtraženijih modela, dok je prva pripala Škodinoj Octaviji. Češki je model imao 184 registracije, dok se uz 110 vozila na trećoj poziciji smjestio Volkswagen Taigo. VW među top 20 modela proteklog mjeseca ima još Tiguan, T-Cross i T-Roc. Škodu pak pored Octavije tu predstavljaju još Kodiaq, Fabia te Kamiq. Zanimljivost Škode Kodiaq, koja je u ukupnom ovogodišnjem zbiru dvadeseti najtraženiji model, je što je riječ o modelu koji cjenovno starta na 265 tisuća kuna. To je čini i najskupljim početnim modelom među najtraženijima ove godine.

Veći udio dizelskih modela

Proteklog smo mjeseca dobili i nova 93 primjerka pokretana isključivo elektromotorom. Njih najviše, odnosno 35 nosi logotip Renaulta, 11 je Volkswagena, 10 Dacia, a sve ostalo je po nekoliko primjeraka. Tako su ove godine električni modeli imali udio od 2,7%. Istovremeno, u odnosu na situaciju mjesec dana ranije, udio dizelaša je s početkom studenog porastao na okruglo 20% (do sada 19,5%).