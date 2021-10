Rujanskih 2773 registracija za više od 10% slabiji je rezultat od istog mjeseca lani, a Dacia Sandero uz 107 primjeraka te Dacia Duster uz 91 primjerak najtraženiji su modeli. Slijede ih Kia Stonic, Suzuki Vitara, Jeep Compass, Opel Crossland...

Nakon dugo vremena rujanski rezultat registracija novih osobnih automobila donio je i brojne zanimljivosti. Prema podacima agencije Promocija plus, proteklog su mjeseca registrirani modeli 32 različite marke vozila, i to ukupno njih 2773. To je u odnosu na isti mjesec lani, kad je bilo 3090 registracija, rezultat slabiji za 10,26%. Pogledamo li pak godinu ranije, prije koronakrize, rujanski rezultat bio je 3552 vozila. Znači, ovogodišnji rujan je 779 vozila, odnosno 21,93% slabiji. Jedan od bitnih čimbenika na ovaj rezultat svakako je nedostatak vozila u samoj proizvodnji, a što je izazvano nedostatkom pojedinih dijelova i sklopova vozila.

Najtraženije marke (rujan) marka primjeraka % Kia 249 8,98% Hyundai 228 8,22% Volkswagen 217 7,83% Renault 212 7,65% Škoda 208 7,50% Dacia 198 7,14% Opel 179 6,46% Suzuki 159 5,73% Toyota 124 4,47% Mazda 118 4,26% Peugeot 102 3,68% Audi 91 3,28% Citroen 89 3,21% Jeep 85 3,07% BMW 78 2,81% Nissan 60 2,16% Ford 60 2,16% Mercedes 58 2,09% Seat 57 2,06% Fiat 35 1,26% Tesla 32 1,15% Volvo 30 1,08% Mini 20 0,72% Honda 19 0,69% Cupra 14 0,50% Land Rover 12 0,43% Mitsubishi 12 0,43% Porsche 11 0,40% Subaru 7 0,25% Jaguar 4 0,14% Lexus 3 0,11% Alfa Romeo 2 0,07% Ukupno 2773 100%

To osjećaju svi proizvođači automobila, no neki više, a neki ipak manje. Vjerujemo da je to razlog i slabog prodajnog rezultata Volkswagena. Naime, ukupno vodeća marka na domaćem tržištu, tijekom rujna je imala svega 217 registracija. To je njihov uvjerljivo najslabiji rezultat ove godine, i za 194 vozila je slabiji od onog tijekom kolovoza, a koji je do sada bio najlošiji. Uglavnom, uz 217 registracija VW je proteklog mjeseca uspio osvojiti tek treću poziciju.

Dobar posao za Mazdu

Druga je pozicija pripala Hyundaiju koji je za 11 vozila imao bolji rezultat od Volkswagena, dok je prva pozicija pripala ‘bratskoj’ Kiji. Ovaj je korejski proizvođač ubilježio 249 registracija. Četvrto je mjesto uz 212 vozila pripalo Renaultu, dok je četvrta Škoda uz 208 vozila. Valja pohvaliti Mazdu koja je uz 118 registracija iza sebe ostavila Peugeot (102 vozila), Audi (91 vozilo), Citroen (89 vozila)… Za Mazdu je to 67 vozila, odnosno 131,37% bolji rezultat u odnosu na onaj prije godinu dana. Jednoznamenkaste rezultate imaju tek četiri marke – Subaru sa sedam vozila, Jaguar s četiri, Lexus s tri te još jedan manje Alfa Romeo.

Zanimljivo je pogledati i koji su modeli bili najtraženiji. Jedino je Dacia Sandero imali troznamenkasti rezultat – 107 vozila. Još jedan rumunjski model je na drugoj poziciji – 91 primjerak Dustera. Treća je Kia Stonic uz 83 primjerka, a dva manje zabilježila je Suzuki Vitara. Na petom je mjestu Jeep Compass uz 72 primjerka, a koliko ima i Opel Crossland. Neki od modela koji se u ukupnom ovogodišnjem poretku nalaze među prvih 20 modela ostvarili su vrlo slab rezultat.

Top 20 modela (rujan) model primjeraka % Dacia Sandero 107 3,86% Dacia Duster 91 3,28% Kia Stonic 83 2,99% Suzuki Vitara 81 2,92% Jeep Compass 72 2,60% Opel Crossland 72 2,60% Hyundai Tucson 66 2,38% Renault Twingo 66 2,38% Opel Corsa 63 2,27% Kia Sportage 61 2,20% Hyundai Kona 59 2,13% Renault Megane 55 1,98% Škoda Octavia 54 1,95% Volkswagen T-Cross 53 1,91% Volkswagen Golf 47 1,69% Kia Ceed 45 1,62% Peugeot 2008 43 1,55% Renault Clio 40 1,44% Toyota Corolla 40 1,44% Mazda CX-30 39 1,41% Ostali 1536 55,39% UKUPNO 2773 100%

Tako je ukupno na šestom mjestu ove godine Volkswagen T-Roc, uz 989 primjeraka, a svega njih 18 odnosi se na rujan. Volkswagen Tiguan je uz 570 vozila na 16. poziciji, a tijekom rujna imao je svega 13 registracija. Toyota Yaris, koja je uz 507 vozila na 18. mjestu ove godine, proteklog je mjeseca imala tek 16 registracija…

I dalje pristižu električni modeli kupljeni uz poticaj

Tijekom rujna dobili smo i 168 novih električnih automobila, pa je tako ovogodišnja brojka porasla na 756 vozila. Najviše, čak 60 primjeraka odnosi se na Renault, a 32 na Teslu. Tu je i 28 električnih Volkswagena te 20 Škoda. Stiglo je i 8 novih električnih Audija, po 5 Hyundaija i Minija te 4 Peugeota. Još po jedan električni model bilježe Opel, Kia, Citroen, BMW, Nissan i Porsche.

Sve ovo nam dokazuje neizvjesnost o kojoj se već dulje vrijeme spominje. Već se mjesecima priča o smanjenoj proizvodnji, odnosno isporukama, a što onda i ne može pokazati realnu sliku kolika je ustvari potražnja za novim automobilima. Također, nedostatak novih automobila uzrokovao je i povećanu potražnju za rabljenim vozilima, a kojima raste cijena. Teško je predvidjeti kakvim će se pokazati preostala tri mjeseca do kraja godine, a bojimo se da neće biti nešto bolji od rezultata tijekom rujna.