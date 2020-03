Porazni su rezultati kako je lani u Hrvatskoj od 62.938 novih vozila ostalo registriranih njih tek 43.450. Ostali su napustili naše prometnice

Zadnjih godina kod domaćih uvoznika, odnosno zastupnika automobilskih marki postalo je vrlo popularno boriti se za profit na razne načine, a jedan od njih svakako je i daljnja prodaja tih vozila u neke treće zemlje. Time se dobiva prividna, i vrlo kriva slika o stanju voznog parka na domaćim prometnicama. Naime, kad govorimo o prodaji novih vozila, povodimo se rezultatima o registracijama novih vozila po prvi puta u Hrvatskoj.

Volkswagena je lani najviše ušlo, ali i izašlo iz Hrvatske

Tako je prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus lani u Hrvatskoj došlo do registracije 62.938 novih osobnih automobila. Podatak koji i nije toliko loš, no još je uvijek manji od rezultata koje smo imali prije dvanaestak godina, prije krize, kad je bilo i više od 88 tisuća novih automobila. Ipak, s druge strane su i poražavajući kad uzmemo u obzir činjenicu da je u istom periodu, tijekom dvanaest mjeseci 2019. godinu na naše tržište stiglo i više od 82 tisuće rabljenih vozila, kao i da je naše prometnice napustilo gotovo 20 tisuća novih vozila.

Pored činjenice da neki trgovci automobilima posluju i na stranim tržištima, pa recimo tako kupuju vozila u recimo Nizozemskoj i prodaju ih u Njemačku, ima i onih koji prođu kroz Hrvatsku. Tu dolazimo do tzv. jednodnevnih registracija koje, a agencija za praćenje tržišta vozila ih izdvaja u kategoriju vozila koja su bila registrirana manje do 60 dana. Takvih je lani u Hrvatskoj zabilježeno 6841.

Škoda Octavia prvi je model na listi onih koji su napustili Hrvatsku

Znači to su vozila koja niti u jednom trenutku nisu bila namijenjena ostanku u Hrvatskoj, već se odmah znalo da su namijenjena nekom od stranih zemalja. Tu je vodeći Volkswagen s 1919 takvih vozila koja su lani prošla kroz Hrvatsku. Drugo mjesto drži Fiat uz 1781 vozilo, dok je treća Škoda s 1147 vozila.

Pogledamo li top modele među tim ‘jednodnevnim’ registracijama, vodeća je Škoda Octavia s 1038 primjeraka, drugi je Fiat 500 s 981 primjerkom, a slijede dva VW-a – Golf s 805 i Tiguan s 539 registracija. Peti je Renault Captur koji je imao 517 vozila na ‘jednodnevnim’ registracijama. Slijede Volkswagen Touran s 415, Fiat 500L s 351 primjerkom, Seat Leon s 348 te Ibiza s 282 automobila.

U ukupnom zbroju odjavljenih vozila su ona koja su bila registrirana i više od 60 dana, a u pravilu je riječ o automobilima koji su se koristili u velikom flotama, prvenstveno rent-a-car tvrtki kojima je glavna sezona od početka svibnja do kraja kolovoza, a nakon čega počinju polagano smanjivati količine vozila kojima raspolažu u ostatku godine.

Fiatov model 500 visoko je drugo pozicionirani model na listi onih koji su napustili Hrvatsku

Samo dva modela s liste top 10 izvezenih modela protekle godine ne nalazi se i na listi top 10 ukupno registriranih modela na našem tržištu tijekom 2019. godine, Citroen C3 i Volkswagen Tiguan, iako je riječ o modelima koji su na popisu top 20 svih registriranih modela lani.

Marka koja je imala najviše izvoza lani bio je Volkswagen, a čijih je i najviše primjeraka ujedno i ušlo u Hrvatsku. Tako je lani došlo 8481 novi Volkswagen, a je našu zemlju i napustilo njih 2680. Znači, kad realnije zbrojimo, u Hrvatskoj je lani stigao 5801 novi VW-ov automobil. Druga marka po izvozu je Fiat s 2185 osobnih automobila, dok je 74 vozila manje ubilježio Opel. Francuski Renault je na 2103 izvezenih vozila, Škoda na okruglo 1700…

Tijekom 2019. godine u Hrvatsku su uvezeni, odnosno uneseni osobni automobili 39 različitih marki, a u istom je vremenskom periodu došlo do izvoza 33 marki osobnih automobila. Hrvatsku nije napustio niti jedan primjerak Tesle, Bentleya, Raria, Chevroleta, Ferrarija i SsangYonga. Pogledamo li udio izvezenih u odnosu na uvezene odnosno unesene automobile, dolazimo do zanimljivih saznanja. Prvo, da bi dobili kompletnu sliku treba napomenuti kako je od 62.938 uvezenih vozila, njih 19.488 odnosno 30,96% izvezenih. Najveći broj izvezenih, u odnosu na uvezene/unesene ima Alfa Romeo. Od 99 unesenih, njih 89 je i izvezeno, što je 89,9%. Znači, lani je u Hrvatskoj ostalo tek 10 novih Alfa Romeo vozila. Nakon Alfe, tu je još jedna talijanska marka s visokim udjelom izvoza – Fiat. Od 2678 unesenih vozila, njih 2185 je i napustilo Hrvatsku, što je 81,59%. Tako ispada da su na našim prometnicama ostala 493 Fiat vozila. Treća marka po udjelu izvoza je Jeep, i to s 244 izvezena modela, naspram 309 unesenih, što je udio od 78,96%. Znači ostalo je 65 Jeep vozila.

U klubu marki koje su izvele više od 50% onoga što su unijele tijekom 2019. godine su još četiri proizvođača, odnosno marki. Na okruglo 60% uz izvezena 3 primjerka je Maserati, kojih je pet bilo stiglo u HR lani. Na 59,19% je Seat, dio Volkswagen grupacije. Od 1794 unesena vozila španjolske marke njih 1044 je i napustilo Hrvatsku. Nadalje, od 201 pridošlog primjerka, njih 109 je napustilo HR, što je udio od 54,23% za Land Rover. Više od polovice izvezenih, naspram unesenih, ima još Citroen s 1263 vozila koja su napustila Hrvatsku, dok ih je ukupno pristiglo 2504.

Ukupno za 17 marki lanjski izvoz čini više od 25% ukupnog godišnjeg rezultata. Pored već nabrojenih s udjelom većim od 50%, tu su još i oni su udjelom izvoza od 25 do 50%. Opel je imao udio izvoza 39,9%, Mini 38,87%, Peugeot 38,53%, Renault 36,21%, Infiniti 34,04%, Nissan 31,61%, Volkswagen 31,6%, Ford 29,4%, Dacia 29,39% i Škoda 28,95%.