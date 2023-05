Francuska je marka tijekom travnja imala 716 registracija, a što je 486 vozila, odnosno 211% više u odnosu na isti mjesec lani. Renault je uz 2134 vozila zauzeo prvo mjesto ove godine, ispred Volkswagena uz 2075 vozila

Konačno malo živosti na domaćem automobilskom tržištu. Tijekom proteklog mjeseca, prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, dobili smo 6240 novih osobnih automobila. To je tek 32 vozila manje u odnosu na mjesec ranije, no istodobno i 1770 vozila više no isti mjesec lani. Znači, tijekom travnja imali smo porast od 39,6%. Izvrsno!

Kao i tijekom ožujka, vodeća pozicija pripala je Renaultu koji je ubilježio 716 vozila. Time je napravio izvrstan napredak u odnosu na travanj 2022. godine. Porast je to od 486 vozila, odnosno 211,3%. Upravo taj još jedan vodeći mjesečni rezultat doveo je Renault i na ukupno vodeću poziciju i prvoj trećini godine. Renault je do početka svibnja imao 2134 registracije osobnih automobila, a što je 10,95% ukupnog ovogodišnjeg tržišta. Također, to je i za 1438 vozila, odnosno 206,61% više nego što su imali lani tijekom prva četiri mjeseca.

Mnogi uz troznamenkasti rast

Vratimo se sada malo na travanjske rezultate. Tijekom proteklog mjeseca ubilježene su registracije 36 različitih marki vozila. Nakon već spomenutog Renaulta, druga je pozicija pripala Škodi uz 650 vozila. To znači da je Volkswagenu ta pozicija promakla tek za jedno vozilo jer imali su 649 registracija. Fascinantno je koliko je marki imalo troznamenkasti rast u odnosu na travanj protekle godine. Pored već spomenutog Renaulta tu su Škoda (177,78%), Suzuki (128,65%), Ford (189,92%), Porsche (206,67%), Tesla (266,67%), Mini (340%), DS (166,67%), Subaru (500%), Alfa Romeo (200%) te Lexus (250%). Ok, kod sedam posljednje navedenih riječ je o plusu od tek 97 vozila. No, prve četiri spomenute marke napravile su plus od 1376 vozila.

Najtraženije marke tijekom travnja

1 Renault 716 11,47% 2 Škoda 650 10,42% 3 Volkswagen 649 10,40% 4 Kia 491 7,87% 5 Opel 448 7,18% 6 Suzuki 407 6,52% 7 Dacia 382 6,12% 8 Ford 374 5,99% 9 Audi 365 5,85% 10 Toyota 301 4,82% 11 Hyundai 174 2,79% 12 Seat 141 2,26% 13 Mazda 132 2,12% 14 Peugeot 129 2,07% 15 Mercedes 127 2,04% 16 BMW 125 2,00% 17 MG 115 1,84% 18 Citroen 113 1,81% 19 Fiat 76 1,22% 20 Cupra 69 1,11% 21 Porsche 46 0,74% 22 Mini 44 0,71% 23 Nissan 41 0,66% 24 Volvo 40 0,64% 25 Jeep 16 0,26% 26 DS 16 0,26% 27 Tesla 11 0,18% 28 Land Rover 11 0,18% 29 Lexus 7 0,11% 30 Subaru 6 0,10% 31 Alfa Romeo 6 0,10% 32 Honda 4 0,06% 33 Jaguar 4 0,06% 34 Dongfeng 2 0,03% 35 Mitsubishi 1 0,02% 36 Ferrari 1 0,02% ukupno 6240 100%

Zanimljiv je i rezultat njemačkog Audija. Ova najtraženija premium marka trenutno je na osmoj poziciji, a tijekom ožujka imala je 303, odnosno tijekom travnja 365 registracija. Tako je posljednja dva mjeseca Audi imao više registracija od Toyote, ali i Hyundaija. Tako je ove godine ubilježio 975 registracija. Mercedes je uz 536 registracija druga premium marka, a koja drži dvanaestu poziciju. Odmah iza je i BMW koji je ove godine stigao do 487 vozila. To znači da su iza sebe ostavili recimo Peugeot koji ima 477 registracija ili pak Mazdu uz 468 vozila. Porsche uz 136 registracija ima rast od 47 vozila, odnosno 52,81%. Tesla uz 125 vozila ove godine bilježi porast od 595 posto. Tijekom travnja dobili smo i prvi Ferrari ove godine.

Mitsubishi u silaznoj putanji

Tijekom travnja najveći količinski pad bilježi Hyundai uz manjak od 118 vozila, odnosno 40,41%. Postotno pak najveći pad ima Mitsubishi. Manjak od 93,33% znači da je imao tek jednu registraciju, a lani tijekom travnja njih četiri. Tijekom prva četiri mjeseca najveći volumenski pad imao je Jeep. Uz tek 52 registracije, znači da su slabiji za 304 vozila, odnosno 85,39%. Postotno je opet ‘vodeći’ Mitsubishi koji bilježi 92,16% slabiji rezultat.

Dok je tijekom ožujka vodeći model bio Renault Clio, tijekom travnja se na vodeće mjesto ponovno vratila Škoda Octavija. Češki je model imao 316 registracija, dok je maloprije spomenuti francuski model osvojio drugu poziciju uz 268 vozila. 31 vozilo manje bilježi trećeplasirani Renault Captur. Među prvih dvadeset modela tijekom travnja ‘uletio’ je i jedan Audi. Riječ je o modelu Q3 koji je imao 95 registracija.

Električni modeli imaju 3,4% udjela

Ukupno gledajući, ove godine je ipak i dalje vodeći Renault Clio uz 938 primjeraka. Prati ga Škoda Octavia uz 662 vozila. Dacia Duster je na trećoj poziciji uz 604 primjerka. Dalje redom idu Opel Corsa, Suzuki Vitara, Suzuki SX4, Dacia Sandero, Renault Captur, Volkswagen Taigo, T-Roc… Među prvih dvadeset je i MG ZS, a za koji očekujem da će ovdje biti stalni model.

S početkom svibnja 51,5% novih osobnih automobila pogoni benzinski motor. Znači njih 10.043. Po udjelu na drugom su mjestu hibridi uz 23,5%, odnosno 4580 vozila. Dizelaši su na 18,6%. Uz 671 vozilo električni modeli imaju udio od 3,4%. Tu je vodeća marka Renault uz 129 registracija, odnosno 6% svih registriranih Renaulta. Svega četiri vozila manje bilježi Tesla, dok je na trećem mjestu Dacia uz 106 EV modela. Vjerujem kako će to već za mjesec dana biti drukčije, te bi vodeća električna marka trebala biti Tesla. Naime, ove su godine napravili značajne korekcije, odnosno sniženje cijena a što je dovelo do značajnog porasta prodaje. Tako mnogi kupuju Teslu bez obzira na to što nema poticaja, jer sniženje cijena je u nekim slučajevima bilo veće od poticaja. Uostalom, te korekcije cijena pomogle su Tesle na kompletnom europskom tržištu. Kad bi značajno snizili cijene EV modela, vjerujem kako bi i ostali proizvođači imali značajniji porast prodaje vozila s nultom emisijom ispušnih plinova.

Tijekom svibnja očekujem daljnje povećanje isporuka vozila rent-a-car tvrtkama, a što će dovesti do ponovnog porasta registracija. Time bi dosadašnji porast prodaje od 5254 vozila, odnosno 36,91% trebao imati dodatni uzlet. Ove smo godine stigli do 19.487 vozila, a uz ovakav tempo do kraja godine mogli bi se približiti brojci od 60 tisuća vozila…