VW je imao čak pet modela među dvadeset najtraženijih tijekom srpnja. Nakon nekoliko godina vratio se i SsangYong, dobili smo još jedan Lamborghini, ali i prvi Dodge

Rezultati registracija novi osobnih automobila proteklog mjeseca uz 5390 vozila najbolji su mjesečni rezultat ove godine. Doduše, nije to više nego li je bilo tijekom srpnja protekle godine, kad je bilo 5675 registracija, ali s obzirom na to da je riječ o najboljem ovogodišnjem rezultatu, svakako imamo malo razloga za pozitivu. Rezultati su to koji je zabilježila Promocija plus, agencija za istraživanje tržišta. Najveći doprinos u postizanju ovog rezultata dao je Volkswagen uz 895 automobila, a što je 16,6% svih registracija proteklog mjeseca. Pored VW-a, najbolji ovogodišnji rezultat ostvarila je i drugoplasirana Škoda uz 624 vozila. Na trećem je mjestu Dacia uz 419 automobila, a osam manje bilježi Opel, odnosno još jedan manje Toyota. Na šestom je mjestu Kia uz 360 vozila, a što je osjetan pad u odnosu na 616 vozila tijekom lipnja.

Kad javna nabava pomogne…

Pored već navedenog Volkswagena i Škode koji su proteklog mjeseca ostvarili najbolji ovogodišnji rezultat, još je nekoliko marki koji se mogu pohvaliti takvim uspjehom. I Toyota je proteklog mjeseca imala najbolji ovogodišnji rezultat kao i Peugeot uz 299 registracija. U Nissanu su ponosni na 122 registracije tijekom srpnja, kao i u Mitsubishiju na 24, a što je rezultat i javne nabave. Lexus je tijekom lipnja i srpnja imao identičnih 5 registracija, a raste i prisutnost MG-a uz 11 novih registracija.

Stiglo je i 6 Subaru automobila, ali i dva nova Bentleya. Tako smo ove godine stigli na ukupno 7 registracija ove luksuzne marke. Tijekom srpnja smo nakon nekoliko godina ponovno dobili čak četiri primjerka korejskog SsangYonga, ali i dva prva ovogodišnja kineska Aiwaysa. Stigao je i prvi Dodge, kao i nakon travnja još jedna samogradnja. Ukupno su registrirani modeli 41 različite marke.

Lagani porast električnih modela

Nastavak isporuka Škodinih Octavija za Ministarstvo unutarnjih poslova pomoglo je u osvajanju vodeće pozicije tijekom srpnja uz 381 vozila. Druga pozicija pripala je Dacijinom Dusteru uz 221 registraciju, a slijede tri Volkswagen modela – T-Cross, Tiguan i Taigo. Među prvih dvadeset modela proteklog mjeseca još su dva modela s logotipom VW-a – Polo i Golf. Okruglo stotinu modela 500 pomoglo je Fiatu u ostvarivanju mjesečnog rezultata od 130 vozila.

Tijekom srpnja stiglo je i 169 novih električnih primjeraka. Time je udio EV modela porastao na 2,2%, odnosno ukupno 632 primjerka. Renault je uz 104 vozila vodeća marka. Drugi je Volkswagen uz 84 električna modela, a što je 2,6% svih VW-a. Treća pozicija je uz 82 električna modela pripala Audiju, a što je 7,5% svih vozila ove marke. Četvrta je Dacia uz 70 EV modela, odnosno 3% svih registracija ove marke.

Najtraženije marke (srpanj) 1 Volkswagen 895 16,60% 2 Škoda 624 11,58% 3 Dacia 419 7,77% 4 Opel 411 7,63% 5 Toyota 410 7,61% 6 Kia 360 6,68% 7 Peugeot 299 5,55% 8 Renault 292 5,42% 9 Hyundai 230 4,27% 10 Ford 169 3,14% 11 Suzuki 167 3,10% 12 Audi 154 2,86% 13 Fiat 130 2,41% 14 Nissan 122 2,26% 15 Mercedes 108 2,00% 16 BMW 106 1,97% 17 Citroen 105 1,95% 18 Seat 84 1,56% 19 Mazda 78 1,45% 20 Volvo 30 0,56% 21 Jeep 28 0,52% 22 Land Rover 27 0,50% 23 Cupra 25 0,46% 24 Mitsubishi 24 0,45% 25 Porsche 21 0,39% 26 Honda 12 0,22% 27 MG 11 0,20% 28 Jaguar 10 0,19% 29 Mini 8 0,15% 30 Subaru 6 0,11% 31 Lexus 5 0,09% 32 SsangYong 4 0,07% 33 Tesla 3 0,06% 34 DS 3 0,06% 35 Smart 2 0,04% 36 Bentley 2 0,04% 37 Aiways 2 0,04% 38 Alfa Romeo 1 0,02% 39 Lamborghini 1 0,02% 40 Self-made 1 0,02% 41 Dodge 1 0,02% Ukupno 5390 100%

Mini uz 7 EV vozila ima udio električnih modela u svojoj gami od okruglo 10%, a nešto bolji udio, od 10,6% uz 16 primjeraka ima Porsche. Novopridošli MG je do sada imao 7 registriranih električnih primjerka, a što čini udio od 30,4%, dok 100-postotne udjele električnih modela imaju Tesla (42 vozila), Smart (13 vozila), Dongfeng (4 vozila), Aiways (dva vozila) te proteklog mjeseca pristigla prva registracija Rimac Nevere.

Zagrebačkoj regiji 45% tržišta

Nakon električnih modela udio od 4,7% imaju modeli opremljeni plinskim instalacijama (1351 vozilo), dok dizelske izvedbe uz 5601 vozilo drže 19,4% tržišta. Nešto su zastupljeniji hibridi koji uz 5859 vozila čine 20,3% tržišta, a ovdje nema podjele po vrstama hibrida, kao niti informacije je l’ riječ o spoju benzinskog ili dizelskog motora i elektromotora. Preostalih 53,5% odnosno 15.482 vozila odnosi se na benzinske modele. Ovogodišnjih 28.925 registracija i dalje je za 2853 vozila, odnosno 8,98% slabije u odnosu na isti period lani.

Zagreb i zagrebačka regija čine 45,46% svih registracije ove godine i to uz 13.149 vozila. Drugo mjesto uz 2387 vozila, odnosno 8,25% udjela čini Splitsko-dalmatinska županija, a treća je Primorsko-goranska uz 2078 vozila, a što je 7,18% udjela. Tek 108 vozila, odnosno 0,37% domaćeg tržišta odnosi se na Ličko-senjsku županiju, a koja drži začelje iza Virovitičko-podravske županije uz 145 vozila.