Vrlo je zanimljiv pogled na dvadeset najprodavanijih modela gdje Škoda ima četiri, a Volkswagen čak sedam primjeraka

Kažu da je siječanj najdepresivniji mjesec, a on je već za nama, tako da smo ono najgore ove godine već prošli. Naravno, vidjeli smo dobro tijekom protekle godine kako to baš i nije točno, no ipak nadamo se kako će naredni mjeseci biti bolji i produktivniji. Uglavnom, stigli su nam friški podaci agencije Promocija plus oko tržišta motornih vozila tijekom tog najdepresivnijeg mjeseca u godini. Rezultati su vrlo zanimljivi.

Tijekom siječnja u Hrvatskoj je prvi puta registrirano 2915 novih automobila. U usporedbi s početkom protekle godine to je za 716 vozila, odnosno 19,72% slabiji rezultat. S obzirom na to da smo proteklu godinu završili s padom prodaje većim od 42%, onda svakako možemo zaključiti kako je ovo lagano zaustavljanje pada u ponor. Pogotovo kad znamo kako je samo tijekom prosinca 2020. godine pad bio veći od 48%.

Također, ima mnogo onih koji i kupe vozilo tijekom prosinca, a registraciju odgađaju za siječanj, kako bi im automobil bio ‘godinu mlađi’, ne čudi što je pad prodaje manje. Pored toga, bio je i onih koji su kalkulirali jer se nije znalo hoće li automobili tijekom ove godine poskupjeti ili pojeftiniti, a s obzirom na promjene u načinu obračuna trošarina.

Talijansko iznenađenje

Prema tim posljednjim podacima agencije Promocija plus, Volkswagen je i dalje najprodavanija marka uz 649 registracija, a što je za 34 vozila, odnosno gotovo 5% slabiji rezultat u odnosu na siječanj protekle godine. Druga je pozicija, klasično, pripala Škodi uz 372 registracije, a što je za 113 vozila, odnosno 23,3% slabije u odnosu na isti mjesec lani. Najveće iznenađenje je treća pozicija na koju se vrlo udobno smjestio Fiat uz 246 registracija, a što je za 84 vozila, odnosno više od 51,85% bolji rezultat nego li protekle godine.

Ukupno su tijekom prvog mjeseca ove godine registrirani modeli 33 različite marke vozila, a njih 22 imalo je lošiji rezultat nego li je to bio lani. Pored Fiata koji je količinski imao najveći rast, pozitivni primjeri su Peugeot koji je za 36 vozila, odnosno 39% imao bolji rezultat, dok je Jeep s 44 registracije imao njih 28 ili 175% više nego li protekle godine. U postotku gledano još veći napredak od Jeepa ima je Smart. Porastom s 2 na 6 primjeraka rast je bio 200%. Od prosinca se na domaćem tržištu nalazi i nova Seatova podmarka Cupra, a koja je tijekom siječnja ubilježila pet registracija.

Zanimljivo je vidjeti i da je jedna premium marka ušla u top 10 proizvođača. Naime, BMW je uz 119 registracija osvojio sedmu poziciju, iako je to za 38 vozila ili više od 24% slabiji rezultat nego li godinu ranije. Audi je uz 84 registracije druga najtraženija premium marka, dok je iza njega i treći proizvođač iz njemačkog ‘trolista’, Mercedes uz 69 vozila. Uz 18 novih Porsche vozila ovaj je proizvođač za 8 vozila ili 80% bolji nego li je bio lani. Stigla su i dva Jaguara, te po jedan Bentley, Lexus i Tesla.

Nadmetanje Škode i Volkswagena

Zanimljiv je i pogled na 20 najtraženijih modela tijekom siječnja. Uz 152 registracije najtraženiji je Fiat 500, a koji je time iza sebe ostavio i model koji već dulje vremena vlada našim tržištem – Škodu Octaviju. Ona je ubilježila 145 primjeraka, a što je za 106 vozila, odnosno 42,23% slabije u odnosu na isti mjesec lani. Slijede dva Volkswagenova modela, T-Cross i Golf uz 131 odnosno 130 registraciju. Na četvrtom je mjestu Fiat Panda koja je uz 93 registracije pomogla da Fiat bude treća najtraženija marka tijekom siječnja.

Pogledamo li malo bolje kompletnu listu od dvadeset najtraženijih modela, rezultat je iznenađujući. Škoda pored već spomenute Octavie ima još tri predstavnika. To je na (ne)sretnoj trinaestoj poziciji Kamiq uz 59 registracija, a 18. i 19. poziciju dijele Karoq i Kodiaq s po 45 vozila. No, daleko više razloga za sreću imaju u Volkswagenu. Naime, pored već spomenutih modela T-Cross i Golf, ovaj njemački proizvođač ima još čak pet predstavnika u Top 20. To su T-Roc uz 84 registracije, up! uz 67, zatim dvije manje broji Tiguan, od kojeg je samo vozilo slabiji Passat. I posljednji VW na ovoj prestižnoj listi je Polo uz 45 primjeraka.

Sve ‘zelenije’

Od svih novoregistriranih vozila tijekom siječnja, njih 1393, odnosno 47,8% pokreće neki od benzinskih agregata. Dizelaši su uz 1001 vozilo imali udio od 34,3%, dok je 389 hibridnih izvedbi. Stiglo je i 84 primjeraka koji imaju tvornički ugrađene plinske instalacije (78 Dacia i 6 Renaulta) te 48 električnih modela. Tu je vodeći Renault uz 14 vozila, dok dva manje bilježi Škoda. Tu je i šest Smart modela, pet Volkswagena, po tri Peugeota i Nissana, te po jedna Kia, Hyundai, Mercedes, Mini i Tesla.

Uz 1253 vozila, odnosno udio od 42,98% najviše je vozila registrirano na zagrebačkom registracijskom području, a što je gotovo identično cijelom prošlogodišnjem udjelu. Slijedi Šibensko-kninska županija uz 290 vozila, Primorsko-goranska uz 232 te Splitsko-dalmatinska sa 198 registracija.

Teško je na tek jednom mjesecu donositi zaključke kakva će biti ova godina, no ono što nema sumnje vjerujemo kako će biti bolja u odnosu na lani. Tome će svakako u prilog ići i najave kako će procijepljenost protiv Covida omogućiti veće migracije, pa se nadamo i bolju turističku sezonu, a koja je svakako bitna i za prodaju novih vozila. Također, očekuje se daljnji pad udjela dizelaša te porast električnih i hibridnih vozila, pogotovo kod premium proizvođača. Nema sumnje, riječ je o jednoj od najizazovnijih godina pred nama.