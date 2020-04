Registracija 2742 osobna automobila tijekom ožujka čak je 46% slabije u odnosu na isti mjesec lani, a još veći pad očekujemo tijekom travnja

Ožujak 2020. godine ostat će upisan kao katastrofa u opisu europskog tržišta novih vozila. Potvrđuju to brojke jednih od najvećih EU tržišta. Prema podacima koji zadnjih dana pristižu iz zapadnog dijela Europe u Italiji je došlo do pada prodaje novih osobnih automobila za 86%, što je nastavak lošijih rezultata koji se dešavaju zadnjih nekoliko mjeseci, a sada su dodatno narušeni zbog problema oko koronavirusa koji je zadesio čitav svijet. Spomenimo kako je talijansko tržište tijekom siječnja bilo slabije 5,9%, a tijekom najkraćeg mjeseca u godini 8,8%. S obzirom na to da je dobar dio Italije, pogotovo onaj sjeverni, već s prvim danima ožujka krenuo u borbu sa žestokim neprijateljem, virosom COVID-19, ovi rezultati se prvenstveno odnose na ona područja koja su ozbiljnost situacije uvidjeli nešto kasnije.

Sredinom ožujka zatvoreni su saloni automobila u Francuskoj koja bilježi pad od 72%. Tijekom prva tri mjeseca tako je u Francuskoj zabilježen pad prodaje od 34%. Pad bilježe i ostala tržišta, pa spomenimo tako i da je u Španjolskoj pad od 69%.

Hrvatsko je tržište ipak malo specifičnije. Prvo zato što i tijekom prva dva mjeseca nismo imali pad kao brojne ostale europske zemlje, a i pad tijekom ožujka je nešto slabiji. Uz 2742 registracije novih osobnih automobila tu je pad u odnosu na prošlogodišnji 5041 automobil za 45,96%. Pad prodaje bilježe gotovo svi, tek nešto bolje rezultate imaju marke koje su dosta orijentirane na izvoz. Tako blagi rast imaju Fiat s 82 na 113 vozila, Jeep s 29 na 58 ili pak Mini s 8 na 16 registracija. Tijekom ožujka registrirana su vozila 32 različite marke, a začelje drže Subaru i Smart s po jednim primjerkom, tri su nove Tesle, te po četiri Lexusa i Alfe Romeo.

Top proizvođač tijekom ožujka ponovno je Volkswagen s 438 vozila, odnosno udjelom od 16,08%. Nakon VW-a tu je Škoda uz 360 registracija te udjelom od 13,22%. Treća pozicija pripala je Renaultu uz 189 vozila. Slijede Suzuki, Dacia, Peugeot, Opel, Toyota, Hyundai…

Sličan je poredak (VW, Škoda, Renault, Dacia, Hyundai, Suzuki, Kia…) i kad gledamo ukupan ovogodišnji poredak. Tako vodećem Volkswagenu pripada 1661 automobil što je za 364 vozila, odnosno 17,98% slabije u odnosu na prva tri mjeseca lani. Među prvih deset marki jedino Škoda, Kia i Fiat bilježe porast prodaje. Tako je ovogodišnja 1481 registracija Škode za 168 vozila, odnosno 12,8% bolja u odnosu na isti period protekle godine. U istom je periodu Kia porasla za 120 vozila odnosno 30,69%, a Fiat za 204 vozila odnosno 80,63%. No, moramo imati na umu da je kod Fiata tu riječ prvenstveno o izvozu. Ukupno je tijekom prva tri mjeseca registrirano 10.029 automobila, što je 2110 vozila manje, odnosno 17,38% u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine.

Dominacija Volkswagena vidljiva je i kad pogledamo listu top 10 modela. Izuzmemo li vodeću Škodu Octaviju čijih je 130 primjeraka registrirano tijekom ožujka, u prvih deset najtraženijih modela su četiri Volkswagena. Drugu poziciju uz 99 vozila drži T-Cross, iza kojeg je odmah i Golf uz 84 registracije. Sedma pozicija pripala je modelu T-Roc uz 65 vozila, dok je deseti Tiguan uz šest vozila manje. Dacia Duster na četvrtom mjestu uz 82 registracije, iza koje je Suzuki Vitara uz 71 vozilo, pa Dacia Sandero uz 65 jedinica, te Fiat 500 na osmom mjestu uz 60 vozila te Renault Clio s vozilom manje čine prvih deset modela.

Ove smo godine došli do udjela benzinskih modela od 58,4%, dok su dizelaši zastupljeni sa 34,8%. Hibridni modeli čine 5,5% svih registriranih automobila, a tu je i 0,6% sa 65 primjeraka pogonjenih plinom te 0,6% uz 62 vozila pogonjena elektromotorima. Zagrebačka regija uz 4038 vozila ima udio u ukupnom broju registracija ove godine 40,26%.

Što na očekuje dalje? Nažalost, ništa sjajnog. Prema sadašnjoj situaciju, teško da će se saloni automobila otvoriti prije početka svibnja, što znači da će pad prodaje novih automobila biti na kraju travnja još veći, i još drastičniji. Pored toga, travanj je mjesec kad i brojne rent-a-car tvrtke počinju s pripremom svojih flota za turističku sezonu, a što daje dodatni pozitivan trend na domaćem tržištu osobnih automobila, što će isto tako izostati, a upitno je i tko će nakon ovog koronavirusa računati na ozbiljniju turističku sezonu. Iako je sada teško bilo što prognozirati, mišljenja smo kako će biti dobro ako na kraju godinu pad prodaje novih osobnih automobila neće biti veći od 20%.