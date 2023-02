Tijekom siječnja bilo je 3346 registracija, a što je za 375 vozila više od istog mjeseca lani. Najtraženiji model, uz 146 registracija, bio je Fordov Ecosport

Iako mnogi tvrde kako je siječanj najdepresivniji mjesec u godini, izgleda da to nije tako kad govorimo o prodaji novih automobila. Naime, podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus pokazuju kako je prvi mjesec u godini donio 3346 novih osobnih automobila. To je za 375 vozila, odnosno 12,62% više u odnosu na isti mjesec protekle godine. Kako to i inače bude, nekima je prvi mjesec u godini bio bolji od onog prije godinu dana, a nekima i gori.

Netko bolji, netko gori

Uz tek četiri registracije, za njih 90 manje u odnosu na siječanj 2022. godine, pad od preko 95,74% zabilježio je Jeep. Količinski gledano, nešto malo manji pad imala je Škoda uz 84 vozila manje, pa je tako sada tijekom siječnja ubilježila 281 vozilo. Po 24 vozila manje bilježe Seat i Fiat, dok Peugeot ima 22 vozila manje, a Nissan njih 20. Gledano u postotku, veliki pad imaju i Honda, Smart i Mitsubishi, od 60, 75, odnosno 80 posto manje vozila. No, s obzirom na to da je riječ o manjim količinama, to je od 3 do 8 vozila manje.

Najtraženije marke – siječanj 2023.

marka primjeraka udio Volkswagen 391 11,69% Ford 318 9,50% Škoda 281 8,40% Renault 273 8,16% Dacia 263 7,86% Kia 260 7,77% Opel 222 6,63% Hyundai 193 5,77% Audi 152 4,54% Toyota 144 4,30% BMW 131 3,92% Suzuki 121 3,62% Mercedes 102 3,05% Mazda 86 2,57% Peugeot 68 2,03% Volvo 47 1,40% Seat 39 1,17% Citroen 37 1,11% Porsche 36 1,08% Nissan 33 0,99% MG 31 0,93% Cupra 24 0,72% Fiat 16 0,48% Land Rover 14 0,42% Mini 13 0,39% Tesla 12 0,36% Jaguar 9 0,27% DS 6 0,18% Subaru 6 0,18% Alfa Romeo 4 0,12% Jeep 4 0,12% Dongfeng 3 0,09% Honda 2 0,06% Lexus 2 0,06% Mitsubishi 2 0,06% Smart 1 0,03% ukupno 3346 100,00%

Idemo sada na one pozitivne primjere. Tako postotno najveći skok ima Tesla koje je s jednog došla na 12 primjeraka. To je skok od 1100%. Skok od 500%, s 1 na 6 primjeraka ima DS, dok stopostotno povećanje bilježe Lexus te Subaru. Doduše s jednog na tri, odnosno s tri na šest primjeraka. Treba pohvaliti Opel koji je uz 222 primjerka imao porast od 99 vozila, odnosno 88,49%. Količinski troznamenkasti porast bilježi Renault koji je uz 273 vozila za 127 automobila, odnosno 86,99% bolji u odnosu na početak protekle godine. Ipak, najviše razloga za zadovoljstvo imaju u Fordu koji je uz 318 registracija osvojio drugu poziciju. To je za 193 vozila, odnosno 154,4% bolje nego li lani tijekom siječnja. Vodeće mjesto proteklog mjeseca pripalo je Volkswagenu koji je uz 391 vozilo postigao 12,68% bolji rezultat nego lani.

Sve više električnih modela

Zanimljivo je pogledati i koji su modeli bili najtraženiji tijekom siječnja. Ford je pored Ecosporta koji je imao 146 primjeraka, na devetoj poziciji imao i Fiestu uz 77 registracija. Druga je pozicija uz 118 vozila pripala Opel Corsi, dok je na tronu bio Duster. Najtraženija Dacia ubilježila je 104 primjerka, a na sedmoj je poziciji i Sandero uz 80 registracija. Četvrti najtraženiji model je Volkswagen Tiguan uz 97 primjeraka. Odmah iza njega, uz devet vozila manje je manji brat Taigo. Još jedan VW je na jedanaestoj poziciji – T-Cross uz 63 vozila. Tri primjerka među prvih dvadeset imaju i Renault (Clio, Twingo i Megane) te Kia (XCeed, Sportage i Stonic).

Od svih registriranih modela tijekom siječnja, njih 1723 pokreće neki od benzinskih motora. To je 51,5% svih registracija. 697 registracija, odnosno 20,8% odnosi se na hibridne modele, a tek 608 registracija, odnosno 18,2% na dizelaše. Uz 185 vozila, odnosno 5,5% odnosi se na električna vozila. Čak 22 marke ubilježile su registracije električnih modela. Lani je bilo 109 električnih modela koji su imali udio od 3,7%. Godinu su pak završili na 1374 vozila uz udio od 3,1%. Uz 68 vozila i udio od 36,76% najtraženija električna marka je Renault. Druga je Dacia uz 49 vozila, odnosno 26,49%, dok je treća Tesla uz 12 vozila imala udio od 6,49%. Spomenimo da je tek vozilo manje ubilježio Volkswagen.

Najtraženiji električni modeli – siječanj 2023.

model primjeraka udio % Renault Twingo 59 31,89 Dacia Spring 49 26,49 Tesla Model Y 9 4,86 Renault Megane 8 4,32 Audi Q4 E-Tron 5 2,70 Peugeot 208 5 2,70 Opel Mokka 5 2,70 Hyundai Kona EV 4 2,16 Volkswagen ID.4 4 2,16 Volkswagen ID.5 4 2,16 Volkswagen ID.3 3 1,62 Dongfeng Seres 3 3 1,62 Tesla Model S 3 1,62 BMW I4 3 1,62 Nissan Leaf 2 1,08 Mercedes EQS 2 1,08 Volvo XC40 2 1,08 Kia Niro EV 2 1,08 Subaru Solterra 2 1,08 Porsche Taycan 1 0,54 Renault Zoe 1 0,54 Citroen E-C4 1 0,54 Smart Fortwo 1 0,54 Toyota BZ4X 1 0,54 Audi E-Tron 1 0,54 Mini Cooper 1 0,54 Škoda Enyaq 1 0,54 Jaguar I-Pace 1 0,54 BMW X1 1 0,54 Mercedes EQA 1 0,54 ukupno 185 100,00

Uobičajeno, zagrebačka regija donosi najveći broj registracija, i to njih 1484 odnosno 44,35%. Drugo mjesto uz 323 registracije drži Primorsko-goranska županija, a treće Splitsko-dalmatinska uz dva vozila manje. Kao što smo i prije mjesec dana ustvrdili, ovo je godina koja će više ovisiti o tome koja će vozila i količine biti dostupne, nego li kolike će biti potrebe i želje domaćih kupaca.