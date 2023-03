I DALJE PRISTIŽE VIŠE RABLJENIH NEGO LI NOVIH AUTOMOBILA. ISTRAŽILI SMO TKO JE U TOME VODEĆI I KAKVI SU TRENDOVI

Najviše rabljenih automobila uvozi se iz Hrvatima omiljene Njemačke, odakle je stigla polovica njih. Najtraženiji model i dalje je Volkswagenov Golf, a slijede Renault Clio i Megane koje se podjednako traži

Pored 44.088 novih osobnih automobila koji su nam pristigli tijekom protekle godine, tu trebamo pribrojati i 62.460 rabljenih vozila koji su lani pristigli u Hrvatsku. Podatci su to agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, a koji pokazuju pad unosa i novih i rabljenih vozila. Naime, kod novih vozila pad je od 2,65% u odnosu na 2021. godinu, dok je to kod rabljenih vozila još izraženije. Tijekom 2021. godine u Hrvatsku je stiglo 65.898 rabljenih vozila, pa je tako riječ u padu od 3438 vozila, odnosno 5,22%.

Već tradicionalno, zna se koja je marka, odnosno model najtraženiji, i dakako iz koje zemlje dolazi. Volkswagen i dalje drži vodeći poziciji. Lani ih je stiglo 10.515, a što je 16,83% svih pridošlih rabljenih marki. Nema sumnje kako Hrvati vole i francuski Renault koji je uz 7246 primjeraka druga najtraženija marka. Ona se ugurala među njemačke predstavnike. Kažem ugurala jer slijede još tri njemačke marke. Mnogi si uz želju da vozilo bude njemačko priželjkuju i da bude dio premium segmenta. Tako su tri izrazito tražene marke rabljenih vozila BMW, Audi i Mercedes. Bavarski je predstavnik imao 5915 primjeraka. Marka iz Ingolstadta broji 4972 primjeraka, a trokraka zvijezda iz Stuttgarta njih 4676.

Bitno da je njemačko

Prvih 14 marki na listi najtraženijih rabljenih osobnih automobila bilježe pad potraže u odnosu na godinu ranije, a izuzev BMW-a. Jedino on bilježi nešto veću potražnju, i to za 2,62%. Najveći količinski pad ima Renault uz 991 vozilo manje, a što je 12,03% slabiji rezultat. Postotno gledano daleko veći pad prodaje ima Nissan, uz 21,64% slabiji rezultat. To znači da je s 2015 vozila pao na 1579.

Trideset najtraženijih modela čine ukupno 56,65% svih unesenih. Vodeći model je Volkswagen Golf uz 5058 registracija. Nema sumnje kako je Golf već godinama iznimno popularan model na našem tržištu. U segmentu novih vozila već lagano gubi utrku s ostalim VW modelima, ali kod rabljenih je još uvijek iznimno zastupljen. Doduše, i ovdje slabi… Među top 30 modela još su tri VW-a. Na petoj je poziciji Passat uz 1601 primjeraka, a samo dva mjesta slabiji je Polo uz 1312 registracija. Na samom začelju je Tiguan uz 556 jedinica.

Unesene marke tijekom 2022. godine

marka primjeraka Volkswagen 10515 Renault 7249 BMW 5915 Audi 4972 Mercedes 4676 Ford 3383 Peugeot 3380 Opel 3378 Škoda 2424 Nissan 1579 Mazda 1539 Fiat 1519 Citroen 1515 Hyundai 1428 Kia 1106 Toyota 1072 Seat 912 Smart 909 Volvo 892 Dacia 722 Mini 667 Honda 510 Alfa Romeo 413 Suzuki 354 Mitsubishi 287 Porsche 182 Land Rover 149 Chevrolet-Daewoo 138 Jaguar 100 Jeep 71 Lancia 69 Subaru 66 Tesla 60 DS 48 Lexus 47 Infiniti 40 Daihatsu 25 Ferrari 15 Chevrolet USA 13 Zastava 13 Saab 11 Maserati 11 Cupra 8 Bentley 7 MG 7 Chrysler 7 Ssangyong 7 Cadillac 6 Pontiac 6 Dodge 5 Buick 4 Lotus 4 Rolls-Royce 3 Lamborghini 3 Plymouth 2 McLaren 2 Austin 2 Datsun 2 Lada 2 Aston Martin 2 Trabant 1 Rimac 1 Austin-Healey 1 Polestar 1 Simca 1 Cord 1 Lincoln 1 ukupno 62460

Čak pet predstavnika ima Renault. Tako je drugi najtraženiji model Clio uz 2067 registracija. Odmah iza njega je Megane uz svega 22 vozila manje. Dvadeset i drugu poziciju drži Captur uz 667 jedinica, dok je pet mjesta slabiji Twingo uz 599 vozila. Odmah iza njega je i Kadjar uz 588 jedinica. Četiri predstavnika ima BMW. Riječ je o seriji 1, 3 i 5 te X1. Toliko ima i Mercedesa, a riječ je o A-klasi, B-klasi, C-klasi i E-klasi. Tri su predstavnika Audija – A3, A4 i A6…

Pada broj mlađih vozila, raste starijih

Lani su najviše pridošli rabljeni modeli proizvedeni tijekom 2017. godine. Riječ je o njih 6953, odnosno 11,13% svih unesenih. Druga najzastupljenija godina je 2018. i to uz 6368 vozila, odnosno 10,2%. Daljnjih 9,09% odnosi se na 2016. godinu. Dok je prije dvije godine sedam najmlađih godina činilo ukupno 50,44% svih unesenih, lani je to bilo 47,04%. Znači, pada udio mlađih, a raste udio starijih.

Zagreb i zagrebačka regija prihvatili su gotovo trećinu svih rabljenih vozila pristiglih tijekom 2022. godine. Riječ je o 20.184 vozila odnosno 32,32%. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija, pa Primorsko-goranska uz 8,85, odnosno 6,53%. Najslabija je Ličko-senjska uz 555 rabljenih vozila, a što je udio o 0,89%.

Od 67 marki rabljenih vozila koji su lani prvi puta registrirani na hrvatskom tržištu, osim tzv. konfekcije, odnosno uobičajenih marki, imamo i dosta rariteta ili luksuznih modela. Tako je recimo lani postiglo 182 rabljenih Porschea. Tu je i 138 Chevroleta, odnosno Daewooa. Pristiglo je i 60 rabljenih Tesli. Riječ je o 32 primjerka Modela 3, zatim 17 primjeraka Modela S. Osam je Modela Y te tri Modela X. Daihatsu bilježi 25 vozila, a tu je i 15 Ferrarija. Po trinaest je primjeraka originalnih američkih Chevroleta, kao i Zastava iz susjedne zemlje. Nadalje, po 11 je i Saabova i Maseratija. Sedam je pristiglih rabljenih Bentleya, po šest Cadillaca i Pontiaca, 5 Dodgea, po četiri Buicka i Lotusa, po tri Rolls-Roycea i Lamborghinija. Bili su tu još Plymouth, McLaren, Austin, Datsun, Lada, Aston Martin, Trabant, Simca, Cord, Lincoln, Austin-Healey…

Zanimljivost je i u tome što unos rabljenih prate zbivanja na tržištu novih vozila. Tako je prije dvije godine započela prodaja španjolske Cupre, a koja je lani pristigla i u 8 rabljenih izdanja. Također, prije godinu dana počeli su pristizati i novih DS modela. Lani su pristigla 54 nova DS primjerka, a što nadopunjuje i 48 rabljenih izvedbi. Marka koja bilježi jednu od najvećih razlika u odnosu novih i rabljenih svakako je Smart. Lani su stigla 22 nova Smarta i njih 909 rabljenih.

Kad je novi, a kad rabljeni

Lani se tijekom lipnja na veliko izvještavalo kako je prvi primjerak Rimac Nevere dobio i prvu hrvatsku registraciju. Već dva mjeseca kasnije, tijekom kolovoza stigao je drugi primjerak. Sada sam u izvještaju o novopridošlim rabljenim modelima uočio kako je tijekom listopada registrirana jedna Nevera. Izgleda kao da se ona provukla ‘ispod radara’ kod novih, a što se opravdava time kakvo se vozilo smatra novim. Iako sam prvo pomislio kako je riječ o nekom modelu koji je bio nekoliko mjeseci izvan HR pa se vratio – to i nije tako. Vrlo vjerojatno, riječ je o primjerku koji je neko vrijeme bio vožen, ali nije bio redovno registriran već su se za njega koristile tzv. prenosive pločice. Riječ je o pločicama namijenjenim trgovcima ili pak proizvođačima vozila. Oni njima označavaju vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja pokusna vožnja…



Kad govorimo o zemljama iz kojih nam pristižu rabljena vozila, tražio sam podatke od Centra za vozila Hrvatske, a koji su zaduženi za poslove tehničkih pregleda i registraciju vozila. Tako njihovi podaci pokazuju kako smo lani čak 34.373 vozila unesli iz Njemačke. Znači, više od pola ih je iz Njemačke. Druga najzastupljenija država iz koje dolaze rabljena vozila je Francuska. Njih 8945 do nedavno je imalo registracijske oznake Francuske. Na trećem je mjestu, uz 6110 vozila, Belgija. Slijedi Italija uz 4663 vozila, pa Austrija uz 4270 vozila i Slovenija s 2841 vozila. Trendovi se mijenjaju, pa je tako Italija tijekom 2018. godine bila iza Njemačke. Sve ostale zemlje bilježe manje od tisuću vozila.

Odakle dolaze rabljeni

Šarolik je popis zemalja odakle pristižu rabljena vozila. I dok su neke zemlje na popisu zato što imaju povoljna vozila solidne kvalitete, tu ih je i dosta zbog povrata naših ljudi iz inozemstva. Tako recimo lani imamo trend povećanja vozila pristiglih iz Rusije. Prijašnjih ih je godina bilo u jednoznamenkastom obliku, a lani njih 16. Iz Bugarske je bilo njih 19, a tijekom 2019. čak 65. Iz Srbije je lani pristiglo 41 rabljeno osobno vozilo, a 76 iz BiH. Iz SAD-a je stiglo 97 vozila, iz Kanade 38, a iz Australije 27. Na vrlo visokom osmom mjestu uz 653 vozila je Švedska.

U svakom slučaju, nema sumnje kako Hrvati iznimno jako cijene sve što je njemačko. To nam pokazuju brojne njemačke marke koje susrećemo na hrvatskom tržištu, bez obzira o kojoj grani industrije govorimo. To prate i trendovi u autoindustriji. Gotovo polovica rabljenih modela koji stignu u Hrvatsku su neke od njemačkih marki. Pored toga, više od pola ih i stigne iz Njemačke. Zabrinjavajući je trend što pada udio mlađih vozila, a raste udio onih starijih…