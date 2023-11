Pravilno korištenje svjetala za maglu svakako doprinosi boljoj vidljivosti. Propisana kazna za krivo korištenje svjetala za maglu iznosi 30 eura

‘Ponavljanje je majka mudrosti’ poslovica je koja se svakodnevno može primjenjivati u prometu. U pravilu, nakon što položimo za vozačku dozvolu, nitko nas više ne provjerava što znamo, a što ne znamo. Što smo zapamtili, a što nismo. Stoga je neprestano potrebno ponavljati neke stvari koje se tiču prometa, a s obzirom na to da se pojedine situacije dešavaju nekoliko puta godišnje. Tako je mnogima i vrlo rijetka pojava vožnja tijekom magla. Nažalost, svako malo imamo situaciju i da se dio vozača nije držao osnovnih pravila, a što je dovelo do prometnih nesreća. I to u mnogim slučajevima i s neželjenim posljedicama.

S dolaskom hladnijih dana jesenska jutra sve češće znaju osvanuti prekrivena maglom. Upravo magla može predstavljati izazov za sve sudionike u prometu. Isto tako, ponekad stvara potencijalnu opasnost za ljudske živote i imovinu. Vozači koji u svojim osobnim automobilima imaju svjetla za maglu u tim će ih trenucima aktivirati i time si olakšati život na cesti. Stražnja će ih svjetla učiniti uočljivijima za ostale vozače, a prednja će im pomoći i da si možda malo bolje osvijetle prostor neposredno ispred automobila.

Oprez sa svjetlima za maglu

U uvjetima vrlo slabe vidljivosti i doista guste magle, kako to dobro znaju iskusni vozači, neće mnogo pomoći ni najbolje maglenke. Iskusni vozači, nadalje, znaju da se maglenke u pravilu koriste izvan naseljenog mjesta. To nije samo zato što ondje od njih ima najviše koristi, nego i zato da ne bi smetale druge sudionike u prometu.

Posebno se to, dakako, odnosi na stražnja svjetla za maglu. Ona u gustoj magli na autocesti, primjerice, doista mogu spasiti život. Isto tako, u uvjetima normalne ili tek minimalno smanjene vidljivosti zasljepljujuće su snažna te izrazito smetaju vozačima iza vas. Ako ih koristite, imajte na umu da ih morate ugasiti čim se magla raziđe odnosno ako u retrovizoru vidite automobil iza sebe. To je još bitnije ako se u vožnji formira kolona.

Korištenje maglenki, uostalom, jasno je definirano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama koji u članku 108 jasno kaže da ‘po magli vozač vozila na motorni pogon mora na vozilu imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, ili svjetla za maglu, ili oba svjetla istovremeno’. Nadalje, propisano je da se stražnja svjetla za maglu smiju upotrebljavati samo po magli i u slučaju smanjene vidljivosti.

Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila mogu biti bijele ili žute boje, a na stražnjoj strani crvene boje, a novčanom kaznom u iznosu od 30 eura kaznit će se vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama. Dakle, vodite računa o korištenju maglenki – zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, ali i zbog vašeg novčanika.

Kad govorimo o tome kako voziti, bitno je biti još oprezniji, jer za upravljačem opreza nikad na odmet. Nema sumnje kako magla rapidno smanjuje vidljivost, a bez obzira na to imate li na svom vozilu upaljena sva svjetla, daleko ste manje i vidljivi ostalim sudionicima u prometu. Iznimno je bitno biti strpljiv i pažljiv. Širom otvoriti oči.

Cesta nije suha

Magla znači da je i cesta vlažna i skliska. Sigurno nije suha. Ave to dodatno iziskuje više pozornosti. Nemojte nikako biti vozilu ispred sebe ‘na repu’, jer povećavate mogućnost udesa. Vidjelo se i to na primjeru od prije nekoliko dana, pretjecanje je iznimno riskantno. Bolje biti strpljiv i voziti se minutu, dvije dulje, a sigurno stići na cilj. To je pogotovo izraženo tijekom magle po danu kada mnogi pomisle kako se vidi bolje nego po noći. Moram priznati da mi je magla ‘draža’ po noći.

Isto tako ima vozača koji po magli koriste duga svjetla jer misle da bolje vide. Tome nije tako. Duga svjetla imaju visoko postavljen snop svjetlosti, a što znači da je vidljivost manja. Duga svjetla nikako nisu za vožnju tijekom maglovitog vremena. Preporuka je i tijekom magle biti nešto bliži sredini ceste, odnosno središnjoj crti. Tako ćete bolje uočiti eventualno vozilo koje je zaustavljeno uz rub ceste radi kvara ili udesa.

Veća koncentracija tijekom maglovitog vremena potrebna je i zbog mogućih iznenadnih situacija. Naime, daleko manja vidljivost ne ostavlja nam inače značajno vrijeme za pripremu na situaciju u prometu koja će nam se desiti. Vozite li se u koloni, ostavite malo više prostora od vozila ispred sebe u odnosu na promet tijekom vedrog vremena. Također, u gradskom prometu morate znati da ćete tijekom maglovitog vremena i mnogo slabije uočavati i pješake, odnosno bicikliste ili motoriste. Pripazite više na sve sudionike u prometu. Ako ste prisiljeni naglo smanjiti brzinu ili naletite na gužvu obavezno upalite sva 4 žmigavca.

Više opreza i na autocesti

Vozite li se po autocesti, tu je potrebno još više pažnje. Na dionicama gdje postoje svjetleći panoi, ograničenje brzine sigurno će biti smanjeno. Također, pored desne trake mogu biti i oznake koje vam pomažu u detektiranju činjenice kolika je vidljivost. Tijekom vožnje maglom tijelo se više troši, odnosno koncentracija brže pada. Preporuka je raditi i češće pauze, kako bi se više rekuperirali. Također, nisu preporučljivi nikakvi iznenadni manevri. Što više kontinuirane brzine i pravovremenih reakcija. Manja vidljivost, a veća brzina nego li u gradskom prometu znači i da je veća vjerojatnost naleta na zaustavljeno vozilo ili neku drugu prepreku na cesti.

Dobra je stvar što današnji automobili imaju sve više sigurnosnih pomagala, i na nekima oni olakšavaju vožnju po magli. Neki automobili prije ‘vide’ prepreku nego li ljudsko oko. No, ima i onih koji tijekom magle ne funkcioniraju. Nikada se nemojte u potpunosti prepustiti tehnologiji jer i ona griješi…

Tijekom maglovitog vremena veća je i mogućnost kondenzacije na staklima, a koja se i više rose. To je ipak manje izraženo kada su stakla čista. Kada nisu masna. Preporuka je svakako svakih nekoliko tjedana prebrisati stakla i iznutra. Naravno, maglovito vrijeme, ali i češće padaline traže i ispravne brisače, odnosno metlice brisača. Provjerite ih i na vrijeme zamijenite. Provjerite i imate li dovoljno tekućine za pranje vjetrobranskog stakla, te nadolijte tekućinu predviđenu za zimsko razdoblje. Također, provjerite i sva svjetla rade li ispravno.