Stigli smo i do trećeg te posljednjeg dijela ovog članka u kojem se nalazi dvadeset najprodavanijih automobila mnogih nama vrlo dobro poznatih marki automobila. Sasvim razumljivo. Naime, upravo su zbog svojih uspješnih modela i ti proizvođači dosegnuli zvjezdani status na automobilskom nebu.

Do sada ste primijetili kako u prvih četrdeset marki i njihovih najprodavanijih proizvoda nedostaju imena koja najčešće viđamo i na našim prometnicama. Znate li koji je najprodavaniji automobil na svijetu? Hoće li se među modelima iz vrha ovog popisa naći i neka imena koja će vas iznanaditi? Saznajte u nastavku.

20. Kia – Sportage, od 1993. do sada: 5,5 milijuna

Početak prodaje za Sportage nije izgledao dobro. Onda je Hyundai kupio Kiju i ponovno lansirao Sportage tijekom 2004. Od tada pa na ovamo Sportage se prometnuo u najpopularniji kijin model čemu je svakako pripomogao rast popularnosti crossovera i SUV-ova, no Sportage se može pohvaliti solidnom cijenom i modernim dizajnom.

19. Buick – Le Sabre, od 1959. do 2005: 6 milijuna

Kada je Buick lansirao prvi Le Sabre krajem pedesetih godina prošlog stoljeća bilo je vrijeme peraja i kroma, a sam Le Sabre je bio dostojna konkurencija Cadillacu. Le Sabre je bio značajan model na američkom tržištu kroz 60-te, no 70-ih mu je krenulo lošije i vremenom je postao suvišan. U svakom slučaju prodano je 6 milijuna primjeraka.

18. Seat – Ibiza, od 1984. do sada: 6 milijuna

Ibiza je prije nego što je Seat posao dio Grupe VW već dosegnula brojku od 1,3 milijuna prodanih premjerala. Druga generacija temeljena na Polu je nastavila s odličnim rezultatima, a Ibiza je danas ozbiljan igrač u B segmentu koji stoji uz bok žestokoj konkurenciji.

17. Fiat – Uno, od 1983. do 1994: 6,2 milijuna

Uz originalni i moderni Fiat 500 pomalo je iznenađujuće da je najprodavaniji fiatov model već pomalo zaboravljeni Uno. Kada je stigao na tržište Uno je smatran jednim od najinovativnijih gradskih automobila, a simpatični kutijasti izgled je proizvod Giugiarovog ItalDesigna. Hvaljen je bio zbog svoje cijene, ekonomičnosti i ponude prostora, a 1984. je osvojio nagradu za Europski automobil godine.

Proizvodio se i u Kragujevcu u Srbiji, a nakon prestanka talijanske proizvodnje i u Poljskoj, Južnoj Americi, Africi i Aziji te često prodavao i pod nekim drugim imenom.

16. Škoda – Octavia, od 1998. do sada: 6,3 milijuna

Mnogi se još sjećaju vremena kada je Škoda bila šala. Tko se sada smije? Češki se proizvođač u vlasništvu njemačkog VW-a sa svojom Octavijom, još od njenog lansiranja, konstantno nalazi u vrhu prodaje većine europskih tržišta. Octavia je, primjerice, bila i najprodavaniji automobil na našem tržištu tijekom prošle godine.

15. MINI – Mini (hatchback), od 1959. do danas: 6,3 milijuna

Issigonisov originalni Mini je u svojoj najjednostavnijoj formi s dvoja vat prodan u preko 3,75 milijuna primjeraka, uključujući i izvedbe Cooper. BMW je puno riskirao revitalizirajući ovu marku početkom ovog stoljeća i bio je to rizik koji se isplatio. Moderna interpretacija Minija je prodana u preko 2 milijuna primjeraka, a glavni aduti su joj veliko povijesno naslijeđe, BMW-ova motorizacija, retro izgled te vrlo kvalitetna vozna svojstva.

14. Audi – A4, od 1998. do danas: 6,9 milijuna

Danas je teško zamisliti svijet auto industrije bez Audija A4, no riječ je o automobilu koji se na tržištu relativno nedavno u odnosu na svoje glavne konkurente. Usprkos tome A4 je iz godine u godinu bilježio sve bolje prodajne rezultate, a kupce je privlačio dizajn, motorizacija, pogon na sva četiri kotača…

13. Mitsubishi – Lancer, od 1973. do danas: 7,4 milijuna

Uz ime Lancer većina ljubitelja automobila će vezati izvedbu Evo i relijaške uspjehe koji su punili naslove automobilskih medija, no većina prodaje je došla od običnih verzija. Lancer je u pravilu prodavan kao limuzina, no bilo je i karavana i hatchbackova. Dok je vozilo nestalo s većine svjetskih tržišta prodaja se nastavlja u Kini.

12. Peugeot – 206, od 1998. do 2013: 8,4 milijuna

Peugeot 206 je odlično nastavio tamo gdje je model 205 stao. Atraktivan dizajn, ekonomični motori, bogata karoserijska ponuda koja je uključivala verzije s trima i petorim vratima, karavan i kabriolet su osigurali odličnu prodaju.

Nakon prestanka europske prodaje 206-ica je nastavila privlačiti kupce u Kini i Južnoj Americi pa je ukupna brojka prodanih modela debelo prešla 8 milijuna.

11. Mercedes-Benz – C klasa, od 1994. do danas: 10,2 milijuna

Prva C klasa W202 je odlično slijedila put koji je Mercedes utabao cijenjenim modelom 190. Napravljena kako bi konkurirala BMW-ovoj seriji 3 C klasa je uvijek više pridavala pažnje udobnosti i komforu nego performansama, mada je i na tom polju imala što za reći.

O tome kako su je kupci primili dovoljno govori i ne tako velika razlika u prodajnim brojkama, unatoč činjenici da je C klasa na tržište stigla skoro dvadeset godina kasnije.

10. Chevrolet – Malibu, od 1964. do sada: 10,3 milijuna

Malibu je jedan od najpoznatijih predstavnika američke auto industrije. Uvijek je ciljao na srednju klasu, a to mu je uvelike pomoglo da prebaci broju od 10 milijuna prodanih primjeraka. Ranije ga je Chevrolet nudio i u performance izvedbama koje su konkurirale muscle automobilima, no kasnije se orijentirao na ekonomičnost.

9. BMW – serija 3, od 1975. do danas: 13,3 milijuna

BMW-ova serija 3 je vremenom postala standard kada je riječ o premium limuzinama srednje klase. Kroz desetljeća kroz koja se prodavala serija 3 je mijenjala kožu, ali ćud nikada. Funky u sedamdesetima, isklesana u osamdesetima pa sve do posljednje generacije koja zrači sportskom elegancijom bilo da je riječ o limuzini, karavanu ili kabrioletu.

Ova evolucija je ponekad bila blaga, a ponekad žestoka. U svakom slučaju serija 3 je ostala vodeći automobil svoje klase i želja mnogih vozača. Sada je u svojoj sedmoj generaciji koja će prema svemu sudeći nastaviti stopama slavnih prethodnika.

8. Hyundai – Elantra, od 1990. do danas: 13,4 milijuna

Malo tko bi rekao da je ovaj automobil premašio brojku od 13 milijuna primjeraka, no nenametljiva i pouzdana te cijenom vrlo prihvatljiva Elantra (i40) je najveći hyundaijev prodajni uspjeh.

7. Renault – Clio, od 1991. do danas: 14,6 milijuna

Više od 14 milijuna primjeraka modela Clio je pronašlo svoj dom. Clio je bio, jest i bit će veliki renaultov prodajni hit. Svoj globalni uspjeh može zahvaliti dobrom izgledu, praktičnosti, dobroj cijeni, raznim dostupnim izvedbama i sl.

Peta generacija ovog automobila je nedavno predstavljena na ženevskom auto salonu, a prodaja će mu krenuti uskoro. S obzirom na do sada viđeno mogu se opet očekivati odlični prodajni rezultati.

6. Honda – Civic, od 1972. do danas: 17,3 milijuna

Civic je od svog starta cijenjen kao vozilo koje nudi odličan omjer cijene i dobivenog, visoku kvalitetu izrade, kvalitetnu motorizaciju i agilnost. U posljednje vrijeme naglasak je na modernom i sportskom dizajnu, a sportski nastrojeni Type R je kroz generacije uvelike doprinio izgradnji imidža.

5. Lada – Riva, od 1980. do 2015: 18 milijuna

Lada Riva, također znana kako VAZ 2105 i Nova, je imala dugačak životni put koji je ustvari započela kao Fiat 124 iz 1966. Hladnoratovski istok je zahtijevao jeftino i robusno vozilo koje se moglo nositi s lošim cestama i niskom kvalitetom goriva, a Riva je svoju ulogu odigrala odlično. Naravno, nije da je bilo puno izbora, ali 18 milijuna kupaca ne može biti u krivu. Ili…?

4. Opel – Corsa, od 1982. do danas: 18,3 milijuna

Corsa je kupcima u kontinentalnoj Europi prvi put postala dostupna 1982, a njenim prodajnim brojkama treba dodati i Vauxhall Novu koja je prodavana Britancima do 1993. kada mijenja ima u Corsa. Ovaj opelov mali automobil se u mnogim europskim državama kroz sve ove godine održava u samom vrhu prodaje, a za to su prvenstveno zaslužni dobra cijena, simpatičan izgled i praktičnost.

Od nove generacije, koja bi na tržište trebala stići prije kraja ove godine, a koja se temelji na novom Peugeotu 208, se također očekuju velike stvari. Također, nova će Corsa po prvi put u svojoj povijesti ponuditi i električnu izvedbu.

3. Volkswagen – Golf, od 1974. do danas: 34,8 milijuna

Mnogi bi mogli pomisliti kako je Buba najprodavaniji Volkswagen u povijesti, no Golf je davno preuzeo ulogu najpopularnijeg “narodnog” automobila te nadmašio svog slavnog prethodnika. O značaju Golfa, ne samo za VW, već za cjelokupnu auto industriju, dovoljno govori i ona fraza “Golf klasa.”

VW trenutno proizvodi oko 2000 primjeraka ovoga automobila dnevno, a prije kraja godine ćemo upoznati i osmu generaciju ovog automobila koja bi, prema najavama, ponovno trebala biti predvodnik svog segmenta i automobil s kojim će se svi uspoređivati.

2. Ford – serija F, od 1948. do danas: 39 milijuna

Poslijeratna Amerika je izgrađena na leđima fordove serije F. Automobilu koji dolazi u ranim veličinama, oblicima i izvedbama, automobilu koji je najpopularniji pickup na svijetu. Osnova njegova privlačnosti su robusnost, izdržljivost, jednostavnost i prihvatljiva cijena. Vremenom je stekao kultni status i široku bazu poklonika koji se stalno vraćaju novim generacijama.

1. Toyota – Corolla, od 1966. do danas: 45,5 milijuna

Najprodavaniji automobil na svijetu je Toyota Corolla i to za popriličnu razliku u odnosu na svoje vjerne pratitelje, Ford seriju F i VW Golf. Dugovječnost modela je svakako doprinijela visokim brojkama, no to je samo dio priče jer Corolla svoje kupce privlači ponajviše poslovičnom toyotinom kvalitetom koja osigurava prodaju jedne Corolle svakih 15 sekundi.

Vremenom stvoreni imidž i široka baza poklonika joj svakako idu na ruku, a od nedavno pristiglog noviteta se očekuje održavanja pozicije broj 1 i u godinama koje dolaze.

