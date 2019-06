Nakon 1. dijela ovog članka u kojem ste mogli vidjeti najprodavanije modele marki kao što su Bugatti, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Rolls-Royce, Jaguar, Porsche i sl. U drugom dijelu ćemo vam predstaviti najprodavanije modele pojedinih proizvođača koji su se na našoj ljestvici smjestili između četrdesetog i dvadesetog mjesta.

Europljanima najpoznatija imena proizvođača na ovom dijelu liste su Smart, Land Rover, Volvo, Citroën, Jeep, Mazda, Nissan, Suzuki i Subaru, a tu su i neki proizvođači s kojima smo se puno rjeđe susretali.

40. Chrysler – Newport, od 1961. do 1981: 1,9 milijuna

Newport gotovo sigurno nije model kojeg se prvo sjetite kada pomislite na Chrysler, Ali je

najprodavaniji model ove marke. Kupcima je 20 godina bio ponuđen kao cijenom pristupačna limuzina i karavan. Sredinom 60-ih se mogao pohvaliti solidnim dizajnom koji je vremenom blijedio, kao i njegova prodaja.

39. Land Rover – Defender, od 1948. do 2016: 2 milijuna

Defender je kroz skoro 70 godina proizvodnje postao sinonim za svog proizvođača i off-road vožnju. Tijekom svog života Defender je kupcima ponudio više različitih motora, karoserijskih oblika i izvedbi, no uvijek je bila riječ o automobilu koji će se podičiti svojim off-road sposobnostima. Proizvodnja Defendera je završila u siječnju 2016, a uskoro bi trebao biti predstavljena nova generacija koja bi trebala donijeti novu tehnologiju, no ideja iza automobila i ime će ostati isti.

38. Smart – Fortwo, od 1998. do danas: 2 milijuna

Kao i mnogi drugi revolucionarni modeli Smart ForTwo me imao težak put do serijske proizvodnje. Prvotni je plan bio da izađe na tržište pod okriljem VW-a, no u konačnici ga je preuzeo Daimler. Činjenica da je riječ o malom automobilu ga nije spriječila da ostvari zavidnu brojku od 2 milijuna prodanih primjeraka.

37. Saturn – serija S, od 1991. do 2002: 2,21 milijuna

Saturnova serije S je bila GM-ova linija obiteljskih i cijenom pristupačnih automobila kompaktnih dimenzija. Amerikanci plićeg džepa su cijenili činjenicu da su pojedini dijelovi karoserije bili izrađeni od plastike otporne na savijanja kako bi se uštedjelo na popravcima. Sama marka Saturn je ugašena 2010. tijekom GM-ovog restrukturiranja nakon financijske krize.

36. Lincoln – Town Car, od 1981. do 2011: 2,45 milijuna

Veliki Town Car je nama možda najpoznatiji prema svojoj izvedbi dugačke limuzine koju smo često mogli vidjeti na filmovima kao neizostavni dio maturalnih zabava. Inače, riječ je o limuzini koja je imala tri generacije i koja se istaknula udobnošću, prostranošću i konzervativnim dizajnom. Upravo onim što se od takvog automobila i očekivalo.

35. Holden – Commodore, od 1978. do danas: 2,5 milijuna

Holden je australski proizvođač automobila i sve do nedavno je svoje automobile proizvodio u Australiji. Commodore se uvijek temeljio na GM-ovim platformama za velike automobila, a Holden je bio samostalno rješavao motore i dizajn automobila. To je rezultiralo potentnim V8 modelima kojima je glavni konkurent bio Ford Falcon.

Domaća proizvodnja je završila 2017, a 2018. je u Australiju stigao dimenzijama manji automobil temeljen na opelovoj Insigniji s 4 i 6-cilindričnim motorima, pogonom na prednje i na sva četiri umjesto na stražnje kotače i sl. Malo je reći da Australci nisu oduševljeni. Opel više nije u vlasništvu GM-a pa je budućnost Holdena i Commodorea upitna.

34. Dodge – Coronet, od 1949. do 1976: 2,5 milijuna

Dodge Coronet je bio poznat po svoj osebujnom dizajnu posebno kroz prve četiri generacije, odnosno do kraja 50-ih godina. Kupcima je bio dostupan kao limuzina, coupe i kabriolet.

33. Lexus – RX, od 1998 do danas: 2,75 milijuna

RX je na svjetskim tržištima prisutan duže od većine svoje konkurencije i to mu je svakako pomoglo da ostvari odlične prodajne rezultate. U prodaji su svakako pripomogle hibridne izvedbe koje inače čine trećinu lexusove prodaje. Posebno su popularne u SAD-u.

32. Volvo – 200, od 1974. do 1993: 2,86 milijuna

Ako je ikada jedan automobil definirao svog proizvođača onda je to bio model 200 koji je i danas osnova onoga što predstavlja Volvo. Kupcima su bile dostupne limuzina i coupe te najpopularniji od svih – karavan bez kojeg je teško zamisliti većinu američkih, posebno obiteljskih filmova iz 80-ih godina.

31. Mercury – Grand Marquis, od 1975. do 2011: 2,96 milijuna

Ford je iskoristio brand Mercury kako bi s modelom Grand Marquis odgovorio na Buick Le Sabre. Kupci su mogli izabrati između limuzine i coupe, a uz Grand Marquis je cijelo vrijeme bio dostupan i V8 motor. Proizvodnja ovog modela je prestala 2011, a s njom je s tržišta otišla i marka Mercury.

30. Jeep – Wrangler, od 1987. do danas: 3,04 milijuna

Wrangler je 1987. zamijenio model CJ, a za odlične prodajne rezultate je velikim dijelom zaslužna velika baza ljubitelja ovog automobila kojima se sviđa njegova robusnost i jednostavnost, kao i off-road sposobnosti te otvorena kabina.

29. Plymouth – Fury, 1956-1978: 3,68 milijuna

Fury je započeo svoj životni vijek kao izvedenica modela Belvedere, no nedugo zatim je dobio šansu se dokazati kao samostalan model. U vrijeme 50-ih godina prošlog stoljeća peraje i krom su bile najvažnije stavke dizajna pa ih je imao i Fury. Kupcima je bila ponuđena limuzina, karavan, coupe i kabriolet. Uspješna prodaja je nastavljena tijekom 60, a kasnije mu je popularnost opadala. Fury je stigao do sedme generacije, a krajem 70-ih je povučen iz prodaje.

Sam Plymouth, u vlasništvu Chryslera je ugašen 2001.

28. Citroën – 2CV, od 1948. do 1990: 3,9 milijuna

Citroën 2CV, odnosno Spaček, je osmišljen još prije 2. sv. rata, no planove za proizvodnju je pokvarila njemačka okupacija Francuske. Projekt je ponovno pokrenut nakon oslobođenja i Citroën 2CV je na tržište stigao 1948. Jednostavna, robusna, jeftin i praktičan su mu bile glavne odlike, a posljednji primjerci su nakon preko 40 godina proizvodnje sišli s proizvodnih traka u Portugalu.

27. Cadillac – de Ville, od 1959. do 2005: 3,9 milijuna

De Ville je isprva krenuo kao luksuzni paket opreme, a potom je postao samostalan model koji je ponudio najbolje od Cadillaca. Gotovo sva prodaja od skoro 4 milijuna luksuznih primjeraka je ostvarena u SAD-u.

26. Hindustan – Ambassador, od 1958. do 2014: 4 milijuna

Stari britanski dizajn i konstrukcija izvezeni u Indiju kojoj je trebao jeftino i robusno prijevozno sredstvo. Osnova mu je bio Morris Oxford serije 3, a još ga se i danas često može vidjeti na indijskim prometnicama, posebno kao taksi.

25. Pontiac – Grand Am, od 1973. do 2006: 4 milijuna

Grand Am nije bio toliko privlačan i popularan kao Trans Am koji je svjetsku slavu stekao u filmu Smokey and the Bandit, no Grand je svoje ime potvrdio odličnim prodajnim rezultatima. U svoje 33 godine dosegnuo je brojku od 4 milijuna prodanih primjeraka te prošao put od 7,5-litrenog V8 sve do 2,2-litrenog 4-cilindričnog motora.

Sama marka Pontiac je ugašena 2010. za vrijeme posljednje velike svjetske gospodarske krize.

24. Mazda – Mazda3, od 2003. do sada: 4,2 milijuna

Globalno, slobodno to možemo reći, Mazda je najpoznatija po modelu MX-5, no Mazda3 je vozilo koja je privuklo najviše kupaca ovoj japanskoj marki automobila. Podsjetimo, ovaj je automobil zamijenio 323, a uz odličan dizajn i fordovu, odnosno Focusovu osnovu osigurana su i odlična vozna svojstva.

Svaka generacija do sada je bila prodajni hit, a nova generacija upravo stiže na tržišta.

23. Nissan – Qashqai, od 2006. do sada: 4,2 milijuna

Qashqai je jedan od najvažnijih automobila ovog stoljeća. Takoreći, pokrenuo je segment kompaktnih crossovera koji danas čine osnovu prodaje svih mainstream proizvođača. Do sada je prebacio brojku od 4 milijuna prodanih primjeraka, a na tržištu je tek od 2006. Iz generacije u generaciju je sve bolji, a takvi će mu biti i prodajni rezultati.

22. Subaru – Legacy, od 1988. do sada: 4,8 milijuna

Uz sve relijaške Impreze koje su učinile ime Subaru slavnim, najprodavaniji model i temelj uspjeha Subarua je zreliji Legacy. Glavno tržište mu je ono američko, no sasvim mu dobro ide i u drugim dijelovima svijeta. Dostupan je kao limuzina i karavan, a godišnje dosegne prodaju od oko 300.000 primjeraka.

21. Suzuki – Wagon R, od 1993. do sada: 5,2 milijuna

Suzukijev Wagon R je jedan od najprodavanijih automobila u Japanu čemu je uvelike pomogla činjenica da zadovoljava tamošnje stroge propise za tzv. kei automobile. Praktična unutrašnjost u kompaktnom pakiranju i simpatičnom kutijastom pakiranju je očito recept ja Japance.

—

Sutra 3. dio…