Pripremili smo vam kratak pregled najprodavanijih modela pojedinih proizvođača, odnosno marki automobila. Dakako, nisu ovdje sve marke koje su postojale kroz povijest. Znate, automobili nisu tu od jučer. Pa smo tako neke preskočili namjerno, a nekih se nismo niti sjetili. Također, nedostaju i neka danas vrlo poznata imena koja proizvode male količine vozila poput primjerice Konigesgga i sl.

Neki od prvaka svoje marke bi vas mogli iznenaditi, posebno jer nisu u prodaji već dulje vrijeme. U svakom slučaju najbolje da istražite sami. Poredali smo ih od najmanjeg prema najvećem broju prodanih primjeraka.

60. Bugatti – Type 57, od 1934. do 1939: 685

Bugatti je uvijek bio poseban i skup pa prodaja njegovih modela nikada nije dostizala velike brojke. Tome svjedoči i činjenica da je najprodavaniji model Type 57 koji je prodan u svega 685 primjeraka. Ovaj legendarni model je bio dostupan u nekoliko izvedbi i svaka se odlikovala posebnom dozom glamura.

Ako se kojim slučajem pitate Veyron je proizveden i prodan u 450 primjeraka.

59. TVR – Chimaera, od 1993. do 2003: 6.500

TVR je specijalizirani britanski proizvođač sportskih automobila koji planira svoj povratak na scenu, a Chimaera je bio njegov najuspješniji proizvod koji je s prodajom od 6500 primjera financirao kasnije modele. O uspjehu dovoljno govori činjenica da je Chimera prodana u više primjeraka nego što je TVR uspio prodati u 25 godina prije nje. Sve je izvedbe modela Chimaera pokretao V8 motor iz Buicka.

Kao mjeru svoje popularnosti, Chimaera je prodala više u svojoj 12-godišnjoj vožnji koju je TVR uspio sa svim modelima u prethodnih 25 godina.

58. Aston Martin – DB7, od 1994. do 2004: 6.640

DB7 često nazivaju automobilom koji je spasio Aston Martin. Naime, ovaj je model odigrao ključnu ulogu u održavanju Aston Martina na životu i njegovoj revitalizaciji. Iako je priča počela s 3,2-litrenim 6-cilindričnim motorom, većinu prodaje je ostvarila V12 izvedba s fordovim 6,0-litrenim pogonskim strojem.

57. De Tomaso – Pantera, od 1971. do 1991: 7.260

Za automobil s tako egzotičnim imenom, izgledom i performansama, Pantera je dosegnula pristojne prodajne brojke. Djelomično je to bio rezultat činjenice da se automobil prodavao 20 godina, no imao je on i svojih kvaliteta. Posebno je bio cijenjen fordov V8 motor, a veliki je uspjeh ostvario na tržištu SAD-a gdje je i danas vrlo popularan klasičan izbor.

56. Morgan – 4/4, od 1936. do danas: 10.000

Ukupan broj prodanih Morgana 4/4 može biti relativno mali, ali ovaj britanski sportski automobil se može slobodno pohvaliti kako drži rekord najduže prodavanog automobila u povijesti, iako je imao dva kraća prekida. Neobično ime duguje činjenici da je bio prvi morganov proizvod sa četiri kotača.

55. Alpine – A310, od 1971. do 1984: 11.616

Nezgrapan izgled nije predstavljao značajnu prepreku u prodaji modela Alpine A310, koji je uspio nadmašiti svog danas slavnijeg prethodnika A110. Ispočetka ga je pokretao 4-cilindrični motor, no kasnije je ugrađivan i renaultov V6, što je svakako pripomoglo prodaji.

54. Lamborghini – Gallardo, od 2004. do 2013: 14.022

U lamborghinijevim terminima Gallardo je stvarno dosegnuo visoke prodajne brojke. U deset godina, više od 14.000 ih je pronašlo svoj novi dom zahvaljujući Coupe i Spider izvedbama te raznim posebnim izdanjima.

53. Ferrari – 430, od 2004. do 2009: 17.499

Ekskluzivan i rijedak. To bi trebao biti Ferrari. Ipak, modela 430 je prodano u skoro 17,5 tisuća primjeraka. Većina u standardnoj coupe izvedbi, no bilo je i drugih, kao što su Spider, Challenge, Scuderia, Scuderia Spider 16M, SP1 i sl. Iako je riječ o najprodavanijem Ferrariju performanse su i dalje vrhunske što je i jedan od razloga zato je ovaj automobil još uvijek tražena roba.

52. Lotus – Elise, od 1996. do danas: 20.000

Elise je ne samo najprodavaniji, nego i jedan od najvažnijih modela u lotusovoj povijesti. Naime, Elise je pomogao svom proizvođaču da financijski ne potone, a ima i sve kvalitete koje stoje iza imena Lotus. Lagan, agilan i zabavan sportski automobil razumne cijene.

51. Rolls-Royce – Silver Shadow, od 1965. do 1980: 29.030

Za automobil koji nije namijenjen svima već samo nekima Silver Shadow je dosegao popriličnu brojku iako je riječ o vozilu koje je punih 15 godina bilo osnova rolls-royceove ponude. Upravo se u tome krije i njegov uspjeh Silver Shadow je utjelovio Rolls-Royce i zato je bio tražen među bogatim kupcima.

50. Maserati – Biturbo, od 1981. do 1994: 36.373

Biturbo je bio GT zamišljen prvenstveno kao poslovni i obiteljski automobil. Neki su ga smatrali maseratijevim promašajem, no ovaj je automobil tijekom 80-ih držao Maserati iznad vode. Najljepši je bio coupe s dvoja vrata, među poklonicima klasičnih automobila danas je navodno vrlo tražen kabriolet, no ne treba zaboraviti na limuzinu koja se također prodala u značajnim brojkama.

49. Bentley – Continental GT, od 2003. do danas: 66.000

Bentley je prije lansiranja modela Continental GT godišnje proizvodio oko 800 automobila pa je i ekipa iz Crewea bila pomalo zatečena uspjehom ovog coupea. Tri godina kasnije ponudi se pridružio i kabriolet, a od tada proizvodnja i prodaja Bentleya rastu iz godine u godinu. Tijekom 2018. je stigla nova generacija, a koliko je Continental GT cijenjen dovoljno govori i činjenica da i rabljeni primjerci dobro drže cijenu.

48. Tesla – Model S, od 2012. do danas: 263.504

Tesla je trenutno najrazvikaniji i najveći proizvođač isključivo električnih automobila na svijetu. Muče ga mnogi problemi, no Model S je prebacio brojku od četvrt milijuna prodanih primjeraka. Pitanje je hoće li i koliko dugo ostati najprodavaniji teslin automobil s obzirom na popularnost Modela 3 i skori dolazak Modela Y, no za Teslu je to ionako manje bitno.

47. Rover – 800, od 1986. do 1999: 317.126

Roveru je sredinom 80-ih trebao prodajni hit i dobio ga je s modelom 800. Ovaj se automobil bazirao na Hondi Legend i stekao je dosta poklonika. Dovoljno da Rover poživi još koju godinu, ali ne predugo jer je 2005. prestao postojati. Ime je sada u vlasništvu Jaguar Land Rovera, odnosno indijskog Tata Motorsa i nije poznato da postoje planovi za revitalizaciju marke.

46. MG – MGB, od 1962. do 1980: 513.272

MG je svojedobno, u vrijeme velike popularnosti britanskih sportskih automobila bio veliki igrač, no sada mu ime pomalo blijedi iz sjećanja europskih kupaca. U zlatna vremena posebno se istaknuo model MGB koji je kao coupe i kabriolet dosegnuo preko pola milijuna prodanih primjeraka. Ovo je vozilo bilo popularno i izvan Velike Britanije, a još uvijek je cijenjeni klasik.

MGB je otišao u povijest zajedno sa svojom tvornicom u Oxfordshireu, a mnogi ga smatraju uzorom prema kojem je Mazda usavršila koncept cijenom pristupačnog i zabavnog sportskog automobila kada je lansirala MX-5.

45. Jaguar – XJ, od 1968. do danas: 1 milijun

XJ je nakon svog lansiranja krajem 60-ih godina prošlog stoljeća od mnogih smatran najboljom limuzinom na svijetu, a u tome mu je svakako pomogao i 5,3-litereni V12 motor. Jaguar i XJ su sada daleko od konkurencije kao što su Mercedes-Benz, BMW i sl. pa su u Jaguaru odlučili krenuti drugim putem. Naime, uskoro će završiti proizvodnja trenutne generacije ovog automobila, a 2020. bi na tržište trebao stići električni XJ.

44. Alfa Romeo – Alfasud, od 1972. do 1989: 1,02 milijuna

Alfasud je bio pravi talijanski dragulj, a najbolje u prilog tome govori činjenica da su ga mnogi smatrali ravnopravnim konkurentom VW-ovom Golfu. Nažalost godine su pokazale slabiju kvalitetu izrade, a kupcima se nikako nije svidjela i pretjerana hrđa koja se znala često pojaviti. Posebno se isticala coupe izvedba Sprint s boxer motorom.

43. Porsche – 911, od 1963 do danas: 1,05 milijuna

Porsche 911 je remek-djelo automobilskog inženjerstva. U preko 55 godina, koliko je prisutan na tržištu, koncept i izgled ovog automobila su se vrlo malo promijenili. Neki će mu to zamjeriti, no kako poboljšati savršenstvo pitat će se drugi. Poklonici najviše cijene činjenicu da je riječ o vozilu s performansama superautomobila kojeg možete koristiti gotovo svaki dan.

Nova generacija 911-ice (992) je upravo stigla u prodaju.

42. Saab – 900, od 1978. do 1998: 1,2 milijuna

Saab je uvijek bio poznat po neobičnom dizajnu koji ga je odvajao od konkurencije zbog čega je imao vjernu bazu poklonika. Možda i više nego i na jednom drugom modelu to je bilo očito kod serije 900 koja je u dvije generacije prodana u oko 1,2 milijuna primjeraka, preko 900.000 tisuća u prvoj i oko 300.000 u drugoj generaciji.

Uz sigurnost i komfor kupci Saaba 900 su željeli i solidne performanse pa je četvrtina prodaje otpala na modele Turbo.

41. Lancia – Ypsilon, od 1996. do danas: 1,7 milijuna

Lancia je ime koje polako ali sigurno iščezava sa sve više tržišta, ali i iz sjećanja vozača, odnosno kupaca. Unatoč tome model Ypsilon nastavlja s prodajom ponosno noseći ime ovog, jednom vrlo cijenjenog proizvođača. Nažalost, napredan dizajn i vrhunski inženjering su prepustili mjesto pomalo neobično dizajniranom malom hatchbacku koji se prodavao i pod značkom Chryslera.

Ypsilon je sada u svojoj trećoj generaciji koja će uskoro doći do kraja svog životnog puta, a to bi mogao značiti i kraj za Lanciu.

—

Sutra 2. dio…