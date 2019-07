28. srpnja 1973.

Mecima izbušen Ford V-8 iz 1934. u kojem su se vozili Bonnie i Clyde prodan je na aukciji za 175.000 dolara. Kupac je bio Peter Simon uz Jeana, Nevada, SAD. Ford V-8 je uspješno naslijedio Model A. Henry Ford je prvi primio pismo u kojem mu na performansma automobila čestita slavni gentleman s druge strane zakona John Dillinger. Dillinger je napisao: "Hello Old Pal. You have a wonderful car. It's a treat to drive. Your slogan should be Drive a Ford and Watch The Other Cars Fall Behind You. I can make any other car eat a Ford's dust. Bye-bye".