Pred putničke, tu je i teretna verzija, a koja uz dugi međuosovinski razmak i šira klizna vrata ima dovoljno prostora za dvije euro palete

Koliko god to neki htjeli ili ne, Volkswagen je mnogima sinonim za pojedine klase automobila. Tako nije čudno da mnogi govore o nekom japanskom, francuskom ili korejskom ‘golfu’, a što je sinonim za kompaktnu klasu vozila. Tako je i kad pomislimo na Caddy. Osim onog jedinog, i originalnog, Volkswagen Caddyja, ponekad se zna čuti i za poneki francuski… Uglavnom, naša današnja tema je Caddy, i to njegova nova, a tek peta generacija.

Golf kao uspješan predložak

Povijest modela Caddy vezana je i uz Golf prve generacije, a koji je poslužio kao predložak na kojem je i nastao. Još 1978. u SAD-u je prikazan model Rabbit, pick-up, a na kojem je kasnije nastao Caddy. U Europu je stigao tijekom 1982. godine, i proizvodio se u Volkswagenovoj tvornici TAS u Sarajevu, i to 1992. godine. Iako se nakon toga proizvodio i u Južnoafričkoj Republici, u Europi nije bio prisutan čak tri godine. Do kraja protekle godine proizvodila se četvrta generacija, a koju je naslijedio novi model, upravo pristigao i na domeće tržište.

Svima je znano kako je u originalu bila riječ o prvenstveno dostavno vozilu, a gdje kroz godine sve veći značaj ipak preuzima putnička verzija. Za njegov razvoj, i kompletan životni vijek zadužen je Volkswagenov odjel Gospodarska vozila. Peta generacija modela koji je proizveden u preko tri milijuna primjeraka na tržite dolazi u nekoliko izdanja. Tu je Kombi, obiteljski monovolumen, gradsko dostavno vozilo i kamper.

Novost je da se prvi put temelji na modularnoj poprečnoj platformi (MQB) koja se upotrebljava u Golfu 8. To nam je još jedan dokaz kako se puno više pažnje posvećuje razvoju putničke verzije. Korištenjem nove platforme dobivena je mogućnost korištenja brojne nove tehnologije. Tako već serijsko izdanje Caddyja ima inovativni sustav potpore kao što je Travel Assist i nova potpora za skretanje povećavaju razinu sigurnosti i udobnosti.

Raznolika ponuda modela

Tu su i umreženi infotainment sustavi i digitalizirani sustavi rukovanja koji pretvaraju Caddy u smartphone na kotačima. Nadalje, nova tehnologija dvostrukog doziranja (engl. twindosing) pretvara emisije dušikovih oksida iz štedljivih turbodizelskih motora u vodu i neškodljivi dušik. Vanjski je dizajn koncipiran na karizmatičan način, dok je unutrašnjost osmišljena u svakom kutku.

Novi Caddy dostupan je kao Kombi i monovolumen u novokonfiguriranim varijantama opreme Kombi, Caddy, Life i Style te kao gradsko dostavno vozilo u verzijama Cargo i Cargo Maxi s dugim međuosovinskim razmakom. Tu je i novorazvijeni Caddy California – vozilo za kampiranje kao nasljednik modela Caddy Beach.

Osim s prednjim pogonom, od proljeća 2021. godine Volkswagen Gospodarska vozila će ovisno o verziji ponuditi i petu generaciju Caddyja s 4Motion pogonom na sve kotače, a što se također odnosi na model Caddy California. Novi, samostalni Caddy PanAmericana – crossover sastavljen od monovolumena i SUV-a – također će se na tržište lansirati 2021. godine za sve svjetske putnike – kao istaknuta značajka pogona 4Motion i nasljednik modela Caddy Alltrack.

Povećan međuosovinski razmak

Korištenje modularne poprečne platforme ima brojne benefite. Jedan od njih je i međuosovinski razmak koji je produžen s 2682 na 2755 mm pa su proporcije novog Caddyja u skladu s time te vozilo djeluju dinamičnije. Kada su u pitanju tehnologija i oprema, vanjski dizajn Caddyja opremljenog s maksimalno sedam sjedala odlikuje se brojnim novim značajkama. Među njima su posebno veliki panoramski krov sa staklenom površinom od 1,4 m2 (dostupan također za model Caddy California) te opcijske električne pomoći pri zatvaranju za klizna vrata i stražnji poklopac.

Dodatni novitet predstavljaju 16- i 17-colni alu kotači, te prvi put i 18-inčni. Ne zaboravimo na nova LED glavna svjetla i LED stražnja svjetla koja su u verziji Style dostupna u sklopu serijske opreme. Prvi put Caddy ima i Keyless Access sustav pokretanja i zaključavanja bez ključa. U slučaju da odaberete Keyless Access / Advanced dovoljno je da se jedan od korisnika Caddyja približi vozilu s ključem u džepu kako bi se centralno zaključavanje po želji otvorilo i bez dodirivanja ručice vrata.

Prima i dvije euro palete

Unutrašnjost pete generacije Caddyja privlači novim rješenjima i znatno većom ponudom iskoristivog prostora. Caddy Cargo nudi teretni prostor veličine 3,1 m3 (u skladu s normom SAE V6), dok zapremina u modelu Caddy Cargo Maxi iznosi 3,7 m3. Potpuno novokonstruirana stražnja osovina pritom usavršava prostor. Tako se kod modela Caddy Cargo u stražnji dio sada može poprečno utovariti euro paleta. Od sada maksimalna širina između kućišta kotača iznosi 1239 mm.

Ipak, u novi Caddy Cargo Maxi sada se može utovariti dodatna euro paleta zahvaljujući kliznim vratima. Ona su proširena na više od 840 mm (na dosadašnjem modelu 701 mm), što predstavlja važnu prednost u odnosu na konkurenciju. Maksimalna dužina teretnog prostora do pregradne stijenke iznosi 1797 mm (Cargo) odnosno 2150 mm (Cargo Maxi).

Verzije osobnog automobila i Kombija serijski su u ponudi s pet mjesta za sjedenje. Modeli s dva reda sjedala – bez obzira na to radi li se o kratkim ili dugim varijantama – opcijski se mogu naručiti s trećim redom sjedala, baš kao i njihovi prethodnici. Zahvaljujući dvama dodatnim pojedinačnim sjedalima u stražnjem dijelu vozila, Caddy ubrzo postaje model sa sedam sjedala.

Do sedam putnika

Novost je to što se sjedala u trećem redu sada mogu pojedinačno izvaditi uz maksimalnu fleksibilnost. Međutim, u najnovijem su Caddyju zadržane, naravno, i već provjerene funkcije. Tako se sjedala osobnog vozila i Kombija u drugom i trećem redu i dalje mogu jednostruko i dvostruko preklopiti. Sjedala u drugom redu mogu se, naravno, ponovno demontirati u samo nekoliko poteza.

Kombi i obiteljski monovolumen nude kapacitet prtljažnika od čak 2556 litara (uz natovarenost do krova i prvog reda sjedala te izvađeni drugi red sjedala). Kapacitet prtljažnika s pet osoba u vozilu uz natovarenost do visine naslona stražnjeg sjedala iznosi respektabilnih 1213 litara. Dužina teretnog prostora Kombija i monovolumena do prvog reda sjedala iznosi 1913 mm. Između kućišta kotača na raspolaganju stoji maksimalna širina od 1185 mm.

Digitalizirani cockpit

Sada i Caddy dobiva tehnologiju i rješenja koja su već viđena kod nekih osobnih modela. Tako se arhitektura prikaznih elemenata i elemenata za rukovanje odlikuje novim dizajnom. Prvo sučelje za vozača i suvozača pritom čine analogni instrumenti s digitalnim višenamjenskim pokazivačem ili – u sklopu opreme te u verziji Style u sklopu serijske opreme – novi Digital Cockpit (potpuno digitalni instrumenti).

Ovisno o opremi, u vozilu su serijski ili opcijski dostupni radiouređaji i navigacijski sustavi s dodirnim zaslonima u veličinama dijagonale od 6,5-inča (16,51 cm), 8,25-inča (20,96 cm) ili 10-inča (25,4 cm). Fuzijom sustava Digital Cockpit i 10-inčnog premijskog navigacijskog sustava Discover Pro pritom nastaje digitalni izgled prikaznih elemenata i elemenata za rukovanje – Innovision Cockpit.

Infotainment sustavi Caddyja k tomu mogu preko online jedinice za povezivost (OCU) s integriranom eSIM karticom pristupiti mobilnim online uslugama (MOD). Inovativno upravljanje klima-uređajem ispod infotainment sustava također je prvi put dostupno u digitalnoj izvedbi s klizačima koji omogućuju jednostavno rukovanje.

Novost su i digitalne dodirne površine za funkcije svjetla, vidljivosti, zvuka i izbornika. Tako je rotacijski prekidač za svjetla odslužio svoje – njegovu ulogu od sada preuzima polje s tipkama ‘Svjetlo & vidljivost’ koje je integrirano sprijeda s lijeve strane u istom vidnom polju i na istoj razini rukovanja kao cockpit i infotainment sustav.

Dodatno polje s tipkama ispod središnjeg infotainment sustava i elementa za rukovanje klimom omogućuje brzo i intuitivno rukovanje sustavima potpora te proširenim funkcijama klima-uređaja i parkirnim funkcijama putem takozvanih tipki za izravni pristup.

K tomu nova učinkovita LED unutrašnja svjetla s rukovanjem preko dodirnog zaslona i napajanje strujom za vanjske uređaje od 230 V usavršavaju život u vozilu (opcija). Još jednu inovativnu značajku predstavlja opcijski krovni ventilator za vrlo učinkovitu klimatizaciju stražnjeg dijela Caddyja.

Veća sigurnost i udobnost

Pet od ukupno 19 sustava potpora predstavlja novitet u Caddyju, dok su ostali sustavi takoreći temeljito redizajnirani i prošireni brojnim funkcijama. U novitete se ubraja Travel Assist koji prvi put u nekom Volkswagen gospodarskom vozilu omogućuje potpomognutu vožnju u cjelokupnom rasponu brzine. U kombinaciji sa sustavom Travel Assist novokoncipirano višenamjensko kolo upravljača modela Caddy opremljeno je kapacitivnim senzorima.

Razlog tomu je što bi vozač iz pravnih i sigurnosnih razloga trebao stalno nadzirati sustav. Zahvaljujući kapacitivnim senzorima, osigurano je precizno prepoznavanje dodira bez upotrebe sile tako da se sprječavaju neispravna upozorenja. Tako sve dok su ruke na upravljaču, nema zahtjeva za upravljanje.

Novitet predstavlja i potpora za skretanje kao sastavni dio sustava Front Assist, koja je u svakom Caddyju dostupna u sklopu serijske opreme. Potpora za skretanje pritom može pružiti dodatnu podršku, primjerice kod izbjegavanja sudara pri prelasku preko suprotnog voznog traka. Još jedan novitet u Caddyju koji je time prvi put dostupan u A segmentu gradskih dostavnih vozila predstavlja potpora za manevriranje prikolicom Trailer Assist poznata iz Craftera (pojednostavljuje manevriranje prikolicom pri vožnji unatrag).

Twindosing snižava emisije dušikovih oksida

Novi 4-cilindrični motori jednako su inovativni kao i sustavi potpora. Riječ je o agregatima sljedećeg stupnja evolucije koji su bez iznimke opremljeni filtrima za čestice, nebitno je li riječ o benzinskim ili dizelskim verzijama. Za turbodizelske TDI motore snage 55 kW (75 KS), 75 kW (102 KS) i 90 kW (122 KS) prvi se put u nekom VW gospodarskom vozilu primjenjuje novi ‘twindosing’.

Naime, emisije dušikovih oksida (NOx) značajno su smanjene u odnosu na prethodni model zahvaljujući dvama SCR katalizatorima i realiziranom dvostrukom ubrizgavanju AdBlue sredstva. Time se TDI motori Caddyja ubrajaju među najčišće turbodizelske motore na svijetu. Oni dolaze sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem ili automatiziranim 7-stupanjskim mjenjačima s dvije spojke.

U jednakoj mjeri učinkovit i održiv je i benzinski turbomotor (TSI) s 84 kW (114 KS). K tomu bi trebali također uslijediti motor na zemni plin s turbopunjačem (TGI motor izrađen na temelju TSI motora, ali s 96 kW(130 KS)) te plug-in hibridni pogon (eHybrid). Nove pogonske tehnologije imaju primjetno pozitivan ekološki i ekonomski utjecaj.

Tako kombinirana potrošnja modela 2,0 TDI sa 75 kW (102 KS) i 6-stupanjskim ručnim mjenjačem iznosi 4,8 l/100 km prema Novom europskom ciklusu vožnje – dakle 1,4 l/100 km manje u odnosu na usporedivi motor Caddyja prethodne generacije koji je sada zamijenjen.

Ovoj značajno poboljšanoj učinkovitosti pridonosi također aerodinamika novog vanjskog dizajna. Tako se cw-vrijednost novog Caddyja mogla smanjiti sa 0,33 kod prethodnog na sadašnjih 0,30, što predstavlja mjerilo standarda u ovom segmentu.

S početkom 2021. godine započela je i prodaja novog modela Caddy 5, a trenutno se nude sve varijante motora. Kasnije se očekuje i 4Motion izvedbe.