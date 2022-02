Nova generacija stigla je i u domaće prodajne salone i to po cijeni od 108.360 kuna. Birati se može između pet benzinskih verzija od 65 do 150 konjskih snaga

Još davne 1999. godine Škoda je predstavila model Fabia. Već od tada, pa do današnjih dana traje uspješna priča ovog gradskog modela. Nakon Octavije, ovo je drugi najtraženiji model češkog proizvođača. Tako je u 22 godine, odnosno tri dosadašnje generacije prodano više od 4,5 milijuna primjeraka. Najvažniji razlozi za kupnju bili su izvrstan omjer uloženog i dobivenog, niski troškovi korištenja vozila i izvanredna prostranost.

Sada Fabija nastavlja pod geslom: ‘sve što je potrebno i još malo više’. To je slogan četvrte generacije koja je spremna nastaviti priču o uspjehu. Nova Fabia nastala je na modularnoj poprečnoj platformi MQB-A0 iz Volkswagen koncerna te, osim najbolje ponude prostora u klasi, nudi veću razinu komfora i brojne nove sigurnosne sustave i sustave potpora. Tu su i brojne funkcionalnosti te Simply Clever ideje.

Poznata koncepcija

Pet novih Simply Clever značajki u Fabiji slavi svoju premijeru u Škodinim modelima. To su: preklopivi fleksibilni pretinac za odlaganje u prtljažniku, skidivi držač za čaše Easy Open, držač za kartice i olovke u pretincu za odlaganje ispred ručice mjenjača, pretinac za odlaganje u tunelu ispred stražnjih sjedala s držačem za čaše te skidivi zaslon za sunce za panoramski krov.

Tu su i neka rješenja iz dosadašnjih modela, a koji su sada preneseni i u Fabiju. Preklopivi naslon suvozačevog sjedala, dva džepa za smartphone uređaje na leđnim naslonima prednjih sjedala i višenamjenski pretinac samo su neki od njih. Spomenimo i USB-C priključak na unutrašnjem zrcalu, Phonebox s funkcijom induktivnog punjenja, držač za kartice i kovanice u poklopcu pretinca za rukavice, zaštitu utovarnog ruba te stražnje svjetlo za čitanje s mogućnošću upravljanja iz prednjeg dijela vozila.

Nova Fabia donosi veću dinamiku i brojne nove sustave potpora. Dužina je porasla na 410,8 centimetara i time premašila granicu od četiri metra. Međuosovinski razmak produžen je za 9,4 cm na 256,4 cm, dok je širina u četvrtoj generaciji porasla za 4,8 cm na 178 cm. Povećane dimenzije omogućuju još više prostora za putnike. Ionako već najveća zapremina prtljažnika u segmentu povećala se za dodatnih 50 litara na 380 litara, odnosno 1190 litara nakon preklapanja naslona stražnjih sjedala.

Sofisticirani detalji poput aerodinamički optimiziranih kotača i aktivno podesive žaluzine hladnjaka u donjem otvoru za zrak prednjeg branika omogućuju koeficijent otpora zraka od cw 0,28, a time i rekord u svom segmentu. Ta aktivna žaluzina hladnjaka ima podesive lamele koje se zatvaraju kad je potreba za hlađenjem mala, a poboljšavajući tako aerodinamiku. Time se štedi do 0,2 litre benzina na 100 kilometara pri brzini od 120 km/h. Kad je potreba za hlađenjem velika ili tijekom kraćih zaustavljanja, sustav otvara lamele kako bi mogla ući maksimalna količina zraka.

Tri razine opreme

Prednji dio vozila karakteriziraju markantna, heksagonalna rešetka i niska prednja glavna svjetla oštrih linija koja se protežu sve do rešetke. Kratka svjetla, duga svjetla, pokazivači smjera i svjetla za dnevnu vožnju serijski su opremljena LED tehnologijom, dok opcijska LED glavna svjetla također nude kratka i duga svjetla veće jačine osvjetljenja te funkcije svjetla za vožnju zavojima i svjetla za skretanje.

Prati se aktualni koncept uređenja unutrašnjosti sa slobodno pozicioniranim 9,2-inčnim središnjim zaslonom i simetrično strukturiranom instrumentnom pločom. Donji dio instrumentne ploče presvučen je tkaninom i ukrašen kontrastnim šavovima, što donosi osjećaj ugode i udobnosti. Tu su i dekorativnim elementi u boji, ciljano ambijentalno osvjetljenje te kromirani detalji.

Nova Fabia donosi tri linije opreme – Active, Ambition i Style. Kasnije se očekuje i sportska varijanta Monte Carlo. Od linije opreme Ambition nadalje prsteni otvori za izlaz zraka su kromirani kao i novodizajnirane ručice za otvaranje vrata. Također od linije opreme Ambition nadalje prednje područje instrumentne ploče ukrašeno je presvlakom od tkanine s kontrastnim šavovima. Pravi novitet predstavlja veliki natpis Fabia s obje strane pokrova kokpita.

Prvi put u modelu Fabia dostupne su neke komforne opcije koje su do sada bile rezervirane za više klase vozila. One, primjerice, uključuju grijano vjetrobransko staklo za neometan pogled i veću razinu sigurnosti tijekom zime i grijano kožno kolo upravljača u novom stilu marke s dva kraka. Višenamjensko sportsko kolo upravljača s tri kraka dostupno je po želji, a opcijski se može opremiti i prekidačima za mijenjanje stupnjeva prijenosa za DSG mjenjač. Novost je i 2 zonski Climatronic uključujući zasebne mlaznice za zrak na stražnjoj strani Jumbo Boxa za klimatizaciju u stražnjem dijelu vozila. Temperaturu možete regulirati zasebno za desnu i lijevu stranu vozila pomoću dvaju regulatora u središnjoj konzoli. Svim se funkcijama može intuitivno upravljati pomoću osam tipki.

Više prostora u putničkoj kabini

Bakrenasti i sivi kontrastni šavovi te dekorativni elementi donose nove nijanse u unutrašnjost. Zahvaljujući novom LED ambijentalnom osvjetljenju (serijska oprema u Style paketu) vozač može osvijetliti dekorativne letvice na instrumentnoj ploči u bijeloj ili crvenoj boji. Ambijentalno osvjetljenje također osvjetljava središnju konzolu i prednje ručice vrata te uključuje LED svjetla za čitanje sprijeda i straga. Sjedala, koja prvi put raspolažu namjestivom potporom za kralježnicu, presvučena su sivim presvlakama od tkanine u liniji opreme Active, dok su u liniji opreme Ambition dodatno ukrašena sivim kontrastnim šavovima. Dvobojne presvlake sjedala u verziji Style izvedene su u sivoj i crnoj boji.

Nova Fabia nudi još više prostora za putnike, posebno one u stražnjem dijelu vozila, i to zahvaljujući međuosovinskom razmaku koji je u usporedbi s prethodnim modelom produžen za 9,4 cm. Tako je uz 256,4 cm već čak i od prve generacije Octavije iz 1996. godine. Stražnje sjedalo opremljeno je otklopivim središnjim naslonom za ruke s dva držača za čaše, a to je tek jedna od ukupno 16 mogućnosti za odlaganje u unutrašnjosti. Njihova ukupna zapremina iznosi 108 litara.

Moderna platforma uz više sigurnosti

Škoda je iskoristila mogućnost prelaska na modularnu poprečnu platformu MQB-A0 iz Volkswagen koncerna. Zahvaljujući njoj sada je i u modelu Fabia moguća primjena modernih sustava potpora iz viših klasa vozila. Prvi put u ovoj seriji modela upotrebljava se ukupno sedam sustava koji povećavaju sigurnost i poboljšavaju udobnost. Jedan od tih sustava je opcijski Travel Assist, koji kombinira nekoliko sustava za automatsku podršku pri bočnom i okomitom vođenju vozila i koji se aktivira jednim pritiskom na gumb.

Travel Assist također upotrebljava funkciju prepoznavanja ruku kako bi provjerio dodiruje li vozač neprestano kolo upravljača. Osim automatske regulacije razmaka (ACC), komponente sustava Travel Assist uključuju integriranu potporu zadržavanja vozila na voznom traku i sustav prepoznavanja prometnih znakova, pri čemu su oba sustava prvi put dostupna u Fabiji. Svoju premijeru također slave Front Assist s prediktivnim sustavom zaštite pješaka i biciklista, potpora upravljanja pri parkiranju i funkcija kočenja pri manevriranju (Manoeuvre Assist).

Mislili i na mlade obitelji

U sklopu serijske opreme nova Fabia nudi zračne jastuke za vozača i suvozača, zračne jastuke za glavu i prednje bočne zračne jastuke. Vozačev zračni jastuk za koljena i stražnji bočni zračni jastuci po želji mogu povećati broj zračnih jastuka koji štite u slučaju sudara na devet. Isofix i Top Tether pričvršćenja za sigurno fiksiranje dječjih sjedalica dostupna su na bočnim stražnjim sjedalima i na suvozačevom sjedalu u sklopu serijske opreme. Tako u Fabiji možete sigurno i jednostavno pričvrstiti čak tri dječje sjedalice.

U novoj Fabiji Škoda prvi put u seriji modela nudi digitalnu kombiniranu instrumentalnu ploču kao opciju. Vozač može individualno konfigurirati prikaze na 10,25-inčnom digitalnom zaslonu i pritom birati između pet osnovnih prikaza: klasičnog (Classic) u stilu analognih okruglih instrumenata, modernog (Modern), smanjenog (Reduced) i proširenog (Extended) te – u sklopu opcijskog paketa Dynamik – sportskog (Sport) prikaza, koji u prvi plan stavlja brojač okretaja. Virtualni kokpit može prikazivati navigacijsku kartu uključujući zumiranje križanja te, između ostalog, logotipe radiopostaja, covere glazbenih albuma ili pohranjene slike pozivatelja. Fabia je serijski opremljena analognim kokpitom i 3,5-inčnim informativnim zaslonom.

Tri vrste infotainment sustava

Novost je uvođenje infotainment sustava iz treće generacije. Nude se tri sustava. Početni je radiouređaj Swing sa 6,5-inčnim zaslonom u boji veličine. Zatim je to radiouređaj Bolero s 8-inčnim zaslonom i bluetooth handsfree sustavom, dok je treća opcija vrhunski sustav Amundsen. Potonji je opremljen 9,2-inčnim zaslonom koji se može konfigurirati te online navigacijskom funkcijom, čije se karte mogu online aktualizirati. Osim upravljanja gestama također je dostupno online rukovanje govornim naredbama putem Laure, digitalne potpore za govorne naredbe koja razumije 15 jezika.

Tehnologije Wireless SmartLink i Android Auto ili Apple CarPlay omogućuju bežičnu integraciju smartphonea, dok opcijski Phonebox također omogućuje induktivno punjenje. Prvi put je dostupno do pet USB-C priključaka za napajanje strujom dodatnih mobilnih uređaja. Jedan od njih je pozicioniran na unutrašnjem zrcalu, primjerice za dashcam odnosno kameru za snimanje vožnje. Uz Amundsen infotainment sustav možete koristiti brojne mobilne online usluge Škoda Connect. Osim eCalla, koji u slučaju sudara automatski upućuje poziv u nuždi, ove usluge uključuju Proaktivni servis (poziv za pomoć na cesti) i sveobuhvatni udaljeni pristup vozilu putem aplikacije MyŠkoda i web-portala Škoda Connect. Kupac može kreirati korisnički račun za Škoda Connect ili prenijeti već postojeći korisnički račun u model Fabia izravno preko zaslona u vozilu. Jednako lako možete skinuti infotainment aplikacije, koje nude vremenske prognoze i vijesti, omogućuju pristup osobnom Google kalendaru ili upozoravaju na opasnosti.

Motori od jedne te jedne i pol litre

Ponudu otvaraju trocilindrični MPI motori s obujmom od jedne koji donose smanjenu potrošnju i niže emisije, a istovremeno su snažniji od prethodnih motora. Ta su poboljšanja postignuta optimiziranim pogonom koljenastog vratila uključujući klipove i karike klipova, pomoću kojih se smanjuju gubitci uslijed trenja. Optok vode glave cilindara i bloka motora redizajniran je kako bi se postigla veća učinkovitost hlađenja cilindara, prostora za izgaranje i integriranog kolektora ispušnih plinova. MPI motori rade prema Atkinsonovom ciklusu izgaranja, kod kojeg se ulazni ventili zatvaraju samo tijekom kompresijskog hoda klipa. Time se dio smjese goriva potiskuje natrag u usisni kolektor. Tako se učinkoviti omjer kompresije smanjuje uz jednako visoki omjer ekspanzije od 12:1. Rezultat je da motor troši manje goriva, a zbog čega je i učinkovitiji.

Dva 1,0 TSI motora rade s izravnim ubrizgavanjem i raspolažu inovativnim plazmatskim slojem na radnim stazama cilindara. Naneseni sloj praha, koji ima debljinu od samo 150 mikrometara (0,15 milimetara), zamjenjuje radne košuljice cilindara od lijevanog željeza u kućištu koljenastog vratila, smanjujući tako unutrašnje trenje u trima cilindrima. Time se snižavaju potrošnja goriva i emisije, a zahvaljujući ravnomjernijoj raspodjeli i odvođenju topline u prostoru za izgaranje smanjuje se termičko opterećenje. K tomu motori rade u Millerovom ciklusu koji je najpovoljniji u pogledu potrošnje te s visokim tlakom ubrizgavanja od 350 bara. Kod Millerovog ciklusa ulazni ventili ostaju duže otvoreni u kompresijskom taktu, čime se smanjuju gubitci pri pumpanju i povećava termički stupanj učinkovitosti. Turbopunjač ima varijabilnu geometriju turbine, koja osigurava veći okretni moment u većem području brojeva okretaja i niže emisije štetnih tvari.

Početni benzinski motor od svega 65 KS

Novost je četverocilindrični 1,5 TSI motor sa snagom od 110 kW (150 KS). Osim plazmatskog sloja i visokog tlaka ubrizgavanja od 350 bara, ovaj motor također nudi aktivni menadžment cilindara (ACT). Sustav gotovo neprimjetno automatski isključuje dva cilindra pri manjem opterećenju i tako snižava potrošnju i emisije CO2. Većina motora i svi mjenjači nove Fabije proizvode se u Češkoj. MPI motori i 1,0 TSI motori te korišteni ručni mjenjači proizvode se u matičnoj tvornici marke Škoda u gradu Mladá Boleslav. 7-stupanjski DSG mjenjač dolazi iz tvornice u gradu Vrchlabí. Svi TSI motori opremljeni su benzinskim filtrom za čestice.

MPI motori su od 48 kW / 65 KS i 59 kW / 80 KS. Jednolitreni TSI motori su, kao i kod Volkswagen Pola, 70 kW / 95 KS te 81 kW / 110 KS, a tu je i 1,5 TSI od 110 kW / 150 KS. Tri najslabija dolaze uz 5-stupanjski ručni mjenjač. Snažniji TSI može biti uz 6-stupanjski ručni ili 7-stupanjski DSG mjenjač, a koji je jedina opcija kod 1,5 TSI motora.

Nova Fabia dostupna je u ukupno devet boja, uključujući nove metalik boje Phoenix narančastu i Graphite sivu. K tomu su Graphite siva metalik i Magic crna boja s bisernim efektom dostupne u okviru koncepta boja kao kontrastna vanjska boja za krov, kućišta vanjskih zrcala i kotače od lakog metala. Graphite siva također se koristi kao kontrastna vanjska boja za okvir rešetke. Opcijski je dostupan i panoramski stakleni krov.

Cjenik