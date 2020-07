Twingo Z.E. već se može naručiti, dolazi uz tri razine opreme uz početnu cijenu od 139.200 kuna, čime postaje najjeftiniji električni automobil u Hrvatskoj, a prve se isporuke očekuju tijekom listopada

Povijest Twinga traje od 1992. godine, a svakako se proslavio praktičnošću prve generacije, koja je napravila izvrsne prodajne rezultate na brojenim europskim tržištima. Naravno, ponekad je vrlo teško nastaviti tako izvrsne rezultate s narednim generacije, no to ne znači da su globalno slabiji modeli. Uglavnom, Renault čitavo vrijeme radi na poboljšanju ponude u ovom malom gradskom segmentu, a s obzirom na poticaje za kupnju električnih automobila, u pravo vrijeme došlo je do otvaranja narudžbi i za Twingo Z.E.. Riječ je o potpuno električnom automobilu pokretanom elektromotorom kako bi privukao jednu sasvim novu vrstu kupaca kojima omogućava još ugodniju i zabavniju svakodnevnu vožnju.

Nakon tri generacije i gotovo četiri milijuna prodanih vozila u 25 zemalja, Twingo je otvorio novu perspektivu predstavljanjem posve električne inačice Twingo Z.E., a koji se sada može naručiti i u domaćim prodajnim salonima, dok bi prve isporuke trebale početi tijekom listopada. Ovih dana ponovno su aktualni poticaji za kupnju električnih automobila pa je ovo lansiranje napravljeno u najboljem mogućem trenutku.

Samo 4 sekunde do 50 km/h

Zahvaljujući bogatoj stručnosti u segmentu malih gradskih automobila, Renault je razvio automobil koji se svojim voznim osobinama, dometom i značajkama savršeno prilagođava potrebama gradske vožnje. Konstruirana na platformi za električna vozila, inačica Z.E. još snažnije ističe performanse i užitak u vožnji koje su proslavile model Twingo. Dobro znamo i kako Renault s modelom Zoe ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i proizvodnji električnih automobila, a što omogućava širenje i na ostatak proizvodne palete modela. Twingo Z.E. zadržava zabavan dizajn modela Twingo, privlačnu osobnost i opcije za personalizaciju kombinirane sa značajkama električnog vozila. Sukladno tome, i električne se verzije, poput benzinskih, mogu individualizirati prema željama vlasnika, a kombinacije su dosta široke.

Kada je riječ o udobnosti i užitku u vožnji, Twingo Z.E., baš kao i inačica s konvencionalnim motorom, može se pohvaliti najmanjim krugom okretanja u klasi. Električni stražnji pogon i brojni načini rada čine ga još zabavnijim u vožnji. Twingo Z.E. pokreće motor snage 60 kW (82 KS) s trenutačno dostupnim okretnim momentom od 160 Nm. Vozači će uživati u snažnom i tihom ubrzanju čak i pri nižim okretajima. Motor ubrzava do 50 km/h u samo četiri sekunde, dok njegova maksimalna brzina od 135 km/h omogućuje i vožnju autocestom, dakako ne na neke dulje staze.

LG-ova litij-ionska baterija

Za napajanje elektromotora zadužena je visokonaponska (400 V) baterija kapaciteta 21,3 kWh. Ukupna masa litij-ionske baterije je 165 kilograma, a za prijenos snage motora na kotače zadužen je automatski mjenjač s reduktorom. Bateriju čine litij-ionske ćelije razvijene u suradnji s tvrtkom LG Chem. Ugradnja ove baterije nije utjecala na prostranost i obujam prtljažnika. Toplinsko upravljanje baterijom temelji se na sustavu hlađenja vodom, što je novost u ponudi Renaulta Z.E. Zahvaljujući punjaču Caméléon koji je Renault razvio za model Zoe, bateriju je moguće puniti na svim punionicama izmjeničnom strujom (AC) snage do 21,3 kW. Aluminijske pregrade, u potpunosti integrirane u strukturu paketa baterija, dodatno jačaju njezinu izdržljivost u slučaju sudara.

Pogonski sklop inačice Z.E. (motor, redukcijski mjenjač i ugrađeni punjač) preuzet je iz modela Zoe te je, kao i ostali električni motori Renault grupacije i njezinih partnera, proizveden u tvornici Cléon na zapadu Francuske. Zahvaljujući njemu, ovaj mali gradski automobil odlikuje se prvoklasnom energetskom učinkovitošću.

Twingo Z.E. ima način rada B koji vozačima omogućuje da odaberu između tri stupnja regenerativnog kočenja čim otpuste pritisak s papučice gasa. Odabirom intenzivnog prikupljanja energije kočenja vozilo značajno usporava. Rezultat toga je brzo punjenje baterije, smanjena potreba za kočenjem i jednostavnija gradska vožnja. Nasuprot tome, način rada kontinuiranog kretanja omogućuje mu da se nastavi kretati kao da je u praznom hodu.

Proizvodnja u slovenskom Novom Mestu

Zahvaljujući bateriji kapaciteta 21,3 kWh, Twingo Z.E. ostvaruje domet od oko 250 km u gradskoj vožnji i 180 km u mješovitoj vožnji. Način rada Eco aktivira se pritiskom na gumb smješten na središnjoj konzoli. Ovaj način rada regulira ubrzavanje i maksimalnu brzinu na autocesti kako bi omogućio domet od oko 225 km u mješovitoj vožnji.

Twingo Z.E. opremljen je Renaultovim punjačem Caméléon s pomoću kojega ga možete puniti kod kuće, na poslu ili na punionicama izmjeničnom strujom (AC) snage do 22 kW. Ova se tehnologija prilagođava snazi punionica da biste iskoristili prednosti postojeće infrastrukture, posebice u gradovima. Time je osigurano optimalno trajanje punjenja Twinga Z.E., neovisno gdje ga punili. Punjenje na običnim javnim punionicama četiri je puta brže nego kod konkurenata. Nakon samo 30 minuta punjenja na punionici snage 22 kW, moći ćete uživati u dodatnih 80 km mješovite vožnje.

Vozilo se sastavlja u tvornici u Novom Mestu, u susjednoj Sloveniji, gdje se proizvode sve Twingove inačice, a odakle se zatim distribuira diljem Renaultove mreže. Svi Renaultovi prodajni i tehnički timovi u Europi prošli su obuku o posebnim značajkama električnih vozila.

Novi Twingo, predstavljen na proljeće 2019., može se pohvaliti kompaktnošću te elegantnim i odvažnim dizajnom. Twingo Z.E. krase obilježja specifična za Renaultova posve električna vozila. Twingo se oduvijek ponosio svojim nestašnim i dražesnim izgledom, a aktualna inačica u tome nije iznimka. Profiliran odbojnik, upotpunjen usisnicima zraka i LED svjetlima sa svjetlosnim potpisom u obliku slova C, daje prednjem kraju živahan i odvažan izgled. Boje karoserije i unutrašnjosti te naljepnice i naplatci mogu se kombinirati na brojne načine. Inačicu Z.E. krase sva obilježja Renaultovih električnih vozila.

Tako su tu plavi umetci ističu središte naplatka. Dostupni su od prve razine opreme (Life) i krase brojne naplatke viših razina opreme. Na poklopcu prtljažnika nalazi se oznaka ‘Z.E. Electric’ koja ukazuje na električnu prirodu ovog vozila. Ista oznaka krasi i središnji, B-nosač koji razdvaja prednja i stražnja vrata. Plave bočne naljepnice, dostupne od razine opreme Intens, protežu se čitavom duljinom vozila kako bi naglasile njegov oblik. Vozač ih može personalizirati po svojem ukusu. Vodoravni umetci, također plave boje, ističu prednji kraj i dostupni su od razine opreme Intens. Na mjestu nekadašnjeg poklopca spremnika za gorivo sada se smjestio priključak za punjenje tipa 2 (prikladan za povezivanje s javnim punionicama).

Mnogo kombinacija individualizacije

Twingo je i dalje iznimno prostran i funkcionalan, a putnički prostor zadržava sve postojeće opcije za personalizaciju. Logotip ‘Z.E.’ pokazuje da je riječ o posve električnom modelu Twinga. 7-inčni dodirni zaslon u boji, od druge razine opreme jedinstven je u segmentu te omogućuje pristup brojnim povezanim uslugama. Počevši od inačice Zen, kupci novog Twinga Z.E. mogu odabrati neki od raznobojnih paketa za uređenje unutrašnjosti i tako personalizirati boju umetaka armaturne ploče, okvira ventilacijskih otvora, krakova upravljača te presvlaka. Središnja konzola nudi pregršt prostora za pohranu, a od inačice Zen uključuje i središnji 7-inčni dodirni zaslon.

Paketi opreme redom nose nazive Zen, Life i Intens. Elektronička ručica mjenjača omogućuje promjenu načina rada, a krasi je logotip ‘Z.E.’ Logotip ‘Z.E.’ nalazi se i na rubovima bočnih zaštitnih letvica (od inačice Intens) koje se protežu duž cijele bočne strane auta, a vozač ih može zamijeniti personaliziranim dodatkom. Maloprije spomenuti multimedijski sustav Easy Link osigurava povezane usluge Renault Easy Connect kojima vozači mogu pristupiti putem 7-inčnog dodirnog zaslona Renault Easy Linka, smještenog na središnjoj konzoli. Svim ovim uslugama moguće je pristupiti i putem aplikacije za pametne telefone MY Renault. Valja istaknuti kako posebne značajke, karakteristične za električna vozila, dodatno poboljšavaju povezanost u Twingu Z.E..

Iznimno odzivan električni motor još više naglašava Twingove zabavne i dinamične vozne osobine. Kompaktne dimenzije (361 cm duljine) i četiri kotača smještena u kutove karoserije povećavaju njegovu okretnost. Kao i inačica s motorom s unutarnjim izgaranjem, Twingo Z.E. s motorom u stražnjem dijelu nudi najmanji krug okretanja u klasi: samo 4,3 m za polukružno okretanje. Time pokazuje koliko se lako snalazi na gradskim prometnicama.

Kompaktan izvana, ali prostran iznutra! Konstruiran na platformi posebno razvijenoj za električna vozila, Twingo Z.E. zadržava sve prednosti inačice s konvencionalnim motorom. Premda je njegova unutrašnjost posve tiha, ostali sudionici u prometu jasno ga čuju: Twingo Z.E. opremljen je sigurnosnim sustavom novog Renaulta Zoe ‘Z.E Voice’ koji povećava sigurnost pješaka. Vozači mogu birati između tri zvuka čiji se intenzitet povećava u skladu s ubrzavanjem. Ovaj se zvuk isključuje iznad 30 km/h kada na prisutnost vozila upozoravaju buka kotrljanja i aerodinamička buka.

Konstruiran na platformi posebno razvijenoj za električna vozila, Twingo Z.E. zadržava prostranost inačice s konvencionalnim motorom. Zahvaljujući petorim vratima, ravnoj podnici i preklopivom suvozačevu sjedalu, najveća utovarna duljina iznosi 231 cm. Obujam prtljažnika koji se zatvara s pomoću praktične ručke ostaje nepromijenjen te iznosi 240 litara. Twingo Z.E. nudi središnju konzolu s dovoljno prostora za pohranu i priključcima za punjenje pametnih telefona te zatvoreni pretinac za rukavice (od inačice Life).

Sedmo električno vozilo Renault grupe

Neovisno o vrsti motora, Twingo nudi povezane usluge koje olakšavaju život vozačima. U vozilu im možete pristupiti putem instrumentne ploče, a izvan vozila s pomoću pametnog telefona. Kombinacija ovih usluga i značajki razvijenih za električna vozila čini vožnju još intuitivnijom. Povezani multimedijski sustav Renault Easy Connect, namijenjen upotrebi u vozilu i izvan njega, sada je dostupan u čitavoj ponudi Twinga. U inačicama Zen i Intens dolazi u kombinaciji sa 7-inčnim središnjim dodirnim zaslonom visoke rezolucije, kompatibilnim sa sustavima Apple CarPlay i Android Auto. Povezane usluge u vozilu uključuju navigacijski sustav s informacijama u stvarnom vremenu, intuitivno pretraživanje putem Googlea te automatsko ažuriranje svih značajki i usluga.

Twingo nudi i aplikaciju za pametne telefone MY Renault kako biste ostali povezani i izvan vozila. Vozači putem pametnog telefona mogu poslati svoj plan putovanja vozilu, preuzeti pješačke upute do konačnog odredišta te jednostavno pronaći svoj automobil s pomoću usluge Find My Car. Ugrađeni sustav Easy Link omogućuje programiranje punjenja u razdoblju najnižih cijena električne energije. Sustav tijekom vožnje prikazuje preostali domet u stvarnom vremenu, a zatražite li, prikazat će i najbliže punionice te njihovu raspoloživost u stvarnom vremenu.

S pomoću aplikacije MY Renault, vozači mogu daljinski nadzirati status baterije te upravljati radom klima-uređaja i grijanja kako bi postigli optimalnu temperaturu putničkog prostora tijekom punjenja i tako očuvali domet svojeg vozila. Vozačima je na raspolaganju i usluga Planiranja rute električnog vozila koja prikazuje željenu rutu zajedno s raspoloživim punionicama.

Twingo Z.E. obogatit će kultni status i popularnost Twinga, dugogodišnjeg predvodnika A-segmenta u Francuskoj i četvrtog najprodavanijeg malog gradskog automobila u Europi. Twingo Z.E. sedmo je električno vozilo grupe Renault nakon modela Zoe, Twizy, lakih gospodarskih vozila Kangoo Z.E. i Master Z.E., RSM-ove luksuzne limuzine SM3 Z.E. dostupne u Južnoj Koreji i električnog vozila City K-ZE dostupnog u Kini. U klasi malih gradskih automobila, Twingo Z.E. našao se uz bok modelu ZOE iz B-segmenta.