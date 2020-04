Kao svojevrsni nastavak na više hardverski orijentiranu temu o OBD adapter čitačima, odlučili smo detaljno istražiti kakva je ponuda mobilnih aplikacija za njih, vrijedi li ih upariti sa softverom neovisnih proizvođača, ili se držati onih koji u paketu sa čitaćem već nude i svoja softverska rješenja

OBD čitači i OBD aplikacije u kontekstu automobila omogućuju direktnu komunikaciju s nekoliko različitih računalnih sustava koji reguliraju njegov rad, o čemu smo opširno već pisali. Ovaj put istražit ćemo što se to točno nudi na području softverskog dijela, odnosno OBD aplikacija za mobilne uređaje te postoje li kakva ograničenja koja bi vas mogla natjerati da vaš prvi izbor ostavite po strani.

Uvjetna kupnja

Neki od razvikanijih, a možemo reći i konkretnijih primjera OBD aplikacija koje dolaze u paketu s OBD rade isključivo u paru s njime te ih nije moguće koristiti s drugim čitačima zbog namjerno ograničenih komunikacija. Na sreću, takvih zaključanih / enkriptiranih komunikacijskih protokola ima samo nekoliko komercijalnih modela OBD adapter čitača, poput OBDElevena. S druge strane, taj problem nije samo vezan uz hardver, već i softver. Naime, većina third-party OBD aplikacija dolazi u besplatnom izdanju, ali većinu dodatnih mogućnosti, pa čak i onih osnovnih, nećete moći koristiti dok se god ne odlučite na kupnju pune verzije aplikacije. Čak i one koje dolaze u paru s OBD adapter čitačima, gdje ste već u startu potrošili minimalno 300 kuna na njegovu kupnju, poput, recimo, Cariste. Puni potencijal aplikacije, na nezadovoljstvo korisnika, ostvaruje se tek kupnjom njezine “napredne” verzije. Da stvar bude gora, kod takvih aplikacija često je riječ o mjesečnoj ili godišnjoj pretplati, i ne postoji mogućnost kupnje doživotne, one-time only licence.

Samotnjaci se iskazali

Bez nekog velikog iznenađenja, samostalne OBD aplikacije koje su besplatne kod korisnika najbolje prolaze, jer su univerzalne i rade s jeftinijim generičkim Bluetooth modelima. Korištenje više takvih aplikacija koje jedna drugu nadopunjuju, kako opcijama, tako i korisničkim iskustvom, daje izvrsne rezultate. Možda nije praktično skakati iz aplikacije u aplikaciju, ali nama, entuzijastima je zabavno. Iako rijetkost, neke od OBD aplikacija ne djeluju univerzalno kod svih vrsta vozila, već su striktno vezane uz jednog proizvođača ili koncern, pa i na to treba pripaziti.

Iako u startu koštaju više, 2-u-1 rješenja znaju biti vrlo korisna jer odmah dobivate i OBD adapter čitač i OBD aplikaciju, a neki od takvih OBD adapter čitača, poput Cariste i OBDLinka, podržavaju i third-party OBD aplikacije i ne moraju se nužno koristiti samo njihove

Kad smo se već i dotakli korisničkog iskustva, ono u čemu se ove samostalne OBD aplikacije nisu iskazale jest izgled i upravljivost. Općenito, rijetko kad će vas zapasti kakvo intuitivno sučelje.

Kod integriranih rješenja, onih koja dolaze kao kombinacija OBD adapter čitača i uparene OBD aplikacije, to je donekle bolje riješeno. Besplatne aplikacije često ne nude punu funkcionalnost, već za dodatne opcije trebate doplatiti, jer je uvijek baš ona funkcija koja vam treba zaključana. No, ako ništa drugo, zato ćete takve, uvjetno rečeno, univerzalne OBD aplikacije, plaćati sasvim simbolično, a ovi veći igrači, kao što smo i spomenuli, pokušat će od vas isisati maksimalno koliko ide preko koncepta pretplate.

Probrana ekipa

Da vam skratimo utrošeno vrijeme, iz goleme ponude odlučili smo se izdvojiti nama 10 najboljih OBD aplikacija, kako onih samostalnih, tako i onih koje dolaze u paketu s točno određenim modelom OBD čitača.

Jedna od najpopularnijih aplikacija među njima, barem prema tome koliko je puta preuzeta, jest InCarDoc, ponajprije zato što postoji besplatna verzija, a ima sasvim solidan raspon mogućnosti.

Kao kontrast njoj, imamo aplikaciju BlueDriver, koja je također besplatna, ali u potpunosti beskorisna ako nemate i njihov BlueDriver OBD adapter čitač, pa je time i činjenica da je aplikacija besplatna zapravo prividna, jer sam OBD čitač košta nemalih 100 USD.

Ovaj model lagano flerta s ozbiljnijim dijagnostičkim rješenjima koja možete vidjeti kod automehaničara, tako da ni ne čudi zašto su se odlučili plasirati proizvod na ovakav način. Nećemo vam odmah otkriti baš sve, detaljno smo prošli kroz svaku od njih u daljnjem tekstu, ono što vas u svakom slučaju očekuje je vrlo svestran popis OBD aplikacija, kako bi se reklo – za svakog po nešto.

Količina OBD aplikacija u trgovini Google Play broji se u stotinama, a za većinu njih, pogotovo onih kvalitetnijih, morat ćete platiti nekoliko desetaka kuna kako biste dobili na raspolaganje sve mogućnosti, a kod nekih drugih, recimo onih koje dolaze uz svoje OBD adapter čitače, licencu ćete plaćati na mjesečnoj ili godišnjoj bazi, a tek rijetko koje kompletno rješenje adaptera i aplikacije nudi mogućnost jednokratne kupnje.

Torque

Ovo je jedna od također popularnijih OBD aplikacija koja je već duže vrijeme prisutna na tržištu, no unatoč tome, i dalje izgleda dosta oku neprivlačno u usporedbi s ostalima, podsjeća nas na početke sustava Android. No, za 31 kunu, koliko smo platili njenu punu verziju, teško se požaliti s obzirom na sve mogućnosti koje nudi. Osim standardnih očitanja grešaka, dijagnoze, iščitavanja parametara, Torque nudi opcije poput mjerenja ubrzanja vašeg automobila, približni izračun snage i momenta, mogućnost praćenja vremena ako se nalazite na trkaćoj stazi, izradu raznoraznih grafova i slično.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna limitirana verzija, puna verzija 31 kunu

InCarDoc

Pomalo klišejski, ali opet domišljato nazvana aplikacija, InCarDoc jedna je od najpopularnijih među korisnicima, a i sami često znamo posegnuti za njom kad nam druge aplikacije ne mogu pružiti konkretan odgovor. Nažalost, ne prati ju pretjerano uređeno i praktično sučelje, sve se svodi na tekstualna izvješća i individualno izvlačenje podataka. Niska cijena pune verzije to na neki način kompenzira, što je vjerojatno i jedan od razloga njene popularnosti, kao i aplikacije Torque, zbog čega ćete ih vrlo često naći u usporedbama.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna limitirana verzija, puna verzija 24 kune

OBDEleven

Na površini vrlo ozbiljna, a ispod nje, još ozbiljnija. Slično kao i BlueDriver, aplikacija OBDEleven također je na tragu ozbiljnijeg alata koji bi se mogao naći i u nekom servisu, a ne samo u vašoj garaži. Nažalost, cijena njihova osnovnog OBDEleven uređaja kreće od 40 eura, a ujedno morate kupiti i naprednu verziju programa (Pro verzija). Premda, velika većina zanimljivih opcija najviše se tiče promjene i konfiguriranja vozila, a one se aktiviraju uz pomoć kredita, neovisno o Pro verziji. Moguće je i tome donekle doskočiti, odnosno postoji mogućnost zarađivanja kredita, tipa dnevnim prijavljivanjem u aplikaciju, kojima onda možete otključavati te različite one-click app mogućnosti i aktivacije. U međuvremenu su izbacili novu, i daleko skuplju, verziju OBD čitača, koja ovisno o vrsti, varira od 70 do 140 eura, a ovisno o tome u paketu ćete dobiti Pro licencu, kao i nekoliko stotina kredita, dok sam OBD adapter čitač ne donosi ništa posebno novo osim izgleda. Iako je deklariran da radi samo na vozilima VAG porijekla, provjereno radi i na onima izvan tog koncerna.

Platforma: Android / iOS (beta verzija, limitirane mogućnosti)

Dostupnost: Besplatna limitirana aplikacija, puna verzija 25 eura, radi isključivo s njihovim OBD čitačem (40 eura)

Car Scanner

Kada prvi put pokrenete aplikaciju Car Scanner, imat ćete osjećaj kao da nešto nedostaje, da nisu završili ono što su započeli, no jednom kad se snađete, cijenit ćete jednostavno sučelje. Iako besplatna verzija nije pretjerano limitirana, gotovo minimalno, kupnjom pune verzije barem ćete se riješiti reklama. Osim klasičnog seta mogućnosti, poput telemetrije, iščitavanja grešaka i slično, Car Scanner ima opciju mjerenja ubrzanja vašeg vozila, kao i mogućnost zapisivanja podataka o vožnji, a njih onda kasnije možete povući iz aplikacije u obliku datoteke.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna limitirana verzija, puna verzija 34 kune

Carista

Carista je još jedno od OBD rješenja koje dolazi u softversko-hardverskom paketu, no ono što je praktično kod njihova OBD adapter čitača, jest to da on radi sa svim ostalim third-party aplikacijama, što znači da nije nužno koristiti samo njihovu aplikaciju. Njihov model zapravo se pokazao kao kvalitetna i provjerena alternativa skupljim OBD čitačima, a sama Caristina OBD aplikacija dosta je ograničena i vrlo skromna sučelja. Imate mogućnost iščitavanja i čišćenja grešaka i, uz nadoplatu, aktivaciju i promjenu različitih postavki na samom autu uz pomoć jednog klika, primjerice, želite li da vam grijač stražnjeg stakla radi 20, umjesto 10 minuta, prije negoli što se automatski isključi.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna limitirana verzija, puna verzija 89 kuna mjesečno, 355 kuna godišnje (1 mjesec besplatno uz kupnju njihova čitača)

BlueDriver

Za cijenu od 100 USD, u paketu je čitač OBD adaptera i aplikacija koja je besplatna, ali nećete ju moći upogoniti niti s jednim drugim OBD čitačem osim njihovog. Za razliku od ostalih, u startu se dobiva punokrvna aplikacija bez dodatnih troškova. Osim izuzetno dobro posloženog i oku ugodnog sučelja, lista mogućnosti koje donosi BlueDriver nadilazi ostatak spomenutih aplikacija pa tako, primjerice, na račun VIN broja (zbog kojeg zna o kojem je točno vozilu i opremi riječ) i kôda greške koji vam se prikazao, aplikacija dostavi detaljno izvješće o tome što bi točno mogao biti problem, koji su najčešći uzorci i koji su najčešći primijenjeni popravci kako bi se riješio taj problem.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna puna verzija, radi isključivo s njihovim OBD čitačem (100 USD)

OBD Auto Doctor

Jedna od rijetkih OBD aplikacija ovakvog tipa koja također nudi podršku za Windows, MacOS i Linux, iako, realno, za time u većini slučajeva neće biti potrebe, a ujedno je i dulje vrijeme prisutna na tržištu. U tih nekoliko godina Auto Doctor nije se puno promijenilo, drže se dobitne formule jednostavnog sučelja i dostavljanja osnovnih i naprednih mogućnosti praćenja. Tu možda malo i zaostaju u neku ruku, jer u sve to vrijeme nisu se uspjeli pretjerano istaknuti od ostalih.

Platforma: Android / iOS / Windows / MacOS / Linux

Dostupnost: Besplatna limitirana verzija, puna verzija 38 kuna mjesečno, 159 kuna godišnje

FIXD

Na prvi pogled FIXD OBD adapter čitač koji dolaze s aplikacijom, odnosno obrnuto, izgledom je gotovo identičan Caristi i Viecar OBD adapter čitačima, a ne bismo se začudili da se ispod “haube” nalazi slično hardversko rješenje. Za razliku od Cariste, FIXD nudi nešto više informacija o vašem vozilu, toliko detaljno i puno mogućnosti poput, recimo, BlueDrivera i OBDElevena. Ono što nam se posebno dopalo kod njih je jednostavnost sučelja, a ono što nam se nije dopalo jest činjenica da čak i uz adapter, koji košta nemalih 60 USD, uz obveznu registraciju računa, svejedno trebate posegnuti za novčanikom kako biste dobili punu verziju aplikacije.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna puna verzija, radi isključivo s njihovim OBD čitačem (60 USD)

DashCommand

DashCommand jedna je od vizualno zanimljivijih OBD aplikacija, a prema mogućnostima ne kaska za ostalima, baš naprotiv. Sve očekivano je tu, a postoji opcija i praćenja vozila na trkaćoj stazi, zapisivanje podataka o vožnji, prikaz akceleracijskih, kočnih i bočnih sila, a s obzirom na to da u imenu ima “Dash”, gdje se zapravo referiraju na nadzornu ploču u automobilu, ova aplikacija nudi prikaz velikog broja trenutačnih telemetrijskih podataka, koji su čak umotani u grafički dotjerano sučelje, imitirajući time istu tu ploču, ali s puno više informacija i mogućnosti upravljanja.

Platforma: Android / iOS

Dostupnost: Besplatna limitirana verzija, puna verzija 10 USD

OBDLink

Kao još jedan predstavnik “2-u-1” poslovnog modela, OBDLink jedno je od rješenja prema tom principu koji su već duže vrijeme na tržištu, premda nije toliko razvikano kao ostali, ali definitivno iza sebe ima reputaciju. No, za razliku od drugih, njihovi OBD adapter čitači rade i s third-party aplikacijama. Podržavaju i platformu Windows, a na opciju vam je kupnja USB – OBD adapter u slučaju da ga zaista i želite koristiti na njoj, koji je nešto jeftiniji od klasičnog Bluetooth-OBD adaptera.

Platforma: Android / iOS / Windows

Dostupnost: Besplatna puna verzija, radi isključivo s njihovim OBD čitačem (30 USD USB-OBD, 50 USD Bluetooth-OBD)

Oprez s lažnjacima

U trenutku kad se odlučite krenuti u ovu avanturu isprobavanja OBD aplikacija, jedan od preduvjeta je svakako da imate OBDII čitač. Osim onih koji su striktno vezani za svoja softverska rješenja i ne nude mogućnost komunikacije preko drugih aplikacija, na opciju su ponuđene i one univerzalne aplikacije koji mogu komunicirati s gotovim svim dostupnim third-party OBD softverom. No, tu treba biti oprezan.

Ako ćete tražiti svoj primjerak OBDII čitača preko online trgovina, poput eBaya, AliExpressa, Banggooda i sličnih, pripazite da se oni ne baziraju na kopijama ELM327 čipseta, jer takvi nude samo dio mogućnosti, a ponekad otkazuju poslušnost ili se uopće ne žele spojiti na mobilni uređaj. Lažnjake je moguće prepoznati po specifičnoj hardverskoj MAC adresi (poput 00:00:00… AA:BB:CC… te drugi slični ponavljajući / šablonski nazivi) ili predzadanom Bluetooth imenu uređaja (prate ih generička imena poput “OBDII” ili “ELM327”).

Predlažemo da svakako idete za provjerenim rješenjima, bilo prema iskustvu drugih i/ili prema našim preporukama iz glavnog dijela teksta, jer ima i jeftinijih opcija u tom pogledu, očekivano ne i u rangu iznosa od 3-10 USD (uobičajena cijena kopija OBDII čitača), ali svakako je vrijedno više od toga ako vam je stalo do potpuno funkcionalnog iskustva i očuvanja živaca.