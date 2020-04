Novi Vivaro-e u dostavnom izdanju dolazi uz dvije veličine litij-ionske baterije, od 50 ili 75 kWh s dosegom od 230 odnono 330 kilometara

Opel je ulaskom pod vlasništvo PSA grupacije okrenuo jednu totalnu novu stranici u svojoj povijesti. Pored osobnog programa, čija je suradnja u razvoju počela i prije ovog globalnog preuzimanja, otvorene su i nove mogućnosti na polju lakih komercijalnih, odnosno gospodarskih vozila. PSA Grupa je već prije imala suradnju s Toyotom, a sada proširenjem na Opel isti, odnosno sličan model sada imamo s četiri značke – Citroen, Peugeot, Toyota i Opel. Nova generacija kombi vozila Vivaro tako sada više nije napravljena u suradnji s Renaultom, već PSA grupacijom. Putnička verzija je preuzela ima od poznatog monovolumena, Zafire, dok je dostavna verzija zadržala ime Vivaro. Upravo taj Vivaro sada je predstavljen i električnom izdanju, i na tržište dolazi u trenutku kada dostava bez štetnih emisija postaje obavezna u brojnim regijama.

Dvije razine snage

Vivaro-e dostupan je u tri različite dužine i brojnim karoserijskim izvedbama te omogućava profesionalcima da osjete korist beskompromisne dostave od vrata do vrata s nula štetnih emisija. Vivaro-e je svestran i fleksibilan kao i svaki drugi Vivaro, uz nosivost usporedivu onoj sličnih LCV-a pokretanih motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Nosivost od 1275 kg Vivara-e usporediva je onoj klasičnog Vivara Cargo S pokretanim dvolitrenim dizelskim motorom (maksimalna nosivost 1405 kg). Ovaj E-kombi jedino je električno komercijalno vozilo koje se postprodajno može opremiti kukom za vuču prikolica do maksimalno 1000 kg.

Kupci mogu birati između dvije veličine litij-ionskog paketa baterija, ovisno o njihovim potrebama: onaj od 75 kWh omogućuje doseg do 330 km, dok oni s manje intenzivnim dnevnim potrebama korištenja na raspolaganju je paket baterija od 50 kWh i dosegom od 230 km, po WLTP-u. Baterije se sastoje od 18 odnosno 27 modula, a kako je od samog početka planirana BEV (battery electric vehicle – baterijsko električno vozilo) verzija, baterije su smještene ispod tovarnog prostora tako da nimalo ne utječu na praktičnost korištenja.

Elektromotor od 100 kW

Sofisticirani sustav regenerativnog kočenja, koji sakuplja energiju prilikom vožnje kada bi se koristilo kočenje motorom, ili klasičnog kočenja, dodatno povećava ukupnu efikasnost. Elektromotor od 100 kW (136 KS) i 260 Nm osigurava više performance od većine komercijalnih električnih vozila. Elektronički ograničena maksimalna vrzina od 130 km/h omogućava vožnju autocestom, a istovremeno štiti doseg. Baterije smještene ispod tovarnog prostora dodatno snižavaju težište, što pak doprinosi stabilnosti u zavojima ili pri jakom vjetru čak i kad je pod punim opterećenjem. Niže težište naravno doprinosi i većem užitku vožnje.

Kao i ostali električni automobile, Vivaro-e se može puniti na više raznih načina: putem zidne kutije (wall box), brzim punjačem, ili pak putem kućne utičnice ako je to potrebno. Ako se koristi javna punionica od 100 kW jednosmjerne struje (vrlo rijetke u Hrvatskoj), baterijski paket od 50 kWh do 80% kapaciteta napuni se za samo 30 min (približno 45 minuta za baterijski paket od 75 kWh).

Opel nudi ugrađene punjače koji osiguravaju da će vrijeme punjenja biti najbrže moguće, te da baterije imaju dug životni vijek (garancija za baterije je 8 godina, odnosno 160.000 km). Ovisno o tržištu i razvijenosti lokalne infrastrukture, Vivaro-e standardno je opremljen trofaznim ugrađenim punjačem snage 11 kW, odnosno 7,4 kW jednofaznim punjačem.

Brojne aplikacije za lakše korištenje

Kako bi učinili Vivaro-e još praktičnijim tu su sustavi i aplikacije OpelConnect, myOpel te Free2Move Servis – marka mobilnosti PSA grupe, koji pružaju posebna rješenja za električna vozila. Ove usluge raspoložive su putem aplikacija. ‘Charge My Car’ (napuni moj automobil) funkcija Free2Move Services aplikacije, pruža pristup do više od 140.000 punionica širom Europe, uključujući i plaćanje. Kako bi korisnici još lakše mogli odabrati pravu punionicu, Free2Move Services’ aplikacija radi predizbor ponuđenih punionica ovisno o udaljenosti do punionice, brzine punjenja, te trenutačne cijene punjenja na javnim punionicama.

Putem funkcije daljinskog upravljanja ‘OpelConnecta’ kupac može pomoću svog pametnog telefona provjeriti stanje napunjenosti baterije, programirati kada će klima uređaj rashladiti vozilo, odnosno kada će se obaviti samo punjenje priključenog vozila. Uz to omogućuje uslugu eCall-a (ePoziv), pozive u slučaju kvara te brojne druge uslige, poput provjere statusa i informacije o vozilu. LIVE Navigation pruža online prometne informacije uživo.

Tri karoserijske izvedbe

Opel je Vivaro-e osmislio da zadovolji široke potrebe kupaca. Karoserijske izvedbe uključuju: crew cab, platform cab i people carrier, koji imaju nosivost do 1275 kg, i ukupnu masu između 2800 i 3100 kg. Kompaktna izvedba dužine karoserije od 4,6 m pozicionirana je upravo između kompaktnih gradskih dostavnih vozila, i klasičnih dostavnih kombija. S krugom okretanja od 11,3 m, vrlo je okretan u uskim prostorima. Većina izvedbi je visine 190 centimetara što im omogućava pristup podzemnim garažama te shopping centrima s niskim krovištem.

Zahvaljujući praktičnom FlexCargo sustavu prtljažnog prostora kroz suvozačko sjedalo, volume prtljažnog prostora S izvedbe narasti će sa 4,6m3 na 5,1m3 . Ovaj sustav omogućava transport predmeta do 3,32 m dužine. M i L verzije duge su 495 odnosno 530 cm uz prtljažni prostor zapremina 5,8 i 6,6 m3. U ove izvedbe mogu se sigurno učvrstiti ljestve ili paneli dužina 367 odnosno 402 cm. Kokpit je opremljen nizom praktičnih prostora za odlaganje većih ili manjih stvari (Vivaro-e je opremljen električnom parkirnom kočnicom). Široka stražnja te klizna bočna vrata omogućavaju neograničeni pristup prtljažnom ili putničkom prostoru. Posebno su praktična električno pokretana bočna klizna vrata, koja se mogu otvoriti, zamahom stopala ispod bočnog praga prilikom ulaska.

Poput svojih rođaka koje pokreću motori s unutrašnjim izgaranjem, Vivar-e nudi neuobičajeno široku paletu sustava pomoći vozaču, što povećava sigurnost profesionalnih korisnika. Uz Head Up zaslon, Vivaro-e opremljen je sustavom za zadržavanje u prometnoj traci (Lane Keep Assist), proširenim sustavom raspoznavanja prometnih znakova (Extended Traffic Sign Recognition), sustav upozorenje na zamor/pospanost (Drowsiness Alert) poluautomatskim tempomatom (Semi-Adaptive Cruise Control), upozorenje na mogućnost sudara (Forward Collision Alert), te sustav automatskog kočenja u nuždi (Automatic Emergency Braking). Ultrazvučni senzori na prednjem i stražnjem kraju upozoravaju vozača na potencijalne prepreke prilikom parkiranja, te služe za nadzor mrtvog kuta u vožnji. Ovisno o nivou opreme, Vivaro-e je opremljen stražnjom kamerom s pregledom od 180 stupnjeva, koja sliku projicira na dodirni zaslon veličine 7 inča.

Multimedijski radio i NaviPro infotainment sustav isporučuje se uz 7 inčni dodirni zaslon. Oba su opremljena sustavom integracije telefona putem Apple CarPlaya i Android Auto. Multimedia NaviPro infotainment sustav opremljen je Europskom navigacijom s 3D prikazom.

Vivaro-e nastavlja Opelovu električnu ofenzivu, ali i priču o uspjehu Vivaro modela koja je započela 2001. godine predstavljanjem prve generacije ovog Opela. Idući Opelov električni LCV, Combo-e stiže 2021. Opel će u svojoj ponudi imati elektrificiranu izvedbu svakog osobnog i komercijalnog modela u ponudi do 2024. godine. Knjiga narudžbi za Vivaro-e bit će otvorena ovog ljeta, s prvim isporučenim vozilima tijekom ove godine. Vivaro-e proizvodi se u istoj tvornici i na istoj proizvodnoj traci kao i varijante pokretane dizel motorima.