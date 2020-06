Ispod poklopca motora smješten je elektromotor od 136 KS i 260 Nm koji se napaja iz 50 kW baterije, sklop koji je već poznat iz električnog izdanja nove Corse

Opel je već nekoliko godina dio francuske PSA grupacije, a sada, na početku predstavljanja novih modela nastalih pod zajedničkim nazivnikom, njemačkom je proizvođaču namijenjena uloga potpune elektrifikacije. Nedavno je u domaće prodajne salone pristiglo električno izdanje nove Opel Corse, a sada je veo tajne skinut s nove generacije popularnog crossovera Mokka. Pored Mokke, Opel u svojoj proizvodnoj paleti ima i još dva modela sličnih namjena, a riječ je o prvim modelima nastalim u suradnji sa PSA grupacijom i to dok francuska kompanija nije imala vlasničkog udjela – Crossland X i Grandland X. Svaki od ta tri modela bilježi porast prodaje te zauzimaju sve veći udio u ukupnoj prodaji svih Opel modela, pa nije imalo smisla ukidati model Mokka. Sukladno tome pripremili su novu generaciju, i to u električnom izdanju.

Njemački proizvođač automobila sada predstavlja drugu generaciju svog kompaktnog prodajnog hita – posve novu Mokku koja spaja zabavu i modernost. Nudi vožnju na električni pogon bez štetnih emisija, krajnje je učinkovita i kompaktnija nego ikad prije – savršeno prilagođena urbanim džunglama kao i sigurnoj vožnji autocestama.

Nije nikakva tajna kako je francusko restrukturiranje njemačke kompanije donijelo profitabilnost, i svjetliju budućnost za marku duge tradicije, a koja u narednom periodu ima zadatak biti predvodnik u mijenjanju trendova. Prelazak s motora s unutarnjim sagorijevanjem na električne automobile, i to snažno potencirati na Starom kontinentu. Stoga će si dati više slobode u stvaranju novih automobila, a kako bi privukli i potpuno novu publiku.

Skraćena za 12,5 centimetara

– Za novom Mokkom okretat će se glave i ona će promijeniti percepciju naše robne marke! S Mokkom iznova definiramo Opel i predstavljamo svoj dizajn za novo desetljeće. Ona pokazuje sve što je danas i što će u budućnosti biti ključno našoj robnoj marki: Mokka je u svim pogledima zabavna, učinkovita i inovativna. Uz to, savršeno utjelovljuje vrijednosti Opelove robne marke – uzbudljiva je, pristupačna i njemačka – na najnapredniji način. To je prvi Opel koji je električan od svog tržišnog predstavljanja i istinski dokaz da se Opel okreće struji – rekao je ushićeno šef Opela Michael Lohscheller, opisujući novi model.

Usprkos nešto dužem međuosovinskom razmaku (+2 mm), nova je Mokka 12,5 cm kraća od prethodne generacije, no svojim putnicima, njih do pet, nudi slično velik prostor za prtljagu u vidu prtljažnika zapremine do 350 litara. Njena ukupna dužina od 415 centimetara čini je lakom za manevriranje i parkiranje u gradskim i prigradskim područjima. Dizajn nove Mokke iznenađuje proporcijama i dojmljivom preciznošću svog ukupnog, smionog izgleda koji karakteriziraju kratki prevjesi i širok stav te najsitniji detalji.

Novi je model i prvi s budućim licem robne marke Opel vizirom i novom generacijom posve digitalnog kokpita Opel Pure Panel. Ne radi se o analognim zaslonima, a ni razmetljivim i beskorisnim dekorativnim animacijama: sučelje je jasno i jednostavno, a prikazani podaci fokusirani na ono što je doista potrebno, dakle totalno rasterećenje. Na vodoravno položenu ploču s instrumentima integrirana su dva široka zaslona, pri čemu onaj ispred vozača ima dijagonalu 30,4 cm. No, radi intuitivnog korištenja i stalne usmjerenosti vozača na cestu, Opelovi dizajneri zadržali su kontrolne gumbe za ključne funkcije koji eliminiraju potrebu za potencijalno opasnim kopanjem po dubinama podizbornika.

Oprema iz višeg segmenta

Nova Mokka nastavlja Opelovu tradiciju otvaranja inovativnih tehnologija iz viših klasa širem rasponu kupaca. Među tim su tehnologijama napredni sustavi kao što su napredni tempomat (ACC, Advanced Cruise Control) čija funkcija zaustavljanja i kretanja omogućuje smirenim vozačima da lako i hladne glave prebrode stres prometnih čepova: naime, električna Mokka-e može automatski prilagoditi svoj rad kretanju vozila ispred pri čemu vozač ne mora rukovati kočnicom ni gasom.

Uz to, sustav aktivnog pozicioniranja u prometnoj traci (Active Lane Positioning) automatski drži novu Mokku u sredini trake. I sustav svjetala nudi tehnologije iz viših klasa uz prilagodljiva svjetla IntelliLux LED Matrix s čak 14 elemenata koja ne zasljepljuju, što je jedinstveno u kategoriji. Sve varijante modela Mokke standardno su opremljene LED žaruljama sprijeda i straga, električnom parkirnom kočnicom i sustavom za prepoznavanje prometnih znakova. Dostupna je i panoramska stražnja kamera koja pokriva 180 stupnjeva.

Nova Mokka utemeljena je na novoj verziji krajnje učinkovite višepogonske platforme tog proizvođača pod nazivom zajednička modularna platforma ili CMP (Common Modular Platform). Nekih dva centimetra kraća CMP platforma korištena je kod nove Corse. Taj lagan i učinkovit modularni sustav nudi maksimalnu fleksibilnost u razvoju vozila i omogućuje korištenje čistog baterijskog električnog pogona kao i motora s unutrašnjim izgaranjem, izbor je na kupcu. Inženjerski tim iz Rüsselsheima posebnu je pozornost posvetio s jedne strane značajnom smanjenju mase, smanjivši masu prethodne generacije za čak 120 kg, a s druge strane povećanju čvrstoće karoserije, pa je torzijska otpornost električne verzije s nisko smještenom integriranom strukturom baterije veća za 30%. Prednosti su očite: nova Mokka troši znatno manje energije, a istovremeno je responzivnija, agilnija i zabavnija za vožnju.

Poznati električni sklop motora i baterije

Prvi put u Opelovoj povijesti nova će Mokka od prvog dana biti dostupna kao posve električna varijanta. Vožnja Mokke-e bit će kombinacija rada bez štetnih emisija i zadivljujućeg iskustva. Kompletan električni sklop imali smo priliku na samom početku epidemije koronavirusa isprobati na berlinskim prometnicama u novoj Corsi-e. Isti se sklop rabi i u Peugeotu 208-e, ali i još nekim modelima PSA grupacije. Riječ je o električnom motoru koji proizvodi 100 kW (136 KS) i 260 Nm najvećeg okretnog momenta dostupnog trenutačno, odmah nakon kretanja. Brze reakcije, agilnost i dinamičnost među glavnim su karakteristikama. Vozači mogu birati između tri načina vožnje – normalnog, eko i sportskog – i ostvariti idealan omjer umjerenosti i zabavnosti, ovisno o svojim preferencijama.

Elektroničko ograničenje brzine iznosi 150 km/h radi očuvanja energije pohranjene u bateriji snage 50 kWh i dosega. U standardnoj je opremi sustav snage 100 kW istosmjerne struje s mogućnošću brzinskog punjenja koji omogućuje punjenje do 80% kapaciteta baterije za samo 30 minuta. Opel Mokka-e ima čisti baterijski električni doseg od maksimalno 322 kilometra prema WLTP-u u normalnom načinu rada, dok u eko načinu rada vozač može postići i maksimalan mogući doseg. Bilo da se radi o utičnici wallbox, brzinskom punjenju ili punjenju putem kabela iz kućne utičnice, nova Mokka-e spremna je za sve mogućnosti punjenja, od jednofaznog do trofaznog snage 11 kW. Tu je i osmogodišnje jamstvo za bateriju.

Kupci se mogu veseliti vrlo energičnoj, zabavnoj i agilnoj novoj generaciji Mokke. Bit će u prodaji krajem ljeta 2020., a dostupna u prodajnim salonima od početka 2021. Ne, neće nova Mokka biti isključivo električni model, nudit će se i s učinkovitim dizelskim i benzinskim motorima.

U drugoj generaciji naziv Mokke opet je jednostavno Mokka, baš kao prilikom prvog predstavljanja 2012. U međuvremenu je bila Mokka X. Prvi put za Opel, naziv modela hrabro se prostire središnjim dijelom stražnjeg panela uz upotrebu novog, precizno konstruiranog tehničkog fonta. Kad je bila predstavljena, prva Mokka iznenadila je svojim kompaktnim dimenzijama i robusnim izgledom. Nova Mokka još je nabijenija i robusnija, i to na vrlo progresivan način: posebno učinkovita, čista i smiona, s dramatično kraćim prevjesima (61 mm manje naprijed, 66 mm manje straga), s dodatnih 10 milimetara u širinu i vizualno izduženom siluetom radi stvaranja savršenih proporcija. Njene kompaktne dimenzije i općenit izgled čine da 18-inčni kotači izgledaju impresivnije i snažnije nego ikad prije.

Mokka je i prvi model s Opelovim novim prednjim dijelom koji će postati nezamjenjivo prepoznatljiv za tu robnu marku: Opel vizirom. Prostirući se cijelim prednjim dijelom vozila ispod linije poklopca motora, Opel vizir elegantni je modul koji vodoravno uokviruje značajke robne marke kao što su najnovija generacija prednjih svjetala IntelliLux LED Matrix i tipičan prepoznatljiv oblik krila LED svjetala za dnevnu vožnju, između kojih se ponosno ističe legendarna Opelova munja. Opel vizir osmislio je tim glavnog čovjeka za dizajn, Marka Adamsa, i on će se naći na svim modelima te robne marke predstavljenim u desetljeću koje počinje 2020. godinom.

Nove dizajnerske smjernice

-Smiono i čisto! Tako će izgledati Opelov dizajn u budućnosti. Nova Mokka ima sportske proporcije u kombinaciji s precizno strukturiranim i skladnim površinama. Razvili smo tu filozofiju utemeljenu na karakterističnom njemačkom dizajnu spajajući progresivan i smion dizajn s čistoćom i jednostavnošću – objasnio je potpredsjednik dizajna u Opelu Mark Adams.

Ta se filozofija nastavlja i u unutrašnjosti gdje je težište na novitetu pod nazivom Pure Panel koji odražava dizajnerske koncepte Opel vizira. Vozača i suvozača dočekat će dva široka zaslona veličine do 25,4 i 30,4 cm, pri čemu je središnji zaslon namjerno nagnut prema vozaču, a otvori za zrak gurnuti su u pozadinu kako bi se naglasila fokusiranost takvog koncepta. Pure Panel nudi vozaču najnovije tehnologije i najvažnije podatke uz izostanak svih vizualnih potencijalno iritirajućih stimulusa. I dizajn središnje konzole impresivno je pročišćen: zahvaljujući električnoj parkirnoj kočnici i novoj električnoj ručici mjenjača, nema elemenata koji bi stršali i tako narušavali čistoću dizajna. Sve kontrole i moduli elegantno su integrirani.

Nova Mokka dolazi u segment B s vrhunskim inovacijama koje su donedavno bile dostupne samo u luksuznoj klasi. Opel je vodeći u tehnologijama svjetala. Sve varijante Mokke opremljene su najnovijom generacijom LED žaruljica – od svjetala za dnevnu vožnju tipičnog Opelova dizajna do prednjih svjetala za maglu. Apsolutna zvijezda u tom segmentu prilagodljiva su svjetla IntelliLux LED Matrix s ukupno 14 elemenata. Kao kod Insignije, Astre i nove Corse, sustav svjetala omogućuje vožnju sa stalno uključenim dugim svjetlima. Kako ne bi zasljepljivali vozače, pojedinačni LED elementi mogu se u svega nekoliko milisekundi isključiti ili pak usmjeriti dolje i tako iz svjetlosnog snopa ‘izrezati’ vozila iz susjednog smjera ili ona koja voze ispred. Tako nitko ne biva zaslijepljen, a putnici u Mokki mogu uživati u osvjetljenju kao na stadionu. U stražnjem dijelu je korištenje isključivo LED tehnologije omogućilo dizajnerima da naprave vrlo tanka i izdužena svjetla koja pojačavaju osjećaj preciznosti i kvalitete.

Izvrsna rješenja za sjedenje su vrlo tipična za Opel. Dostupna su razna ergonomska sjedala podesiva u šest smjerova, a svako se može pojedinačno podešavati. Mogu se naručiti sportske presvlake Alcantara ili klasična posve kožna unutrašnjost, što je neobično za jedno vozilo iz segmenta B. No šlag na torti grijano je kožno vozačko sjedalo s perforiranim površinskim slojem i funkcijom masaže.

Vozač i suvozač mogu staviti svoje pametne telefone na pladanj za pohranu na središnjoj konzoli. Tu se kompatibilni mobiteli mogu induktivno (bežično) puniti. Gumeni podmetač sprječava klizanje uređaja. Nova ponuda informacijsko-multimedijskih sustava omogućit će savršeno umrežavanje vozača i putnika u Mokki i njihovo zabavljanje. Dostupni su sustavi Multimedia Radio i Multimedia Navi s dodirnim zaslonom u boji dijagonale 17,8 cm i sustav Multimedia Navi Pro s vrha ponude s dodirnim zaslonom u boji dijagonale 25,4 cm. Monitori su integrirani u novi Opelov Pure Panel i savršeno okrenuti prema vozaču.

Multimedijski sustavi kompatibilni s platformama Apple CarPlay i Android Auto nude integriranu govornu kontrolu. Nova Mokka nudi i servis OpelConnect. LIVE Navigation s informacijama o stanju u prometu u stvarnom vremenu, izravna veza s pomoći u slučaju kvara i značajka eCall čine putovanja još opuštenijima za vozača i putnike. Usluge LIVE Navigation besplatne su 36 mjeseci nakon aktivacije. Kasnije se naplaćuju. Ako se tijekom prometne nezgode aktiviraju zračni jastuci ili zatezači sigurnosnih pojaseva, eCall automatski poziva odzivni centar za javnu sigurnost (Public Safety Answering Point, PSAP).