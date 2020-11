Kako i priliči ovakvim automobilima, najviša razina udobnosti i užitka u vožnji pripremljena je putnicima na stražnjim sjedalima. Teško da bi se netko bunio!

Ponekad brojevi govore više od 1000 riječi. Mercedes-Maybach S-klase ima 18 centimetara dulji međuosovinski razmak od produžene verzije Mercedes-Benz S-klase. Znači 3396 umjesto 3216 milimetara. Aktivna ambijentalna rasvjeta ima ukupno 253 LED diode. Zvučni signali kontrafaze aktivne kompenzacije buke na cesti moraju doprijeti do ljudskog uha u roku od oko tri milisekunde kako bi prekrili buku koju stvara vozilo na cesti.

Temperatura dodatnog rashladnog pretinca u stražnjem naslonu za ruke može se podesiti od +1° do +7°C. S paketom Chauffeur, naslon suvozačevog sjedala može se nagnuti prema naprijed za 23° nakon položaja od 90°. Uzdužno i visinsko podešavanje sjedala stvara više prostora za noge straga. Maksimalni kut naslona Executive sjedala je 43,5°. Najispravniji položaj naslona od 19° omogućuje opušteni rad straga.

700 komada mjesečno za Kinu

Od lansiranja na tržište 2015. godine, više od 60.000 primjeraka limuzine Mercedes-Maybach S-klase isporučeno je širom svijeta. Posljednjih godina samo je u Kinu išlo oko 600 primjeraka mjesečno, a 2019. prosjek je čak premašio 700 jedinica mjesečno. Mukotrpna primjena opcijske dvobojne završne obrade boje u posebnoj lakirnici može potrajati i do 1 tjedna. Kada je potpuno opremljen i ako su uključeni PRE-SAFE Impulse Side i sigurnosni jastuci, unutrašnjost Mercedes-Maybacha ima ukupno 18 zračnih jastuka.

Podatak iz prve rečenice ovog tekst govori nam jako puno. Čak 18 cm duži međuosovinski razmak pokazuje i dokazuje kako je veliki fokus novog modela postavljen na stražnji dio vozila. Upravo to područje donosi mogućnost sastanaka s vrlo profinjenim tonom. Funkcija masaže naslona za Executive sjedalima nova je značajka. Prvoklasni stražnji dio opsežno je nadograđen. Grijanje vrata odnosno ramena putnika na stražnjim sjedalima još je jedna dodatna stavka udobnosti.

Iako Mercedes-Maybach S-klase osigurava bogatu serijsku opremu, pozamašna je lista dodatne opreme koju je moguće nadoplatiti. Tako se recimo ekskluzivniji izgled može dodatno naglasiti dvobojnom završnom bojom s razdjelnom linijom. To se radi ručno prema najvišim kriterijima kvalitete.

Prepoznatljive značajke najekskluzivnije S-klase na prednjoj strani uključuju prepoznatljiv poklopac motora s kromiranom perajom i rešetkom hladnjaka Mercedes-Maybach koju krase fine, okomite kromirane trodimenzionalne ukrasne trake. Mercedes-Maybach S-klasa također se razlikuje od svojih bratskih modela gledano sa strane: stražnja vrata su šira, a C-stupovi imaju fiksno četvrtasto svjetlo. Logotip marke Maybach na C-stupu naglašava ekskluzivnost.

Električno pokretana stražnja vrata

Na zahtjev, Mercedes-Maybach S-klasa može biti opremljena komfornim stražnjim vratima s električnim pogonom. Pomoću ove značajke, široka stražnja vrata mogu se prikladno otvoriti i zatvoriti s malo sile čak i na usponu. Integracija u infotainment i upravljački sustav MBUX i Blind Spot Assist osigurava visoku razinu praktičnosti upravljanja i dodatnu sigurnost. Stražnjim vratima također se može upravljati s vozačevog sjedala, kao i gestom sa stražnjeg sjedala. Isto tako i putem tipke na ključa vozila ili pak dodirom senzora u vanjskoj ručki vrata. Jednostavnije, ima čak sedam načina.

Tehnologija Digital Light proslavila je svoj svjetski debi u maloserijskoj proizvodnji prethodnog modela, a sada je u punoj serijskoj proizvodnji s novom generacijom S-klase. Ova revolucionarna tehnologija prednjih svjetala, koja su dio dodatne opreme, omogućuje potpuno nove funkcije. Tako je tu npr. projekcija pomagala za označavanje ili simbola upozorenja na cestu ispred. U svakoj prednjoj svjetiljci Digital Light ima svjetlosni modul s tri izuzetno snažne LED diode sa svjetlom koje se lomi i usmjerava od 1,3 milijuna mikro zrcala. Razlučivost je prema tome veća od 2,6 milijuna piksela po vozilu.

Interijer Mercedes-Maybach S-klase temelji se na potpuno novom dizajnu interijera nove Mercedes-Benz S-klase. Velika površina presvlaka na prednjim sjedalima novo je obilježje Mercedes-Maybacha. Visokokvalitetno drvo moguće je na stražnje dijelu naslona prednjih sjedala, a čime se stvara dojam izdašnih ‘lounge’ sjedala. U slučaju First-Class specifikacije stražnjih sjedala, slično upadljivo područje obloge postavljeno je između dva stražnja putnika.

Mnogo manje buke

Uz aktivnu kompenzaciju buke na cesti, unutrašnjost ionako vrlo mirne Mercedes-Maybach S-klase postaje još tiša. Na sličan način kao slušalice s prigušivanjem buke, sustav smanjuje neželjene zvukove niske frekvencije koristeći kontrafazne zvučne valove. Bass zvučnici vrhunskog 4D surround zvučnog sustava Burmester koriste se za reprodukciju zvuka.

Kupci coupe ili cabrioleta modela Mercedes-Benza odavno su cijenili automatski produživač sigurnosnog pojasa. Sada su putnici na stražnjim sjedalima Mercedes-Maybach S-klase prvi koji imaju koristi od ove pogodnosti u stražnjem dijelu limuzine. Produživač pojasa neizravna je pozivnica za pričvršćivanje pojasa, a postupak čini i prikladnijim. Više nije potrebno pomicati se s udobnog sjedećeg položaja za pričvršćivanje pojasa. Produžetak pojasa integriran je u podesivi naslon Executive sjedala, te je stoga uvijek u pravom položaju za suvozača.

Adaptivno stražnje osvjetljenje slavi svoju premijeru u Mercedes-Maybachu. To slijedi želje putnika u nekoliko aspekata: osim svjetline, veličine i položaj svjetlosne točke može se podesiti. Također postoji širok raspon podešavanja između preciznog radnog svjetla i opuštajućeg dnevnog svjetla.

MBUX i na stražnjim sjedalima

Druga generacija MBUX-a za učenje (Mercedes-Benz User Experience) koja je uvedena 2018. predstavljena je u novoj S-klasi. Jedinstvena značajka MBUX-a je njegovo umrežavanje sa širokim rasponom sustava vozila i podataka senzora. Sjajni zasloni na do pet velikih ekrana, dijelom s OLED tehnologijom, čine kontrolu nad vozilom i udobnim funkcijama još lakšom. Na zahtjev, Mercedes-Maybach S-klasa također može biti opremljena MBUX pomoćnikom na stražnjem dijelu vozila.

Tijekom jakih frontalnih sudara, stražnji zračni jastuk koji je standardno uključen može znatno smanjiti opterećenje sigurnosnih pojaseva koji djeluju na glave i vratove putnika na vanjskim stražnjim sjedalima. Prednji zračni jastuk za stražnje sjedalo u slučaju sudara postavlja se posebno nježno, a zahvaljujući svojoj inovativnoj konstrukciji koja koristi cjevastu strukturu.

Zakretanje kotača na stražnjoj osovini

Zahvaljujući upravljanju stražnjom osovinom (dodatna oprema), Mercedes-Maybach S-klasom je lako manevrirati čak i u gustom gradskom prometu. Kut upravljanja na stražnjoj osovini je čak do deset stupnjeva. Time se smanjuje krug okretanja S-klase do dva metra. Još bolju udobnost i okretnost u vožnji, kao i inovativne funkcije poput podizanja karoserije u bočnom sudaru, pruža aktivni ovjes E-Active Body Control, koji se kombinira sa standardnim zračnim ovjesom Airmatic. U mogućnosti je kontrolirati sile opruge i amortizera na svakom kotaču pojedinačno. Zajedno sa funkcijom skeniranja površine ceste i funkcijom nagiba zavoja Curve, E-Active Body Control omogućuje izvanrednu razinu udobnosti.

Prema sadašnjim informacijama, očekuje se da će se u početku u Njemačkoj, i to od druge polovice 2021. godine Mercedes-Maybach moći voziti u uvjetno automatiziranom načinu rada. Riječ je o novoj Drive Pilot funkciji (opcionalna oprema) koja u situacijama kada je gustoća prometa velika ili na prikladno označenim dijelovima autoceste preuzima kontrolu nad vozilom. Skidanjem pritiska s vozača, to mu omogućuje poduzimanje sekundarnih aktivnosti poput surfanja webom ili pregledavanja e-pošte u uredu automobila. Onoga što je do sada bilo zabranjeno raditi kad se nalazite za upravljačem vozila. Time se dolazi do učinkovitijeg korištenja vremena i sve manjeg utjecaja vozača na sigurnost prometovanja.

Široka paleta dodane opreme

Mercedes-Maybach S-klase s duljinom od 546,9, širinom od 192,1 te visinom od 151 centimetar klasična je trovolumenska limuzina. Još od prvog Maybach modela W3 predstavljenog tijekom 1921. godine svima je jasno kako pojava modela s oznakama ovog branda znači i najvišu razinu luksuza. Tako je i danas, pa se i konkurenti ovom ekskluzivnom vozilu ne traže u BMW-u ili pak Audiju, već Bentleyu ili pak neprikosnovenom Rolls-Royceu.

Kako bi se ta ekskluzivnost dodatno naglašavala, Mercedes-Maybach S-klase nije automobil koji se proizvodi za nepoznatog kupca. Time svaki kupac ima priliku individualizirati svoj primjerak prema vlastitim željama, a lista opcija iznimno bogata bez obzira o kojem dijelu vozila govorili. Početni kotači su tako 19-inčni, a mogu se dobiti i do dva broja veći, dakako uz bogatu opciju odabira njihovog izgleda. Tu je i deset kombinacija dvobojne boje automobila.

O pogonskim motorima nema baš previše informacija. Zna se da će jedna opcija ispod dugačke i impozantne haube biti 4-litreni V8 s dvostrukim turbom koji koriste mnogi Mercedesovi modeli. Riječ je o mild hibridu od 503 KS. Nadalje, bit će tu i twin-turbo 6-litreni V12 motor koji isporučuje 612 KS. Po prvi puta, ovaj dvanaestocilindrični mlin će raditi sa sustavom pogona na sve kotače 4Matic, umjesto da šalje snagu samo na stražnju osovinu. Kasnije se očekuje i dolazak plug-in hibrida koji koristi trolitreni benzinac, a zajedno daju snagu veću od 500 KS. Još nema objavljenih cijena, no nagađa se kako bi u Njemačkoj trebao startati od nekih 160 tisuća eura.