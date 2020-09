Krajem godine stiže u prodajne salone, najprije uz po jedan benzinski i dizelski motor, svaki u dvije verzije snage. Na proljeće stiže i plug-in hibrid uz domet od 100 km na električni pogon. Putnička kabina može biti opremljena s do pet ekrana, a najveći je središnji OLED zaslon dimenzija je 239,06 x 218,8 mm te dijagonale 12,8 inča

Kaže se da se neke stvari isplati čekati, premda i malo dulje potrajalo. Izgleda da je tako i s novom generacijom S-klase, koja je nakon nekoliko najava konačno i u potpunosti razotkrivena. Već krajem godine, tijekom prosinca novi predvodnik svog segmenta dolazi i u prodajne salone. Cijene za domaće tržište još nisu poznate, a vjerujemo da će biti barem nekoliko posto više u usporedbi s dosadašnjim modelima.

Nova S-klasa prvi je model nastao na novoj generaciji MRA platforme namijenjenoj Mercedesovim limuzinskim modelima. Nastavljajući se na tu činjenici, prema sadašnjim informacijama koje pristižu iz Stuttgarta, nema planova da ova najveće limuzina s logotipom zvijezde u novoj generaciju zaživi i kao coupe ili pak cabriolet. Ipak, za europsko tržište pripremljene su dvije verzije, a koje se prvenstveno razlikuju duljinom međuosovinskog razmaka – standardni te produženi. Kasnije se očekuje i prestižno Maybach izdanje koje bi trebalo imati još profinjenije materijale i opremu. Najave govore kako će upravo ovo izdanje napraviti značajan korak u odnosu na dosadašnju verziju.

Korištenje nove platforme omogućava i veći tehnološki napredak, odnosno tehnološku revoluciju, a koju bi kasnije, u određenoj mjeri trebale slijediti i nove generacije E-klase, ali i još manje C-klase. Veliki naglasak stavljen je na digitalni razvoj novog modela, koji bi svojim korisnicima, kako za samim upravljačem, tako i na ostalim sjedalima, trebao pružiti potpuno novi doživljaj putovanja automobilom. Ne zaboravimo kako je S-klasa u većoj mjeri automobil stvoren kako bi uživali dok vas netko vozi. To je automobil koji ‚gazda‘ kupuje da ga netko vozi, a ne da on upravlja ovom cestovnom krstaricom.

Važno je biti vožen

Želite li brzo pregledati prezentaciju na putu do ureda te sa svojim asistentom raspraviti o manjim promjenama preko telefonske konferencije? Ili tijekom duže vožnje do kuće za odmor gledati najnovije online filmove, dok vaš brat sluša svoju omiljenu audio knjigu? Bilo da ste menadžer ili dijete – u S-klasi, a pogotovo na glavnim tržištima poput Kine i SAD-a, šef uvijek sjedi straga. Prema tome, Mercedes-Benz je sustavno dizajnirao novo izdanje svoje perjanice imajući u vidu prostor straga. Jedan primjer nam to jasno pokazuje. Stražnji putnici mogu uživati i koristiti jednako bogate funkcije informacija, zabave i udobnosti kao i vozač i suvozač. Imaju pristup do tri dodirna zaslona i niz različitih kontrolnih opcija kao što su MBUX unutrašnji asistent ili glasom upravljani asistent ‚Hej Mercedes‘.

Niti jedna druga inovacija nije posljednjih godina tako radikalno promijenila način uporabe Mercedes-Benza kao MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sučelje. Druga generacija ovog sustava koji ima sposobnost učenja doživjela je svoj debi upravo u novoj S-klasi. Unutrašnjost vozila još je više digitalna i inteligentna jer su hardver i softver doživjeli veliku nadogradnju. Jasni prikazi na do pet velikih zaslona, dijelom s OLED tehnologijom, olakšavaju kontrolu vozila i funkcije udobnosti. U fokusu je uvijek ljudski faktor. Mogućnosti prilagođavanja i intuitivne uporabe postale su još veće. To se svakako odnosi na stražnja sjedala, ali i za poziciju vozača. Na primjer, novi 3D prikaz vozača po prvi put pritiskom na tipku nudi prostorni prikaz. Stvarni trodimenzionalni efekt postiže se bez potrebe nošenja 3D naočala.

Glasom upravljani asistent ‚Hej Mercedes‘ u mogućnosti je prepoznati još više dijaloga. Na primjer, određene radnje mogu se provesti čak i bez aktiviranja ključnih riječi ‚Hej Mercedes‘. To uključuje prihvaćanje telefonskog poziva ili prikaz navigacijske karte. ‚Hej Mercedes‘ sada također može objasniti gdje se nalazi set za prvu pomoć ili kako spojiti pametni telefon preko Bluetooth veze. Zajedno s klasičnim unosom PIN-a, nova metoda ovjere autentičnosti osigurava visoku razinu zaštite. Kombiniraju se otisak prsta, prepoznavanje lica i glasa. To omogućuje pristup individualnim postavkama ili verifikaciju procesa digitalnog plaćanja iz vozila.

Napredni MBUX asistent

Koristeći kamere u stropnoj kontrolnoj konzoli i algoritme učenja, MBUX unutrašnji asistent prepoznaje i predviđa želje i namjere putnika. Postiže to interpretiranjem smjera glave, pokreta ruku i jezika tijela, a reagira odgovarajućim funkcijama vozila. Na primjer, ako vozač baci pogled preko ramena u smjeru stražnjeg stakla, unutrašnji asistent automatski otvara stražnje sjenilo. Ako vozač nešto traži na sjedalu suvozača tijekom noćne vožnje, automatski upali svjetlo. Jednostavan pogled na jedno od vanjskih osvrtnih zrcala dovoljno je za podešavanje, bez potrebe da ih prvo odaberete. Također se prepoznaju prirodni pokreti rukama te vozač ili putnici mogu otvoriti klizni krovni otvor bez ikakvih dodira. Preferiranim funkcijama može se pristupiti uz pomoć omiljenih gesta (ruka s kažiprstom i srednjim prstom razmaknutim u položaju slova V). Vozač i putnici mogu sa sustavom povezati osobne omiljene geste. MBUX unutrašnji asistent poboljšava sigurnost. Na primjer, provjerava je li dječja sjedalica na sjedalu suvozača pravilno vezana.

Međutim, jedinstvena značajka MBUX sučelja je njegovo umrežavanje sa širokim rasponom sustava vozila i senzorskih podataka. Tako na primjer, funkcija upozorenja u S-klasi prilikom izlaska sada koristi kamere za prepoznavanje da putnik želi izaći iz vozila. Ako se detektira drugi sudionik u prometu u mrtvom kutu, aktivno ambijentalno osvjetljenje postaje dio sustava upozorenja i trepće crveno. MBUX unutrašnji asistent provjerava je li dječja sjedalica pravilno učvršćena za sjedalo suvozača. Također se nadzire razina pažnje vozača. Ako se detektiraju znakovi mikro sna, Attention Assist funkcija upozorava vozača. Nova S-klasa može se iskusiti sa skoro svim osjetilima – pogledom, osjetom i sluhom – dok nudi razne inovacije u područjima sustava pomoći u vožnji, zaštite i interakcije.

I dok ste sami, niste sami

Konvencionalni sustavi glasovnih kontrola u automobilima od svojih korisnika zahtijevaju određene fiksne naredbe. Zbog toga što razumije prirodni jezik, ‘Hej Mercedes’ funkcija sluša skoro svaku riječ i razumije praktično svaku rečenicu koja se odnosi na informacijsko-zabavni sektor i uporabu vozila, i to na 27 jezika. Sustav također prepoznaje indirektni govor, na primjer, korisnik može reći ‘Hladno mi je’ umjesto jasne naredbe ‘Temperatura u prostoru za noge 24 stupnja’. Glasovna kontrola je također u mogućnosti učiti. S jedne strane, prilagođava se korisniku i njegovom glasu i također bolje razumije govornike kojima to nije prirodni jezik. S druge strane, softverski modeli na serveru uče nove ključne riječi ili promjenu jezika kroz vrijeme. Sustav također ne odgovara stereotipno nego mijenja dijalog. Osnovni način rada jezičnog asistenta omogućuje da se signal glasa čisti od pozadinskih smetnji, komprimira i prenosi. Glavna jedinica u vozilu i poslužitelj ocjenjuju podatke i šalju odgovor. Sustav određuje koji je odgovor najbolji te unutar nekoliko sekundi slijedi odgovor ili reakcija. To znači da glasovni asistent također odgovara ako nema veze s poslužiteljem.

Ovdje ćemo spomenuti neke od ključnih značajki. Pripremljeni su razni oblici interakcije i prilagođavanja iz svakog sjedala. Tako su tu najnovije tehnologije prikaza i MBUX za sve putnike. Medijski zaslon u portret formatu dolazi kao vizualno istaknuta značajka. Zatim, na zahtjev je dostupan s OLED tehnologijom i haptičkim povratnim informacijama. Prikaz za vozača omogućuje stvarni trodimenzionalni efekt bez potrebe nošenja 3D naočala. Do tri zaslona moguća su u stražnjem dijelu vozila, sadržaj prikaza može se brzo i lako dijeliti među putnicima, a odabir i nadopuna navigacijskih odredišta mogući su sa stražnjih sjedala.

OLED (Organic Light Emitting Diode – organska svjetleća dioda) u odnosu na LCD tehnologiju zaslon se sastoji od nekoliko organskih slojeva koji su naneseni na plastični supstrat. OLED zaslon nalazi se u S-klasi iza staklenog lica te, u kombinaciji s aktivatorima i senzorima pritiska iza njega, pruža sveobuhvatnu kontrolu i iskustvo prikaza. Ocjena jačine pritiska i haptička potvrda dodira omogućuju proširenu funkcionalnost. OLED paneli emitiraju svjetlost kada se podvrgnu električnoj struji i za razliku od LCD-a ne zahtijevaju vanjsko pozadinsko osvjetljenje. Energija se troši samo kada se pikseli osvijetle. Uz druge prednosti, to osigurava bolju razinu crne boje i još veće kontraste. Kada prikazuje tipične video sekvence, OLED tehnologija ima do 30 posto nižu potrošnju energije od LCD tehnologije.

3D prikaz za vozača

Dojam prostorne dubine stvara se kada oči promatrača prime različite perspektive objekta na prikazu. U ovom inovativnom auto stereoskopskom prikazu to se postiže sofisticiranom kombinacijom konvencionalnog LCD prikaza sa specijalnom strukturom piksela i kontroliranom rešetkom LCD otvora. Ono što se naziva maska barijere postavljeno je par milimetara ispred LCD-a. Precizno je podešeno prema položaju glave promatrača tako da lijevo i desno oko vide različite piksele LCD-a. To stvara željeni dojam dubine. U zaslon je integriran sustav stereo kamere koji se koristi za precizno određivanje položaja oka promatrača. Zahvaljujući metodama koje je razvio Mercedes-Benz za prilagođavanje udaljenosti i konfiguraciji sustava s vrlo malim kašnjenjem, vozač može uživati u širokom rasponu slobodnih kretnji. Prikaz na zaslonu vozača neprestano se podešava.

Omogućene su i velike mogućnosti prilagođavanja. Tako je tu skeniranje QR koda s Mercedes aplikacijom, čime se vozilo automatski povezuje s ‘Mercedes me’ računom. Osobne preferencije kao što su omiljena radio stanica i unaprijed podešene postavke mogu se prenijeti na bilo koje sjedalo preko osobnog ‘Mercedes me’ profila. U vozilu je moguće podesiti do sedam različitih profila, a ambijentalno osvjetljenje može se individualno podesiti daljinski, npr. od kuće. Kako se profili sada mogu pohraniti u oblaku kao dio ‘Mercedes me’ portala, mogu se također koristiti u drugim Mercedes-Benz vozilima s novom generacijom MBUX sustava. Zajedno s unosom ‘Mercedes me’ pina, nove biometrijske i međusobno povezane funkcije provjere autentičnosti osiguravaju visoku razinu zaštite. To uključuje otisak prsta i prepoznavanje lica i glasa. Prikaz za vozača opcijski je dostupan s dvije kamere. Koriste se, na primjer, za prepoznavanje lica.

Novi MBUX donosi pojednostavljenu i intuitivnu uporabu. Ovisno o razini opreme, MBUX unutrašnji asistent prepoznaje do 20 kontrolnih želja. Nove sigurnosne funkcije uključuju prepoznavanje nezavezane dječje sjedalice na sjedalu suvozača i upozorenja na mrtvi kut. Detektiraju namjeru putnika da izađe iz vozila, što omogućuje još ranije upozorenje na druge sudionike u prometu i prepreke pored vozila. Nove funkcije praktičnosti uključuju podešavanje sjedala vozača i vanjskih zrcala prema veličini tijela te rad stražnjeg sjenila bacanjem pogleda preko ramena. Kliznim krovnim otvorom također se može upravljati pokretima ruku.

‘Hej Mercedes’

Glasovni asistent ‘Hej Mercedes’ još pažljivije sluša i bolje razumije putnike. ‘Hej Mercedes’ također se može kontrolirati sa stražnjih sjedala. Nekoliko mikrofona pomažu sustavu odrediti s kojeg mjesta dolazi glas. Trepćuće ambijentalno svjetlo identificira trenutačnog govornika. Ako vozač izgovori ‘umoran sam’, započinje se aktivacijski program Energizing kontrole udobnosti. Ista rečenica izgovorena sa stražnjih sjedala započinje program povećanja blagostanja i udobnosti.

‘Hej Mercedes’ objašnjava funkcije ‘Istraži me’ i, na primjer, pomaže kada se pametni telefon poveže preko Bluetooth veze ili opisuje gdje se može pronaći set za prvu pomoć. Za neke primjene izraz ‘Hej Mercedes’ više nije potreban. Na primjer, dolazni poziv se može direktno prihvatiti s izrazom ‘Prihvati poziv’. ‘Hej Mercedes’ sada podržava čak 27 jezika uz razumijevanje prirodnog govora. To omogućuje prirodnu interakciju sa širokim rasponom tema.

Nove domene kratkih razgovora i znanja pružaju pravi odgovor na mnoga pitanja – čak i pitanja o životinjskim zvukovima ili općem znanju. Također se može započeti razgovor sa stvarnom osobom. Kućni sustavi i aparati također se mogu povezati s vozilom te se mogu upravljati glasom, zahvaljujući Smart Home funkciji.

Na zahtjev su dostupna dva različita head-up zaslona. Veći zaslon pruža sadržaj s proširenom stvarnosti (AR-HUD), s posebno velikom slikom. Kut otvora prikaza je 10° u vodoravnom smjeru i 5° u okomitom smjeru, a slika se doima kao da je na udaljenosti od 10 metara. Površina prikaza odgovara monitoru s dijagonalom od 77 inča. AR-HUD pruža mnoštvo sadržaja s proširenom stvarnosti za sustave pomoći u vožnji i navigacijske informacije. Sve to se za vozača stapa u okolinu ispred vozila i time može dodatno doprinijeti smanjenju ometanja. Jedinica za kreiranje slike (DMD, digitalni zrcalni uređaj proizvođača Texas Instruments) sastoji se od matrice visoke razlučivosti s 1,3 milijuna pojedinačnih zrcala i vrlo učinkovitog izvora svjetlosti. Ova tehnologija također se koristi za projektore u kino dvoranama. Mercedes-Benz prvi put je koristi u S-klasi za generiranje slike head-up prikaza. Prilikom navigiranja animirane strelice virtualno se projiciraju na cestu ispred vozila. Što se tiče sustava pomoći u vožnji, prikazuju se, na primjer, informacije aktivnog tempomata.

Sjedala ne samo da se mogu podešavati preko prekidača u oblogama vrata nego i preko zaslona. Uporaba funkcija udobnosti, kao što su grijanje sjedala ili masaža, također je moguća preko glasovnih naredbi. Prikaz za vozača i medijski prikaz nude sveobuhvatno estetsko iskustvo. Izgled prikaza može se individualizirati odabirom četiri stila prikaza (Discreet, Sporty, Exclusive, Classic) i tri načina rada (Navigation, Assistance, Service). Broj klasičnih kontrola značajno je smanjen. Čak 27 manje prekidača pripremljeno nego u prethodnom modelu. Dodatno uz dodirivanje i potezanje, glasovne kontrole i prirodne geste ruku te kontrola pogleda također proširuju opcije uporabe. Međutim, ključne funkcije kao što su svjetla ili brisači vjetrobrana još uvijek se mogu aktivirati direktno. Kontrolne tipke klima uređaja stalno se nalaze u donjem dijelu zaslona.

Tehničke inovacije

Revolucionarna tehnologija u ovoj luksuznoj limuzini postavlja nove standarde u smislu sigurnosti i udobnosti, te olakšava vožnju zahvaljujući inteligentnim funkcijama. Inovativne tehnologije često su postale novi standard, ne samo u Mercedes-Benzu nego u cijelom automobilskom sektoru. Još jednom, nova S-klasa podiže sigurnost i udobnost na potpuno novu razinu. To je prvi automobil na svijetu koji je opremljen zračnim jastucima za putnike na stražnjim sjedalima za njihovu zaštitu u slučaju prednjeg sudara. To traži potpuno različiti koncept nego u slučaju prednjih zračnih jastuka. Na primjer, prilikom aktiviranja, zračni jastuci se moraju moći prilagoditi dječjoj sjedalici. U kombinaciji s remenskim zračnim jastukom, sigurnosnim remenom koji se može napuhati, S-klasa time postavlja nove standarde u smislu zaštite putnika na stražnjim sjedalima.

Mercedes-Benz razvija sve sigurnosne funkcije iz znanja koje je prikupljeno iz vlastitih istraživanja nesreća, koje ova kompanija provodi preko 50 godina. Filozofija ‘realne zaštite života’ često se proširuje izvan zakonima propisanih sigurnosnih zahtjeva – čime se proizvode inovacije koje značajno povećavaju sigurnost putnika i drugih sudionika u prometu. Jedan primjer puta prema potpuno integriranom sigurnosnom konceptu, u kojem se sustavi aktivne i pasivne sigurnosti spajaju, je proširenje Pre-Safe Impulse Side funkcije u novoj S-klasi. Ova značajka koristi radarske senzore za identificiranje neizbježnog bočnog sudara. Po prvi put, sustav štiti putnike ne samo koristeći zračne jastuke u sjedalima radi pomicanja vozača i suvozača prema sredini vozila, nego istovremeno podizanjem cijelog vozila koristeći E-Active Body Control ovjes kako bi se udarac usmjerio prema krućim strukturama. Pre-Safe Impulse Side time proširuje mogućnosti aktivnog ovjesa, koji vožnju i upravljanje nove S-klase podiže na potpuno novu razinu.

Dizajnerski dotjerana

Gledajući automobil izvana, ne uočavamo nikakvu revoluciju, već bi slobodno rekli evoluciju dosadašnjeg modela. Nova prednja maska, s novim svjetlosnim sklopom karakteriziraju prednji dio vozila, no sve u vrlo očekivanom tonu. Nova su i stražnja svijetla, donekle po uzoru na ona koja smo nedavno imali priliku vidjeti na obnovljenoj E-klasi. Vrata su dobila kvake koje su u razini limenog dijela vrata, a po potrebi se lagano izvuku kada je potrebno vrata i otvoriti. Gledajući dimenzije vozila, vidimo da je došlo do povećanja, kako u duljinu i širinu, tako i visinu, a što je na kraju rezultiralo i s još više prostora na stražnjoj klupi. Sprijeda je raspoloživi prostor ostao isti. Nova S-klasa ima i manje retrovizore, pa je ukupna širina vozila ustvari smanjena.

S 450 4MATIC S 500 4MATIC S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC prijenos automatik 9G-TRONIC motor (serija, broj cilindara, uređenje) M 256, 6 redni OM 656, 6 redni obujam ccm 2999 2999 2925 2925 2925 snaga kW/KS 270/367 320/435 210/286 210/286 243/330 pri o/min 5500-6100 5900-6100 3400-4600 3400-4600 3600-4200 dodatna snaga uz EQ Boost kW/KS 16/22 16/22 – – – okretni moment Nm 500 520 600 600 700 pri o/min 1600-4500 1800-5500 1200-3200 1200-3200 1200-3200 dodatna moment uz EQ Boost Nm 250 250 – – – kombinirana potrošnja NEDC l/100 km 8,4-7,8(8,3-7,8) 8,4-7,8(8,4-7,8) 6,7-6,2(6,7-6,2) 6,9-6,4(6,8-6,3) 7,0-6,5(6,9-6,4) kombinirana emisija CO2 NEDC g/km 191-178(191-178) 192-179(192-178) 176-163(176-163) 183-168(180-166) 186-171(183-169) ubrzanje 0-100 km/h s 5,1 4,9 6,4 6,2 5,4 najveća brzina km/h 250 250 250 250 250

S 450 4MATIC S 500 4MATIC S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC kombinirana potrošnja WLTP l/100 km 9,5-7,8 (9,4-7,8) 9,5-8,0 (9,4-8,0) 7,7-6,4 (7,7-6,4) 8,0-6,6 (7,9-6,5) 8,0-6,7 (7,9-6,7) kombinirana emisija WLTP g/km 215-178 (213-177) 216-181 (214-181) 204-169 (201-168) 211-172 (209-171) 211-175 (209-175)

Na početku lansiranja Mercedes-Benz je za novu S-klasu pripremio po jedan benzinski i dizelski redni šestcilindraša u po dvije verzije snage. Benzinske verzije su S 450 i S 500, s po 367 odnosno 435 KS. Obe verzije uz 4Matic pogona na sva četiri kotača. Početni dizelaš je S 350 d s 286 KS, a koji može biti i u 4Matic izdanju. Top verzija je S 400 d s 30 KS i 4Matic pogonom. Ubrzo će biti dostupan V8 motor s integriranim pokretačkim generatorom (ISG) i 48-voltnim električnim sustavom. Plug-in hibrid s potpuno električnim dometom od oko 100 kilometara uslijedit će 2021. godine. Nakon toga očekuje se i potpuno električno EQS izdanje, a za koje se vjeruje da će imati domet od 700 km.

Govorimo li o vozačkim osobinama, vjerujemo da su još uvjerljivije, a čemu svakako u prilog ide lagano zakretanje stražnjih kotača u suprotnom smjeru od prednjih kotača. Time je olakšano manevriranje do brzina od 60 km/h. Riječ je dodatnoj opciji, a kupci mogu odabrati žele li maksimalni kut zakretanja od 4° ili 10°.

S-klasa kratki međ. razmak stari model razlika dugi međ. razmak stari model razlika vanjske dimenzije (mm) dužina 5179 5125 +54 5289 5255 +34 širina 1954/1921[1] 1899 +55/+221 1954/19211 1899 +55/+221 širina uklj. vanjska ogledala 2109 2130 -21 2109 2130 -21 visina 1503 1493 +10 1503 1491 +12 međuosovinski razmak 3106 3035 +71 3216 3165 +51 trag kotača, prednji 1660 1624 +36 1660 1624 +36 trag kotača, stražnji 1688 1637 +51 1688 1637 +51 unutarnje dimenzije (mm) maks. prostor za glavu, sprijeda 1070 1069 +1 1070 1069 +1 prostor za glavu, straga[2] 974/1003 958/995 +16/+8 974/1003 958/995 +16/+8 prostor za noge, sprijeda 1051 1051 0 1051 1051 0 prostor za noge, straga 1004 963 +41 1115 1091 +24 prostor u području lakta, sprijeda 1592 1554 +38 1592 1554 +38 prostor u području lakta, straga 1583 1560 +23 1572 1561 +11 prostor u području ramena, sprijeda 1516 1516 0 1516 1516 0 prostor u području ramena, straga 1469 1499 -30 1469 1501 -32 obujam prtljažnika[3] VDA (l) 550 530 +20 550 530 +20 S isturenim kavakama na vratima / sa sklopljenim kvakama [1] S isturenim kavakama na vratima / sa sklopljenim kvakama [2] Sa / bez panoramskog staklenog krova [3] kapacitet prtljažnika smanjuje se dodatnom opremom (npr. kutija hladnjaka, polegnuto sjedalo) i kod plug-in hibride verzije

Prije opcijski dostupna Multibeam LED svijetla, sada su postala standardna oprema. Koriste 84 LED modula posložena u tri reda. Ovim rasporedom ne samo da se raspodjela svjetlosti duge, već i kratke svjetlosti može slobodno konfigurirati i tehnički je precizna. Multibeam LED stoga omogućuje neovisno aktiviranje različitih svjetlosnih funkcija. Uz promjenjivu kontrolu kratkih i dugih svjetala, ima i Adaptive HighBeam Assist Plus.

Revolucionaran Digital Light

Opcijski je dostupna jedan veliki novitet kad govorimo o svijetlima, sustav Digital Light. Riječ je revolucionarnoj tehnologiji prednjih svjetala, odnosno pomoći tijekom noćne vožnje i smanjene vidljivosti, a koja upravo u S-klasi ima svoju premijeru. Digital Light omogućuje potpuno nove funkcije pomoći. Tu je upozorenje na prepoznate radove na cesti projiciranjem simbola bagera na površinu ceste. U svakom prednjem svijetlu Digital Lighta ugrađen je svjetlosni modul s tri izuzetno snažne LED diode sa svjetlom koje se lomi i usmjerava od 1,3 milijuna mikro-ogledala. Razlučivost je prema tome veća od 2,6 milijuna piksela po vozilu. Upravljačka jedinica s moćnim grafičkim procesorom koristi vezu sličnu HDMI-u za generiranje kontinuiranog video toka do ogledala. Digital Light stoga koristi tehnologiju video projektora. Ova inovativna prednja svjetla u S-klasi mogu se prepoznati po udubljenoj leći, natpisima i sjajnom plavom podu.

Tako ima i mogućnost usmjeravanja dugih svjetala na pješake otkrivenog na cesti kao upozorenje. Semafori, znakovi zaustavljanja ili znakovi zabrane ističu se projiciranjem simbola upozorenja na površinu ceste. Tu je i pomoć na uskim cestovnim trakama (izvođenje radova na cesti) projiciranjem smjernica na površinu ceste. Topografsko svjetlo još je jedna nova funkcija. Na temelju navigacijskih karata uzimaju se u obzir brda, posebno grebeni i udoline. Tako na primjer, pri kretanju uzbrdicom, prednje svjetlo ne svijetli prema gore, već je zaokrenuto paralelno s površinom ceste. Tijekom spuštanja nizbrdicom svjetlosna se zraka podiže kako bi se održao željeni domet.

Kao što smo već i spomenuli, S-klasa je u dobroj mjeri pripremljen automobil za uživanje na stražnjoj klupi. Pogotovo kad je riječ o verziji s dugim međuosovinskim razmakom. Kod njega je moguće odabrati i vozački paket kad vozač i suvozač mogu električno pomaknuti suvozačevo sjedalo u položaj vozača. Opseg podešavanja i kutovi suvozačevog sjedala i polegnutog stražnjeg sjedala straga poboljšani su u različitim aspektima. Zahvaljujući modificiranom naslonu za glavu, naslon suvozača može se preklopiti prema naprijed za 26°. Veći oslonac za noge ima 10 milimetara veći hod te, kao u vlaku, također se može sklopiti kao oslonac za noge. Raspon podešavanja naslona na Executive sjedištu produžen je za oko 50 mm u odnosu na prethodnu verziju.

Aktivna višekonturna sjedala, dodatni jastuci za grijanje i luksuzni nasloni za glavu u 8 smjerova čine zajedno paket udobnosti stražnjih sjedala. Ako se naruče pojedinačna aktivna višekonturna sjedala, bočni podupirači naslona i kontura u lumbalnom području mogu se prilagoditi individualnom obliku tijela putnika. Dostupna je i masažna funkcija. Programi masaže stražnjih sjedala uključuju: klasičnu masažu, vježbanje leđa i masažu valovima. Masaže su također dostupne u sklopu Energizing comfort opcije.

4D zvuk uz Burmester sustav

U novoj S-klasi postoje tri zvučna sustava. Dva Burmester sustava pružaju višedimenzionalni surround zvuk. 3D surround zvuk stvoren je uz pomoć posebnih Burmester algoritama i dva zvučnika integrirana u prednju oblogu. Aktivno pokretanje svakog zvučnika digitalnim tehnologijama daje izuzetno izražajan i prirodan zvuk. Vrhunski 4D surround zvučni sustav Burmester dodaje novu dimenziju trodimenzionalnom iskustvu slušanja – 4D zvuk. On koristi simulatore za prijenos rezonancije na sjedala. U kombinaciji s dva Burmester zvučna sustava S-klasa ima komunikaciju u automobilu. Ova funkcija udobnosti pomaže u komunikaciji između putnika tijekom putovanja.

Koriste se i dva pojačala ukupne snage 1750 W koja napajaju 37 odvojeno obrađenih izlaznih kanala. Hibridna tehnologija pojačala s digitalnom obradom signala, analognim filtrima i odvojenim napajanjem osiguravaju preciznu i vrlo dinamičnu reprodukciju zvuka. Uz zvučne atribute, značajke poput visokotonca u zrcalnom trokutu ili osvjetljenja još su jedan od vrhunaca vrhunskog zvučnog sustava.

Vjerujemo da bi za detaljnije opisivanje svega ugrađenog u novu S-klasu trebali barem još dva puta ovoliko prostora koliko smo sada potrošili, ali isto tako smatramo da smo spomenuli sve najbitnije. Ipak je riječ i najnaprednijem Mercedesovom vozilu.

Zanimljive činjenice i brojke

– krug okretanja smanjen je do 2 metra s upravljivom stražnjom osovinom

– maksimalni kut zakretanja je 10°

– 27 jezika podržava ‚Hej Mercedes‘ s razumijevanjem prirodnog jezika

– 31 zvučnik i osam simulatora vibracija ugrađenih u sjedala čine vrhunski 4D surround zvučni sustav Burmester

– udobnosti na suvozačevom sjedalu pomaže do 19 motora (8 za podešavanje, 4 za masažu i 5 za ventilaciju, jedan za lumbalni oslonac i jedan za pomicanje monitora na stražnjoj strani)

– 10 različitih programa masaže dostupno je u novoj S-klasi

– plug-in hibridna varijanta S-klase imati će električni domet do 100 kilometara

– područje prikaza head-up zaslona proširene stvarnosti odgovara monitoru dijagonale 77 inča

– kapacitet prtljažnika povećan je za 20 litara na do 550 litara u odnosu na prethodni model

– s koeficijentom otpora zraka Cd od 0,22 nova S-klasa je jedan od najaerodinamičnijih automobila na svijetu

– koeficijent otpora niži je nego prije, unatoč većoj frontalnoj površini od 200 kvadratnih cm

– u usporedbi s prethodnim modelom, prostor za lakat vozača povećan je za 38 milimetara, a za putnike straga i do 23 milimetara

– prostor za glavu straga povećan je do 16 milimetara

– razlučivost Digital Lighta po vozilu je preko 2,6 milijuna piksela

– snaga MBUX-a (Mercedes-Benz User Experience) povećala se za 50 posto u usporedbi sa sustavom u prethodnom modelu, a propusnost memorije iznosi 41.790 MB/s

– kada prijeti bočni udarac, ovjes E-Active Body Control (opcija) u roku od nekoliko desetinki sekunde može podići karoseriju do 8 centimetara. Ovo je nova funkcija Pre-Safe Impulse Sidea

– novi središnji OLED zaslon dimenzija je 239,06 x 218,8 mm, a dijagonala aktivnog zaslona iznosi 12,8 inča

– površina zaslona veća je za 64 posto u odnosu na prethodni model. Ekran vozača dimenzije je 291,6 x 109,4 mm, a dijagonala je 12,3 inča

– cjevasta struktura inovativnog stražnjeg zračnog jastuka iznosi oko 16 litara, dok ukupna zapremina raspoređene vreće iznosi do 70 litara

– upravljačke jedinice sustava E-Active Body Control analiziraju situaciju u vožnji i podešavaju ovjes 1000 puta u sekundi

– oznaka ‚S-klasa‘ službeno je predstavljena sa serijom 116 tijekom 1972. godine

– u S-klasi koristi se više od 98 kg komponenata izrađenih od materijala koji štede resurse. Broj komponenata koje sadrže reciklate sada je 120 – više nego dvostruko više nego u prethodnom modelu. Još oko 40 kg izrađeno je od obnovljivih sirovina

– 223 interna je oznaka nove serije modela

– novi alat koji se koristi za mikroperforiranje sjedala radi sa 16.000 igala

– stopa lojalnosti kupaca S-klase iznimno je visoka. Otprilike 80 posto kupaca S-klase u Zapadnoj Europi odabire drugo vozilo Mercedes-Benza. U SAD-u to čini više od 70 posto kupaca

– više od jedne trećine svih limuzinskih verzija posljednje generacije S-klase (model serije 222; debi 2013.) otišlo je u Kinu. Kupci S-klase u Kini su najmlađi s prosječnom dobi od 40 godina. Širom svijeta limuzinska S-klase uglavnom se prodaje u verziji s dugim međuosovinskim razmakom. Oko 90% kupaca odlučuje se za dugu verziju limuzine S-klase

– od lansiranja sada već bivše prodano je više od 500 tisuća primjeraka limuzinskog izdanja