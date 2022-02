Birati se može između običnog hibrida te onog u plug-in izdanju, uz početne cijene od 402 tisuće kuna. Tu je i obilje novosti, kvalitetnih materijala te moderne tehnologije

Lexus je u Hrvatskoj prisutan već dulje vrijeme. Riječ je o Toyotinom luksuznom brendu koji veliki uspjeh postiže na području Amerike, ali nije zanemarivo prisustvo nit u Europi. Proizvodna paleta modela sada je malo promijenjena te je ponudu uvrštena nova, druga generacija srednje velikog SUV modela NX. Poznato je kako je Toyota, pa time i Lexus dosta konzervativna kompanija, no sada NX okreće novu stranicu u povijesti te donosi daleko odvažniji izgled.

Dinamičniji dizajn pratit će i ostali modeli

Nove dizajnerske smjernice već su učinile svoje te vlada zainteresiranost za novim modelom kao do sada za niti jednim modelom ove marke. Četvrta generacija hibridne električne tehnologije donosi modela NX 350h. Riječ je o početnom hibridu od 244 KS, koji dolazi i kao model s pogonom na sva četiri kotača. Potpuna novost je NX 450h+. Radi se o plug-in hibridu od 309 KS. Također, NX je prvi model s novom multimedijskom platformom koja podiže povezivanje, prikaz podataka i praktičnost na sasvim novu razinu.

Prva generacija modela NX prikazana je 2014. godine, a uspjeh modela očituje se u činjenici kako je riječ o modelu koji je postao najtraženiji Lexusov automobil. U Europi gotovo trećina prodaje odnosi se upravo na NX, a većini kupaca to je prvi Lexusov automobil. To mnogo znači za popularizaciju marke.

Još odvažniji dizajn sada NX čini još privlačnijim i atraktivnijim modelom. Ne treba zaboraviti kako je NX i svojevrsni ‘bogatiji’ brat Toyotinog modela RAV4 koji isto tako ima neke novosti. NX je nastao na Lexus Global Architecture K (GA-K) platformi, a koja je omogućila optimalan raspored uz osiguravanje više prostora u kabini te vrlo solidnu zapreminu prtljažnika.

Mali porast u svim smjerovima

U usporedbi s prethodnom generacijom NX-a ukupna duljina je povećana za 2 cm, međuosovinski razmak za 3 cm, širina za 2 cm, a visina za 5 milimetara. Platforma GA-K omogućava veći razmak prednjih (+3,5 cm) i stražnjih kotača (+5,5 cm), što pridonosi naglašavanju snažnog stava automobila i omogućava ugradnju naplataka i guma većeg promjera (20-colni naplatci umjesto 18-colnih). Prednjim dijelom i dalje dominira velika vretenasta maska hladnjaka, a više nema kromirani okvir.

Već prva razina opreme donosi LED glavna svjetla s dva snopa, a bogatije razine opreme sadrže i četiri projektorska LED glavna svjetla, kao prvi Lexusov tanki sustav prilagodljivih dugih svjetala (Adaptive High-beam System – AHS). Svaki sklop sadrži 11 LED čipova pri čemu oblikom snopa upravlja prednja kamera. Dnevna svjetla u obliku slova L su postavljena iznad glavnih svjetala, a koja se prigušavaju kad se koriste pokazivači smjera.

Obični ili plug-in model

Novi NX dolazi isključivo kao hibridni model. Birati se može između običnog hibrida, koji može imati i pogon na sva četiri kotača, te nove plug-in verzije. Početni model je NX 350h koji rabi četvrtu generaciju hibridnog sustava s 244 KS. Riječ je o sklopu 2,5-litrenom benzincu koji radi po Atkinsonovom procesu. On daje 24% više snage nego prethodni NX 300h, uz najveću snagu od 179 kW/244 KS. Za petinu je smanjena i emisija ispušnih plinova, dok je za 16% smanjeno vrijeme ubrzanja do 100 km/h. Sada iznosi 7,7 sekundi.

Rabi se novi hibridni mjenjač uz novu konstrukciju zupčaničkog prijenosa, kompaktnost, manju težinu i smanjen gubitaka zbog trenja. Pored toga, i upravljačka jedinica snage je manja i učinkovitija.

NX 350h je dostupan s pogonom na prednje kotače (FWD) ili električnim pogonom na sve kotače (E-Four). Sada je za početne FWD modele povećana sposobnost vuče prikolica, i to na 1500 kg. Time se izjednačila s modelima koji imaju pogon na sve kotače.

Idealan raspored težine

Njegova litij-ionska baterija smještena je ispod stražnjih sjedala, a postavljena je što je niže moguće te što bliže središtu vozila kako bi se postiglo nisko težište i optimalne raspodjele težine.

Daleko veće novost je uvođenje plug-in verzije, modelu NX 450h+. Opet je riječ o sklopu istog četverocilindarskog benzinskog motora, ali i prednjeg elektromotora od 134 kW, stražnjeg elektromotora snage 40 kW, hibridnog mjenjača i litij-ionske baterije kapaciteta 18,1 kWh, što je najveći kapacitet u toj klasi. Veliku snagu i učinkovitost benzinskog motora omogućavaju dugi hod klipa od 103,4 mm i visoki kompresijski omjer od 14,0:1, zajedno s električno upravljanim promjenljivim radom ventila Dual VVT-i. Tu je i direktno/indirektno ubrizgavanje goriva D-4S s brizgaljkama s više rupica.

Ovaj plug-in sklop daje najveću snagu od 227 kW/ 309 KS, što omogućava ubrzanje za 6,3 sekunde. Zahvaljujući snažnoj bateriji NX 450h daje i jako dobar doseg u vožnji na električni pogon (EV). Deklarirano je 69 do 76 km u mješovitoj vožnji, odnosno čak 89 do 98 km u gradskoj vožnji Nadalje, performanse nove baterije omogućavaju i potpuno električni pogon pri brzinama do 135 km/h. Kako ističu u Lexusu, uz korištenje kompaktnog i laganog hibridnog mjenjača, plug-in model pruža najmanju potrošnju goriva i najveću snagu u klasi. NX 450h+ je standardno opremljen električnim pogonom na sve kotače E-Four.

Učinkoviti hibridni sklop

Ključna prednost ovog sklopa je održavanje velike učinkovitosti nakon pražnjenja baterije. Kod mnogih konkurentskih sustava, pogon u tim uvjetima preuzima motor s unutarnjim izgaranjem, ali kod NX-a 450h+ djelovanje preuzima učinkoviti, samopunjivi hibridni sustav. Lexusova ispitivanja pokazuju da je potrošnja goriva njegovih konkurenata prosječno 30% veća kada je baterija prazna. Ponovno punjenje baterije može se obaviti za približno 2,5 sata uz napajanje s 230 V/32 A i ugrađeni punjač od 6,6 kW. Lexus osigurava 10 godina jamstva na hibridnu bateriju.

Dodavanjem ulaznog pretvarača u upravljačku jedinicu snage hibridnog sustava povećan je napon, pa se iz baterije, koja ima 96 članaka i napon od 355 V, može izvući više snage. Uz veću gustoću energije, baterija je kompaktna i moguće ju je smjestiti na platformu vozila bez prodora u putničku kabinu ili prtljažnik. Njezin smještaj pridonosi i niskom težištu automobila. Prtljažnik ima istu zapreminu kao NX 350h jer pogonski sklopovi nisu zauzeli dodatni prostor. Na raspolaganju je i zapremina spremnika goriva od 55 litara, jedna od najvećih u klasi ovog automobila.

Novi koncept u uređenju putničke kabine

Novi NX je prvi model koji donosi novi koncept uređenja vozačkog mjesta Tazuna, što je pristup koji je po prvi put korišten na konceptnom automobilu Lexus LF-30 Electrified. Preuzimajući ime koje potječe od japanske riječi koja opisuje jahača koji vodi konja koristeći uzde, ovaj koncept se usredotočuje na pružanje vozaču izravnog, intuitivnog nadzora nad vozilom, vodeći se načelom ‘ruke na upravljaču, pogled na cesti’. Taj koncept podiže kvalitetu iskustva vožnje, dajući vozaču osjećaj samopouzdanja i nadzora nad vozilom i okolinom.

Kako bi se vozaču omogućilo da drži pogled stalno na cesti, primarni izvori informacija – višenamjenski zaslon, zaslon multimedije, mjerači, pokazivači i opcijski virtualni zaslon – smješteni su tako da omogućavaju prikupljanje informacija brzim pogledom. Virtualni zaslon se može koristiti u tri načina rada koji prikazuju različite razine informacija: puni prikaz uključuje status funkcija sustava za sigurnost i pomoć vozaču Lexus Safety System+; standardni prikaz sažima ključne podatke uzduž dužeg ruba prikaza, a minimalni prikaz daje samo podatak o brzini.

Obruč upravljača ima novi oblik koji će se prenijeti i na druge Lexusove modele nove generacije. Majstori Takumi su pomogli u preciznom određivanju oblika njegovog presjeka i položaja, kao i oblika oslonca za palac radi postizanja najboljeg držanja i pojačavanja vozačevog osjećaja nadzora i povezanosti s automobilom. U Lexusu su mjerili udaljenost od ramena do vrha prstiju ljudi širom svijeta, kako bi osigurali odličnu kontrolu bez remećenja položaja sjedenja vozača.

Broj fizičkih prekidača je smanjen sa 78 na 45, a oni su grupirani na određenim mjestima sukladno svojoj funkciji. Fizički prekidači se i dalje koriste za najčešće korištene funkcije radi bržeg i intuitivnijeg upravljanja.

Japanska filozofija na mnogim elementima

Primjer intuitivnog upravljanja koje je u srži koncepta Tazuna su dodirni prekidači na obruču upravljača. Njih je moguće prilagoditi za upravljanje određenim funkcijama prema željama vozača, kao što je upravljanje klima-uređajem ili panoramskim prikazom vozila. Kad koristite neki prekidač, to se ocrtava na virtualnom zaslonu pa vozač ne mora gledati prema dolje, na upravljač, kako bi provjerio koristi li doista željenu funkciju. Ako je virtualni zaslon isključen, korištena funkcija je prikazana na višenamjenskom zaslonu. Iako su osjetljivi na dodir, ovi prekidači daju osjećaj ‘klika’ kao kod fizičkih prekidača. Razinu osjetljivosti ovih prekidača je moguće podesiti sukladno željama vozača.

NX je prvi Lexusov model s ugrađenim sustavom elektroničkog otvaranja vrata e-latch. On zamjenjuje svima poznatu unutarnju kvaku vrata gumbom postavljenim pored oslonca za ruku na oblozi vrata, dok je s vanjske strane, mali gumb postavljen na unutarnjoj strani nepomične kvake. Tako je vrata moguće otvoriti mirnim, jednostavnim i gotovo bešumnim pokretom, što vuče korijen iz tradicionalnih kliznih sobnih pregrada ‘šodži’ u japanskim domovima. E-latch sadrži i sigurnosnu funkciju za isključivanje, Safe Exit Assist (pomoć za siguran izlazak) radi sprečavanja otvaranja vrata ako straga nailazi neko vozilo.

Toplinska pumpa za veću učinkovitost

Klima-uređaj je konstruiran tako da pruža veći komfor te da pridonosi štednji goriva. I NX 350h i NX 450h+ koriste potpuno električni kompresor koji štedi električnu energiju. Sustav Climate Concierge osigurava precizno postizanje temperature u kabini prema željama svakog putnika, usklađujući djelovanje grijača sjedala i obruča upravljača, te klima uređaja. Uz funkciju S-Flow ovaj sustav prepoznaje koja su sjedala zauzeta, usmjeravajući djelovanje grijanja ili hlađenja u skladu s tim, uzimajući u obzir istovremeno i postavke željene temperature, stvarnu temperaturu u kabini, temperaturu okoline te djelovanje osunčanosti kroz prozore.

Sustav koji se ugrađuje u NX 450h+ koristi toplinsku pumpu (kao na nekim potpuno električnim modelima) koja štedi energiju jer preuzima toplinsku energiju iz okolnog zraka i koristi je za zagrijavanje kabine, čime se smanjuje utjecaj na doseg automobila na električni pogon. Tu je i senzor vlažnosti radi sprečavanja magljenja vjetrobrana, dvoslojnu kontrolu zraka kao i sustav za otkrivanje i sprečavanje ustajalog zraka u kabini.

Uz pomoć aplikacije Lexus Link moguće je uključiti grijanje ili ventilaciju u automobilu prije dolaska do automobila, na primjer hlađenje kabine ili odleđivanje vjetrobrana prije polaska. Planirana buduća nadogradnja funkcija ove aplikacije će omogućiti vlasnicima NX 450h+ zadavanje vremena uključivanje ovih funkcija.

Smanjena razina buke

Malo je narastao i prtljažnik. Visina je ista kao na prethodnom modelu, ali je 4 cm duži. Time je obujam dosegnuo 545 litara s uspravljenim stražnjim sjedalima. Preklapanjem sjedala zapremina se povećava na najvećih 1436 litara. Podnica se može preklopiti na tri načina i tako se postiže različito uređenje prtljažnika, a njezinom konstrukcijom je omogućen pristup u prostor ispod podnice bez potrebe za njezinim vađenjem. Stražnja sjedala su djeljiva u omjeru 60:40 radi prilagodljivosti kod prijevoza raznih tereta, a postoji i mogućnost naručivanja izvedbe s električnim pomicanjem.

Prtljažnik je dobio novi elektromotor male brzine/velikog momenta u izvedbi s vretenom, a što omogućava brže kretanje poklopca prtljažnika, bez kašnjenja između pritiska prekidača i početka pomicanja. Sveukupno, vrijeme otvaranja i zatvaranja je prepolovljeno i sada iznosi oko četiri sekunde. Postupak je sada i tiši, a zahvaljujući kompaktnijoj izvedbi, sklop elektromotora sada manje ometa pogled vozača prema natrag.

Kako i priliči luksuznom brendu, Lexus je napravio mapiranje mogućih izvora buke u kabini tijekom početne faze razvoja, radi prepoznavanja mogućih izvora buke i sprečavanja njezinog nastajanja. Tako je omogućeno sprečavanje nastajanja buke kao posljedice čimbenika kao što su kompatibilnost materijala i relativno gibanje dijelova u dodiru. NX je opremljen sustavom aktivne kontrole buke (Active Noise Control – ANC), koji smanjuje duboke zvukove koje stvaraju motor i kardansko vratilo te sustavom poboljšanja zvuka motora (Engine Sound Enhancement – ESE), koji prenosi ugodne zvukove motora putem zvučnika audio sustava u kabini.

Kruća konstrukcija i veća dinamičnost

Razvoj dinamičkih performansi modela NX usredotočene su na pružanju Lexusovog pečata vožnje. Riječ je o idealnoj kombinaciji udobnosti vožnje i djelovanja upravljača, gasa i kočnica prema zahtjevima vozača. Ključno u postizanju tog cilja je korištenje platforme globalne arhitekture K (GA-K). Tako je sniženo težište (-2 cm), povećan trag prednjih i stražnjih kotača, a poboljšana je i raspodjela težine sprijeda/straga, što je sve rezultiralo dinamičkim unapređenjem u odnosu na prethodnu generaciju NX-a. Ova platforma pruža i veliku krutost koja je nužna za dinamične i stabilne performanse uz daleko bolji dobar odziv. Čak 30% bolji nego kod prethodnog NX-a, uz nove kočnice, upravljač i ovjes.

Na novu razinu postavljena je dinamičnost vozila, uz mnogo bolje ponašanje u zavoju, od usporavanja prije zavoja, zakretanja upravljača do ubrzavanja na izlasku, zajedno s linearnijim i snažnijim ubrzanjem i pojačanim osjećajem nadzora i okretnosti za vozača. Za razvoj je japanska marka izgradila i novi testni poligon Shimoyama.

Nova platforma je omogućila konstrukciju značajno kruće školjke. Korištenjem inovativnih, laganih materijala povećana je čvrstoća i kompenzirana težina dodatnih spojeva i ojačanja. Konstrukcija uključuje korištenje čelika od 1180 MPa, po prvi put u svijetu, za posebne zavare u ojačanju pragova i čelika od 1470 MPa za ojačanje krova. F Sport verzije imaju i dodatne, prednje i stražnje poprečne amortizere radi prigušivanja vibracija školjke i poboljšanja stabilnosti upravljanja automobila.

Prilagodljiv ovjes

Nadalje, F Sport sadrži prilagodljivi promjenljivi ovjes (Adaptive Variable Suspension – AVS). Zahvaljujući linearnom elektromagnetskom ventilu koji ima ulogu izvršnog člana (aktuatora), moguće je finije podesiti prigušenje i odziv u skladu s promjenama na površini kolnika i uvjeta vožnje. Ishod je manje valjanja, oštrije upravljanje, udobnija vožnja i osjećaj za upravljačem koji vozaču ulijeva sigurnost. Sustav ima dvije postavke prigušenja – Normal i Sport – koje se uključuju u skladu s odabranim načinom rada.

Novi kočni sustav je osmišljen kako bi pružao miran osjećaj na papučici kočnice. Donosi samoventilirajuće prednje diskove promjera 328 mm (340 mm na NX 450h+) i koriste čeljusti s dva klipa. Straga su samoventilirajući diskovi promjera 317 mm. Uvedeni su i dodatni kontrolni sustavi za kočenje – sustav za vuču prikolice (Trail Mode) za izvedbe s pogonom na sve kotače.

Električni servo upravljač ima precizan elektromotor postavljen na zubnu letvu, konstruiran tako da osigura dinamičke performanse uz siguran, pouzdan i opušten osjećaj na upravljaču, zahvaljujući čemu je automobil lakše voziti, a duže vožnje postaju manje zamorne. Odziv upravljača je 20% brži nego na prethodnom NX-u.

Potpuno nova multimedijska platforma

Novi NX omogućava nezamjetno povezivanje koje je brže, bolje i snažnije, uz najnoviju multimedijsku tehnologiju, uslugu ‘uvijek povezani’ i praktičnost osvježavanja softvera i funkcionalnosti preko zraka. Korištenje pametnog telefona, navigacije, nalozi vozilu, multimedijske funkcije i povezivanje preko oblaka, stotinu je načina na koji vozač može komunicirati s vozilom.

Nova multimedijska platforma transformira postojeće performanse uz povećanu računalnu snagu, brži odziv i intuitivnije upravljanje. Korištenje novog dodirnog zaslona je podjednako očito i jednostavno kao korištenje tableta.

Standardni sustav, Lexus Link Connect, se odlikuje 9,8-inčnim zaslonom sa završnim slojem za sprečavanje odbljeska. Središnja procesna jedinica (CPU) ima 2,4 puta veću računalnu brzinu od prethodnog Lexusovog multimedijskog sustava. Povrh upravljanja putem dodirnog zaslona, tu su i fizički prekidači za brže pozivanje najčešće korištenih funkcija. Izbornici i upravljačke sklopke su prikazani kao ikone na vozačevoj strani zaslona radi lakšeg pristupa, a prikaz je podijeljen u odjeljke u skladu s razinom detalja informacija.

Lexus Link Pro, koji je dostupan na višim razinama opreme ili kao opcija, se odlikuje 14-inčnim zaslonom. Grafika je prikazana u visokoj definiciji (HD) čime se postiže odlična vidljivost u svim uvjetima osvijetljenosti, a CPU ima još brži odziv – 3,6 puta brži od trenutnog sustava, 1,5 puta brži od sustava Connect. Boje i fontove je moguće mijenjati uz pet različitih dostupnih tema. Oba sustava je moguće prilagoditi za najviše tri različita korisnika; sam sustav automatski prepoznaje određeni uređaj ili ključ.

Novi NX je prvi automobil u svojoj klasi koji pruža pogodnost navigacije putem oblaka kao standard (na tržištima na kojima je ta usluga dostupna). Podatkovni komunikacijski modul (DCM) omogućava da navigacija uvijek bude povezana, pa korisnik dobiva uživo podatke o događajima u prometu, nesrećama i uvjetima na cesti. Dostava obavijesti u stvarnom vremenu omogućava učinkovitije planiranje putovanja i izbjegavanje kašnjenja.

Hey Lexus

Novi multimedijski sustav ima poboljšano glasovno prepoznavanje koje odgovara na pitanja i naloge izgovorene na prirodniji način – Dynamic Voice Recognition (dinamičko glasovno prepoznavanje). Moguće ga je koristiti istovremeno kad i audio sustav, a mogu ga koristiti i vozač i suvozač. Taj sustav će prepoznati s kojeg sjedala dolazi nalog i odgovoriti sukladno tome, na primjer, otvarajući najbliži prozor.

Korisnik može govoriti na uobičajeni, govorni način, zastajkujući ili mijenjajući mišljenje, a sustav će ipak razumjeti. Razumjet će i kontekst: na primjer, kako kažete ‘I’m hungry,’ (gladan sam) dat će vam pojedinosti obližnjih restorana. To uključuje i rangiranje po kvaliteti.

Glasovnim prepoznavanjem se može upravljati izgovorom ‘Hey Lexus’ ili korištenjem prekidača na obruču upravljača i multimedijskom zaslonu. ‘Hey Lexus’ može biti u interakciji izravno s vozilom, na primjer zatvaranjem prozora i podešavanjem klima uređaja. Funkcija glasovnog prepoznavanja već pokriva 19 različitih jezika.

Lexus Link

DCM omogućava povećanu ponudu funkcija kojima vlasnik može daljinski upravljati uz korištenje aplikacije Lexus Link na svom pametnom telefonu. Internetske usluge uključuju zaključavanje i otključavanje vozila, otvaranje poklopca prtljažnika, upravljanje grijanjem upravljača i sjedala te podešavanje klima uređaja za grijanje ili hlađenje vozila prije polaska na put. Moguće je i uključivanje svih pokazivača smjera, na primjer radi uočavanja automobila na velikom parkiralištu.

Za NX 450h+ tu su i dodatne funkcije: nadzor razine napunjenosti baterije, zadavanje vremena punjenja i trajanja punjenja. Novi DCM omogućava i praktično osvježavanje preko zraka radi usklađivanja, poboljšavanja ili dodavanja usluga tijekom životnog ciklusa automobila.

Vrhunsko Mark Levinson ozvučenje

Standardni audio paket donosi 10 zvučnika. Subwoofer koristi bass reflex konstrukciju stražnjih zvučnika kako bi pružio odličnu reprodukciju niskih tonova, a ovaj sustav omogućava reprodukciju izvora zvuka visoke rezolucije (96 kHz/24-bit). Za neka tržišta se isporučuje audio sustav s osam zvučnika. Uz nadoplatu moguće je novo vrhunsko Mark Levinson surround ozvučenje sa 17 zvučnika. Niz zvučnika, uključujući i subwoofer velikog kapaciteta od 25 cm u posebno izrađenoj kutiji ispod armaturne ploče, je raspoređen na način koji omogućava postizanje doživljaja zvuka od 360 stupnjeva. Tehnologija Pure Play daje zvuk bez izobličenja, a moguća je i reprodukcija izvora zvuka visoke rezolucije. Quantum Logic Surround (QLS) poboljšava jasnoću zvuka, dok tehnologija ClariFi 2.0 rekonstruira kvalitetu zvuka koja se gubi zbog kompresije datoteka.

Cijene modela NX 350h kreću od 401.900 kn, a već imaju gotovo deset prodanih primjeraka. Plan za ovu godinu je 30 primjeraka, no pitanje je hoće li svi biti isporučeni. Do kraja mjeseca, odnosno do isteka zaliha Lexus je pripremio i posebnu leasing ponudu. Uz 20% učešća te 32% ostatka vrijednosti, operativni leasing ide uz 60 rata od 3892 kn.

Cjenik modela Lexus NX