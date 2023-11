Osim samog imena, sve je kod novog Dustera novo. Zadržana je i verzija s 4x4 pogonom, dok pogonsku grupu čini verzija s plinskim instalacijama, turbobenzinac te hibridna verzija od 140 KS

Rumunjska Dacia utemeljena je davne 1968. godine, a revitalizirana je 2004. nakon što je postala dio Renault Grupe. Od početka nudi izvrstan omjer cijene i kvalitete. Posvećena je stvaranju jednostavnih, svestranih i pouzdanih automobila. Danas je tu Sandero, najprodavaniji automobil za privatne kupce u Europi od 2017. Zatim je tu Jogger iz C segmenta, električni model Spring te sada i potpuno nova generacija Dustera. Riječ je najprodavanijem SUV modelu za europske kupce od 2018. Nije loše spomenuti kako je Dacia prisutna u 44 zemlje, te je od 2004. godine prodala više od 8 milijuna vozila.

Kao što sam već spomenuo, današnji fokus je na novoj, trećoj generaciji modela Duster. Nema sumnje kako s novom generacijom kreće i početak novog poglavlja ovog modela. Još od prvog predstavljanja riječ je o modelu koji postavlja mjerila i utjelovljuje sve ono za što se Dacia zalaže. Riječ je robusnom modelu stvorenom za aktivnosti na otvorenom. Jednostavan je, opremljen te ekološki učinkovit, a pored toga i simpatičan. Duster je na tržište od 2010., dok je druga generacija stigla sedam godina kasnije.

Iz minute u minutu novi model

U tih 13 godina karijere osvojio je više od 40 nagrada, a dosad je proizveden u 2,2 milijuna primjeraka. U Dacijinoj tvornici u Pitestiju (Rumunjska) svakog se dana proizvede oko 1000 Dustera. To znači da otprilike jedan stiže svake minute!

Dacia je iz temelja promijenila Dusterov izgled. Novi Duster zadržava čvrst i robustan stav SUV-a, te ih obogaćuje novim dizajnom. ‘Samo najvažnije, bez nepotrebnih dodataka’. To je ukratko filozofija kojom se Dacia vodila prilikom dizajniranja nove generacije Dustera.

Nova je generacija u cijelosti obavijena elegantnom zaštitom. Bočne zaštite podvozja povezane su s oznakama marke i lukovima blatobrana. Oni su pak povezani s prednjim i stražnjim odbojnicima.

Prednja i stražnja zaštita podvozja izvedeni su iz obojene mase. Izbjegavanje lakiranja dobro je za okoliš. Prednosti takve prakse imaju i kupci – tragovi struganja i ogrebotina neće utjecati na originalnu boju.

Premijera na Manifestu

Bočne zaštite podvozja, zaštite blatobrana, oznake marke, trokutasti umetci na prednjem odbojniku, i zaštita stražnjeg kraja izrađeni su od izdržljivog materijala Starkle. Razvijen je u suradnji Dacijinih inženjera i kemičara tvrtke LyondellBasell. Taj materijal predstavljen je na konceptnom automobilu Manifesto. Izrađen je od 20% recikliranog materijala. Prirodno je prošaran bijelim česticama koje je Dacia, umjesto da ih preboji, odlučila zadržati.

Osjećaju sigurnosti pridonose i nova prostrana, povišena i okomita armaturna ploča te široka letvica. Zračni otvori, koji oblikom podsjećaju na lukove blatobrana, također pridonose dosljednosti dizajna.

Novi je Duster izvana i iznutra opremljen osnovnim dodacima koji doista služe svrsi. Mnogo je truda uloženo u ergonomiju, uključujući 10,1-inčni središnji zaslon postavljen u vidnom polju vozača i nagnut prema njemu za 10 stupnjeva. Novi automatski mjenjač, uparen s hibridnim motorom od 140 KS jednostavan je za upotrebu. Plosnata konstrukcija gornjeg i donjeg dijela upravljača jamči ugodno rukovanje.

I dalje aktualan Y

Tu je i novi svjetlosni potpis u obliku slova Y. To je posljednja karika koja povezuje vanjski i unutarnji dizajn novog Dustera. Zračni otvori u unutrašnjosti tvore oblik slova Y (u inačici Extreme izvedeni su u boji bakra). Isti oblik nalazimo i oko naslona za ruke u oblogama vrata. Naziv marke u središtu upravljača zamijenio je logotip. Prednja i stražnja svjetla, kao i aluminijski naplatci proizvedeni su bez upotrebe kroma te tvore oblik slova Y. Naplatci su i posebno ispolirani kako bi se postigao sjaj.

Platforma CMF-B, na kojoj je sazdan novi Duster, već je korištena na Sanderu i Loganu, kao i Joggeru. Važna je jer pruža svestranost, te pojednostavljuje proizvodnju. Zahvaljujući platformi CMF-B, novi Duster nudi više prostora za putnike i prtljagu. Istovremeno, njegova je duljina tek neznatno veća. Napredna konstrukcija platforme zaslužna je za manji prodor vibracija i bolje prigušivanje buke. Time je znatno poboljšana udobnost vožnje. Osim toga, novi se model izvrsno snalazi na različitim vrstama ceste pa je i užitak u vožnji neizmjerno veći.

Novi Duster broji 434 centimetara u duljinu. Širok je 181 cm te visok 166 cm. Standardna verzija ima udaljenost od tla 20,9 cm, dok je to za 8 milimetara više kod 4×4 modela. Tu je i prtljažnik obujma 472 litre.

Zadržana 4×4 verzija

Terenske sposobnosti novog Dustera nadmašuju ponudu na tržištu vozila s pogonom na sve kotače. Nema tu kratkih prijenosnih omjera, što znači da je omogućena bolja pomoć pogona.

Novi Duster dostupan je s mjenjačem 4×4 Terrain Control koji uključuje pet načina rada. Osnovni je AUTO, a gdje mjenjač u skladu s prianjanjem i brzinom automatski dijeli okretni moment na prednje i stražnje kotače. Idući je SNOW. On optimizira putanju na skliskim cestama uz pomoć posebnih postavki sustava elektroničkog nadzora stabilnosti i sustava protiv proklizavanja. MUD/SAND namijenjen je za vožnju neujednačenim terenima. OFF-ROAD osigurava jako dobre performanse na zahtjevnim terenima. Ovaj način rada može se usporediti s načinom 4×4 Lock u aktualnom Dusteru. Poseban je po tome što, ovisno o prianjanju i brzini, automatski i na optimalan način dijeli okretni moment između prednjih i stražnjih kotača. ECO optimizira potrošnju goriva. Naime, on regulira rad klima-uređaja i performansi. Ovisno o prianjanju, ovaj način rada u najvećoj mjeri poboljšava raspodjelu okretnog momenta. Time se smanjuje potrošnja goriva.

Izvrsne off-road mogućnosti

Prilazni i odlazni kutovi pomažu vam da učinkovitije izbjegnete prepreke na inačici 4×4. Tu je do 31 stupnjeva sprijeda i 36 stupnjeva straga te prijelazni kut do 24 stupnja. Nadzor brzine na nizbrdici koristan je na neravnim površinama i strmim nizbrdicama. Sustav aktivira kočnice kako bi održao brzinu vozila pod kontrolom (u skladu s uputama vozača). On pomaže pri brzinama između 0 i 30 km/h. Aktivira se neovisno o omjeru brzine (uključujući stupanj za vožnju unatrag). Tako vozač može zaboraviti na papučicu gasa i kočnice i usredotočiti se samo na upravljač.

Novi informativni sustav donosi prikazom svih informacija o prometu. Za vrijeme terenske vožnje, na 10,1-inčnom središnjem zaslonu prikazuje se brojne korisne informacije. Tu je bočni nagib, kao i kut nagiba na uzbrdici i nizbrdici. Nadalje, tu je i raspodjela okretnog momenta između prednjih i stražnjih kotača kod 4×4 inačice.

Nove zaštitne obloge i materijali

Izvana je čitava karoserija zaštićena od lakših udaraca i ogrebotina. Bočna zaštita spaja zaštite blatobrana s prednjim i stražnjim odbojnicima, tvoreći tako zaštitni pojas. Velike zaštitne obloge, ugrađene ispod odbojnika, štite podvozje vozila. Pored toga putnički je prostor također izrađen od izdržljivih materijala. U inačici Extreme tu su perive presvlake od TEP materijala MicroCloud. Tu su i gumeni tepisi za prednju i stražnju klupu te prtljažnik. Tepisi su izrađeni od 20% recikliranog materijala.

Prednja i stražnja zaštita podvozja obojene su u masi. Drugim riječima, plastika je obojena prije oblikovanja i zato se njezina boja ne mijenja čak ni nakon oštećenja (u usporedbi s tradicionalnim lakiranjem). Tragovi struganja i ogrebotina bit će gotovo nevidljivi, budući da takva oštećenja neće utjecati na boju zaštite podvozja. Zaštite oko vozila izrađene su od novog materijala Starkle. Riječ je o nebojenom materijalu koji vješto prikriva tragove struganja i ogrebotina.

Veliki niz dodatne i praktične opreme

Novi Duster prilagođen je za ugradnju dodatne opreme INFuture. Tu je Paket Sleep. Nakon Joggera koji je bio prilagođen za ugradnju ovog paketa, na red je došao Duster. Paket se sastoji od jednostavne, lako rastavljive i pristupačne 3 u 1 kutije s velikim ležajem. Duljine je 1,9 metara te širine do 1,3 m. Praktična je pa je jedna osoba sastavi u manje od dvije minute. Tu je i stolić te prostora za pohranu.

Novi krovni nosač praktičan je za aktivnosti na otvorenom. Lako se pričvršćuje na modularni krovni nosač u poprečan položaj ili na poprečne nosače koji se prodaju zasebno. Najveća masa u vožnji na krovu iznosi 80 kilograma.

Tri pogonska stroja

Novi Duster opremljen je novim hibridnim pogonima i proizveden od većeg broja recikliranih materijala. Duster Hybrid 140 oznaka je motora koji se od nedavno nudi i kod modela Jogger. Temeljen je na dokazano učinkovitoj tehnologiji Renault Grupe. Pogon se sastoji od 1,6-litrenog četverocilindarskog benzinskog motora snage 94 KS te dvaju električnih motora. Glavni elektromotora snage je 49 KS, a tu je i visokonaponski elektropokretač-generator. Automatski mjenjač s četiri stupnja prijenosa povezan je s termičkim motorom i dva stupnja prijenosa povezana s električnim motorom. Ta kombinacija različitih tehnologija moguća je zahvaljujući konstrukciji motora bez spojke.

Kombinacija regenerativnog kočenja, kapaciteta baterije od 1,2 kWh (230 V) i učinkovitog mjenjača jamči do 80% gradske vožnje na 100% električni pogon. Time se postiže ušteda od 20% (mješoviti ciklus vožnje) do 40% goriva (gradski ciklus vožnje). Štoviše, pri svakom se paljenju motora automatski aktivira električni način rada.

Stara oznaka, nova verzija

Duster TCe 130 oznaka je za novi pogonski stroj u Dacia ponudi. Motor je koji omogućuje početni stupanj elektrifikacije. Riječ je o kombinaciji 1,2-litrenog trocilindarskog benzinskog turbomotora nove generacije. On upotrebljava Millerov ciklus izgaranja (manji gubici pumpe povećaju učinkovitost) i blagog hibridnog motora od 48 V. Elektromotor pomaže termičkom motoru prilikom pokretanja i ubrzanja. Tako je prosječna potrošnja goriva i emisija CO2 manja je za oko 10%. U usporedbi s aktualnim TCe 130, novi motor omogućuje dinamičnija ubrzanja. Sustav regenerativnog kočenja gotovo neprimjetno puni bateriju od 0,8 kWh. Motor TCe 130 dostupan je u kombinaciji sa 6-stupanjskim mjenjačem u inačicama 4×2 i 4×4.

Treća opcija je Duster ECO-G 100. Valja imati na umu kako je Dacia vodeća marka u području pogona na ukapljeni naftni plin u Europi. Jedini je proizvođač koji u svim svojim vozilima s termičkim pogonom nudi opciju ugradnje dvogorivnog motora (benzin i UNP). Riječ je o modelima koji nose oznaku ECO-G.

Kada se pokreće na ukapljeni naftni plin, novi Duster ECO-G 100 u prosjeku ispušta 10% manje emisija CO2 od istovrijednog benzinskog motora. Zahvaljujući dvama spremnicima ukupnog obujma 100 l Duster s motorom ECO-G 100 može prijeći do 1300 km. Tu je 50-litreni spremnik benzina i 50-litreni spremnik ukapljenog naftnog plina. Potonji je ugrađen ispod podnice prtljažnika, a kako bi se očuvao teretni kapacitet. Prebacivanje između pogona odvija se u trenu i gotovo neprimjetno – jednostavnim pritiskom gumba na armaturnoj ploči.

I dalje značajna vrijednost za novac

Dacia je razvila poseban materijal Starkle koji se prvo koristi u modelu Duster. Sastoji se od 20% ponovno upotrijebljenog polipropilena i nije obojen. To znači da prilikom proizvodnje stvara manji ugljični otisak. Od tog su materijala izrađene bočne zaštite podvozja, zaštite blatobrana, oznake marke, trokutasti umetci na prednjem odbojniku i zaštita stražnjeg kraja. Osim toga, bojenje prednje i stražnje zaštite podvozja u masi pridonijelo je smanjenju količine boje koja se upotrijebi pri proizvodnji.

Novi Duster sadržava oko 20% reciklirane plastike. To je značajno više od ostatka segmenta i za osam bodova više od prethodne generacije. Dacia je iz ekoloških razloga odlučila prestati upotrebljavati kožu i kromirane umetke u svim svojim modelima. Priručnik za vlasnika vozila također je skraćen kako bi se smanjila potrošnja papira. Cjelovito izdanje priručnika dostupno je putem interneta ili aplikacije My Dacia.

Novi Duster nastavlja ispunjavati Dacijino obećanje ‘najbolja vrijednost za novac’. U Daciji smatraju da će uz pristupačnu cijenu i najveći putnički prostor dosad, novi Duster biti pravi ulov! Usto će imati i bogatiju tehnološku opremu. Čini je novi 7-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, novi 10,1-inčni središnji dodirni zaslon i novi multimedijski sustav. Bit će to i najpametniji Duster dosad. Dolazit će s modularnim krovnim nosačima i pametnim sustavom Dacia YouClip.

Media Display i Media Nav Live

Novi multimedijski sustav s 10,1-inčnim središnjim dodirnim zaslonom dostupan je serijski od inačice Expression. Predviđena su dva multimedijska sustava za Duster – Media Display i Media Nav Live. Media Display tvornički će se ugrađivati u inačice Expression i Extreme. Uključivat će četiri zvučnika i funkciju bežičnog povezivanja uz pomoć sustava Apple CarPlay i Android Auto. Media Nav Live serijski dolazi u inačici Journey. Uz nadoplatu je dostupan i u inačicama Extreme i Expression. Donosi povezane navigacije s informacijama o prometu u stvarnom vremenu i kartografije. Ažuriranja će biti dostupna tijekom 8 godina. Media Nav Live nudi i audiosustav Arkamys 3D sa šest zvučnika.

Media Control bit će dostupan u inačici Essential. Riječ je o multimedijskom sustavu kojim je moguće upravljati preko upravljača. Informacije o multimedijskim sadržajima prikazuju se na 3,5-inčnom zaslonu pored instrumenata. Sustav uključuje četiri zvučnika, opciju povezivanja preko Bluetootha, USB utičnicu te ugrađeni držač pametnog telefona na armaturnoj ploči. Povežete li se s besplatnom aplikacijom Dacia Media Control, radijem, ostalim multimedijskim sadržajima i još nekim značajkama moći ćete upravljati izravno putem pametnog telefona.

Firmware Over The Air

Izravno povezivanje u vozilima opremljenima multimedijskim sustavom Media Display i Media Nav Live u skladu je s novom Europskom uredbom o općoj sigurnosti (GSR2). Osigurano je još više povezanih usluga, zahvaljujući postupku FOTA (Firmware Over The Air). To omogućuje ažuriranje softvera na daljinu bez potrebe za odlaskom u servis. Također, omogućuje pristup povezanijim uslugama. To je na primjer digitalna instrumentna ploča. Duster je prvi Dacijin model koji dolazi opremljen 7-inčnom prilagodljivom digitalnom instrumentnom pločom u boji. Omogućuje prikaz informacija na način koji najviše odgovara vozaču. Digitalna instrumentna ploča serijski je dostupna od inačice Expression.

Sve inačice opremljene multimedijskim sustavom Media Display i Media Nav Live dolaze s držačem pametnog telefona YouClip, dvjema USB-C utičnicama sprijeda i 2 straga za napajanje 4 uređaja. Sve su utičnice osvijetljene. Bežični punjač pametnog telefona na središnjoj je konzoli. U inačici Journey dostupan je serijski, a u inačici Extreme uz nadoplatu.

Novi sustavi za pomoć u vožnji

Tempomat se sada serijski ugrađuje od inačice Essential. Funkcija automatskog paljenja kratkih svjetala dostupna je u svim razinama opreme. Automatsko paljenje i gašenje dugih svjetala u seriji je na inačicama Extreme i Journey. Duster je opremljen novim sustavima za pomoć u vožnji. To je automatsko kočenje u nuždi. Radi u gradskim i prigradskim područjima, uključujući prepoznavanje drugih vozila, pješaka, biciklista i motociklista. Nadalje, tu je prepoznavanje prometnih znakova i upozorenje na prekoračenje brzine. Zatim pomoć pri parkiranju unatrag, upozorenje na naglo kočenje te upozorenje na izlazak iz traka. Ne zaboravimo na sustav za održavanje vozila u prometnom traku, upozorenje na umor vozača i hitni pozivi (eCalls). Dacia je u Duster ugradila My Safety. Riječ je o pametnom gumbu za brzu prilagodbu omiljenih sustava za pomoć u vožnji.

Novi Duster nudi najbolju vrijednost za novac u segmentu. Nova se generacija može pohvaliti većim prostorom u unutrašnjosti. Valja istaknuti širinu prednje klupe i prostor za noge straga (+30 mm). Podnica prtljažnika je niža, a njegov otvor širi i viši. Prtljažnik je također širi i viši. Nudi do 6% više prostora. Riječ je o 472 litre ispod prtljažne police u inačici 4×2.

YouClip – nova oprema s potpisom marke Dacia

Električna parkirna kočnica dostupna je u inačicama Journey (serijski) i Extreme (uz nadoplatu). Obje inačice serijski su opremljene električno podesivim i sklopivim vanjskim retrovizorima. Na nekim će tržištima dolaziti uz grijani upravljač te sustavom za odleđivanje vjetrobranskog stakla.

Dacijini inženjeri razvili su YouClip. Riječ je o jednostavnom i praktično sustavu za čvrsto i sigurno odlaganje posebne dodatne opreme na za to predviđena mjesta u unutrašnjosti. Novi Duster dostupan je s četiri (u inačici Essential) ili šest pričvrsnih elemenata YouClip. Po jedan nalazi se na armaturnoj ploči (suvozačevoj strani konzole i iza središnje konzole), dva sa svake strane prtljažnika i jedan na vratima prtljažnika. Na njih je moguće pričvrstiti stalak za tablet, vrećice za pohranu i držač pametnog telefona s ili bez indukcijskog punjenja. Može ih se upotrijebiti i kao ‘3 u 1 sustav’. Riječ je o držaču čaša, kukici za odlaganje torbe te pomičnoj lampi. Domišljati ‘3 u 1 sustav’ tvornički se ugrađuje u Duster Extreme. Sva dodatna oprema, kompatibilna sa sustavom YouClip, dostupna je u mreži Dacijinih koncesionara.

Četiri razine opreme

Danas se oko 70% kupaca Dustera odlučuje za više inačice. U skladu s tim, ponuda novog modela uključuje tri opcije. To su Essential, Expression i nova opcija izbora između dvije različite, a opet komplementarne i vrhunski opremljene inačice. To su Extreme i Journey. Extreme je namijenjen za ljubitelje aktivnosti na otvorenom, prilagođen za intenzivnu uporabu. Journey je pak za one koji traže spoj elegantnog, a nenametljivog izgleda, udobnosti i tehnologije. Duster Extreme i Duster Journey bit će dostupni po sličnoj cijeni.

Osnovna serijska oprema. Duster Essential: Media Control, fiksni krovni nosači, ručni klima uređaj, 6 zračnih jastuka, stražnji parkirni senzori… Duster Expression: kao i Essential + 17-inčni aluminijski naplatci, 7-inčna digitalna instrumentna ploča, 10,1-inčni središnji dodirni zaslon s multimedijskim sustavom Media Display i funkcijom bežičnog zrcaljenja Apple CarPlay/Android Auto, kamerom za vožnjom unatrag…

Duster Extreme: kao i Expression + modularni krovni nosači, perive presvlake od TEP materijala MicroCloud, gumeni tepisi u putničkom prostoru i prtljažniku, automatski klima-uređaj, 3 u 1 sustav YouClip, vanjski i unutarnji ukrasni umetci bakreno smeđe boje… Duster Journey: kao i Expression + 18-inčni aluminijski naplatci, automatski klima-uređaj, električna parkirna kočnica, bežični punjač pametnog telefona, multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom, audiosustav Arkamys 3D sa šest zvučnika…